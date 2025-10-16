Божидар Божанов: Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, става шести

Изявлението на Бойко Борисов не дава очевидни отговори. Странно театрално представление от страна на Борисов, но създаде политическа криза. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Виждам тази криза в няколко слоя. Първият е спор между тримата премиери - Желязков, Борисов и Пеевски, кой да бъде всъщност премиер. Борисов многократно казва, че ако той беше премиер, щял да направи еди какво си. Много му се иска да е премиер, но трябва да провери дали Пеевски разрешава. Вторият слой на тази криза е това, което Ивайло Мирчев изпрати като смс на Борисов. Това, което му се случва в Пазарджик, е в резултат от страха на Борисов и отказа му да се включи в "санитарния кордон" срещу Пеевски и да го ограничи, посочи Божанов.

Но в основата на системната политическа криза, не само в този парламент, а в последните няколко години, е това, че съдебната власт е в ръцете на Пеевски и че службите са в ръцете на Пеевски. Политически решения се взимат по неполитически мотиви. Защото държейки съдебната власт, ВСС, главния прокурор, Пеевски може да направлява политическите процеси с наказателно-процесуални методи, допълни съпредседателят на "Да, България".

В Пазарджик Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, а ги вземе за себе си или за някое друго прокси, тогава Борисов става шести, отбеляза Божанов.

По думите му Борисов е поискал действия в МВР, защото видял, че Пеевски контролира министерството. "Не е първият път, в който Борисов се разгневи на Даниел Митов. Той каза професионалното или политическо ръководство. Ние многократно казвахме, че главния секретар на МВР е човек на Пеевски. Оказва се, че Борисов иска да махне тези хора", каза още Божанов.

За да не влезе в реалната тема за политическата криза Борисов започна да си търси аргументи - Гуцанов какви пари поискал, Киселова на какви джанки ходи. Ние сме в криза на правителство, което на осмия месец започва да се разклаща. Аз не мога да гадая какви са мотивите да се отклони внимание от едно нещо и да се прати към Киселова, заяви Божанов относно думите на Борисов за председателят на парламента.

По отношение на оставката на Киселова, припомням, че ние ѝ дадохме кредит на доверие. Когато тя наруши санитарния кордон - ние оттеглихме доверието си. Ако има процедура за оставката ѝ - ние няма да подкрепим Киселова. Както и няма да подкрепим друга кандидатура, поясни Божидар Божанов.