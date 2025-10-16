Божидар Божанов: Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, става шести

Изявлението на Бойко Борисов не дава очевидни отговори. Странно театрално представление от страна на Борисов, но създаде политическа криза. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Лице в лице" по бТВ.
Виждам тази криза в няколко слоя. Първият е спор между тримата премиери - Желязков, Борисов и Пеевски, кой да бъде всъщност премиер. Борисов многократно казва, че ако той беше премиер, щял да направи еди какво си. Много му се иска да е премиер, но трябва да провери дали Пеевски разрешава. Вторият слой на тази криза е това, което Ивайло Мирчев изпрати като смс на Борисов. Това, което му се случва в Пазарджик, е в резултат от страха на Борисов и отказа му да се включи в "санитарния кордон" срещу Пеевски и да го ограничи, посочи Божанов.
Но в основата на системната политическа криза, не само в този парламент, а в последните няколко години, е това, че съдебната власт е в ръцете на Пеевски и че службите са в ръцете на Пеевски. Политически решения се взимат по неполитически мотиви. Защото държейки съдебната власт, ВСС, главния прокурор, Пеевски може да направлява политическите процеси с наказателно-процесуални методи, допълни съпредседателят на "Да, България".
В Пазарджик Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, а ги вземе за себе си или за някое друго прокси, тогава Борисов става шести, отбеляза Божанов.
По думите му Борисов е поискал действия в МВР, защото видял, че Пеевски контролира министерството. "Не е първият път, в който Борисов се разгневи на Даниел Митов. Той каза професионалното или политическо ръководство. Ние многократно казвахме, че главния секретар на МВР е човек на Пеевски. Оказва се, че Борисов иска да махне тези хора", каза още Божанов.
За да не влезе в реалната тема за политическата криза Борисов започна да си търси аргументи - Гуцанов какви пари поискал, Киселова на какви джанки ходи. Ние сме в криза на правителство, което на осмия месец започва да се разклаща. Аз не мога да гадая какви са мотивите да се отклони внимание от едно нещо и да се прати към Киселова, заяви Божанов относно думите на Борисов за председателят на парламента.
По отношение на оставката на Киселова, припомням, че ние ѝ дадохме кредит на доверие. Когато тя наруши санитарния кордон - ние оттеглихме доверието си. Ако има процедура за оставката ѝ - ние няма да подкрепим Киселова. Както и няма да подкрепим друга кандидатура, поясни Божидар Божанов.
1 Абе
Коментиран от #7, #19
18:40 16.10.2025
2 Не знам
18:40 16.10.2025
3 ГЕРБ СИЛНИ СМЕ МНОГО СМЕ
Коментиран от #15
18:41 16.10.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #9, #13
18:41 16.10.2025
5 Герб не са изядени от Делян
Коментиран от #18
18:42 16.10.2025
6 Соломон
18:42 16.10.2025
7 Хахахааа
До коментар #1 от "Абе":Шоу на макс🤣😂😅😁
18:45 16.10.2025
8 ГЕРБ
18:48 16.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "ООрана държава":Тъжно е, но при ТЕЗИ изборни правила НЯМА ЗНАЧЕНИЕ дали си за гъби или ще търчиш да гласуваш❗
Проблемът е , че ни дават да избираме
НЕЩО от което НИЩО не зависи-
например
Президент ама на в Президентска република❗
И 100% да отидат на парламентарни избори-
ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
В този смисъл от НАШИЯ избор
НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
ще НИ забранят да гласуваме-
справка референдум за €,
референдум за ЕС,
референдум за НАТО....
Уптавляват те Премиер който може дори да не е в листата за избирите❗
Коментиран от #12
18:50 16.10.2025
10 Хмм
18:51 16.10.2025
11 оглозгаха ги
18:51 16.10.2025
12 Ами
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":именно, никой не е гласувал за теменужка, митов или киселова
18:52 16.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "ООрана държава":Дали е случайно, че народът ИМА ПРАВО (уж) да избира, но НЯМА ПРАВО ДА ОТЗОВАВА избран депутат от който не е доволен❗
А защо избран с партийна листа депутат може да НАПУСНЕ партията още на мига след влизане в НС, но да остане в креслото 🤔
А тези дето се кълнат в едно преди изборите и като влязат се извъртат на 900 градуса❗
18:56 16.10.2025
14 Дориана
Коментиран от #25
19:01 16.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 мнлпо
Коментиран от #37
19:06 16.10.2025
17 Хе!
19:07 16.10.2025
18 Хе!
До коментар #5 от "Герб не са изядени от Делян":А в циганската махала не забелязахте ли някакви транспаранти, млади господине! Стигнали сте само до местната администрация!?
Коментиран от #26
19:09 16.10.2025
19 Дориана
До коментар #1 от "Абе":Пълни глупости и фантасмагории. Истината е съвсем друга. И ще я узнаете скоро на новите избори. Вече отдавна е заложено на Астрално ниво, това, което се случва в България . И то никак няма да се хареса на Борисов, на Пеевски и на малките предателски партии ИТН , които излизат от Парламента и БСП ОЛ , които ще паднат на дъното и ще бъдат изпреварени от МЕЧ и ВЕЛИЧИЕ.От високо се пада най- добре.
Коментиран от #24, #34
19:09 16.10.2025
20 Българин
19:13 16.10.2025
21 Бай Араб
19:14 16.10.2025
22 Карамфил.
19:15 16.10.2025
23 Промяна
19:19 16.10.2025
24 Шаминко
До коментар #19 от "Дориана":На астрално ниво е заложено 4 мил. да чукат жадни камъни в безплодна пустиня и цифрови мечти за малко допамин.
19:21 16.10.2025
25 Промяна
До коментар #14 от "Дориана":Платената соросна а ти ли ще управляваш с твоите гнусотии И с няколко тук ли ТИ на Марс ли кого лъжеш постоянно и защо колко получаваш за да разпространяваш гнусотиите си срещу държавата срещу партии срещу политици Гнусна дописница
19:23 16.10.2025
26 Промяна
До коментар #18 от "Хе!":Там търсете Киро ИзмамницитеСпретнаха огромна фалшификация
19:24 16.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мнооо некъпан
19:27 16.10.2025
30 Промяна
19:29 16.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 С/Р
19:29 16.10.2025
33 оня с коня
19:30 16.10.2025
34 Промяна
До коментар #19 от "Дориана":Ти да не си нещо болна Хахахаха
19:31 16.10.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "Карло☪︎ НacсpaH":НАССС☪︎ ☪︎ СРАНИЯТ СИ ТИиииии❗
19:31 16.10.2025
36 Стара чанта
19:35 16.10.2025
37 стрина Мита
До коментар #16 от "мнлпо":Това апатично и сънливо момче изобщо не е за тази работа.Тук се иска визия,артистичност,риторика и обаятелност преди всичко.А този когато отговаря на зададен въпрос имам чувство,че до края на отговора ще заспи.На кого е човек и кой го пробута в политиката не е ясно,но е грешка.Възможно е да е умен,но не е за публика.Защото дори една Мика Зайкова умее да говори.
19:38 16.10.2025