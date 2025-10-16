Новини
България »
Божидар Божанов: Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, става шести

Божидар Божанов: Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, става шести

16 Октомври, 2025 18:38 816 37

  • божидар божанов-
  • пеевски-
  • борисов-
  • избори

Странно театрално представление от страна на Борисов, но създаде политическа криза

Божидар Божанов: Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, става шести - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изявлението на Бойко Борисов не дава очевидни отговори. Странно театрално представление от страна на Борисов, но създаде политическа криза. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Виждам тази криза в няколко слоя. Първият е спор между тримата премиери - Желязков, Борисов и Пеевски, кой да бъде всъщност премиер. Борисов многократно казва, че ако той беше премиер, щял да направи еди какво си. Много му се иска да е премиер, но трябва да провери дали Пеевски разрешава. Вторият слой на тази криза е това, което Ивайло Мирчев изпрати като смс на Борисов. Това, което му се случва в Пазарджик, е в резултат от страха на Борисов и отказа му да се включи в "санитарния кордон" срещу Пеевски и да го ограничи, посочи Божанов.

Но в основата на системната политическа криза, не само в този парламент, а в последните няколко години, е това, че съдебната власт е в ръцете на Пеевски и че службите са в ръцете на Пеевски. Политически решения се взимат по неполитически мотиви. Защото държейки съдебната власт, ВСС, главния прокурор, Пеевски може да направлява политическите процеси с наказателно-процесуални методи, допълни съпредседателят на "Да, България".

В Пазарджик Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, а ги вземе за себе си или за някое друго прокси, тогава Борисов става шести, отбеляза Божанов.

По думите му Борисов е поискал действия в МВР, защото видял, че Пеевски контролира министерството. "Не е първият път, в който Борисов се разгневи на Даниел Митов. Той каза професионалното или политическо ръководство. Ние многократно казвахме, че главния секретар на МВР е човек на Пеевски. Оказва се, че Борисов иска да махне тези хора", каза още Божанов.

За да не влезе в реалната тема за политическата криза Борисов започна да си търси аргументи - Гуцанов какви пари поискал, Киселова на какви джанки ходи. Ние сме в криза на правителство, което на осмия месец започва да се разклаща. Аз не мога да гадая какви са мотивите да се отклони внимание от едно нещо и да се прати към Киселова, заяви Божанов относно думите на Борисов за председателят на парламента.

По отношение на оставката на Киселова, припомням, че ние ѝ дадохме кредит на доверие. Когато тя наруши санитарния кордон - ние оттеглихме доверието си. Ако има процедура за оставката ѝ - ние няма да подкрепим Киселова. Както и няма да подкрепим друга кандидатура, поясни Божидар Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    2 15 Отговор
    Три патриотични и национално отговорни политически формации са в електорален подем. Това са ДПС -НОВО НАЧАЛО ,ИТН и БСП. Заради точните политики в интерес на България, гражданите виждат това и го оценяват. На предстоящите парламентарни избори догодина ДПС ще получи около 23% , ИТН 21% а БСП и ГЕРБ по 19%. Възраждане 7% а ПП/ДБ, МЕЧ и Величие остават под чертата за влизане в НС. След като господин Пеевски върне първия мандат , следващия ще получи втория ИТН и ще бъде сформирано отново коалиционно правителство което ще продължи пътя на настоящото с премиер Слави Трифонов. България върви напред в Европейския си път.

    Коментиран от #7, #19

    18:40 16.10.2025

  • 2 Не знам

    6 2 Отговор
    кой какво показал , но това не е покер !

    18:40 16.10.2025

  • 3 ГЕРБ СИЛНИ СМЕ МНОГО СМЕ

    3 9 Отговор
    Днес в много градове членове,активисти на ГЕРБ и служители в областните и общински администрации излязоха с транспаранти че партия ГЕРБ още съществува и не са "изядени от Пеевски" . Други плакати бяха с текст "ГЕРБ го има и живее - ГЕРБ ще пребъде"

    Коментиран от #15

    18:41 16.10.2025

  • 4 ООрана държава

    11 4 Отговор
    Извода е само един при тези изборни правила - ставаме и гласуваме масово за да неутрализираме част от купения вот, в противен случай ще ни управлява шиши и на местно ниво разни лилави индивиди. Сами си решавайте.

    Коментиран от #9, #13

    18:41 16.10.2025

  • 5 Герб не са изядени от Делян

    3 7 Отговор
    Ние сме навсякъде - по полета ,по балкани ,по села и градове!

    Коментиран от #18

    18:42 16.10.2025

  • 6 Соломон

    10 3 Отговор
    За ПОЛИТИЦИТЕ, които НАТИКАХА България в ЕВРОЗОНАТА и НАТО, трябва да се организира НАРОДЕН СЪД !

    18:42 16.10.2025

  • 7 Хахахааа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Шоу на макс🤣😂😅😁

    18:45 16.10.2025

  • 8 ГЕРБ

    5 4 Отговор
    Нещастник

    18:48 16.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Тъжно е, но при ТЕЗИ изборни правила НЯМА ЗНАЧЕНИЕ дали си за гъби или ще търчиш да гласуваш❗
    Проблемът е , че ни дават да избираме
    НЕЩО от което НИЩО не зависи-
    например
    Президент ама на в Президентска република❗
    И 100% да отидат на парламентарни избори-
    ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
    кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
    В този смисъл от НАШИЯ избор
    НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
    А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
    Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
    ще НИ забранят да гласуваме-
    справка референдум за €,
    референдум за ЕС,
    референдум за НАТО....
    Уптавляват те Премиер който може дори да не е в листата за избирите❗

    Коментиран от #12

    18:50 16.10.2025

  • 10 Хмм

    9 5 Отговор
    борисов стана за смях, не спира майтапенето с него

    18:51 16.10.2025

  • 11 оглозгаха ги

    8 5 Отговор
    глътнаха герб изчезна!

    18:51 16.10.2025

  • 12 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    именно, никой не е гласувал за теменужка, митов или киселова

    18:52 16.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Дали е случайно, че народът ИМА ПРАВО (уж) да избира, но НЯМА ПРАВО ДА ОТЗОВАВА избран депутат от който не е доволен❗
    А защо избран с партийна листа депутат може да НАПУСНЕ партията още на мига след влизане в НС, но да остане в креслото 🤔
    А тези дето се кълнат в едно преди изборите и като влязат се извъртат на 900 градуса❗

    18:56 16.10.2025

  • 14 Дориана

    6 4 Отговор
    Борисов падна от власт отдавна, той вече никога не може да управлява самостоятелно от типа- Аз казах, Аз дадох. Вече е АУТ и зависим от всички. Пеевски също ще разбере по трудния начин , че няма място в управлението на България. С просташки език , с лъжливи и клеветнически изказвания в ефир срещу опонентите си, , с изказвания , че уж иска да работи за народа , но не му се получава не може да стигне до никъде. Пак по трудния начин ще разбере, че чрез овладяване на МВР да си затварят очите при купуването на гласове пак до никъде не може да стигне. Той отдавна се е провалил .Така, че парите му не могат да му купят " народната любов".

    Коментиран от #25

    19:01 16.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мнлпо

    7 3 Отговор
    Тоя с всеки изминал ден изглежда все по нелепо и трагично. Уж умно момче, а по съдържание глупак, ама завършен глупак. А пък ако се заслуша човек какви ги бръщолеви и става трагедия пълна. Много голям глупа и лъжец. И няма ли там някои да му каже че с тая прическа на среден път, му идва на човек да го извърти през лъжливата пача. От 20 години са в парламента тези боклуци и нищо не са постигнали, нищо. Косто окраде България и сега наследниците му и те даите да дадем и ако може да откраднем нещо и ний. Слава на Господ Иисус Христос не съм гласувал за тези и няма да си причиня такава гнусотия, мИрси.

    Коментиран от #37

    19:06 16.10.2025

  • 17 Хе!

    2 0 Отговор
    Властта излезе в стачка!

    19:07 16.10.2025

  • 18 Хе!

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Герб не са изядени от Делян":

    А в циганската махала не забелязахте ли някакви транспаранти, млади господине! Стигнали сте само до местната администрация!?

    Коментиран от #26

    19:09 16.10.2025

  • 19 Дориана

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Пълни глупости и фантасмагории. Истината е съвсем друга. И ще я узнаете скоро на новите избори. Вече отдавна е заложено на Астрално ниво, това, което се случва в България . И то никак няма да се хареса на Борисов, на Пеевски и на малките предателски партии ИТН , които излизат от Парламента и БСП ОЛ , които ще паднат на дъното и ще бъдат изпреварени от МЕЧ и ВЕЛИЧИЕ.От високо се пада най- добре.

    Коментиран от #24, #34

    19:09 16.10.2025

  • 20 Българин

    0 1 Отговор
    Българския народ е умен, на никой не му се водят предварително изгубени битки. За това подкрепата за ДПС бързо расте, а за ГЕРБ намалява.

    19:13 16.10.2025

  • 21 Бай Араб

    7 3 Отговор
    Копейки,Благо няма да ИЗЛЕЗЕ ОТ АРЕСТА,докато не пропее,а започне ли да пее Асен заминава в затвора.Благо вече пее,затова е в затвора копейки.Благо всичко си изпя,затова гедате нещата по телевизията.

    19:14 16.10.2025

  • 22 Карамфил.

    1 1 Отговор
    Цирк, за да могат да РАЗДЪРЖАВЯТ малкото останало от България. Да не използвам друга дума, защото дигиталната държава която ще Ви наложат е частна организация. С частни IT компании и инвест фондове.

    19:15 16.10.2025

  • 23 Промяна

    2 5 Отговор
    Това нещо какъв е кой е алчен шарлатанин

    19:19 16.10.2025

  • 24 Шаминко

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    На астрално ниво е заложено 4 мил. да чукат жадни камъни в безплодна пустиня и цифрови мечти за малко допамин.

    19:21 16.10.2025

  • 25 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Платената соросна а ти ли ще управляваш с твоите гнусотии И с няколко тук ли ТИ на Марс ли кого лъжеш постоянно и защо колко получаваш за да разпространяваш гнусотиите си срещу държавата срещу партии срещу политици Гнусна дописница

    19:23 16.10.2025

  • 26 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хе!":

    Там търсете Киро ИзмамницитеСпретнаха огромна фалшификация

    19:24 16.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мнооо некъпан

    5 2 Отговор
    Хем некъпан, хем кух, хем гледа като бит педераZин.

    19:27 16.10.2025

  • 30 Промяна

    4 3 Отговор
    ИЗЧИСТИ СИ ПЪРХОТА ШАРЛАТАНИНООООО НЯМАШ МЯСТО В ПАРЛАМЕНТА КОЙ ГЛАСУВА ЗА ТОВА

    19:29 16.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 С/Р

    0 0 Отговор
    Точно :))

    19:29 16.10.2025

  • 33 оня с коня

    2 2 Отговор
    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    19:30 16.10.2025

  • 34 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Ти да не си нещо болна Хахахаха

    19:31 16.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    НАССС☪︎ ☪︎ СРАНИЯТ СИ ТИиииии❗

    19:31 16.10.2025

  • 36 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Пършивото , оправяйте си вашите бакии, и се пообразовЪйте малко ! Язък за мастилото по ,,дипломите" ви !

    19:35 16.10.2025

  • 37 стрина Мита

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "мнлпо":

    Това апатично и сънливо момче изобщо не е за тази работа.Тук се иска визия,артистичност,риторика и обаятелност преди всичко.А този когато отговаря на зададен въпрос имам чувство,че до края на отговора ще заспи.На кого е човек и кой го пробута в политиката не е ясно,но е грешка.Възможно е да е умен,но не е за публика.Защото дори една Мика Зайкова умее да говори.

    19:38 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове