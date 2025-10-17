Новини
Ден трети без кворум в парламента

17 Октомври, 2025 09:15

След призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към депутатите от партията да не осигуряват кворума в пленарна зала народните представители от най-голямата политическа сила не се регистрират.

Ден трети без кворум в парламента - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Блокаж в работата на парламента. И днес не се събра кворум в парламента, съобщават от БНТ. В зала се регистрираха само 53 депутати при необходимите 121.

За 9 часа тази сутрин беше насрочено поредно заседание на парламента, след като два дни депутатите не заседаваха заради липса на кворум.

След призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към депутатите от партията да не осигуряват кворума в пленарна зала народните представители от най-голямата политическа сила не се регистрират.

Два поредни дни в зала не влизат и депутатите от "ДПС-Ново начало". Вчера не присъстваха и народните представители от "Има такъв народ", а ден по-рано от БСП.

В същото време лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Желязков очаква да имат решение до понеделник.

И допълни, че са готови за преговори и да споделят отговорността.

А от коалиционните партньори от БСП заявиха, че властта не е самоцел и са готова на смени в правителството, ако има убедителни аргументи в тази посока.

Все още няма позиция от "Има такъв народ".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 0 Отговор
    "Властта се търкаля по улицата❗"

    09:18 17.10.2025

  • 2 ъъъ

    14 1 Отговор
    Видях киселева по нова в парламента и щях да повърна. Май беше с анцуг. Ужасна гледка.

    Коментиран от #10

    09:18 17.10.2025

  • 3 Народа

    12 0 Отговор
    Като трябва та приемат някой закон се броят по 5 пъти, почивки и нови опити… а сега 1 опит и край🙈💩

    Коментиран от #7

    09:19 17.10.2025

  • 4 Живот

    17 0 Отговор
    Си живеят. Народе! В понеделник пред входовете на парламента и никой да не влиза!
    Заплататаина ден имие една минимална работна заплата! Да се разходят, да пият кафе, да опикаят WC и кой от къде е.
    Безумие!

    09:20 17.10.2025

  • 5 Росенчоооо!!!

    19 0 Отговор
    Стиснаха ли те брат за топчаците с тоз хотел Хаяши. Не ще предложиш, а продадеш и собствените си деца. На ви сега Герб.

    09:21 17.10.2025

  • 6 ООрана държава

    19 0 Отговор
    Ама бойко като не му се работи да хвърля оставка и така по процедура да си вървим към избори, няма да км плащам заплата на гербарите да ходат да равяват плакатчета из страната

    Коментиран от #13

    09:21 17.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Народа":

    Е колкото пъти да броиш 60 човека- 121 няма да станат❗
    А и Киселова знае, че от понеделник може да не натиска звънеца❗

    09:21 17.10.2025

  • 8 Колективна

    16 0 Отговор
    самоотлъчка, а е и петък. Трябва да си наглеждат и имотите у странско.

    09:21 17.10.2025

  • 9 работата нее добре

    6 1 Отговор
    Измислиха си кризичка току преди еврозоната.
    Копейкин не можа да я блокира, ама тука се пече нещо неприятно.
    Стягайте си опинците и ако се налага старите емигтантски пътеки.

    09:22 17.10.2025

  • 10 Нищо чудно

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "ъъъ":

    Да е била спортно облечена. Те ходят там на екскурзия, а не работа!
    Авгиевите обори трябва да бъдат изчистени с вода от водопада на Жклязков!

    Коментиран от #17

    09:23 17.10.2025

  • 11 ъгъл

    10 0 Отговор
    Ден трети без кворум в парлИаментъ и като не ходят на присъствие в залата,депутатите знаят,че пак ще си им дават гигантските заплати.

    09:23 17.10.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    За депутатите трябва да се прилага трудовото законодателство - при самоотлъчка има санкции, намаляване на заплатата и накрая дисциплинарно уволнение. Важи и за двамата дебели!

    09:23 17.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    И да хвърли оставка- не следват избори❗
    Напишете си домашните , преди да излезете пред аудиторията‼️

    Коментиран от #24

    09:24 17.10.2025

  • 14 Роки

    10 0 Отговор
    За 15 000 лева заплата толкоз. Вече сме в клуба на богатите!

    09:25 17.10.2025

  • 15 456

    7 0 Отговор
    Едно време беше при отсъствие от работа 3 дни без уважителни причини/ болничен/ работника се уволнява. Та сега тези неявили се на работа ,какво ще ги правите?

    09:27 17.10.2025

  • 17 ъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо чудно":

    Майката на нацията-цеца беше много по-секси от това нещо. А пък като се сетя за фидоска ми става едно такова...романтично.

    09:31 17.10.2025

  • 18 Джоко

    4 0 Отговор
    Кисельова да разпуска бардака и на избори!

    Коментиран от #20, #22

    09:33 17.10.2025

  • 19 Спасението на България

    3 3 Отговор
    Са нови предсрочни избори!
    Само по този начин БОРИСОВ ЩЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ!
    И в никаква "бездна няма да тласне държавата",
    както плаши и манипулира Пееф ски.

    Спасението е в отлагане на операцията
    по въвеждане на еврото в България!
    Това е основния коз на президента Радев,
    който той ще ползва и вече ползва за партията си
    а именно - президента призова за ОТЛАГАНЕ
    и невъвеждане на еврото от 1 януари 2026 ...
    поради на готовност на суверена - хората бизнеса.

    И абсолютно невярно е, че при избори сега
    Пееф ски щял да е първа или втора полит сила.
    ХОРАТА НЕ ГО ХАРЕСВАТ И НЕ МУ ВЯРВАТ!
    Защото не защитава българският национален интерес
    по никакъв начин, няма нито стратегия нито визия
    за бъдещето на България като държава -
    и зад това прозира несигурност и превръщане
    на държавата и народа във феодални владения.
    Хората не са забравили и затриването на
    мощно печелившият Булгартабак - номер 1
    в света преди да го докопа ... еефски

    БОРИСОВ СПАСИ БЪЛГАРИЯ
    И ДАВАЙ НОВИ ИЗБОРИ - НАРОДА ЩЕ ТЕ ПОДКРЕПИ!

    09:33 17.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Джоко":

    Четете бе ❗
    Първо, тя не може сама да разпусне НС❗
    Второ, дори ПремиерЧИТУ да подаде оставка на правителството- не следват избори❗

    09:37 17.10.2025

  • 21 За какви тояги сте всички

    3 0 Отговор
    Не е истина просто

    09:37 17.10.2025

  • 22 тоя па

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Джоко":

    Намерил кой да ни спасява. От себе си ли ще ни спаси?

    09:37 17.10.2025

  • 23 Хе!

    4 0 Отговор
    Браво! Отличен парламент! Ох, да можех и аз така в петък...! Отиваш в 9 часа по анцуг, няма кворум, айде на служебната Лада Нива и на село за слънчев уйкенд! Следващото заседания - сряда, 25 декември!

    09:38 17.10.2025

  • 24 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Байчовото, не случайно съм написал "по процедура" ако мислиш че с втори мандат някой ще състави нещо в тая конфигурация в НС много се лъжеш, така че айде гледай си твоята аудитория

    Коментиран от #26

    09:43 17.10.2025

  • 25 нннн

    0 0 Отговор
    В аптеката:
    - Дайте ми аспирин и аналгин, моля.
    - Нямаме кворум и не работим.

    09:55 17.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ООрана държава":

    "По процедура" може в понеделник да има само смяна на министри, може да има оставка и може да се състави ново правителство с Първия или с Втория, или дори с Третия мандат❗
    Ако ти знаеш какво ще се случи- юожеш да ни кажеш числата от следващия тираж на тото 2 ❗
    Ако не ги знаеш- как беше
    Айде гледай си работата."

    09:57 17.10.2025

  • 27 Инатлъ кьопек

    0 0 Отговор
    Демокрацията живее в Банкя и дали имате или нямате НС и какво искате, не е важно, важно е да чуете Него!

    09:59 17.10.2025

  • 28 Пеевски -бъдещето е наше

    0 1 Отговор
    Стягайте се ще има избори!Всеки с изградена структура и недоволен от ГЕРБ е добре дошъл при мен.Особено на местно ниво.

    10:01 17.10.2025

  • 31 Един

    0 0 Отговор
    Стачкуват ли, че нещо не ми става ясно, защо не работят.

    10:08 17.10.2025

