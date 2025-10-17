Ден трети без кворум в парламента

Блокаж в работата на парламента. И днес не се събра кворум в парламента, съобщават от БНТ. В зала се регистрираха само 53 депутати при необходимите 121.
За 9 часа тази сутрин беше насрочено поредно заседание на парламента, след като два дни депутатите не заседаваха заради липса на кворум.
След призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към депутатите от партията да не осигуряват кворума в пленарна зала народните представители от най-голямата политическа сила не се регистрират.
Два поредни дни в зала не влизат и депутатите от "ДПС-Ново начало". Вчера не присъстваха и народните представители от "Има такъв народ", а ден по-рано от БСП.
В същото време лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Желязков очаква да имат решение до понеделник.
И допълни, че са готови за преговори и да споделят отговорността.
А от коалиционните партньори от БСП заявиха, че властта не е самоцел и са готова на смени в правителството, ако има убедителни аргументи в тази посока.
Все още няма позиция от "Има такъв народ".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:18 17.10.2025
Коментиран от #10
09:18 17.10.2025
Коментиран от #7
09:19 17.10.2025
Заплататаина ден имие една минимална работна заплата! Да се разходят, да пият кафе, да опикаят WC и кой от къде е.
Безумие!
09:20 17.10.2025
09:21 17.10.2025
Коментиран от #13
09:21 17.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Народа":Е колкото пъти да броиш 60 човека- 121 няма да станат❗
А и Киселова знае, че от понеделник може да не натиска звънеца❗
09:21 17.10.2025
09:21 17.10.2025
9 работата нее добре
Копейкин не можа да я блокира, ама тука се пече нещо неприятно.
Стягайте си опинците и ако се налага старите емигтантски пътеки.
09:22 17.10.2025
10 Нищо чудно
До коментар #2 от "ъъъ":Да е била спортно облечена. Те ходят там на екскурзия, а не работа!
Авгиевите обори трябва да бъдат изчистени с вода от водопада на Жклязков!
Коментиран от #17
09:23 17.10.2025
09:23 17.10.2025
09:23 17.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "ООрана държава":И да хвърли оставка- не следват избори❗
Напишете си домашните , преди да излезете пред аудиторията‼️
Коментиран от #24
09:24 17.10.2025
09:25 17.10.2025
09:27 17.10.2025
17 ъъъ
До коментар #10 от "Нищо чудно":Майката на нацията-цеца беше много по-секси от това нещо. А пък като се сетя за фидоска ми става едно такова...романтично.
09:31 17.10.2025
18 Джоко
Коментиран от #20, #22
09:33 17.10.2025
19 Спасението на България
Само по този начин БОРИСОВ ЩЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ!
И в никаква "бездна няма да тласне държавата",
както плаши и манипулира Пееф ски.
Спасението е в отлагане на операцията
по въвеждане на еврото в България!
Това е основния коз на президента Радев,
който той ще ползва и вече ползва за партията си
а именно - президента призова за ОТЛАГАНЕ
и невъвеждане на еврото от 1 януари 2026 ...
поради на готовност на суверена - хората бизнеса.
И абсолютно невярно е, че при избори сега
Пееф ски щял да е първа или втора полит сила.
ХОРАТА НЕ ГО ХАРЕСВАТ И НЕ МУ ВЯРВАТ!
Защото не защитава българският национален интерес
по никакъв начин, няма нито стратегия нито визия
за бъдещето на България като държава -
и зад това прозира несигурност и превръщане
на държавата и народа във феодални владения.
Хората не са забравили и затриването на
мощно печелившият Булгартабак - номер 1
в света преди да го докопа ... еефски
БОРИСОВ СПАСИ БЪЛГАРИЯ
И ДАВАЙ НОВИ ИЗБОРИ - НАРОДА ЩЕ ТЕ ПОДКРЕПИ!
09:33 17.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Джоко":Четете бе ❗
Първо, тя не може сама да разпусне НС❗
Второ, дори ПремиерЧИТУ да подаде оставка на правителството- не следват избори❗
09:37 17.10.2025
09:37 17.10.2025
22 тоя па
До коментар #18 от "Джоко":Намерил кой да ни спасява. От себе си ли ще ни спаси?
09:37 17.10.2025
09:38 17.10.2025
24 ООрана държава
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Байчовото, не случайно съм написал "по процедура" ако мислиш че с втори мандат някой ще състави нещо в тая конфигурация в НС много се лъжеш, така че айде гледай си твоята аудитория
Коментиран от #26
09:43 17.10.2025
- Дайте ми аспирин и аналгин, моля.
- Нямаме кворум и не работим.
09:55 17.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "ООрана държава":"По процедура" може в понеделник да има само смяна на министри, може да има оставка и може да се състави ново правителство с Първия или с Втория, или дори с Третия мандат❗
Ако ти знаеш какво ще се случи- юожеш да ни кажеш числата от следващия тираж на тото 2 ❗
Ако не ги знаеш- как беше
Айде гледай си работата."
09:57 17.10.2025
09:59 17.10.2025
28 Пеевски -бъдещето е наше
10:01 17.10.2025
10:08 17.10.2025