Росен Желязков: Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това

17 Октомври, 2025 12:04 1 478 106

  • росен желязков-
  • общество-
  • спокойствие-
  • избори-
  • гаранция

Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор, коментира още премиерът

Росен Желязков: Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Както онзи ден каза лидерът на партията – гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. ГЕРБ понася и отговорностите и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон. Това каза премиерът Росен Желязков, който участва в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, цитиран от novini.bg.

"За нас като водеща политическа сила е много лесно да повдигнем въпроса дали е време за предсрочни избори. Не, не е време за избори. Защото, ако политическото решение е в тази посока, това значи избори през февруари месец. В една несигурна геополитическа среда, в едно отровено от политическо въздействие българско общество провеждането на изборите няма да допринесе за стабилен социален мир", каза Желязков.

Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това. От друга страна е необходима предвидимост от всички страни, включително и от правителството, съобщи Желязков.

И заяви: "Изборите за президент се превръщат като залог за геополитическата ориентация на страната."

Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор започна от нас. Вчера проведох разговор с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност да подхождат отговорно и правителството да има своята политическа опора. Но ние този разговор трябва да го проведем, за да не се носи отговорността само от ГЕРБ, каза той.

"В понеделник отново предстоят срещи. За нас е важно да има политическа отговорност, която да е еднаква за всички", допълни премиерът.

Областните координатори, кметовете и депутатите се върнаха с доклад. Резултатите от приемните и срещите по общините - никой не иска да ходим на избори, включително и от ГЕРБ, каза Бойко Борисов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    55 2 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #34

    12:07 17.10.2025

  • 2 Пуфи

    58 2 Отговор
    Суфлира написаното от Пеевски, а Борисов се гърчи в агония

    12:07 17.10.2025

  • 3 Зевс

    59 2 Отговор
    Ще се успокоим когато прасетата са в затвора

    12:08 17.10.2025

  • 4 Ооууу брей

    52 2 Отговор
    Пусти кокъл..Не го пущате еййй...Вий сте манна небесна. Освен вас никой го не може, видиш ли...краденето и лапането де.

    12:10 17.10.2025

  • 5 ккк

    44 2 Отговор
    Пак лъжи, най големия пинчер седи и гледа жално до като го трупат толупете

    12:10 17.10.2025

  • 6 Борисов премиер!

    22 16 Отговор
    ИНАЧЕ ОТИВАМЕ НА ИЗБОРИ!
    Всичко се катерят по гърба му и му товарят отговорности,
    НО ТОЙ РЕАЛНО ДЕ ЮРЕ Е ОБИКНОВЕН ДЕПУТАТ,

    тоест хем не е облечен в реална власт,
    хем го товарят с отговорности!

    Няма такова управление на държава,
    ЗАТОВА ИЛИ БОРИСОВ ПРЕМИЕР
    ИЛИ ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ!

    Коментиран от #33

    12:10 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един

    45 2 Отговор
    Обществото трябва да изрине жалки плюнки като тебе!
    Безгръбначен престъпник!

    Коментиран от #29

    12:11 17.10.2025

  • 9 Кой

    36 2 Отговор
    вярва на мошеници и лъжци , че да се успокои ? Голи приказки и нищо друго , а положението е катастрофално , че няма накъде повече ! Оставка и избори !

    12:12 17.10.2025

  • 10 избирател

    40 3 Отговор
    Огромни , невиждани протести се очертават .

    Коментиран от #22, #35

    12:12 17.10.2025

  • 11 БРАВО

    26 2 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ Е ЧУЛ НОВОТО НАЧАЛО И НИ ГО СВЕЖДА.НА БОЙКО ГЪРБА ШИРОК НО НЯКОЙ ВЕЧЕ Е ДВЕ ПЕДИ ПО НАДОЛУ И ЗДРАВО ГО Е ЯХНАЛ

    12:12 17.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ясно

    29 1 Отговор
    Договорились.Това население си го заслужава.Няма по- бездушно в целия свят от него.

    12:13 17.10.2025

  • 14 Няма как да стане

    32 1 Отговор
    Обществото не може да се успокои с неща като корупцията, неравенствата, грабежите, лицемерието, шуробаджанащината. Завладените съдебна система, прокуратора, национална сигурност, адвокатура, МВР от децата на мафията. Които пазят не обществото, пазят бащите си на мафията. Има огромно разделение в обществото, хотелиер корумпиран.

    12:13 17.10.2025

  • 15 жаесе

    33 3 Отговор
    Крадците се снимали един до друг и не става ясно дали са си взели по един водопад преди срещата. 55 милиона лева е ограбил пък циганина от ГЕРБ банкя само от 1 лот магистрала, доказано с обвинителен акт на прокурор, които 8 то джудже е хвърлил в чекмеджето. Младите лекари искат заплати, но няма понеже Винету от банкя е прибрал набързо 55 милиона лева в чекмеджето. Както винаги са използвали малоимотни цигани да изнесат парите от банкя в чували. ДАНС и МВР не знаят кой е извършителя, и питат дали няма да им вдигат още заплатите. Слава на Господ Иисус Христос, този път смел прокурор е вкарал обвинителен акт, които 8то джудже е смачкал. Съдии и прокурори са за лимонада. Българите спят и чакат кой ще ги изпердаши през гащите. Срам и позор. Защо не са в затвора тези бандити???

    12:13 17.10.2025

  • 16 бай Бай

    33 1 Отговор
    Не стига, че опозорено, ами и нахално, акъл ще дава то!
    Марш при бай Ставри и оповръщаното одеало!!!

    12:13 17.10.2025

  • 17 Абе

    22 1 Отговор
    Какъв лакмус, дране трябва.?!

    12:13 17.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 дует

    33 1 Отговор
    Пеевски каза, че избори няма да има, и Баце веднага обяви, че не е време за избори. Просто мислят еднакво, чакат парите от ПВУ-то и веднага след като ги разпределят и започнат гладните бунтове след въвеждане на еврото, ще хвърлят кърпата и ще изчезнат, все едно никога не ги е имало.

    12:14 17.10.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    26 2 Отговор
    Тиквата и Шишко ще се разберат.

    12:15 17.10.2025

  • 21 провинциалист

    25 2 Отговор
    След референдумите и изборите ли отменят?

    12:15 17.10.2025

  • 22 Сталин

    8 11 Отговор

    До коментар #10 от "избирател":

    Къде да тия огромни протести - в коментарите на факти?

    12:15 17.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Данко Харсъзина

    10 10 Отговор
    Тиквата ще стане Премиер, а Шишко Вицепремиер.

    12:17 17.10.2025

  • 25 неАдекватен

    21 3 Отговор
    Спокойно, всичко е под контрол.
    Поредната пародия, от театъра на абсурда, наречен правителство.
    И на децата е ясно, че Пеевски командва.
    Просто сега се разпределят общините- една на едната част на ОПГ-то - другата на другата част.
    Явно на Пеевски му омръзна да го подиграват, че е патерица на управлението, и той изпъчи гърди - иска да е премиер,президент и собственик на държавицата!

    12:18 17.10.2025

  • 26 кандидат докторите стачкуват

    6 2 Отговор
    иде тежка зима . вдигат алкохола и цигарите . много политици не им се чу гласа, програмата, решенията . само 7-8 седят и се препират . и гледат в чантата на РФ .

    12:20 17.10.2025

  • 27 Блез Паскал

    26 2 Отговор
    Росен Желязков е:
    Човек Без Достойнство,
    Човек Без Себеуважение,
    Човек Без Свободна Воля,
    Той е Куклата на конци на Боко Методиев БорисоФ.
    Това е Срам за Институцията премиер министър,
    Срам за ЕС, че има такава държава в общността, която е Без Правителсто
    и със Сламен премиер!

    Коментиран от #37, #64

    12:21 17.10.2025

  • 28 тиририрам

    19 1 Отговор
    С това 6-то място в Пазарджик е нормално да не искате избори, но и от вас не зависи!

    12:22 17.10.2025

  • 29 Промяна

    2 16 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Шарлатански каруцар си не си никакво общество

    Коментиран от #41, #67

    12:22 17.10.2025

  • 30 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Ние сме си спокойни, само бойко е вдигнал кръвното

    12:22 17.10.2025

  • 31 Гост

    21 2 Отговор
    Необходимо е обществото да ви смаже от бой, ама за съжаление обществото си върви продажно и страхливо от време оно. Как ще успокоиш обществото като ти имаш стотици милиони за хотел, па обществото няма какво да яде? А, хаяши???

    12:23 17.10.2025

  • 32 Фактъ

    19 2 Отговор
    Хунтата герб се заличава , бавно и сигурно изчезва . И това е добра новина . Боко се е умопомрачил от злоба и ръси лакардии . Абе смях голям .

    12:23 17.10.2025

  • 33 Пипи

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Борисов премиер!":

    Прав си. Премиер на ЦСЗ.

    12:23 17.10.2025

  • 34 Сами сте си виновни!

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Боце беше в ъгъла, ама вие го извадихте оттам!

    Коментиран от #81

    12:23 17.10.2025

  • 35 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "избирател":

    Шарлатанските каруци начело с Хубавец ли платеният слуга на Цветан Василев ли а забравих и Барек слугите наолигарсите

    Коментиран от #69

    12:24 17.10.2025

  • 36 Лазо

    10 1 Отговор
    Властта е тлъст сладък кокал, няма да я изпусна я, за това че някой си казал нещо.

    12:24 17.10.2025

  • 37 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Блез Паскал":

    Каруцар шарлатанин си

    Коментиран от #68

    12:25 17.10.2025

  • 38 Град Симитли

    10 2 Отговор
    Спасителя от бостана щял да поеме цялата тежедт, демек Хаяши сан огива на друга "отговорна работа"! :))

    12:26 17.10.2025

  • 39 Опровергайте ме

    17 2 Отговор
    Желязков всъщност е един съвременен киряк стефчов
    А Пеевски е един съвременен караибрахим

    Коментиран от #48, #49

    12:27 17.10.2025

  • 40 Ухаааа

    16 2 Отговор
    А защо не работите? Министерски съвет в почивка, парламент в почивка... За какво ви плащаме тия тлъсти заплати? Трябва да си ходите всички, които съсипахте държавата. От Тулупите до кочината с Шопари! И разни там поклонници от БСП и лакеите на Славчо.

    12:27 17.10.2025

  • 41 Да питам,

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Сигурно то е гот, да си удобно наведен?

    Коментиран от #43

    12:27 17.10.2025

  • 42 Казуар

    14 1 Отговор
    Бойко, Пеевски като ти се качи на гърба ще започнеш да преплиташ крака и ще паднеш.

    12:27 17.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гаранция са

    12 2 Отговор
    Само че провеждане на ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, а такива не е имало след 2009 г.
    Референдум за лЪв, запазване на Валутен Борд и Кеш.
    Самосезиране на КС за противокнституционно променен съществено въпрос на Референдумът за Белене.
    Като от Референдум за "Белене", премахнахте Белене, което обезсмисли провеждането на Референдума.
    А най-добре ОСТАВКА, оставка на БКП, ДПСНН, СДС, ДБ, ПП, ГЕРБ, ИТН.
    Виновни за унищожаване на лЪв. Унищожаване на ВБ. Унищожаване на правато на Кеш.
    Като Австрия и Унгария вписаха в Конституциите си правото на Кеш.
    Унищожаване на Конституцията без Референдум.
    Милиарди заеми от 50 милиарда 36 милиарда на Горанов 2016 16 милиарда, Петкова 2025 г. 20 милиарда лева. 10 милиарда на служебни и Сглобки. Изпратихте ни на борса газ Петкова, Борса ток Василев, с подкрепата на ГЕРБ по ПВУ. Лишихте ни от евтини ток, газ, петрол, вода, парно като СИ я пробутахте в Закон за киберпрестъпност, след решение на ВАС с депутатите на ГЕРБ, ИТН, СДС, ДПСНН.
    Умишлено от 2020 г. обезценихте български лЪв, предизвиквайки чудовищни инфлация, дефицит, дългови спирали, повишаване на цени. Фалшифицирахте грубо критериите от Маастрихт с подкрепата на ПП, ДБ, ДПСНН, ГЕРБ СДС. Сега изведнъж се сетихте, че има дефицит и инфлация. Как ще съставите бюджет за 2026 г. Бюджет на Фалирала държава не се прави. Освен ако не увеличите драстично данъци или не теглите нови милиарди с НЕИЗГОДНИ ЛИХВИ. Сиреч, сценарият Гърция.
    ОСТАВКА!

    12:30 17.10.2025

  • 46 Гост

    14 2 Отговор
    Вие каква долна и гнусна пасмина сте, лични слуги на свинята, неграмотни, крадци, лъжци, нефелници, нищо не става от вас. Циркаджии нефелни

    12:31 17.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Много е просто

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "Опровергайте ме":

    Не само караибрахим, ами и наследник на комунистическите ДС служби. Демек, на двойно подчинение. Та те всички служби дето му noдгъзyват, да не би да са променяни? Същите болшевишки oтpenkи са по местата.

    12:32 17.10.2025

  • 49 ....

    10 3 Отговор

    До коментар #39 от "Опровергайте ме":

    А всички негласуващи са си едни съвременни роби!
    Сам да се заробиш е връх на пр0ст0тията!

    12:32 17.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Обществото

    9 2 Отговор
    е спокойно и му е през .... за вашите тревоги. Обществото знае, че за работа не ставате, а единствените ви грижи са да си пълните касите, шкафчета, хотели, джобове. Така, че да го .....

    12:36 17.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лост

    13 1 Отговор
    Борисов отрезня и запя песента "Назад, назад моме Калино".А до онзи ден беше цял Атлант(Атлас) и носеше всичко на плещите си.

    12:37 17.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Казуар

    13 2 Отговор
    Росен желязков има вид на гавазин.

    12:38 17.10.2025

  • 57 Павел пенев

    15 2 Отговор
    Премиера Хаяши седнал до Боко чекмеджето. Каква идилия,каква гледка на елитни престъпници.

    Коментиран от #66

    12:38 17.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Име

    9 1 Отговор
    Обаче една лустрация би успокоила общество!

    12:40 17.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Баланс

    15 1 Отговор
    Колко пъти трябва да настъпваме мотиката с Бойко Борисов. Видяхме, че вече е сърдито старчеи подхожда емоционално. Мисля че умните хора виждат вредоносното му лицемерно пребиваване във власта. Здърпа цялата държава назад заради зависимостите му. Този път ще ги срине окончателно

    12:41 17.10.2025

  • 62 КОЕ ТОЧНО

    9 1 Отговор
    ДА НИ УСПОКОИ¡!!!!!??????

    12:41 17.10.2025

  • 63 Кабакрадев

    8 3 Отговор
    Вече Карловска община и остатъците от С.Д.С то, ще пидкрепяме новият първи,ще целу..ваме ръ...цете на големият бос.......Де....лян Първи,....Меси е изпята песен.

    12:42 17.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ОТПАДЪЦИ,ПОДАРИХТЕ БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ!

    12:45 17.10.2025

  • 66 Хи,хи,хи...

    10 1 Отговор

    До коментар #57 от "Павел пенев":

    Липсва им намагнитения. Светата троица!

    12:47 17.10.2025

  • 67 оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    12:48 17.10.2025

  • 68 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    12:48 17.10.2025

  • 69 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.

    Коментиран от #87

    12:48 17.10.2025

  • 70 Ха-ха-ха!

    16 0 Отговор
    Българи! Видяхте ли за пореден път големия резил на СИКаджийското нищожество Боко тиквата, който набързо подви опашка и се отказа и от "преформатиране", и от избори и от смяна на Къдравата Сю - големият срам на българското МВР? Видяхте ли българи? Убедихте ли се, че уродливото туловище с тегло 190 кг. така яко е стиснал банкянския селяндур за топките, и той, горкото нищожество, няма къде да мърда! Просто изпълнява заповедите на началника си - уродливото туловище Дебелян!

    12:48 17.10.2025

  • 71 Цвете

    11 2 Отговор
    Ти успокой топката, защото те очаква разследване за СУПЕР Вододопада ти, нали знаеш???? Сега може да ти се " размине " щото дадохте власт на друг, който се облагодетелства с приоми в недалечното минало. Игрите на късмета ще попаднат в други ръце. 🫣🫡🤔🤫🙃😏🤑🤑🤑🙉🙈🙊🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:49 17.10.2025

  • 72 кратун

    8 0 Отговор
    ТИКВА ГОЛ ЯМ БО КЛУК ИЗЛЕ ЗЕ

    12:49 17.10.2025

  • 73 Антигерб

    6 0 Отговор
    Само като видя сърдитата муцуна на буци от снимката,и ми става хубаво!

    12:53 17.10.2025

  • 74 ниагарчо

    7 0 Отговор
    обществото ще се успокои, когато всички вие българо-продавци се разкарате от политиката и се озовете там където ви е мястото

    12:54 17.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Цвете

    4 2 Отговор
    Ти успокой топката, защото те очаква разследване за СУПЕР Вододопада ти, нали знаеш???? Сега може да ти се " размине " щото дадохте власт на друг, който се облагодетелства с приоми в недалечното минало. Игрите на късмета ще попаднат в други ръце. 🫣🫡🤔🤫🙃😏🤑🤑🤑🙉🙈🙊🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:58 17.10.2025

  • 77 Регресия

    3 0 Отговор
    Не може да се получи сега,. Душата ми жадува за шопинг, тялото ми за масажи, ума ми за красота. Не можете да успокоите незадоволена жена! Ха ха 😀

    12:59 17.10.2025

  • 78 ЧОВЕК

    8 0 Отговор
    ВЪН И ДА ВИ НЯМА, ДОЛНИ ЛЪЖЦИ!
    ТОВА ЛИ ВИ Е КОРДОНА СРЕЩУ ПЕЕВСКИ, БЕ НИЩО...ЖЕС..ТВА? ЗАТОВА ЛИ НЕ ПОДПИСАХТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА 52 НС С ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ, ЗА ДА ВКАРАТЕ СЛЕД 7 МЕСЕЦА ПЕЕВСКИ ПРЕЗ ЗАДНИЯ ВХОД ВЪВ ВЛАСТТА? КАК ЩЕ ГЛЕДАТ НА НАС В ЕС И САЩ С ОСЪДЕНИЯ ПО МАГНИТСКИ ПРЕ...СТЪ..ПНИК - ВКАРАН В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА БЪЛГАРИЯ, А? КЪДЕ СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ СЕ НАМИРАТЕ? ВИЕ ЛИ ПРЕСТЪПНИЦИ ЩЕ СЕ ПОДИГРАВАТЕ С НАС? ДЕГРАДИРАЛИ СТЕ КАТО ХОРА ОТ ЛЪЖИТЕ СИ, НИЩО...ЖЕСТ...ВА! ПРЕДИЗБОРНО ГОВОРИТЕ ЕДНО ПРЕД НАРОДА, А СЛЕД ТОВА КАТО КУ...РВИ СЕ ОБРЪЩАТЕ НА 180 ГРАДУСА, БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ ВЪОБЩЕ С ТОЗИ, КОИТО ПРЕДИ ТОВА СТЕ ЛЪГАЛИ. ТОВА ЛИ СА ВИ ЦЕННОСТИТЕ , МОРАЛА, МО...ШЕ...НИЦИ?

    12:59 17.10.2025

  • 79 Водопадът се изказа

    8 0 Отговор
    Обществото няма да са успокои докато сте на власт, некадърници!

    12:59 17.10.2025

  • 80 СЛАМЕН

    5 0 Отговор
    ВЪРНИ ОТКРАДНАТОТО И ТАРОДА ЩЕ СЕ УСПОКОИ.

    13:01 17.10.2025

  • 81 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Сами сте си виновни!":

    за тях, /ппдб/ , беше по важно да заднолижат соросоидите и да гонят шофьорите и градинарите от едно посолство, вместо да се заемат със свинете ...

    13:03 17.10.2025

  • 82 На тая снимка

    4 0 Отговор
    Абе Баце шо тъй изглежда кат препил...май е давил мъката снощи с ефтино виски.

    13:04 17.10.2025

  • 83 ГОШО

    6 2 Отговор
    А Свинята ли е гаранция да се успокоят хората, г-н Магнитски ще управлява държавата БРАВО

    13:05 17.10.2025

  • 84 !!!?

    4 1 Отговор
    Наближава Хелоуин...празникът на тиквите !!!?

    13:07 17.10.2025

  • 85 здравка клинчева

    0 3 Отговор
    обществото ще се успокои кога шиши сготви буци

    Коментиран от #91

    13:11 17.10.2025

  • 86 Ха-ха-ха!

    1 0 Отговор
    Видяхте ли днес ухилената като пача мазна физиономия на Къдравата Сю, дето нещо го играе вътрешен министър? Видяхте ли това мазно ниощжество, българи! То е назначение на уродливото туловище Дебелян, който го пази и не дава прах да падне по къдравата му кратуна! Дебелян е скръцнал със зъби на слугата си - банкянския селяндур от СИК и той, естествено, се е напикал от страх и няма да сменя Данито Митов! А това Дани Митово, е срам и позор не само за МВР, а за Бългаиря!

    13:12 17.10.2025

  • 87 То си е така

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "оня с коня":

    Е, не е нужно да доказва ноторно известно обстоятелство. Такива сте.

    Коментиран от #90

    13:13 17.10.2025

  • 88 Емигрант

    1 2 Отговор
    Избори не означавало спокойствие ? Тази слуга на мутрите не му се иска да слиза от властта ? Изборите са изход от всяка криза при интелигентен и рвзумен народ, а ти слугинчо не се притеснявай такъв народ в България липсва !

    Коментиран от #93

    13:14 17.10.2025

  • 89 Желязков каза че на правителството му

    5 1 Отговор
    Трябва стабилно парламентарно мнозинство. Защо. Защото ще приемат закони с които ще вкарват България в необявената но явна война срещу Русия. ...

    13:18 17.10.2025

  • 90 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "То си е така":

    Борисов лъ же, като др ът М ан Гал! Но Пеевски му го нах ули с дисаг ите!

    13:20 17.10.2025

  • 91 Така

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "здравка клинчева":

    ли се коментира в Разлог?

    Коментиран от #95

    13:21 17.10.2025

  • 92 Тома

    1 2 Отговор
    Може при нови избори да сменя кмета на Варна в ареста за това не ни трябват каза роско пред водопада

    Коментиран от #94

    13:25 17.10.2025

  • 93 Добре , но защо не си слагаш знак само

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Емигрант":

    Че да ти сложат и хората , а то така никой не ти обръща внимание.

    Коментиран от #102

    13:26 17.10.2025

  • 94 Чепеларе

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Тома":

    Не е само водопадът, а и четириетажна луксозна къщичка в Чепеларе.

    13:27 17.10.2025

  • 95 Стефан Клинчев

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Така":

    И в Сатовча така се коментира.

    13:29 17.10.2025

  • 96 Тоя ЛИСУГЕР какъв премиер е ?????

    2 0 Отговор
    Кукла на конци , накъдето го дръпне Тиквата на там се кланя !!!!!

    Коментиран от #99

    13:32 17.10.2025

  • 97 Закривай бардака железар

    1 0 Отговор
    И нови избори !!!!

    13:33 17.10.2025

  • 98 Ей много

    1 0 Отговор
    Прости хорица сте ве !

    13:34 17.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Тия нямат намерение да изпуснат власта

    1 0 Отговор
    Ще се държат като пиявици до последно за нея !

    Коментиран от #104

    13:35 17.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ей тия са предателите на България

    0 0 Отговор
    Двамата съсели които само съскат !

    13:37 17.10.2025

  • 104 Дали са обещание на урсула

    5 0 Отговор

    До коментар #100 от "Тия нямат намерение да изпуснат власта":

    Те не могат да я изпуснат властта , напротив ще приемат закони за влизане във война. Ама не четете между редовете. Даже почти в прав текст го казват че им трябва стабилно мнозинство. А законите се коментират вече.

    13:40 17.10.2025

  • 105 ха ха

    0 0 Отговор
    "политици" които не представят множеството български граждани , нямат място на сцената , стига с назначени за избиране бандити с псевдо избори и фалшификации

    13:46 17.10.2025

  • 106 Народен съд

    0 0 Отговор
    МАЙКА ВИ ДА Е..А.....
    САМО НОВ НАРОДЕН СЪД ЩЕ ВИ ОПРАВИ ВАС ПРОДАЖНИ И КРАДЛИВИ ШОПАРИ...

    13:47 17.10.2025

