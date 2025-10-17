Росен Желязков: Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това

Както онзи ден каза лидерът на партията – гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. ГЕРБ понася и отговорностите и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон. Това каза премиерът Росен Желязков, който участва в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, цитиран от novini.bg.

"За нас като водеща политическа сила е много лесно да повдигнем въпроса дали е време за предсрочни избори. Не, не е време за избори. Защото, ако политическото решение е в тази посока, това значи избори през февруари месец. В една несигурна геополитическа среда, в едно отровено от политическо въздействие българско общество провеждането на изборите няма да допринесе за стабилен социален мир", каза Желязков.

Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това. От друга страна е необходима предвидимост от всички страни, включително и от правителството, съобщи Желязков.

И заяви: "Изборите за президент се превръщат като залог за геополитическата ориентация на страната."

Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор започна от нас. Вчера проведох разговор с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност да подхождат отговорно и правителството да има своята политическа опора. Но ние този разговор трябва да го проведем, за да не се носи отговорността само от ГЕРБ, каза той.

"В понеделник отново предстоят срещи. За нас е важно да има политическа отговорност, която да е еднаква за всички", допълни премиерът.

Областните координатори, кметовете и депутатите се върнаха с доклад. Резултатите от приемните и срещите по общините - никой не иска да ходим на избори, включително и от ГЕРБ, каза Бойко Борисов.