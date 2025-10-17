Росен Желязков: Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това

Както онзи ден каза лидерът на партията – гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. ГЕРБ понася и отговорностите и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон. Това каза премиерът Росен Желязков, който участва в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, цитиран от novini.bg.
"За нас като водеща политическа сила е много лесно да повдигнем въпроса дали е време за предсрочни избори. Не, не е време за избори. Защото, ако политическото решение е в тази посока, това значи избори през февруари месец. В една несигурна геополитическа среда, в едно отровено от политическо въздействие българско общество провеждането на изборите няма да допринесе за стабилен социален мир", каза Желязков.
Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това. От друга страна е необходима предвидимост от всички страни, включително и от правителството, съобщи Желязков.
И заяви: "Изборите за президент се превръщат като залог за геополитическата ориентация на страната."
Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор започна от нас. Вчера проведох разговор с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност да подхождат отговорно и правителството да има своята политическа опора. Но ние този разговор трябва да го проведем, за да не се носи отговорността само от ГЕРБ, каза той.
"В понеделник отново предстоят срещи. За нас е важно да има политическа отговорност, която да е еднаква за всички", допълни премиерът.
Областните координатори, кметовете и депутатите се върнаха с доклад. Резултатите от приемните и срещите по общините - никой не иска да ходим на избори, включително и от ГЕРБ, каза Бойко Борисов.
1 Сталин
Коментиран от #34
12:07 17.10.2025
2 Пуфи
12:07 17.10.2025
3 Зевс
12:08 17.10.2025
4 Ооууу брей
12:10 17.10.2025
5 ккк
12:10 17.10.2025
6 Борисов премиер!
Всичко се катерят по гърба му и му товарят отговорности,
НО ТОЙ РЕАЛНО ДЕ ЮРЕ Е ОБИКНОВЕН ДЕПУТАТ,
тоест хем не е облечен в реална власт,
хем го товарят с отговорности!
Няма такова управление на държава,
ЗАТОВА ИЛИ БОРИСОВ ПРЕМИЕР
ИЛИ ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ!
Коментиран от #33
12:10 17.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Един
Безгръбначен престъпник!
Коментиран от #29
12:11 17.10.2025
9 Кой
12:12 17.10.2025
10 избирател
Коментиран от #22, #35
12:12 17.10.2025
11 БРАВО
12:12 17.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ясно
12:13 17.10.2025
14 Няма как да стане
12:13 17.10.2025
15 жаесе
12:13 17.10.2025
16 бай Бай
Марш при бай Ставри и оповръщаното одеало!!!
12:13 17.10.2025
17 Абе
12:13 17.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 дует
12:14 17.10.2025
20 Данко Харсъзина
12:15 17.10.2025
21 провинциалист
12:15 17.10.2025
22 Сталин
До коментар #10 от "избирател":Къде да тия огромни протести - в коментарите на факти?
12:15 17.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Данко Харсъзина
12:17 17.10.2025
25 неАдекватен
Поредната пародия, от театъра на абсурда, наречен правителство.
И на децата е ясно, че Пеевски командва.
Просто сега се разпределят общините- една на едната част на ОПГ-то - другата на другата част.
Явно на Пеевски му омръзна да го подиграват, че е патерица на управлението, и той изпъчи гърди - иска да е премиер,президент и собственик на държавицата!
12:18 17.10.2025
26 кандидат докторите стачкуват
12:20 17.10.2025
27 Блез Паскал
Човек Без Достойнство,
Човек Без Себеуважение,
Човек Без Свободна Воля,
Той е Куклата на конци на Боко Методиев БорисоФ.
Това е Срам за Институцията премиер министър,
Срам за ЕС, че има такава държава в общността, която е Без Правителсто
и със Сламен премиер!
Коментиран от #37, #64
12:21 17.10.2025
28 тиририрам
12:22 17.10.2025
29 Промяна
До коментар #8 от "Един":Шарлатански каруцар си не си никакво общество
Коментиран от #41, #67
12:22 17.10.2025
30 ООрана държава
12:22 17.10.2025
31 Гост
12:23 17.10.2025
32 Фактъ
12:23 17.10.2025
33 Пипи
До коментар #6 от "Борисов премиер!":Прав си. Премиер на ЦСЗ.
12:23 17.10.2025
34 Сами сте си виновни!
До коментар #1 от "Сталин":Боце беше в ъгъла, ама вие го извадихте оттам!
Коментиран от #81
12:23 17.10.2025
35 Промяна
До коментар #10 от "избирател":Шарлатанските каруци начело с Хубавец ли платеният слуга на Цветан Василев ли а забравих и Барек слугите наолигарсите
Коментиран от #69
12:24 17.10.2025
36 Лазо
12:24 17.10.2025
37 Промяна
До коментар #27 от "Блез Паскал":Каруцар шарлатанин си
Коментиран от #68
12:25 17.10.2025
38 Град Симитли
12:26 17.10.2025
39 Опровергайте ме
А Пеевски е един съвременен караибрахим
Коментиран от #48, #49
12:27 17.10.2025
40 Ухаааа
12:27 17.10.2025
41 Да питам,
До коментар #29 от "Промяна":Сигурно то е гот, да си удобно наведен?
Коментиран от #43
12:27 17.10.2025
42 Казуар
12:27 17.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гаранция са
Референдум за лЪв, запазване на Валутен Борд и Кеш.
Самосезиране на КС за противокнституционно променен съществено въпрос на Референдумът за Белене.
Като от Референдум за "Белене", премахнахте Белене, което обезсмисли провеждането на Референдума.
А най-добре ОСТАВКА, оставка на БКП, ДПСНН, СДС, ДБ, ПП, ГЕРБ, ИТН.
Виновни за унищожаване на лЪв. Унищожаване на ВБ. Унищожаване на правато на Кеш.
Като Австрия и Унгария вписаха в Конституциите си правото на Кеш.
Унищожаване на Конституцията без Референдум.
Милиарди заеми от 50 милиарда 36 милиарда на Горанов 2016 16 милиарда, Петкова 2025 г. 20 милиарда лева. 10 милиарда на служебни и Сглобки. Изпратихте ни на борса газ Петкова, Борса ток Василев, с подкрепата на ГЕРБ по ПВУ. Лишихте ни от евтини ток, газ, петрол, вода, парно като СИ я пробутахте в Закон за киберпрестъпност, след решение на ВАС с депутатите на ГЕРБ, ИТН, СДС, ДПСНН.
Умишлено от 2020 г. обезценихте български лЪв, предизвиквайки чудовищни инфлация, дефицит, дългови спирали, повишаване на цени. Фалшифицирахте грубо критериите от Маастрихт с подкрепата на ПП, ДБ, ДПСНН, ГЕРБ СДС. Сега изведнъж се сетихте, че има дефицит и инфлация. Как ще съставите бюджет за 2026 г. Бюджет на Фалирала държава не се прави. Освен ако не увеличите драстично данъци или не теглите нови милиарди с НЕИЗГОДНИ ЛИХВИ. Сиреч, сценарият Гърция.
ОСТАВКА!
12:30 17.10.2025
46 Гост
12:31 17.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Много е просто
До коментар #39 от "Опровергайте ме":Не само караибрахим, ами и наследник на комунистическите ДС служби. Демек, на двойно подчинение. Та те всички служби дето му noдгъзyват, да не би да са променяни? Същите болшевишки oтpenkи са по местата.
12:32 17.10.2025
49 ....
До коментар #39 от "Опровергайте ме":А всички негласуващи са си едни съвременни роби!
Сам да се заробиш е връх на пр0ст0тията!
12:32 17.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Обществото
12:36 17.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Лост
12:37 17.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Казуар
12:38 17.10.2025
57 Павел пенев
Коментиран от #66
12:38 17.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Име
12:40 17.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Баланс
12:41 17.10.2025
62 КОЕ ТОЧНО
12:41 17.10.2025
63 Кабакрадев
12:42 17.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Боруна Лом
12:45 17.10.2025
66 Хи,хи,хи...
До коментар #57 от "Павел пенев":Липсва им намагнитения. Светата троица!
12:47 17.10.2025
67 оня с коня
До коментар #29 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
12:48 17.10.2025
68 оня с коня
До коментар #37 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
12:48 17.10.2025
69 оня с коня
До коментар #35 от "Промяна":Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумна и неграмотна или си е такава по рождение.
Коментиран от #87
12:48 17.10.2025
70 Ха-ха-ха!
12:48 17.10.2025
71 Цвете
12:49 17.10.2025
72 кратун
12:49 17.10.2025
73 Антигерб
12:53 17.10.2025
74 ниагарчо
12:54 17.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Цвете
12:58 17.10.2025
77 Регресия
12:59 17.10.2025
78 ЧОВЕК
ТОВА ЛИ ВИ Е КОРДОНА СРЕЩУ ПЕЕВСКИ, БЕ НИЩО...ЖЕС..ТВА? ЗАТОВА ЛИ НЕ ПОДПИСАХТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА 52 НС С ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ, ЗА ДА ВКАРАТЕ СЛЕД 7 МЕСЕЦА ПЕЕВСКИ ПРЕЗ ЗАДНИЯ ВХОД ВЪВ ВЛАСТТА? КАК ЩЕ ГЛЕДАТ НА НАС В ЕС И САЩ С ОСЪДЕНИЯ ПО МАГНИТСКИ ПРЕ...СТЪ..ПНИК - ВКАРАН В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА БЪЛГАРИЯ, А? КЪДЕ СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ СЕ НАМИРАТЕ? ВИЕ ЛИ ПРЕСТЪПНИЦИ ЩЕ СЕ ПОДИГРАВАТЕ С НАС? ДЕГРАДИРАЛИ СТЕ КАТО ХОРА ОТ ЛЪЖИТЕ СИ, НИЩО...ЖЕСТ...ВА! ПРЕДИЗБОРНО ГОВОРИТЕ ЕДНО ПРЕД НАРОДА, А СЛЕД ТОВА КАТО КУ...РВИ СЕ ОБРЪЩАТЕ НА 180 ГРАДУСА, БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ ВЪОБЩЕ С ТОЗИ, КОИТО ПРЕДИ ТОВА СТЕ ЛЪГАЛИ. ТОВА ЛИ СА ВИ ЦЕННОСТИТЕ , МОРАЛА, МО...ШЕ...НИЦИ?
12:59 17.10.2025
79 Водопадът се изказа
12:59 17.10.2025
80 СЛАМЕН
13:01 17.10.2025
81 Ами
До коментар #34 от "Сами сте си виновни!":за тях, /ппдб/ , беше по важно да заднолижат соросоидите и да гонят шофьорите и градинарите от едно посолство, вместо да се заемат със свинете ...
13:03 17.10.2025
82 На тая снимка
13:04 17.10.2025
83 ГОШО
13:05 17.10.2025
84 !!!?
13:07 17.10.2025
85 здравка клинчева
Коментиран от #91
13:11 17.10.2025
86 Ха-ха-ха!
13:12 17.10.2025
87 То си е така
До коментар #69 от "оня с коня":Е, не е нужно да доказва ноторно известно обстоятелство. Такива сте.
Коментиран от #90
13:13 17.10.2025
88 Емигрант
Коментиран от #93
13:14 17.10.2025
89 Желязков каза че на правителството му
13:18 17.10.2025
90 ИСТИНАТА
До коментар #87 от "То си е така":Борисов лъ же, като др ът М ан Гал! Но Пеевски му го нах ули с дисаг ите!
13:20 17.10.2025
91 Така
До коментар #85 от "здравка клинчева":ли се коментира в Разлог?
Коментиран от #95
13:21 17.10.2025
92 Тома
Коментиран от #94
13:25 17.10.2025
93 Добре , но защо не си слагаш знак само
До коментар #88 от "Емигрант":Че да ти сложат и хората , а то така никой не ти обръща внимание.
Коментиран от #102
13:26 17.10.2025
94 Чепеларе
До коментар #92 от "Тома":Не е само водопадът, а и четириетажна луксозна къщичка в Чепеларе.
13:27 17.10.2025
95 Стефан Клинчев
До коментар #91 от "Така":И в Сатовча така се коментира.
13:29 17.10.2025
96 Тоя ЛИСУГЕР какъв премиер е ?????
Коментиран от #99
13:32 17.10.2025
97 Закривай бардака железар
13:33 17.10.2025
98 Ей много
13:34 17.10.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Тия нямат намерение да изпуснат власта
Коментиран от #104
13:35 17.10.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ей тия са предателите на България
13:37 17.10.2025
104 Дали са обещание на урсула
До коментар #100 от "Тия нямат намерение да изпуснат власта":Те не могат да я изпуснат властта , напротив ще приемат закони за влизане във война. Ама не четете между редовете. Даже почти в прав текст го казват че им трябва стабилно мнозинство. А законите се коментират вече.
13:40 17.10.2025
105 ха ха
13:46 17.10.2025
106 Народен съд
САМО НОВ НАРОДЕН СЪД ЩЕ ВИ ОПРАВИ ВАС ПРОДАЖНИ И КРАДЛИВИ ШОПАРИ...
13:47 17.10.2025