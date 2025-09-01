Защитата на Петя Банкова: Клиентката ми има тежко онкологично заболяване

Бившата директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова има тежко онкологично заболяване и не е викана на разпит след освобождаването ѝ. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ адвокатът ѝ Аделина Натина. Банкова е разследвана по делото на сочения за контрабандист номер едно Никола Николов-Паскал.
Пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков. Паскал е освободен срещу парична гаранция от 50 хил. лв.
„Г-жа Банкова не е добре след това, което преживя. Има тежко онкологично заболяване, лечението продължава, но никой не може да даде гаранция с изхода на заболяването. След като беше пусната от ареста, не е викана отново на разпит“, обясни адвокатът.
По думите ѝ има частично прекратяване на разследването по отношение на Марин Димитров, който вече не се проверява за участие в организираната престъпна група. Според нея Паскал се е върнал сега в страната ни, защото има договорка между него и държавното обвинение.
„Случва се, когато има едно обвиняемо лице то да иска да сключва споразумения и да желае да сътрудничи, за да си облекчи положението. Петя Банкова беше директор на Агенция „Митници“ 40 дни, а за Паскал съм чувала по медиите, че от години се занимава с такава дейност. За мен е нелогично за 40 дни някой да организира такова нещо“, коментира Натина.
Адвокатът каза още, че никой от хората, назначили Банкова, не ѝ оказал подкрепа. Тя посочи, че клиентката ѝ не е конкретизирала в показанията си кой на кого и по колко е давал, а само, че е чувала слухове.
„Разпитвана е за назначения, правени от нея и тя каза: „Спускано ми е“. Да не забравяме, че директорът на Агенция „Митници“ е пряко подчинен на министъра на финансите (б.р. Асен Василев в този момент), той ѝ е пряк ръководител. И след като той е разпореждал определени смени и промени, тя ги е изпълнявала“, заяви адвокатът.
10:15 01.09.2025
2 Истината!!!
„Продължаваме промяната“ е единствената партия, която последователно се противопоставя на мафията, в лицето на модела „Пеевски – Борисов“. Затова срещу тях се води война – и политическа, и институционална. Останалите партии или мълчат, или участват в играта – те са просто фон в политическия театър.
10:19 01.09.2025
3 виновна е
Коментиран от #15, #19
10:19 01.09.2025
4 Радул
Защо? Защото той не им играе по свирката. Защото „Продължаваме промяната“ са единствените, които не коленичат пред мафията. Останалите партии? Те са само пешки в една корумпирана система.
10:21 01.09.2025
5 Остават въпросителни, които притесняват
10:21 01.09.2025
6 Анализ
Ясно е – мишената е Асен Василев. И понеже няма реални поводи, се изкопават такива. Но нали така действа прокуратурата, когато Пеевски държи дистанционното. Пречи им „Промяната“, защото другите са си свои хора – или поне безопасни.
10:22 01.09.2025
7 Корумпираната прокуратура
Името на Асен Василев се намесва индиректно, което поражда съмнения, че целта е именно той – и респективно „Продължаваме промяната“, като основна антисистемна сила. Този подход не е нов в българската реалност – компромати, източници от „сивата зона“ и удобно мълчание от останалите политически сили.
10:23 01.09.2025
8 Реалност
Единствената политическа сила, която не се подчинява на този модел и на хора като Пеевски, е „Продължаваме промяната“. Именно затова срещу тях има такава кампания – защото са заплаха за задкулисието. Останалите партии удобно мълчат.
10:25 01.09.2025
9 Право на мнение
Изглежда като поредната атака срещу Асен Василев, който просто пречи на хората, които дълги години бяха недосегаеми. И не е случайно, че „Продължаваме промяната“ са постоянно мишена – защото посочват проблемите с имена.
10:26 01.09.2025
10 Лемънс
Истината? Искат да ударят Асен Василев. А защо? Защото не е удобен. Защото „Промяната“ не е част от схемата. Останалите партии просто гледат.
10:27 01.09.2025
11 Стига сте тормозили жената!
Петя Банкова не е просто бивш директор – тя е инструмент в сценарий, насочен към отстраняването на гласовете, които заплашват статуквото. Асен Василев е един от тези гласове. А „Продължаваме промяната“ е трън в очите на онези, които се хранят от беззаконието.
Проблемът не е само в това, което се случва. Проблемът е в мълчанието на всички останали.
10:27 01.09.2025
12 Ясно като бял ден
Щото човекът им пречи. Щото не краде с тях. Щото „Промяната“ ги разобличи. А другите партии мълчат като мишки, защото или са в играта, или ги е страх.
Няма правосъдие, има политически поръчки от ГЕРБ-ДПС Ново Начало за ликвидиране на Продължаваме Промяната.
Коментиран от #27
10:29 01.09.2025
13 Реалността
Нито Петя Банкова, нито хората от ПП са били част от тази игра. Просто нямат нито времето, нито контрола, нито политическата инфраструктура, за да организират подобна схема. Банкова е била начело на Агенция „Митници“ едва 40 дни. Абсурдно е да ѝ се вменява участие в мрежа, действала години наред.
Всеки разумен човек вижда, че тези структури са се изграждали и функционирали по време на дългото управление на ГЕРБ, с мълчаливото одобрение – или директната защита – на хора от властта. Никола Николов-Паскал не е ново име. Просто сега, удобно, започна да „съдейства“, след като дълго е бил пазен. Явно чадърът се е крепял върху връзки с властта – по времето на Бойко Борисов.
Днес виждаме опит за подмяна – да се пренасочи отговорността към онези, които всъщност опитаха да спрат този модел. И това е опасно. Защото не се разчистват мафиотските структури – а се използват за политически разправа.
10:32 01.09.2025
14 в тази сфера и в този регион
10:35 01.09.2025
15 Възмутен
До коментар #3 от "виновна е":"Била е бос, значи знае" – не е аргумент, а спекулация. Ако така ще определяме виновност – по позиция, слухове и внушения – значи утре всеки може да бъде нарочен. Това не е правосъдие. Това е лов на вещици.
Да се говори с такава безчовечност за човек с онкологично заболяване, който дори не е получил обвинителен акт, е грозно и неморално. За такива хора болестта не е човешка трагедия, а удобен повод за подмятания. Това е дъното на морала.
10:36 01.09.2025
16 АГАТ а Кристи
Като ги хванат - толкова болни, че да се чудиш как попа не ги е съпроводил до сега....
Коментиран от #28
10:36 01.09.2025
18 Буха ха
10:37 01.09.2025
19 Невинна е!!!
До коментар #3 от "виновна е":Ако всеки месец се разбиват „канали и групи“, защо тогава корупцията продължава? Може би защото реалните босове остават непокътнати, а удобните хора се жертват за показност.
Фрази като "ще лежи, после пак ще я сложат някъде" звучат като част от цинична представа за държавата като мафиотски кръг, в който никой не е невинен, само защото е бил във властта. Това е напълно сбъркана логика – и именно тя поддържа усещането, че няма значение кой е виновен, а кой ще бъде „назначен за виновен“.
10:38 01.09.2025
20 Мъчно
10:38 01.09.2025
23 Тома
Дано намери сили да пребори рака. Но ако не успее – нека поне намери сили да каже истината. Истината за уродливата, Задкулисна Клика, която е завладяла Държавата и я държи в страх и мълчание. Тя има какво да каже. И може би нейният глас, макар и в последен момент, ще бъде онзи, който разкъсва мълчанието.
Мафията и завладяната прокуратура я съсипаха. Но може би тя все още може да ги разобличи.
Дано поколението на основтите й мъчители, които я съсипаха ги сполети същото като нея.
10:44 01.09.2025
26 Дервишоглу
Коментиран от #31
10:45 01.09.2025
27 ПП е пълна с кариеристи ново поколение..
До коментар #12 от "Ясно като бял ден":НЕ ти е ясно.....АСАНЧО краде сам и за себе си и не иска да дели,затова изгони канадеца!!!!!
10:46 01.09.2025
28 Каква наглост
До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":Болестта не доказва вина, нито невинност. Но в държава, в която тормозът и натискът от прокуратура и медии са част от "разследването", е напълно възможно психическото и физическото здраве на един човек да се сринат – дори и да е напълно невинен. Имунната система се срива!
Какъв човек трябва да си, за да се присмиваш на човек с онкологично заболяване, затова че... не умира по-бързо?
10:47 01.09.2025
29 гост
10:48 01.09.2025
31 Хари
До коментар #26 от "Дервишоглу":Само у нас – като влезе прокурор при невинен човек, той се разболява от стрес, страх и тормоз.
А истинските виновници? Те са в парламента на първия ред – със сменени костюми, тлъсти гуши и медийни чадъри.
Не се чудете защо хората вече не вярват на „разследванията“. Виждат кого преследват – и кого пазят.
10:50 01.09.2025