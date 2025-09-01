Новини
Защитата на Петя Банкова: Клиентката ми има тежко онкологично заболяване

1 Септември, 2025 10:11 862 31

  • петя банкова-
  • адвокат-
  • аделина натина-
  • митници-
  • корупция

Адвокатът каза още, че никой от хората, назначили Банкова, не ѝ оказал подкрепа

Защитата на Петя Банкова: Клиентката ми има тежко онкологично заболяване - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова има тежко онкологично заболяване и не е викана на разпит след освобождаването ѝ. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ адвокатът ѝ Аделина Натина. Банкова е разследвана по делото на сочения за контрабандист номер едно Никола Николов-Паскал.

Пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков. Паскал е освободен срещу парична гаранция от 50 хил. лв.

„Г-жа Банкова не е добре след това, което преживя. Има тежко онкологично заболяване, лечението продължава, но никой не може да даде гаранция с изхода на заболяването. След като беше пусната от ареста, не е викана отново на разпит“, обясни адвокатът.

По думите ѝ има частично прекратяване на разследването по отношение на Марин Димитров, който вече не се проверява за участие в организираната престъпна група. Според нея Паскал се е върнал сега в страната ни, защото има договорка между него и държавното обвинение.

„Случва се, когато има едно обвиняемо лице то да иска да сключва споразумения и да желае да сътрудничи, за да си облекчи положението. Петя Банкова беше директор на Агенция „Митници“ 40 дни, а за Паскал съм чувала по медиите, че от години се занимава с такава дейност. За мен е нелогично за 40 дни някой да организира такова нещо“, коментира Натина.

Адвокатът каза още, че никой от хората, назначили Банкова, не ѝ оказал подкрепа. Тя посочи, че клиентката ѝ не е конкретизирала в показанията си кой на кого и по колко е давал, а само, че е чувала слухове.

„Разпитвана е за назначения, правени от нея и тя каза: „Спускано ми е“. Да не забравяме, че директорът на Агенция „Митници“ е пряко подчинен на министъра на финансите (б.р. Асен Василев в този момент), той ѝ е пряк ръководител. И след като той е разпореждал определени смени и промени, тя ги е изпълнявала“, заяви адвокатът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    9 6 Отговор
    Прокуратурата на Пеевски съсипа невинната Банкова. Целта беше да се добелат до Асен Василев, да му изфабрикуват фалшиво разследване, за да го премахнат! Продължаваме Промянагаэе единствената партия, която се бори с Корупцията и Мафията, затова са неудобни и им пречат. Никоя друга партия няма смелостта, другите са за "пълнеж"!

    10:15 01.09.2025

  • 2 Истината!!!

    8 4 Отговор
    Случаят с Петя Банкова ясно показва как прокуратурата, контролирана от задкулисието около Пеевски, се използва за политически цели. Банкова е тежко болна, а срещу нея няма реални доказателства – просто е била на "неудобната" позиция в "неподходящия" момент. Целта не е тя – целта е Асен Василев. Преследват го с фабрикувани обвинения, защото се осмелява да води истинска битка с корупцията.
    „Продължаваме промяната“ е единствената партия, която последователно се противопоставя на мафията, в лицето на модела „Пеевски – Борисов“. Затова срещу тях се води война – и политическа, и институционална. Останалите партии или мълчат, или участват в играта – те са просто фон в политическия театър.

    10:19 01.09.2025

  • 3 виновна е

    4 7 Отговор
    може да признае за паскал и братята, пуделите . била е бос на митници и нап . знае каква чистка са искали . направила я е . имунитет не са и дали . закона е такъв . сега е болна и чака присъда . кат иванчева . 5-6 г максимум . ще лежи 2 г . после могат да я сложат на друго място . явно е квалифицирана . канали и групи разбиват всеки месец . не е най големия нейния с братята . това е .

    Коментиран от #15, #19

    10:19 01.09.2025

  • 4 Радул

    6 4 Отговор
    Прокуратурата на Пеевски отново удря по нареждане. Размазаха жена с онкологично заболяване, само защото е била назначена от "неправилния" министър. Петя Банкова е използвана като инструмент в атака срещу Асен Василев.
    Защо? Защото той не им играе по свирката. Защото „Продължаваме промяната“ са единствените, които не коленичат пред мафията. Останалите партии? Те са само пешки в една корумпирана система.

    10:21 01.09.2025

  • 5 Остават въпросителни, които притесняват

    8 4 Отговор
    Вероятно това е целено за да се въвлекат тези от ПП в описаните контрабандни схеми. Но нито те, нито Банкова не са в играта, защото фактите говорят, че тази дейност е развивана години наред безнаказано. всъщност ППтата и Банкова са били твърде кратко във властта, за да се "организират" и създадат такава дейност .

    10:21 01.09.2025

  • 6 Анализ

    6 3 Отговор
    Стандартна схема: някой неудобен се оказва „обвиняем“, появява се „анонимен свидетел“, разследване се влачи с години, и всичко това – удобно съвпада с политически кампании. Банкова? Назначена за 40 дни, тежко болна, но – „главна организаторка“. Сериозно ли?
    Ясно е – мишената е Асен Василев. И понеже няма реални поводи, се изкопават такива. Но нали така действа прокуратурата, когато Пеевски държи дистанционното. Пречи им „Промяната“, защото другите са си свои хора – или поне безопасни.

    10:22 01.09.2025

  • 7 Корумпираната прокуратура

    5 3 Отговор
    Разследването срещу Петя Банкова повдига сериозни въпроси за ролята на прокуратурата в политически мотивирани действия. Банкова е с онкологично заболяване и с много кратък управленски мандат, а се превръща в централен фигурант в дело с тежки обвинения.
    Името на Асен Василев се намесва индиректно, което поражда съмнения, че целта е именно той – и респективно „Продължаваме промяната“, като основна антисистемна сила. Този подход не е нов в българската реалност – компромати, източници от „сивата зона“ и удобно мълчание от останалите политически сили.

    10:23 01.09.2025

  • 8 Реалност

    4 1 Отговор
    Случаят с Петя Банкова е поредният пример как прокуратурата се използва за политически натиск. Тя е тежко болна, няма реални обвинения срещу нея, но името ѝ се използва, за да се удари Асен Василев. Това не е правосъдие, а добре познат сценарий.
    Единствената политическа сила, която не се подчинява на този модел и на хора като Пеевски, е „Продължаваме промяната“. Именно затова срещу тях има такава кампания – защото са заплаха за задкулисието. Останалите партии удобно мълчат.

    10:25 01.09.2025

  • 9 Право на мнение

    4 3 Отговор
    Не съм юрист, но имам очи и мисля. Петя Банкова е жена с онкологично заболяване, била е директор на „Митници“ само 40 дни, и сега се оказва замесена в мащабна схема за контрабанда? Това просто не звучи логично.
    Изглежда като поредната атака срещу Асен Василев, който просто пречи на хората, които дълги години бяха недосегаеми. И не е случайно, че „Продължаваме промяната“ са постоянно мишена – защото посочват проблемите с имена.

    10:26 01.09.2025

  • 10 Лемънс

    3 3 Отговор
    Банкова е болна. Беше на поста 40 дни. Сега я замесват в схема, ръководена от човек с години в контрабандата.
    Истината? Искат да ударят Асен Василев. А защо? Защото не е удобен. Защото „Промяната“ не е част от схемата. Останалите партии просто гледат.

    10:27 01.09.2025

  • 11 Стига сте тормозили жената!

    6 3 Отговор
    Когато една държава започне да използва болни хора като разменна монета в политически игри, значи вече сме преминали всички граници.
    Петя Банкова не е просто бивш директор – тя е инструмент в сценарий, насочен към отстраняването на гласовете, които заплашват статуквото. Асен Василев е един от тези гласове. А „Продължаваме промяната“ е трън в очите на онези, които се хранят от беззаконието.
    Проблемът не е само в това, което се случва. Проблемът е в мълчанието на всички останали.

    10:27 01.09.2025

  • 12 Ясно като бял ден

    4 2 Отговор
    Прокуратурата на Пеевски пак действа по сценарий: хващат някой слабо защитен (в случая – болна жена), пускат „свидетел“, правят шум, а мишената е ясна – Асен Василев.
    Щото човекът им пречи. Щото не краде с тях. Щото „Промяната“ ги разобличи. А другите партии мълчат като мишки, защото или са в играта, или ги е страх.
    Няма правосъдие, има политически поръчки от ГЕРБ-ДПС Ново Начало за ликвидиране на Продължаваме Промяната.

    Коментиран от #27

    10:29 01.09.2025

  • 13 Реалността

    4 1 Отговор
    Изглежда целенасочено – с внушения и недоизказани обвинения – се опитва да се въвлекат представители на „Продължаваме промяната“ в контрабандни схеми, за които има данни, че са се развивали от години. Но фактите показват друго.
    Нито Петя Банкова, нито хората от ПП са били част от тази игра. Просто нямат нито времето, нито контрола, нито политическата инфраструктура, за да организират подобна схема. Банкова е била начело на Агенция „Митници“ едва 40 дни. Абсурдно е да ѝ се вменява участие в мрежа, действала години наред.
    Всеки разумен човек вижда, че тези структури са се изграждали и функционирали по време на дългото управление на ГЕРБ, с мълчаливото одобрение – или директната защита – на хора от властта. Никола Николов-Паскал не е ново име. Просто сега, удобно, започна да „съдейства“, след като дълго е бил пазен. Явно чадърът се е крепял върху връзки с властта – по времето на Бойко Борисов.
    Днес виждаме опит за подмяна – да се пренасочи отговорността към онези, които всъщност опитаха да спрат този модел. И това е опасно. Защото не се разчистват мафиотските структури – а се използват за политически разправа.

    10:32 01.09.2025

  • 14 в тази сфера и в този регион

    3 1 Отговор
    доктора бил с амигоса . след тях са братята . паскал бил и с 2 банди . но в действителност действат десетки . говореха за каптагон . там беше фатик . като раздуват една тема до безкрай искат да я обезличат . еврото не го осъдиха . а записите не се показаха . огромни компромати .

    10:35 01.09.2025

  • 15 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "виновна е":

    "Била е бос, значи знае" – не е аргумент, а спекулация. Ако така ще определяме виновност – по позиция, слухове и внушения – значи утре всеки може да бъде нарочен. Това не е правосъдие. Това е лов на вещици.
    Да се говори с такава безчовечност за човек с онкологично заболяване, който дори не е получил обвинителен акт, е грозно и неморално. За такива хора болестта не е човешка трагедия, а удобен повод за подмятания. Това е дъното на морала.

    10:36 01.09.2025

  • 16 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Докато крадат - здрави като бикове...
    Като ги хванат - толкова болни, че да се чудиш как попа не ги е съпроводил до сега....

    Коментиран от #28

    10:36 01.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Буха ха

    3 1 Отговор
    Абе троле, опитвай се да пишеш многото си коментари така че поне малко да се различават стилово

    10:37 01.09.2025

  • 19 Невинна е!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "виновна е":

    Ако всеки месец се разбиват „канали и групи“, защо тогава корупцията продължава? Може би защото реалните босове остават непокътнати, а удобните хора се жертват за показност.
    Фрази като "ще лежи, после пак ще я сложат някъде" звучат като част от цинична представа за държавата като мафиотски кръг, в който никой не е невинен, само защото е бил във властта. Това е напълно сбъркана логика – и именно тя поддържа усещането, че няма значение кой е виновен, а кой ще бъде „назначен за виновен“.

    10:38 01.09.2025

  • 20 Мъчно

    3 1 Отговор
    ми е за тази симпатична жена. Дано намери сили да пребори рака, а ако не се справи да излезе пред медиите и да каже на народа истината за уродливата мафиотска клика , която е завладяла държавата. На оръжие, братя!

    10:38 01.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    И на мен ми е мъчно за Петя Банкова – една достойна, симпатична жена, която явно е попаднала в жестоката мелница на Мафиотската Държава. Болна е, уязвима, а срещу нея се води кампания, която прилича повече на Политическа Разправа от страна на ДПС Ново Начало-ГЕРБ, отколкото на правосъдие.
    Дано намери сили да пребори рака. Но ако не успее – нека поне намери сили да каже истината. Истината за уродливата, Задкулисна Клика, която е завладяла Държавата и я държи в страх и мълчание. Тя има какво да каже. И може би нейният глас, макар и в последен момент, ще бъде онзи, който разкъсва мълчанието.
    Мафията и завладяната прокуратура я съсипаха. Но може би тя все още може да ги разобличи.
    Дано поколението на основтите й мъчители, които я съсипаха ги сполети същото като нея.

    10:44 01.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дервишоглу

    0 1 Отговор
    Само у нас веднага се разболяват като го нагази прокурор.А кога крадат им няма нищо.

    Коментиран от #31

    10:45 01.09.2025

  • 27 ПП е пълна с кариеристи ново поколение..

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ясно като бял ден":

    НЕ ти е ясно.....АСАНЧО краде сам и за себе си и не иска да дели,затова изгони канадеца!!!!!

    10:46 01.09.2025

  • 28 Каква наглост

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":

    Болестта не доказва вина, нито невинност. Но в държава, в която тормозът и натискът от прокуратура и медии са част от "разследването", е напълно възможно психическото и физическото здраве на един човек да се сринат – дори и да е напълно невинен. Имунната система се срива!
    Какъв човек трябва да си, за да се присмиваш на човек с онкологично заболяване, затова че... не умира по-бързо?

    10:47 01.09.2025

  • 29 гост

    1 1 Отговор
    Как па всички имат изведнъж тежки заболявания когато трябва да бъдат съдени?!

    10:48 01.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хари

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дервишоглу":

    Само у нас – като влезе прокурор при невинен човек, той се разболява от стрес, страх и тормоз.
    А истинските виновници? Те са в парламента на първия ред – със сменени костюми, тлъсти гуши и медийни чадъри.
    Не се чудете защо хората вече не вярват на „разследванията“. Виждат кого преследват – и кого пазят.

    10:50 01.09.2025

