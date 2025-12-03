Новини
България »
Жельо Бойчев от КЗК: По отношение на млечния сектор българинът яде предимно вносни храни

3 Декември, 2025 19:20

Трябва да подкрепим българските производители. Искаме да има бонуси за качествени характеристики на продуктите. Ако не предприемем мерки, скоро България ще изгуби традиционни сектори и традиционни храни

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Картината никак не е добра. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ членът на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев във връзка с наскоро изготвен доклад на КЗК.

В сектор "Земеделие" изводите са, че то все по-разпокъсано. Има предимно малки ферми, които не са на конкурентна основа с техните колеги в Европа заради по-ниското субсидиране. Това води до все по-голям внос, който от своя страна има като резултат повишаване на цените, заяви Бойчев.

Сравнихме 10 продукта, които се използват ежедневно – сред тях мляко, месо, хляб, брашно слънчогледово олио, яйца. Искахме да видим в цялата верига на доставка на тези продукти, за да си направим изводите и да търсим решенията. В млечния сектор например видяхме 25% спад за последните 5 г. Това води до спад на производството на пакетирано мляко, сирене, кашкавал. В същия период имаме 43% ръст на вноса на млечните продукти. За този период българинът не е загубил потребителските си навици към тези продукти, предимно имаме ръст. Така че по отношение на млечния сектор българинът яде предимно вносни храни, посочи той.

Забелязват се лоши тенденции в контрола на качествата на храните. Няма кой да следи това. В края на доклада вадим препоръка към Министерството на земеделието и храните да се преразгледа контролът върху храните Страдат коректните – при тях спазват стандартите води до повишаваше на цените и пазарът ги изхвърля. Трябва да подкрепим българските производители. Искаме да има бонуси за качествени характеристики на продуктите. Ако не предприемем мерки, скоро България ще изгуби традиционни сектори и традиционни храни, коментира Жельо Бойчев.

В отговор на въпрос той съобщи, че докладът на КЗК е установил 91% надценка при цените на кашкавала 82% при цените на кравето сирене и 73% при цените на прясното мляко.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Лидъла продават

    5 0 Отговор
    мухлясала сьомга за 10 лв, 100 грама!

    Коментиран от #4

    19:22 03.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Избиха стадата . Изкорениха черешите в. Кюстендил и поставиха фотоволтаици които превръщат земята в пустиня.

    19:22 03.12.2025

  • 3 Ком

    3 0 Отговор
    Що така хапваме вносно гне го е българското?

    19:23 03.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "В Лидъла продават":

    Във Фантастико кашкавал по 60 лв кг, сирене 50 лв килограм, масло 60 лв кг, луканка 100 лв килограм.

    Коментиран от #9

    19:23 03.12.2025

  • 5 Селски гражданин

    3 5 Отговор
    Най голямото престъпление на комунизма наложен от руснаците е , че научиха българина на мързел!

    19:23 03.12.2025

  • 6 Мурка

    3 0 Отговор
    ЧУДЕСНА НОВИНА КАКТО ТВЪРДИ ХАМ ПАРЦУМ--ЕВТИНО И КАЧЕСТВЕНО---НЕ КАТО ТЕКЕЗЕСАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО НА ВТОРИЯ ДЕН ВКИСНАТО НЕ КАТО СЕЛСКИШ ХЛЯБ НА ТРЕТИЯ МУХЪЛ

    19:24 03.12.2025

  • 7 голямо "Д"

    2 0 Отговор
    не на омразата! не на омразатаa!

    Коментиран от #10

    19:24 03.12.2025

  • 8 Какви

    5 0 Отговор
    производители ? Милиарди прибраха и само далавери .

    19:26 03.12.2025

  • 9 бгполитик

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ще ги направиме 200 лв килото!!!

    Коментиран от #11

    19:27 03.12.2025

  • 10 Каза ,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "голямо "Д"":

    че помаците и турците му били братя ! Не знам хората как се чувстват ?!

    Коментиран от #12

    19:28 03.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "бгполитик":

    100 евро от Нова година.

    19:28 03.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каза ,":

    И циганите били братя на Шиши.Голям мелез

    19:29 03.12.2025

  • 13 А бе

    3 0 Отговор
    Гледайте гърците какво правят на Промахон. Така се прави, а не със знаменца и детски колички.

    19:32 03.12.2025

  • 14 Дедо Джо

    1 1 Отговор
    Няма по-жалко племе от българското. Плащат най-високи цени за храна, и то най-некачествената, в целия свят, и си траят.

    19:50 03.12.2025

  • 16 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор
    Българана от 30год + яде х....Коромпирани предатели ни управляват!!!

    19:58 03.12.2025

