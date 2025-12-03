Жельо Бойчев от КЗК: По отношение на млечния сектор българинът яде предимно вносни храни

Картината никак не е добра. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ членът на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев във връзка с наскоро изготвен доклад на КЗК.
В сектор "Земеделие" изводите са, че то все по-разпокъсано. Има предимно малки ферми, които не са на конкурентна основа с техните колеги в Европа заради по-ниското субсидиране. Това води до все по-голям внос, който от своя страна има като резултат повишаване на цените, заяви Бойчев.
Сравнихме 10 продукта, които се използват ежедневно – сред тях мляко, месо, хляб, брашно слънчогледово олио, яйца. Искахме да видим в цялата верига на доставка на тези продукти, за да си направим изводите и да търсим решенията. В млечния сектор например видяхме 25% спад за последните 5 г. Това води до спад на производството на пакетирано мляко, сирене, кашкавал. В същия период имаме 43% ръст на вноса на млечните продукти. За този период българинът не е загубил потребителските си навици към тези продукти, предимно имаме ръст. Така че по отношение на млечния сектор българинът яде предимно вносни храни, посочи той.
Забелязват се лоши тенденции в контрола на качествата на храните. Няма кой да следи това. В края на доклада вадим препоръка към Министерството на земеделието и храните да се преразгледа контролът върху храните Страдат коректните – при тях спазват стандартите води до повишаваше на цените и пазарът ги изхвърля. Трябва да подкрепим българските производители. Искаме да има бонуси за качествени характеристики на продуктите. Ако не предприемем мерки, скоро България ще изгуби традиционни сектори и традиционни храни, коментира Жельо Бойчев.
В отговор на въпрос той съобщи, че докладът на КЗК е установил 91% надценка при цените на кашкавала 82% при цените на кравето сирене и 73% при цените на прясното мляко.
