60% от свинското месо на пазара у нас е българско

60% от свинското месо на пазара у нас е българско

4 Декември, 2025 21:33 513 11

България задоволява едва 20% от пазарното търсене на говеждо месо със собствена продукция

60% от свинското месо на пазара у нас е българско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 60% от свинското месо на българския пазар е родна продукция. Това заяви за БГНЕС изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) д-р Диляна Попова.

Тя уточни, че става въпрос за прясно свинско месо.

За съжаление обаче българското производство било крайно недостатъчно, за да задоволи търсенията на потребителите, защото освен прясно, свинското се влага и в много преработени продукти.

По думи на Попова България задоволява едва 20% от пазарното търсене на говеждо месо със собствена продукция, а при пилешкото - между 60 и 70%, уточни news.bg.

Тя посочи, че липсата на достатъчно българско месо е причина за внос от чужди страни. "Преди години България беше огромен износител на агнешко месо предимно за арабските страни, което вече отдавна не е така", обясни Попова и допълни, че агнешкото месо, което е традиционно и за българската трапеза по време на Великден и Гергьовден, обикновено е българско, пуска се само по празници и е напълно достатъчно за нужните на пазара.

Страната ни не е особен консуматор на заешко месо, което е по-скоро традиционно за други държави. "Заешкото месо не е много популярно в България, за разлика от други европейски страни. Но у нас има няколко ферми с кланици за зайци, от които се добива и преработва такова месо", отбеляза Попова.

В последните месеци в социалните мрежи масово се твърди, че свинското месо от внос, предимно от Испания, което се продава на нашия пазар, се готви много трудно. На въпрос дали има разлика във вкуса на българското свинско месо и месото от внос, изпълнителният директор на АМБ отрече да има такава.

"По принцип животните, отглеждани в ЕС, се хранят по стандартизирани рецептури. Често храненето на животните е с много по-строги регламенти, отколкото храненето при нас, хората. Никой производител, който отглежда свине или птици, не може да си позволи да променя състава на рецептурите, тъй като това ще се отрази на поголовието", поясни тя.

Попова посъветва потребителите да избират предимно българско месо, защото замразеното месо, което идва от далечна страна, и българското прясно охладено месо, имат различни вкусови характеристики. Охладеното месо има срок на трайност около десет дни, а транспортът от други европейски страни до България отнема от два до три дни.

В последните години се наблюдават и промени в традиционните за отглеждане в България породи свине - предимно заради заболявания.

"Един от свинекомплексите у нас отглежда нов хибрид, който се казва "черен ангел" и тепърва се налага на пазара. Това е кръстоска с източнобалканската свиня, която, за съжаление, след заболяването африканска чума по свинете е почти на изчезване", заяви Попова.

Тя подчерта, че секторът на месопреработвателите не иска помощ от държавата, но и категорично не желае държавата да пречи на развитието му.

"Браншът иска да има елементарна предвидимост, за да може да се работи спокойно, а не да се издават закони в последната минута. Например, преди около две седмици имахме "изненада" от страна на Българска агенция по безопасност на храните, с публикуването на постановление на Министерския съвет, с което се изменя тарифата за такси, които се събират от официалния контрол. И там имаше специално при нас, в кланиците, завишение на цените, за което не намерихме никаква икономическа обосновка защо се налага това поскъпване на таксите. След възражение от страна на целия сектор, МС реши да отложи действието на тази тарифа и настоящата само да бъде превалутирана в евро. Ето защо е необходимо държавата да не пречи на бизнеса", изтъкна Попова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Препакетирано

    3 0 Отговор
    В БГ по точно казвайте ги и тия неща фикти

    21:38 04.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Нормално бе пичове! Българските прасета управляват!

    Месото ни не е българско, зеленчуците ни не са български - кое ли е?!
    От аграрна държава, която хранеше половината свят! И голяма вина за това дередже има любимия на младите европейски съюз с неговите безумни регулации!

    21:38 04.12.2025

  • 3 така става

    4 2 Отговор
    Когато комунистите станат капиталисти......ами не е за вас този строй, затова по добре се махайте в Северна Корея недейте да пречите на можещите да въздигнат България на световно ниво

    21:40 04.12.2025

  • 4 Да бе

    5 0 Отговор
    Купуват испанско и препакетират и става бг

    21:40 04.12.2025

  • 5 То като млякото

    2 0 Отговор
    В с.равннополе Елин Пелин ако има само една крава на знак на пътя , че преминават края но произвеждат всичко млечно ., Яко майтап а.

    21:46 04.12.2025

  То като млякото

    2 0 Отговор
    В с.равннополе Елин Пелин ако има само една крава на знак на пътя , че преминават края но произвеждат всичко млечно ., Яко майтап а.

    21:46 04.12.2025

  • 7 Факти

    0 0 Отговор
    В с.равннополе Елин Пелин ако има само една крава на знак на пътя , че преминават края но произвеждат всичко млечно ., Яко майтап а.

    21:48 04.12.2025

  • 8 Българин

    4 1 Отговор
    При бай тошо, всичкото свинско беше българско. И когато пуснат, с една заплата можеше да си купиш десетки килограми. А полковнишка заплата стигаше за 100кг свинско! Или 300 литра бензин. Живеехме си тогава, ама дойдоха едни с плетени пуловери, дето мног искаха банани и да скачат. От тогава почна мизерията!

    21:48 04.12.2025

  • 9 Факти

    1 1 Отговор
    Измислени медии повече без вас

    21:49 04.12.2025

  • 10 ОТ СЕЛО

    2 0 Отговор
    Съгласен съм .Има увеличение на свинете в НС. !

    21:53 04.12.2025

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    По скоро се препакетира и слагат нови етикети така правят с кашкавала сиренето и яйцата.

    22:01 04.12.2025

