Българските картофи са в капан

През тази година българските картофопроизводители се сблъскват с тежка реколта, но на пазара това едва ли ще доведе до поскъпване на продукта. Причината – масов внос от чужбина на ниски цени, който засяга родните фермери, съобщава Нова тв.
„Неприятна пролет, забавена сеитба, после големи жеги – това постави производството в изключително неблагоприятна ситуация“, обяснява Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на картофопроизводителите.
Липсата на валежи и пресъхналите водоизточници за поливане допълнително влошават положението. Дори при прибирането на реколтата в момента, сухата почва и дъждовете от последните дни затрудняват работата.
„Черешката на тортата са над 160 литра дъжд, което блокира възможността да се работи в полетата за около седмица“, допълва Джиков.
Докато българската реколта е слаба, чуждестранните страни отчитат отлични добиви, което води до свръхпроизводство. На пазара у нас се появяват евтини западни картофи, които оказват натиск върху цените.
„Себестойността на килограм български картофи е над 85 стотинки, а на пазара се предлагат за около 50 стотинки“, казва Джиков.
Фермерите предупреждават и за нелоялни практики, при които вносен картоф се препакетира и се предлага като български.
„Има хора, които искат български картоф, но някои прекупвачи вкарват вносен и го представят за български“, разказва Георги Механджийски, картофопроизводител от село Широки дол.
Надежда за подпомагане
Производителите се надяват Министерството на земеделието да продължи да развива инструментите за управление на риска в земеделието, за да могат в години на ниски добиви да разчитат на компенсации и подпомагане.
„Това е важно, защото природните аномалии могат да ударят суровините и качеството на продукцията“, подчертава Механджийски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Българоубиец
Коментиран от #23
09:35 11.10.2025
2 Български картофи няма от много години
Коментиран от #8
09:36 11.10.2025
3 хаберих
- При внезапна проверка, мога да изям цялата документация!
09:37 11.10.2025
4 Последния Софиянец
09:38 11.10.2025
5 Българските
09:38 11.10.2025
6 Гошо
Коментиран от #16
09:38 11.10.2025
7 Само цените са български
09:38 11.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Български картофи няма от много години":Дори копър и репички са внос❗
09:40 11.10.2025
9 в кратце
Коментиран от #12, #22
09:41 11.10.2025
10 това е проблем
Заложете на зелечукопроизводсто , овощарство и лоизарство, боб, леща и пр. Което там е по-изгодно.
Наприемр Бг ябълките в Била идват по 5 лв килото и са супер кчаество, но ги няма. Вносните са по 7.5. и са по скапани. Ами произведете ги.
Коментиран от #15
09:41 11.10.2025
11 Аз съм ИТ и не ми пука
Коментиран от #13
09:42 11.10.2025
12 мда
До коментар #9 от "в кратце":Капан интелектуален.
Ако твърдиш, че ти трябват 45 цента да произведеш 1 кг картофи, за колко трябва да ги продадеш? За 1 евро? Ми те в Европа са по-евтини, а в Азия са 10 пъти по-евтини. Все най-ленсото гледаме, ама дъжд да има, ама инфлация да има, ама внос да няма. И те така.
09:42 11.10.2025
13 айде и ти ит
До коментар #11 от "Аз съм ИТ и не ми пука":ИТ заплатите паднаха и спряха да ви търсят. На доизживяване сте. Зплатите скоро малко над чистачката, че ИИ може да ви върши работата.
Коментиран от #20, #26
09:44 11.10.2025
14 От чужбина
Иначе жалко за истинските производители. Има и такива "производители" на картофи дето са засели нивата и вземат субсидии. После НЕ вадят никакви картофи. На следващата година картофите сами са поникнали и пак се вземат субсидии. Не вярвам това да може да се получи в Германия.
09:45 11.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "това е проблем":Като спомена Била-
Един производител излезе с името си, с лицето си, показа фактури как продава на Била свои домати за 0.80 лв килограм и етикет от магазина на негов амбалаж за същите домати Била ги продава на цена .... 5.00 лв килограм ❗
Там е проблемът ‼️
Коментиран от #18
09:46 11.10.2025
17 мотика
09:55 11.10.2025
18 От чужбина
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Некой на сила ли те кара да влизаш в Била? Тези са скъпари не само в България. Жалко, че някои дори се хвалят: "-Пазарувам само от Била!" Забележа ли НЕлоялен търговец и всячески го избягвам. Като му се развали стоката сам ще се усети, че нещо не е в ред. И не се връзвайте на рекламите! В случая с Била който описваш, ако стоката им почне да застоява заради високата цена, много по-вероятно е някой от менаджерите да вземе решение да почнат рекламна кампания отколкото да намалят цените или да направят някакви съшествени промоции.
Коментиран от #21
10:01 11.10.2025
19 Какви са тия бели катофи
10:04 11.10.2025
20 Пилотът Гошу
До коментар #13 от "айде и ти ит":Въобще не си наясно какво е IT, нали така 😂😂😂 Това, което ти се върти в главата, е програмист. И не, AI може да ти напише код, но пак няма да те замени. За IT пък да не говорим... Но пък евентуално може да замени теб...
10:09 11.10.2025
21 Западните магазини които въвеждат
До коментар #18 от "От чужбина":Самотаксуване нарушават човешките права , тъй като тези каси щяха да са само по желание но са направени вече задължителни понеже други каси не работят а същите касиерки вместо да работят "преподават" на хората курс по касиерство , без да се усетят че ще останат без работа. Те са все едни и същи най дето не им се работи дето и без друго обичат да се скатават.
10:09 11.10.2025
22 Амии
До коментар #9 от "в кратце":то за миш ирките явно е едно и също.
10:14 11.10.2025
23 стига глупости
До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":Производителите ще вдигат цените. Това е извода.
10:15 11.10.2025
24 Сатана Z
10:16 11.10.2025
25 Перо
10:17 11.10.2025
26 програмист
До коментар #13 от "айде и ти ит":ма те ако щат да ме уволняват бе.. имам 4 апартамента на центъра съм си накупил те ще ме хранят ;) и безработен пак съм 10 пъти по-богат от тебе
Коментиран от #28
10:22 11.10.2025
27 национални придатъци и предатели
, очевидно нищо забатачил е целия ресор.
10:27 11.10.2025
29 Самотаксуването е
10:37 11.10.2025