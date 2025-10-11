Новини
Българските картофи са в капан

Българските картофи са в капан

11 Октомври, 2025 09:30 1 529 29

  • картофи-
  • реколта-
  • внос

Производителите се оплакват от суша, лоши метеорологични условия и ниски цени

Българските картофи са в капан - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През тази година българските картофопроизводители се сблъскват с тежка реколта, но на пазара това едва ли ще доведе до поскъпване на продукта. Причината – масов внос от чужбина на ниски цени, който засяга родните фермери, съобщава Нова тв.

„Неприятна пролет, забавена сеитба, после големи жеги – това постави производството в изключително неблагоприятна ситуация“, обяснява Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на картофопроизводителите.

Липсата на валежи и пресъхналите водоизточници за поливане допълнително влошават положението. Дори при прибирането на реколтата в момента, сухата почва и дъждовете от последните дни затрудняват работата.

„Черешката на тортата са над 160 литра дъжд, което блокира възможността да се работи в полетата за около седмица“, допълва Джиков.

Докато българската реколта е слаба, чуждестранните страни отчитат отлични добиви, което води до свръхпроизводство. На пазара у нас се появяват евтини западни картофи, които оказват натиск върху цените.

Картофите понижават кръвното налягане, без да водят до напълняване

„Себестойността на килограм български картофи е над 85 стотинки, а на пазара се предлагат за около 50 стотинки“, казва Джиков.

Фермерите предупреждават и за нелоялни практики, при които вносен картоф се препакетира и се предлага като български.

„Има хора, които искат български картоф, но някои прекупвачи вкарват вносен и го представят за български“, разказва Георги Механджийски, картофопроизводител от село Широки дол.

Надежда за подпомагане

Производителите се надяват Министерството на земеделието да продължи да развива инструментите за управление на риска в земеделието, за да могат в години на ниски добиви да разчитат на компенсации и подпомагане.

„Това е важно, защото природните аномалии могат да ударят суровините и качеството на продукцията“, подчертава Механджийски.


България
  • 1 Бойко Българоубиец

    20 3 Отговор
    Ще внеса 500 тона от турция тогава 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #23

    09:35 11.10.2025

  • 2 Български картофи няма от много години

    31 0 Отговор
    Всичките картофи на пазара са от Смолян или Самоков произведени в Египет или Полша

    Коментиран от #8

    09:36 11.10.2025

  • 3 хаберих

    14 1 Отговор
    - Освен, че сте счетоводител, какво друго умеете?
    - При внезапна проверка, мога да изям цялата документация!

    09:37 11.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Българите в Древна Месопотамия са ползвали мрежа от канали за напояване.

    09:38 11.10.2025

  • 5 Българските

    4 23 Отговор
    Картофи бяха много гадни - сипкави и безвкусни!

    09:38 11.10.2025

  • 6 Гошо

    9 0 Отговор
    Тръбата съм. Невинен съм.

    Коментиран от #16

    09:38 11.10.2025

  • 7 Само цените са български

    12 1 Отговор
    Ха ха ха, ОКАДАР

    09:38 11.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Български картофи няма от много години":

    Дори копър и репички са внос❗

    09:40 11.10.2025

  • 9 в кратце

    21 0 Отговор
    Българските картофи НЕ са в капан,В КАПАНА СА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

    Коментиран от #12, #22

    09:41 11.10.2025

  • 10 това е проблем

    15 0 Отговор
    Пакистан и Индия продвват картофи за по 10-15 цента. Ако себестойността тук е 45 цента, значи трябва да произвеждате друго. Даже френските картофи по евтини идват.
    Заложете на зелечукопроизводсто , овощарство и лоизарство, боб, леща и пр. Което там е по-изгодно.
    Наприемр Бг ябълките в Била идват по 5 лв килото и са супер кчаество, но ги няма. Вносните са по 7.5. и са по скапани. Ами произведете ги.

    Коментиран от #15

    09:41 11.10.2025

  • 11 Аз съм ИТ и не ми пука

    5 13 Отговор
    Колко е хубаво да си в София при средна заплата от 3500 кво ти пука

    Коментиран от #13

    09:42 11.10.2025

  • 12 мда

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "в кратце":

    Капан интелектуален.
    Ако твърдиш, че ти трябват 45 цента да произведеш 1 кг картофи, за колко трябва да ги продадеш? За 1 евро? Ми те в Европа са по-евтини, а в Азия са 10 пъти по-евтини. Все най-ленсото гледаме, ама дъжд да има, ама инфлация да има, ама внос да няма. И те така.

    09:42 11.10.2025

  • 13 айде и ти ит

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аз съм ИТ и не ми пука":

    ИТ заплатите паднаха и спряха да ви търсят. На доизживяване сте. Зплатите скоро малко над чистачката, че ИИ може да ви върши работата.

    Коментиран от #20, #26

    09:44 11.10.2025

  • 14 От чужбина

    14 0 Отговор
    Тежка реколта или слаба реколта??? Кое какво означава, че нещо се обърках?
    Иначе жалко за истинските производители. Има и такива "производители" на картофи дето са засели нивата и вземат субсидии. После НЕ вадят никакви картофи. На следващата година картофите сами са поникнали и пак се вземат субсидии. Не вярвам това да може да се получи в Германия.

    09:45 11.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #10 от "това е проблем":

    Като спомена Била-
    Един производител излезе с името си, с лицето си, показа фактури как продава на Била свои домати за 0.80 лв килограм и етикет от магазина на негов амбалаж за същите домати Била ги продава на цена .... 5.00 лв килограм ❗
    Там е проблемът ‼️

    Коментиран от #18

    09:46 11.10.2025

  • 17 мотика

    11 0 Отговор
    ¨....на пазара се предлагат за около 50 стотинки“, казва Джиков. - Не съм виждал картофи по 50 ст. никъде. Опитват се да ги продават над 1 лв. по пазарите, но веригите внасят по-евтини.

    09:55 11.10.2025

  • 18 От чужбина

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Некой на сила ли те кара да влизаш в Била? Тези са скъпари не само в България. Жалко, че някои дори се хвалят: "-Пазарувам само от Била!" Забележа ли НЕлоялен търговец и всячески го избягвам. Като му се развали стоката сам ще се усети, че нещо не е в ред. И не се връзвайте на рекламите! В случая с Била който описваш, ако стоката им почне да застоява заради високата цена, много по-вероятно е някой от менаджерите да вземе решение да почнат рекламна кампания отколкото да намалят цените или да направят някакви съшествени промоции.

    Коментиран от #21

    10:01 11.10.2025

  • 19 Какви са тия бели катофи

    2 0 Отговор
    Смоленските имат хубав златит цвят, Годечките компери са с по-тъмен цвят. Бели картофи за пръ път виждам.

    10:04 11.10.2025

  • 20 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "айде и ти ит":

    Въобще не си наясно какво е IT, нали така 😂😂😂 Това, което ти се върти в главата, е програмист. И не, AI може да ти напише код, но пак няма да те замени. За IT пък да не говорим... Но пък евентуално може да замени теб...

    10:09 11.10.2025

  • 21 Западните магазини които въвеждат

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "От чужбина":

    Самотаксуване нарушават човешките права , тъй като тези каси щяха да са само по желание но са направени вече задължителни понеже други каси не работят а същите касиерки вместо да работят "преподават" на хората курс по касиерство , без да се усетят че ще останат без работа. Те са все едни и същи най дето не им се работи дето и без друго обичат да се скатават.

    10:09 11.10.2025

  • 22 Амии

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "в кратце":

    то за миш ирките явно е едно и също.

    10:14 11.10.2025

  • 23 стига глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":

    Производителите ще вдигат цените. Това е извода.

    10:15 11.10.2025

  • 24 Сатана Z

    1 0 Отговор
    И кво станА?Компир производителелите ще чакат обезщетение от държавата ?

    10:16 11.10.2025

  • 25 Перо

    8 0 Отговор
    Така е когато нашите фермери си купуват мерцедеси и жилища в София от еврофондовете за земеделие, поради липса на държавност и контрол! Една част отделят за комисионни на държавните корумпета! Без да сме били страна членка на ЕИО /ЕС/, бяхме износител No 1 в Европа на плодове и зеленчуци с най-мощната транспортна фирма в света, сега внасяме домати и чушки от Полша и Турция, а плодове от къде ли не! Гърците и те се отвориха на кражби и намаля вноса от там. Отделно са картелните шашми в търговията на дребно! Накрая го отнася обикновения човек и данъкоплатец!

    10:17 11.10.2025

  • 26 програмист

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "айде и ти ит":

    ма те ако щат да ме уволняват бе.. имам 4 апартамента на центъра съм си накупил те ще ме хранят ;) и безработен пак съм 10 пъти по-богат от тебе

    Коментиран от #28

    10:22 11.10.2025

  • 27 национални придатъци и предатели

    2 0 Отговор
    земеделския снощи го гледам зад гърба на желязков при обиколките по морето но не ми стана ясно земеделския какво прави там
    , очевидно нищо забатачил е целия ресор.

    10:27 11.10.2025

  • 29 Самотаксуването е

    1 0 Отговор
    Престъпление което ще доведе до много лоши неща за държавата и ще бъде премахнато с гръм и трясък. Обществения договор е нарушен. Хората си мълчат но това е временен изход.

    10:37 11.10.2025

