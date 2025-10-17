Новини
Дацов: Или вдигане на данъци, или реформи в разходната част на бюджета

17 Октомври, 2025 20:04 391 11

  • любомир дацов-
  • бюджет-
  • бюджетен дефицит

Годината трябва да се завърши с 3% дефицит

Дацов: Или вдигане на данъци, или реформи в разходната част на бюджета - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента няма разговор за важните неща. Параметри за дефицита трябваше да има преди два месеца. Това каза в интервю за БНТ финансистът Любомир Дацов.

"Да се знае дали ще се пипат данъци, или не, за да е ясна посоката, в която се работи", обясни той.

Според него, управляващите са изправени пред избор: или реформи в разходната част, или ръст на данъците.

"Всяка държава, която влиза без бюджет в следващата година, има проблем", подчерта той.

И добави: "Бюджетът и политиката са две много прости неща стига да ги разбираш и да знаеш какво прави".

"Годината трябва да се завърши с 3% дефицит. Правителството няма да изпълни всичките си обещания, ако се придържат към това. Трябва да бъдат задържани някои разходи", отбеляза финансистът.


България
  • 1 каквото сам си направиш

    4 0 Отговор
    Вдигнете ли данъците, правителството пада!

    20:07 17.10.2025

  • 2 Да,бе

    3 1 Отговор
    Като няма хляб,яжте пасти...Национализация и народен съд,може и по френски с изобретението на доктор Гилотен.

    20:09 17.10.2025

  • 3 Това трябва

    0 1 Отговор
    И двете

    Коментиран от #11

    20:13 17.10.2025

  • 4 Един

    3 0 Отговор
    Абе скрийте го тоя мръсник! Мръсен подлизурко! И с неговите съвети сме го докарали до тука - айде да си намери истинска работа, стига на държавна хранилка!

    20:17 17.10.2025

  • 5 ХАРОН

    3 0 Отговор
    България потъва, а нашите удавници клатят лодката още по свирепо. Като гладно циганче, круша!

    20:17 17.10.2025

  • 6 Сталин

    3 1 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    20:18 17.10.2025

  • 7 Да не беше приел и лобирал

    1 0 Отговор
    за Еврошийта, милиона за Пропаганда. Махай еврошийта, сваляй инфлацията, намаляй бюджетни заплати. Връщай Валутен Борд, гарантиращ всеки един напечатан Лев. Взимаш си високата заплата от нашите данъци във Фискален Съвет, не ти пука за чудовищната инфлация, дефицит, чудовищно повишаване на цени. И още 2-ри сезон истерията Еврошийт продължава:
    ЕС се подготвя за „експлозия на разходите за отбрана“ до 6,8 трилиона евро до 2035 г. в рамките на нов мегаплан за укрепване на сигурността, представен в Брюксел, заяви еврокомисарят по отбраната и космическото пространство Андриус Кубилиус. Европейците ще грабени чудовищно до 2035 г. – 6,8 трилиона евро. В реална отбрана 50% – 3,4 трилиона евро“.
    ОСТАВКА! Оставка на БКП, ДПСНН, СДС, ДБ, ГЕРБ, ИТН.
    Умишлено обезцениха Левът, унищожавайки Валутен борд 2020 г.
    Сега лобистите на еврото плащайте сметката. Народът не ви е роб на частните ви интереси и фалшификацията на критериите от Маастрихт. Народът нищо не разбирал, а? Май излезе, че разбира.

    20:19 17.10.2025

  • 8 мдаа

    3 0 Отговор
    Какви данъци ще вдигаш бе тюфлек? Държавните паразити си раздават 13та заплата, а работниците в частния сектор дето хранят държавните пиявици им стапят лагерите. Дано фалира проклетата държава!

    20:19 17.10.2025

  • 9 йсдрт

    0 0 Отговор
    А не може ли да намалят кражбите с милиарди и парите да стигнат??? Това няма ли как да им го предложите на свинята от ГЕРБ дето днеска се взе със свинята от ДПС??? От 2009 г . си бъркаха по дупките 2 те свини, и днеска вече не издържаха и съобщиха че се обичат. Та няма ли как да намалят кражбите и да остане и за българите??? Или както до сега ще съдирате кожата на всеки в България а те да пърдят по Света??? Слава на Господ Иисус Христос, взе да им писва на всички българи и може да им стане трудно да бягат.

    20:21 17.10.2025

  • 10 ьнжб

    0 0 Отговор
    дигнете ги и ще ви избодем

    20:22 17.10.2025

  • 11 мгд

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това трябва":

    трай бе келеш

    20:22 17.10.2025

