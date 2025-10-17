Дацов: Или вдигане на данъци, или реформи в разходната част на бюджета

Към момента няма разговор за важните неща. Параметри за дефицита трябваше да има преди два месеца. Това каза в интервю за БНТ финансистът Любомир Дацов.
"Да се знае дали ще се пипат данъци, или не, за да е ясна посоката, в която се работи", обясни той.
Според него, управляващите са изправени пред избор: или реформи в разходната част, или ръст на данъците.
"Всяка държава, която влиза без бюджет в следващата година, има проблем", подчерта той.
И добави: "Бюджетът и политиката са две много прости неща стига да ги разбираш и да знаеш какво прави".
"Годината трябва да се завърши с 3% дефицит. Правителството няма да изпълни всичките си обещания, ако се придържат към това. Трябва да бъдат задържани някои разходи", отбеляза финансистът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
20:18 17.10.2025
7 Да не беше приел и лобирал
ЕС се подготвя за „експлозия на разходите за отбрана“ до 6,8 трилиона евро до 2035 г. в рамките на нов мегаплан за укрепване на сигурността, представен в Брюксел, заяви еврокомисарят по отбраната и космическото пространство Андриус Кубилиус. Европейците ще грабени чудовищно до 2035 г. – 6,8 трилиона евро. В реална отбрана 50% – 3,4 трилиона евро“.
ОСТАВКА! Оставка на БКП, ДПСНН, СДС, ДБ, ГЕРБ, ИТН.
Умишлено обезцениха Левът, унищожавайки Валутен борд 2020 г.
Сега лобистите на еврото плащайте сметката. Народът не ви е роб на частните ви интереси и фалшификацията на критериите от Маастрихт. Народът нищо не разбирал, а? Май излезе, че разбира.
20:19 17.10.2025
