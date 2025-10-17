Дацов: Или вдигане на данъци, или реформи в разходната част на бюджета

Към момента няма разговор за важните неща. Параметри за дефицита трябваше да има преди два месеца. Това каза в интервю за БНТ финансистът Любомир Дацов.

"Да се знае дали ще се пипат данъци, или не, за да е ясна посоката, в която се работи", обясни той.

Според него, управляващите са изправени пред избор: или реформи в разходната част, или ръст на данъците.

"Всяка държава, която влиза без бюджет в следващата година, има проблем", подчерта той.

И добави: "Бюджетът и политиката са две много прости неща стига да ги разбираш и да знаеш какво прави".

"Годината трябва да се завърши с 3% дефицит. Правителството няма да изпълни всичките си обещания, ако се придържат към това. Трябва да бъдат задържани някои разходи", отбеляза финансистът.