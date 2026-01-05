Новини
Атанас Кацарчев: Как държавата предвижда да увеличи заплатите при липса на бюджет

5 Януари, 2026 18:12 607 12

  • атанас кацарчев-
  • заплата-
  • бюджет

За мен е много важно държавата да има ясна политическа власт. Политиците трябва да разберат, че народът е по-важен от егоизма им

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засега няма съществени трусове с еврото. Вече пети ден го използваме, както и пети ден сме без редовен бюджет, което означава замразяване на редица доходи, продължава и ръстът на цените. Това заяви в ефира на NOVA NEWS главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

Той разкритикува политическия елит за отказа им да приемат редовен бюджет, при положение че на тристранния съвет между държавата, работодателите и синдикатите всичко е било договорено за приемането на Бюджет 2026.

Не разбрах защо политическите партии абдикираха от това, което се разбрахме синдикати и работодатели. Някакъв партиен егоизъм избуя. На мен изобщо не ми стана ясно защо оставиха държавата без бюджет, коментира Кацарчев.

По думите му се очертава минималната работна заплата да се увеличи с около 3,5 процента, но призна, че не е наясно по какво технология ще се случи това, при положение че няма приет бюджет на държавата.

„Доколкото съм запознат, това ще се разбере някъде около 20 януари. Тогава очакваме да разберем по какъв механизъм ще се случат нещата с увеличението на заплатата. Разбира се, има и вероятност нищо да не се случи“, допълни икономистът.

На финален въпрос какви са му прогнозите за изборите напролет, Атанас Кацарчев отговори, че не знае кой ще спечели вота, но по-важното е как ще се развива държавата след това.

„За мен е много важно държавата да има ясна политическа власт. Политиците трябва да разберат, че народът е по-важен от егоизма им“, посочи в заключение той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един момент моля

    6 1 Отговор
    Ей сега оня боклук нечестен ционист, като компетентно еврейски куче от магарешки произход ще избистри казуса с диагоналното сондиране.

    18:15 05.01.2026

  • 2 Рев от хранилката.

    2 0 Отговор
    Колят ли ги?

    18:17 05.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Прав си Насе - никва драма няма с еврото КАКО СЕ ОЧАКВАШЕ ЦЕНИТЕ РАСТАТ!
    изненадани наистина няма!

    18:19 05.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    3 3 Отговор
    Тази патерица на Пеевски и Борисов пак тръгна да плаши хората със хаос , което е типично за диктаторите. Времето им свърши и ще го разберат по трудния начин.

    18:22 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бре

    4 0 Отговор
    И този е един "голям специалист" дет се ДОГОВАРЯ

    18:23 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Деко

    3 0 Отговор
    Мо….ра на сайта обича турска количка и да го дере под далака!

    18:25 05.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Нали няма инфлация? Защо да се дигат заплатите?

    18:27 05.01.2026

  • 11 наглеци

    4 0 Отговор
    в коя друга държава администрацията дето нищо освен проблеми не произвежда масово получава много повече от тия дето я издържат?!

    18:28 05.01.2026

  • 12 Като си избрете пак Тиквун.

    3 0 Отговор
    Да ви вдига заплатите. 70% трябва да ви съкратят. Произвеждате само инфлация.

    18:32 05.01.2026

