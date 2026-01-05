Атанас Кацарчев: Как държавата предвижда да увеличи заплатите при липса на бюджет

Засега няма съществени трусове с еврото. Вече пети ден го използваме, както и пети ден сме без редовен бюджет, което означава замразяване на редица доходи, продължава и ръстът на цените. Това заяви в ефира на NOVA NEWS главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

Той разкритикува политическия елит за отказа им да приемат редовен бюджет, при положение че на тристранния съвет между държавата, работодателите и синдикатите всичко е било договорено за приемането на Бюджет 2026.

Не разбрах защо политическите партии абдикираха от това, което се разбрахме синдикати и работодатели. Някакъв партиен егоизъм избуя. На мен изобщо не ми стана ясно защо оставиха държавата без бюджет, коментира Кацарчев.

По думите му се очертава минималната работна заплата да се увеличи с около 3,5 процента, но призна, че не е наясно по какво технология ще се случи това, при положение че няма приет бюджет на държавата.

„Доколкото съм запознат, това ще се разбере някъде около 20 януари. Тогава очакваме да разберем по какъв механизъм ще се случат нещата с увеличението на заплатата. Разбира се, има и вероятност нищо да не се случи“, допълни икономистът.

На финален въпрос какви са му прогнозите за изборите напролет, Атанас Кацарчев отговори, че не знае кой ще спечели вота, но по-важното е как ще се развива държавата след това.

„За мен е много важно държавата да има ясна политическа власт. Политиците трябва да разберат, че народът е по-важен от егоизма им“, посочи в заключение той.