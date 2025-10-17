Димитър Иванов: Пеевски предозира за сметка на Борисов

Делян Пеевски предозира с удовлетворението си за сметка на Бойко Борисов.

Това каза в предаването "РадиоТочка" бившият офицер от Държавна сигурност (ДС) и бизнесмен Димитър Иванов, преподавател по национална сигурност в УНИБИТ и издател.

"Затова изявата на Бойко Борисов имаше по-скоро театрален характер, но тя трябваше да се случи, защото е отговор на това, което видяхме при последните частични избори в Пазарджик.

Т.е. създаде се трайно обществено впечатление за ерозия в най-голямата партия, която е мандатоносител и би трябвало да определя политиката на правителството. Борисов реагира гневно към Пеевски, но на принцира "Думам ти, дъще, сещай се, снахо" той се накара на премиера Росен Желязков, обиди шефката на парламента Наталия Киселова и срещу президента Румен Радев каза няколко думи. Всъщност недоволството или обидата му е насочена към Пеевски, който си позволява със средства, които са характерни за ГЕРБ по време на избори, но тук изглежда Пеевски прекали", коментира той.

В партиите ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" не може да се говори за идеология, посочи Иванов и добави, че политическият живот в България е деидеологизиран и "само в електората на БСП и донякъде в ръководството на "Възраждане" могат да се видят наченки на идеологически позиции, останалото е въпрос на конюнктура и на политическа изгода в конкретния момент".

"Пеевски е изключение, отклонение от нормите, които са характерни за българския обществен живот, за българския обществен морал и за това как функционира държавата чрез своите структури. Поколенията се сменят - идват нови с по-модерни виждания, с високотехнологична подготовка, но това не се отразява върху българския политически живот, където с разпада на държавността се обезсилват държавните органи - те се оглавяват от личности, които не притежават качества", уточни той.

Според него намерението на Делян Пеевски да участва в управлението на държавата на водеща позиция може да стане само като постави под пълен контрол изпълнителната власт.

С основание се говори за превзетата държава, смята Димитър Иванов.

По думите му президентът Румен Радев е реална заплаха за тези, които упражняват властта през последните години, защото е тяхна алтернатива.

"Съветниците на Радев Николай Копринков и Пламен Узунов често се споменават от Пеевски като хора, които ръководят негови тайни политически операции и това показва, че се стреля на посоки по отношение на президента и се използват негодни средства. Никой от двамата, познавам ги, имат изявени политически амбиции, нито имат достатъчно опит, нито биха могли да влязат на важни постове във властта".

Радев няма да направи партия, но ще оглави алтернатива, посочи той и уточни:

"Президентът може да оглави един блок от опозиционни партии, които търсят друг път за развитие на България. Дори не е нужно да оглавява, важно е да даде своя авторитет, пагона си на генерал на един такъв блок, който може да спечели следващи избори и да поеме новият курс, който ще бъде предначертан от геополитическото развитие".