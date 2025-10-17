Новини
Димитър Иванов: Пеевски предозира за сметка на Борисов

17 Октомври, 2025 20:36 1 183 17

Създаде се трайно обществено впечатление за ерозия в най-голямата партия

Димитър Иванов: Пеевски предозира за сметка на Борисов - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Делян Пеевски предозира с удовлетворението си за сметка на Бойко Борисов.

Това каза в предаването "РадиоТочка" бившият офицер от Държавна сигурност (ДС) и бизнесмен Димитър Иванов, преподавател по национална сигурност в УНИБИТ и издател.

"Затова изявата на Бойко Борисов имаше по-скоро театрален характер, но тя трябваше да се случи, защото е отговор на това, което видяхме при последните частични избори в Пазарджик.

Т.е. създаде се трайно обществено впечатление за ерозия в най-голямата партия, която е мандатоносител и би трябвало да определя политиката на правителството. Борисов реагира гневно към Пеевски, но на принцира "Думам ти, дъще, сещай се, снахо" той се накара на премиера Росен Желязков, обиди шефката на парламента Наталия Киселова и срещу президента Румен Радев каза няколко думи. Всъщност недоволството или обидата му е насочена към Пеевски, който си позволява със средства, които са характерни за ГЕРБ по време на избори, но тук изглежда Пеевски прекали", коментира той.

В партиите ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" не може да се говори за идеология, посочи Иванов и добави, че политическият живот в България е деидеологизиран и "само в електората на БСП и донякъде в ръководството на "Възраждане" могат да се видят наченки на идеологически позиции, останалото е въпрос на конюнктура и на политическа изгода в конкретния момент".

"Пеевски е изключение, отклонение от нормите, които са характерни за българския обществен живот, за българския обществен морал и за това как функционира държавата чрез своите структури. Поколенията се сменят - идват нови с по-модерни виждания, с високотехнологична подготовка, но това не се отразява върху българския политически живот, където с разпада на държавността се обезсилват държавните органи - те се оглавяват от личности, които не притежават качества", уточни той.

Според него намерението на Делян Пеевски да участва в управлението на държавата на водеща позиция може да стане само като постави под пълен контрол изпълнителната власт.

С основание се говори за превзетата държава, смята Димитър Иванов.

По думите му президентът Румен Радев е реална заплаха за тези, които упражняват властта през последните години, защото е тяхна алтернатива.

"Съветниците на Радев Николай Копринков и Пламен Узунов често се споменават от Пеевски като хора, които ръководят негови тайни политически операции и това показва, че се стреля на посоки по отношение на президента и се използват негодни средства. Никой от двамата, познавам ги, имат изявени политически амбиции, нито имат достатъчно опит, нито биха могли да влязат на важни постове във властта".

Радев няма да направи партия, но ще оглави алтернатива, посочи той и уточни:

"Президентът може да оглави един блок от опозиционни партии, които търсят друг път за развитие на България. Дори не е нужно да оглавява, важно е да даде своя авторитет, пагона си на генерал на един такъв блок, който може да спечели следващи избори и да поеме новият курс, който ще бъде предначертан от геополитическото развитие".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    6 3 Отговор
    Борисов в момента има два хода. Единият е да отиде на избори, за да запази нещо от партията си. Другият - просто да отиде да прави компания на Ахмед Доган и двамата да си играят сантасе. Да се събират двамата почетни председатели и да си припомнят колко са били някога силни и могъщи, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. „ГЕРБ вече няма как да бъде основната политическа сила и Пеевски ще играе напук срещу него. Ще му купува гласовете, ако трябва и по 500 лева на глас ще дава, само и само да ги купи той, а не Борисов. Така че при едни бъдещи избори предвиждам не повече от 300 000 гласа за ГЕРБ “, каза той.

    20:38 17.10.2025

  • 2 Ваньо

    12 5 Отговор
    Пеевски приключва завинаги тиквун и го праща скорон там където му е мястото - на топло

    20:40 17.10.2025

  • 3 0фшорки

    16 3 Отговор
    Жалка,крадлива пасмина.Готова на всичко за кожичката и милиардите.

    20:40 17.10.2025

  • 4 Брави на боко и шиши

    8 4 Отговор
    Това заслужи това племе -

    Да ви зарадвам всички малко останали нормални граждани в страната! Това което не успяха да направят византийци и османци ,го направиха за няколко години боко тиквун и свиня пеев. Да закрият държавата. С подлогите си ИТН и БСП.Съвсем скоро страната обявява фалит и разпродава държавна собственост срещу дълг.Понеже нашите домове на повечето хора са построени върху държавна земя,оставаме и без жилища. Догодина 2026 г. само лихвите върху главницата ще са 6 милиарда. В края на юли 2025 г.: Брутният външен дълг е близо \(54\) млрд. евро.  Процент спрямо БВП: Около \(44,4\%\) от прогнозирания БВП.  Динамика: Нараства с над \(20\%\) на годишна база. 

    20:42 17.10.2025

  • 5 РПГ 7

    4 1 Отговор
    има остра нужда от мен

    20:44 17.10.2025

  • 6 Николова , София

    7 5 Отговор
    Гн Иванов ,кажи истината ,че прасето вече се опъва да открадне партията на Бойко .б ,както стана с Доган ..ама Бойко е от старото пор-но и ще го сгъне скоро Ено и той ще се загуби

    20:45 17.10.2025

  • 7 Яшар

    6 1 Отговор
    Бат Венци ..що не пуснете нещо по така ....ох котия ..виждаш че не вари чата ..

    20:50 17.10.2025

  • 8 Прав е офицера от ДС

    4 2 Отговор
    Пеевски жестоко унижава боко и го направи за смях публично на стари години. Пеевски няма приключване политически с крадените милиарди а само от народа. Бившият евродепутат Бареков с подръжници е пред централата на пеев за извършване на граждански арест. Пеев е пазен от тежко въоръжени полицаи.

    20:51 17.10.2025

  • 9 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    9 4 Отговор
    От 1990 г. та до днес, жертвите на плана “Ран-Ът” се изчисляват на малко повече от един милион души. Тези хора или са измрели, или са се изселили от държавата български граждани.
    Резултатите се наричат винетки, здравни осигуровки, въвеждането на различни и нови видове данъци и такси, непрекъснатото покачване на цените на най-важните консумативи – ток, вода, и отопление.
    Излиза, че на българския управленски елит му се плаща за прилагането на една геноцидна схема за изтребление на населението на държавата по икономически път.
    Някои от 29-членния български екип, взел участие в подготвянето на плана “Ран-Ът”, вече получиха своите награди. Те се превърнаха във водещи фигури в обществения живот.

    Коментиран от #11

    20:51 17.10.2025

  • 10 Обикновен

    8 2 Отговор
    Това не е театър и българският народ не е публика. Шепа алчни типове пред и зад завесите източват финансовия и духовния ресурс на нацията под маската на политика. Времето за Промяна не е приключило.

    20:55 17.10.2025

  • 11 Циник

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "🎃🤷🏿‍♂️🐷":

    От девет милиона станахме шест, а белите българи от 8 милиона- на под 4. Така че един милион жертви е много малка цифра; много повече са.

    21:00 17.10.2025

  • 12 Бандера

    2 0 Отговор
    Плъховете изпълзяха на светло!

    21:05 17.10.2025

  • 13 Чичо

    2 3 Отговор
    Митко ченгето е от хората, които от години подготвят Делянчо за премиер. Щом и той вече говори срещу него, значи Прасчо яко се ос.ра...

    21:06 17.10.2025

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ДИМИТЪР ИВАНОВ - ТОВА Е МИТО ГЕСТАПОТО ........................... СТАР КОМУНИСТИЧЕСКИ САТРАП ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА .......................... ФАКТ !

    21:07 17.10.2025

  • 15 работна група Хаяши

    3 0 Отговор
    Тавариш, пачему се правиш на луд ! ?? И се включваш в хора на глупаците, да бълваш бабини деветини.Кажи на останалия тук все още жив народ ,че иде буря , жесток ураган, а на мостика никой не иска да е капитан ! Ахаа, .............

    21:08 17.10.2025

  • 16 Марцена

    0 0 Отговор
    Оле, Гестапото живо ли е!?

    21:14 17.10.2025

  • 17 123456

    0 0 Отговор
    След като чичо Митко , казва , че момчето е прекалило , това не е намек , а означава ,че е започнало обратното броене .

    21:46 17.10.2025

