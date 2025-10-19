Новини
Наказват служителя, глобил студента с детските фигури на опасни пешеходни пътеки

19 Октомври, 2025 08:27 2 455 69

Преди седмици Андрей и негови съмишленици слагат 10 детски фигури на пет опасни пешеходни пътеки в София. На една от тях загина 15-годишният Филип

След глобата на студента Андрей Димитров, който постави детски фигури по опасни пешеходни пътеки в София, инспекторатът ще наложи дисциплинарна санкция на служителя, написал фиша. Причината е, че инспекторът не е съобразил добрите намерения на инициативата, съобщава NOVA.

Преди седмици Андрей и негови съмишленици слагат 10 детски фигури на пет опасни пешеходни пътеки в София. На една от тях загина 15-годишният Филип: „Аз самият съм потърпевш на ПТП още в ранна детска възраст, когато карах колело и бях бутнат от автомобил. Смятаме, че това ще даде възможност безотговорните институции да поемат отговорност най-накрая, а шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя”.

За поставянето и финансирането помагат младежи от сдружение "Развитие чрез ефективни действия" и националният отбор по кикбокс: „Изработени са чрез 3Dпринтиране. Отдолу са стабилизирани с бетон. Самата фигура е направена от фибростъкло като защитен слой и всичко е рисувано на ръка”.

Още в първия ден две от фигурите са изпочупени от вандали, но за другите идва 50 лева глоба от Столичния инспекторат: „То е издаден фиш, аз буквално един час, след като ми беше връчен го платих. Аз още от самото начало на акцията знаех, че не съм го съгласувал, но именно и това беше и целта, защото искаме да дадем отзвук на цялата инициатива”.

От инспектората обясниха първо, че монтажът на каквито и да било елементи се извършва само след съгласуване и документи.

Часове по-късно в нова позиция от Столичния инспекторат обясниха, че не е са съобразени добрите намерение на инициативата и след вътрешна проверка инспекторът ще бъде санкциониран дисциплинарно.

Като майка Светла оценява фигурите като полезни: "Искам да ви поздравя за това, което сте направил. Смятам, че това е похвално. Има нужда от повече подобни маркировки за съжаление".

На четири от пешеходните пътеки фигурите бяха премахнати, а казусът трябва да намери решение на среща между Андрей и инспектората в понеделник.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 33 Отговор
    Фигурките НЕ помагат, а създават ОПАСНОСТ❗

    Коментиран от #4, #10, #17, #66

    08:33 19.10.2025

  • 2 свиреп ОХЛЮВ

    30 3 Отговор
    Живеем явно в сбъркана държава !

    08:35 19.10.2025

  • 3 надарена кака

    2 18 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #13, #65

    08:35 19.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    31 13 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За по-неумните-
    шофьорите първия път спират стреснати,
    но после свикват с тях и после дори да има деца,
    те по навик ги приемат за макети❗

    Коментиран от #18, #29

    08:36 19.10.2025

  • 5 свидетел

    21 12 Отговор
    поставянето на такива фигури е незаконно и опасно ! глобата е малка и резонна ! ненапразно в нашия град ги изпочупиха и премахнаха.

    08:40 19.10.2025

  • 6 По другите държави

    18 2 Отговор
    има специални екипи назначени от общините, които съпровождат учениците. Дори в западнала Латинска Америка има такива екипи, които бъхтят моторджии и шофьори на коли по главата с коноси, за това че спрели на червено върху самата пешеходна пътека.

    08:40 19.10.2025

  • 7 Булпсихопатъ

    9 5 Отговор
    Нужен е още по демократичен подход. То бива смислени инициативи ,бива полезни хрумвания ,ама това е прекалено. Имате право да протестирате - мирно. Под строг полицейски надзор. Как така заради някакви добри намерения ще нарушавате законите ? В закона е записано ясно: Добрите намерения ще се наказват законно!

    08:41 19.10.2025

  • 8 Пища ХУФнагел

    13 0 Отговор
    Защо никой не глобява главните носители на пошлото , корумпираното и лицемерното в България ? Нима не се вижда , че тези хора носят прякори на Тулупи , Тикви , Прасета , Шопари , Магнити .......?

    08:41 19.10.2025

  • 9 Пич

    16 1 Отговор
    И в предишна тема ви прочетох мненията "за" и "против" и мисля , че всичко зависи от възприятията на водача ! Един ще привикне и ще спре да ги отразява , а друг ще се подсети че трябва да шофира по внимателно !

    08:41 19.10.2025

  • 10 кумчо ВЪЛЧО

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Точно обратното ! Фигурите те карат да си внимателен ! Изострят вниманието ти !

    Коментиран от #14

    08:42 19.10.2025

  • 11 Гост

    20 0 Отговор
    Еееее, уляхте се! Да, намеренията са добри, факт, ама закона е закон, той работи по правила, не по намерения! А и момчето каза че "нарочно" не са информирали никого за да има по голяр отзвук! Ок, отзвука е факт, както и наказанието на човек спавил закона и свършил работата си! Ето това е лицемерие! Ако Държавата не е зад правилата, то ващо ни е Държава! Жалки ръководители, смешни търтеи!!!

    08:44 19.10.2025

  • 12 Факти

    25 1 Отговор
    Това е много тъпо. Можеха просто да върнат парите на глобения. Защо ще санкционират дисциплинарно служителят, който си е свършил работата? Не може всеки с добри намерения да инсталира каквото си иска без разрешение.

    08:44 19.10.2025

  • 13 Надарен батко

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Така опасно ще те връхлетя и ще те ударя, че прашките ще ти литнат чак до отсрещния тротоар!

    08:44 19.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Ти пешеходец ли си или водач❓

    08:46 19.10.2025

  • 15 сайко килър

    13 0 Отговор
    И без това се оказа , че България има най-много полицаи на глава на населението - защо не ги пуснат да обикалт по улици , пътища , кръстовища ?
    Наскоро им увеличиха драстично заплатите , без дори да протестират !
    НЕКА ДА ОПРАВДАЯТ ПОНЕ МАЛКА ЧАСТ от това увеличение !

    08:46 19.10.2025

  • 16 Коментар

    5 0 Отговор
    Прости хора получили случайно власт. Пример зам. Кмет Бобчева

    08:46 19.10.2025

  • 17 КарабасБарабас

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Я кажи каква ОПАСНОСТ създават. Нека всичка да разберем погледа ти върху тези фигури , стоящи на тротоара да пътеката ! Давай !

    Коментиран от #21, #24, #25, #28

    08:48 19.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Служителят

    3 4 Отговор
    да си търси друга служба за лежкунене !

    08:49 19.10.2025

  • 20 Факти

    10 2 Отговор
    След общественият отзвук в полза на отговорния служител очаквам неговото наказание да бъде отменено и да бъде наказан този, който го е наказал.

    08:49 19.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "КарабасБарабас":

    Колко пъти да го обяснявам🤔
    Или за теб трябва специално по няколко пъти
    " За по-неумните-
    шофьорите първия път спират стреснати,
    но после свикват с тях и после дори да има деца,
    те по навик ги приемат за макети❗ "

    08:51 19.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пилотът Гошу

    18 0 Отговор
    Е от какъв зор ще бъде глобен дисциплинарно инспекторът? Човекът правилно си е свършил работата. Не е съгласувано, няма грам документация, точка по въпроса. Общината да разгледа предложението, да инспектира и да вземе решение, ако фигурите са от полза, да бъдат монтирани правилно и на правилни места, ако е желано.
    Поредните некадърници нагаждачи...

    08:54 19.10.2025

  • 24 свидетел

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "КарабасБарабас":

    зад фигурата застава невръстно дете . водачът вижда фигурата , а не детето и преминава, макар и с по-ниска скорост. в това време детето изскача и ......... какви още примери да дам !?

    Коментиран от #44

    08:55 19.10.2025

  • 25 Факти

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "КарабасБарабас":

    Зад тази фигура може да застане малко дете и изведнъж да изскочи на пътя. Фигурите са най-малкото безсмислени. Легналите полицаи са единственото, което принуждава шофьорите да намалят.

    08:55 19.10.2025

  • 26 СЗО

    6 1 Отговор
    Пътя към ада е постлан с добри намерения. Трябва да има съгласуване.

    08:56 19.10.2025

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    2 8 Отговор
    тоя кре.ен от инспектората сигур е буквояд и деб.л парашотист от некое село?!

    Коментиран от #30, #31

    08:57 19.10.2025

  • 28 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "КарабасБарабас":

    След време шофьорите ще игнорират фигурата напълно и дори да е дете, ще закъсняват да реагират. Има причина на запад да са плоски фигури в зелен или оранжев ярък цвят, а не да прилича много на дете в реален размер. Трябва да предупреждава за пътеката, не да имитира дете.

    08:59 19.10.2025

  • 29 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    напълно си прав , еле пък зад макета има реално дете което иска да пресича и се е заиграло

    08:59 19.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ний ша Ва упрайм":

    Кажи кво е това парашОтист ве бро❓🤔 ти нали си от Шопето🤣

    08:59 19.10.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ний ша Ва упрайм":

    Това параШОТ от два шота ли идва❓

    09:01 19.10.2025

  • 32 Не е лошо, като идея

    2 1 Отговор
    Но не може, всеки да решава какво да прави сам за себе си.
    Аз не приемам и по пътищата да се превръщат на гробища за загинали при ПТП. То не са вази, пирамидки, свещи….. ами не им е там мястото! Но не съм чула никой да е наказан и най- вече роднините на починалите! Но това май трябва да се уреди законодателно!
    Айде тия мързеливци да си размърдат огромните Д и З.

    Коментиран от #35

    09:03 19.10.2025

  • 33 Кит

    5 1 Отговор
    Намеренията на студента и хората около него са благородни, но начинът на осъществяването им е типична самодейност...
    Сигурен съм, че такива идеалисти пълнят митингите, на които се иска повече ред и законност. А после - самодейност...
    Преди няколко седмици карам по еднопосочната велоалея на Патриарха към Руски паметник. срещу мен се задава група велосипедисти със знамена и добро настроение. Спирам, за да се разминем / те се движеха така, сякаш ме няма срещу тях/ - питам ги накъде отиват, а те ми отговарят, че бързат за протестите пред Съдебната палата, ще искат повече ред и справедливост в страната. Е, викам им, като сте за законността, защо се движите в насрещното? Моментално отнесох едно "Ти ли ще ни кажеш къде да караме, бе?", след което им пожелах приятна борба със съдебната система, а те се ограничиха само до практикуването на свободата на словото.
    Беше много благоразумно от тяхна страна😂😂😂

    09:05 19.10.2025

  • 34 Не е правилно поставено човечето

    2 3 Отговор
    Запушило е скосението на тротоара предназначено за улесняване на инвалидни колички и велосипедисти!

    Коментиран от #38

    09:07 19.10.2025

  • 35 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не е лошо, като идея":

    Всъщност, нещата са уредени законодателно.
    Проблемът не е в законите, а в законоприлагането...

    09:08 19.10.2025

  • 36 1488

    2 1 Отговор
    наказан е с пълна пенсия и 30 заплати

    09:12 19.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не човечето

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Не е правилно поставено човечето":

    А ограждението !

    Коментиран от #42

    09:14 19.10.2025

  • 39 Кит

    3 1 Отговор
    Да обясня на моментално изявилите се тъППопитеци тук: служителят е наказан за това, че е ИЗПЪЛНИЛ задълженията си ПО ЗАКОН.
    Типичен пример за тълкуване на закона като "Врата у поле".
    А има едно древно правило, което гласи "Dura lex, sed lex!".
    Така стоят нещата в правовите общества.
    В обществата с нефункциониращи правни системи вилнеят уличните юристи.
    От Обеля.

    09:16 19.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 лъжливото овчарче-приказаката знаете ли

    4 3 Отговор
    тез макети са като приказката за лъжливото овчарче, днес ще спре кола ще види че е макет -, утре пак ще спре, накрая когато наистина има дете , шофьорите няма да спрат защото ще знаят че това са макети, после ще питаме кои виновен и ще ги махаме

    тоя трябвало да му сложат 1000лв глоба защото подвежда водачите, тоя е вид терорист!

    Коментиран от #49

    09:19 19.10.2025

  • 42 Кит

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Не човечето":

    Такива твърдения се доказват.
    Много трудна дейност за човечета с мозък на човечета...

    09:20 19.10.2025

  • 43 Е ема такавадържава

    1 0 Отговор
    Нема и да има Бг б а к лу к пълен

    09:21 19.10.2025

  • 44 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "свидетел":

    защо им даваш примери те тука само диванни експерти , всичко знаят от самолети до космоса и войната във усррайна

    09:24 19.10.2025

  • 45 Реалност

    4 0 Отговор
    Малко го бяха глобили, ако всеки почне да си слага макети по тротоари и улици беше тя! И за какво наказват служителя, че си е свършил работата ли?

    09:24 19.10.2025

  • 46 Николай II

    1 3 Отговор
    Самият факт, че се говори по темата, означава, че ефектът е постигнат.
    А всички "разбирачи" и "философи" да замълчат за малко, защото им лъсва простотията.

    09:24 19.10.2025

  • 47 цербер

    0 0 Отговор
    че не са съобразени добрите намерения на инициативата

    09:26 19.10.2025

  • 48 ШЕФА

    2 1 Отговор
    На некадърния нищо можещ и нищо правещ канцеларски плъх не му пречат захвърлените на всякъде тротинетки ,но красивите човечета му пречат,герберастка калинка !

    09:27 19.10.2025

  • 49 Преди години

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "лъжливото овчарче-приказаката знаете ли":

    Слагаха и полицаи макети по пътищата.
    Ами ефекта беше такъв, какъвто сте го описал!

    09:29 19.10.2025

  • 50 Варна

    1 1 Отговор
    Ще накажат нищожеството като го преместят от Отдел Некадърници в Отдел Безделници .

    Коментиран от #53

    09:30 19.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не може всеки

    1 1 Отговор
    Който си направи някаква склуптурка да я поставя където си реши. Абсурдно е....

    09:34 19.10.2025

  • 53 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Варна":

    И защо трябва да прави нещо...в случая човека си е свършил работата, а те го наказват. От тук нататък няма да си мръдне пръста и то с пълно право.
    А тоя 15 годишния келеш трябваше да го накарат да плати 5000 лв глоба, неговата простотия ще доведе до повече жертви

    09:35 19.10.2025

  • 54 Не може всяка простотия

    2 1 Отговор
    Да се нарича инициатива

    09:36 19.10.2025

  • 55 А случайно да не е НПО

    2 0 Отговор
    Това сдружение "Развитие чрез ефективни действия" ? Кой финансира тази тъпотия ?

    09:38 19.10.2025

  • 56 Я напишете

    1 0 Отговор
    Като са „Изработени са чрез 3Dпринтиране" колко струва 1 бройка ?

    09:39 19.10.2025

  • 57 Хипотетично

    0 0 Отговор
    подобрение е видеокамера на пешеходна пътека с повишен риск от ПТП и задача за софтуер от студент в Сфийския технически университет специалност информатика. А за водачите пешеходна пътека е всяко продължение на тротоарите. Пешеходците са с предимство на пешеходна пътека.

    09:49 19.10.2025

  • 58 За тази простотия

    1 0 Отговор
    С изхарчени пари по малоумните програми на Паси! Галилео, малилео, и прочие тъпотии....Бих цитирал текста но са направили така че да не може да се копира... "Развитие чрез ефективни действия"....

    09:49 19.10.2025

  • 59 Идиотска държава

    0 0 Отговор
    Наказали инспекторът,че СИ ВЪРШИ работата...това само на тази територия може да стане...А после се чудим че никой в държавните институции не работи...Е Как.....

    09:50 19.10.2025

  • 60 голяма грешка

    2 0 Отговор
    Шофьорите ще спрат да обръщат внимание след като са видяли фигурите веднъж и след като там застане дете ще си мислят че е кукла и няма да са бдителни.

    09:53 19.10.2025

  • 61 Българин

    1 0 Отговор
    Държавата на глобите.Те от това живеят от фишове,глоби и кражби но за тях няма санкции и контрол защото са над закона.

    09:54 19.10.2025

  • 62 "дечицата" на кой точно

    1 0 Отговор
    3Dпринтир са го изпринтирали бре оууу? Знаете ли колко струва 1грам принт да ви питам ? А?

    09:54 19.10.2025

  • 63 Името!

    1 0 Отговор
    Напишете името на простака, глобил студента за тази негова отлична инициатива! Искаме да знаем името на служителя - простак и да знаем чий служител е! На Обищината ли?!

    Коментиран от #69

    09:56 19.10.2025

  • 64 Асен

    2 0 Отговор
    Само у нас ако проявиш самоинициатива глобяват ама все пак ни управляват мафиоти.

    09:56 19.10.2025

  • 65 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Като ти отиде детето или майка ти или мъжа ти, ще ти задреме яко ...

    10:00 19.10.2025

  • 66 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Бай Ганьо по-добре… Ако карате с определената скорост при пешеходни пътеки то дори и да се объркаш и нацепиш спирачките най-много да се огъне някоя броня .. И по-добре вместо някой човек да бъде блъснат…

    10:01 19.10.2025

  • 67 Подобни фигури

    0 0 Отговор
    може да доведат до рзсейване на пешеходците, пресичащи пешеходната пътека. Дори може да разсее шофьора.

    10:02 19.10.2025

  • 68 Крадене на пари по

    1 0 Отговор
    Малоумните евро програми. В случая е замесен и Соломон Паси. Същите простотии със същите кукли над метър високи съм виждал още през 2022 година
    на улица „Марешал-Льоклер“ в Сен Ло... тогава имаше скандал за източване на пари. Едната струваше 12 000 евро ....

    10:04 19.10.2025

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Името!":

    Що не седнеш да си пишеш домашните❗
    Има закон, има нарушител, има глоба-
    и защо който е сПазил ЗАКОНА е ПРОСТАК,
    а този който го е сГазил е ГЕНИЙ🤔❗
    Утре някой келеш, ако реши да слага макети на жени с минижуп и голям бюст,
    ЗА ДА ЗАОСТРЯ ВНИМАНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ,
    и той ли трябва да бъде ПООЩРЯВЯН🤔❓

    10:04 19.10.2025

