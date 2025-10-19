Наказват служителя, глобил студента с детските фигури на опасни пешеходни пътеки

След глобата на студента Андрей Димитров, който постави детски фигури по опасни пешеходни пътеки в София, инспекторатът ще наложи дисциплинарна санкция на служителя, написал фиша. Причината е, че инспекторът не е съобразил добрите намерения на инициативата, съобщава NOVA.
Преди седмици Андрей и негови съмишленици слагат 10 детски фигури на пет опасни пешеходни пътеки в София. На една от тях загина 15-годишният Филип: „Аз самият съм потърпевш на ПТП още в ранна детска възраст, когато карах колело и бях бутнат от автомобил. Смятаме, че това ще даде възможност безотговорните институции да поемат отговорност най-накрая, а шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя”.
За поставянето и финансирането помагат младежи от сдружение "Развитие чрез ефективни действия" и националният отбор по кикбокс: „Изработени са чрез 3Dпринтиране. Отдолу са стабилизирани с бетон. Самата фигура е направена от фибростъкло като защитен слой и всичко е рисувано на ръка”.
Още в първия ден две от фигурите са изпочупени от вандали, но за другите идва 50 лева глоба от Столичния инспекторат: „То е издаден фиш, аз буквално един час, след като ми беше връчен го платих. Аз още от самото начало на акцията знаех, че не съм го съгласувал, но именно и това беше и целта, защото искаме да дадем отзвук на цялата инициатива”.
От инспектората обясниха първо, че монтажът на каквито и да било елементи се извършва само след съгласуване и документи.
Часове по-късно в нова позиция от Столичния инспекторат обясниха, че не е са съобразени добрите намерение на инициативата и след вътрешна проверка инспекторът ще бъде санкциониран дисциплинарно.
Като майка Светла оценява фигурите като полезни: "Искам да ви поздравя за това, което сте направил. Смятам, че това е похвално. Има нужда от повече подобни маркировки за съжаление".
На четири от пешеходните пътеки фигурите бяха премахнати, а казусът трябва да намери решение на среща между Андрей и инспектората в понеделник.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #4, #10, #17, #66
08:33 19.10.2025
2 свиреп ОХЛЮВ
08:35 19.10.2025
3 надарена кака
Коментиран от #13, #65
08:35 19.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":За по-неумните-
шофьорите първия път спират стреснати,
но после свикват с тях и после дори да има деца,
те по навик ги приемат за макети❗
Коментиран от #18, #29
08:36 19.10.2025
5 свидетел
08:40 19.10.2025
6 По другите държави
08:40 19.10.2025
7 Булпсихопатъ
08:41 19.10.2025
8 Пища ХУФнагел
08:41 19.10.2025
9 Пич
08:41 19.10.2025
10 кумчо ВЪЛЧО
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Точно обратното ! Фигурите те карат да си внимателен ! Изострят вниманието ти !
Коментиран от #14
08:42 19.10.2025
11 Гост
08:44 19.10.2025
12 Факти
08:44 19.10.2025
13 Надарен батко
До коментар #3 от "надарена кака":Така опасно ще те връхлетя и ще те ударя, че прашките ще ти литнат чак до отсрещния тротоар!
08:44 19.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "кумчо ВЪЛЧО":Ти пешеходец ли си или водач❓
08:46 19.10.2025
15 сайко килър
Наскоро им увеличиха драстично заплатите , без дори да протестират !
НЕКА ДА ОПРАВДАЯТ ПОНЕ МАЛКА ЧАСТ от това увеличение !
08:46 19.10.2025
16 Коментар
08:46 19.10.2025
17 КарабасБарабас
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Я кажи каква ОПАСНОСТ създават. Нека всичка да разберем погледа ти върху тези фигури , стоящи на тротоара да пътеката ! Давай !
Коментиран от #21, #24, #25, #28
08:48 19.10.2025
19 Служителят
08:49 19.10.2025
20 Факти
08:49 19.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "КарабасБарабас":Колко пъти да го обяснявам🤔
Или за теб трябва специално по няколко пъти
" За по-неумните-
шофьорите първия път спират стреснати,
но после свикват с тях и после дори да има деца,
те по навик ги приемат за макети❗ "
08:51 19.10.2025
23 Пилотът Гошу
Поредните некадърници нагаждачи...
08:54 19.10.2025
24 свидетел
До коментар #17 от "КарабасБарабас":зад фигурата застава невръстно дете . водачът вижда фигурата , а не детето и преминава, макар и с по-ниска скорост. в това време детето изскача и ......... какви още примери да дам !?
Коментиран от #44
08:55 19.10.2025
25 Факти
До коментар #17 от "КарабасБарабас":Зад тази фигура може да застане малко дете и изведнъж да изскочи на пътя. Фигурите са най-малкото безсмислени. Легналите полицаи са единственото, което принуждава шофьорите да намалят.
08:55 19.10.2025
26 СЗО
08:56 19.10.2025
27 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #30, #31
08:57 19.10.2025
28 Пилотът Гошу
До коментар #17 от "КарабасБарабас":След време шофьорите ще игнорират фигурата напълно и дори да е дете, ще закъсняват да реагират. Има причина на запад да са плоски фигури в зелен или оранжев ярък цвят, а не да прилича много на дете в реален размер. Трябва да предупреждава за пътеката, не да имитира дете.
08:59 19.10.2025
29 ха ха
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":напълно си прав , еле пък зад макета има реално дете което иска да пресича и се е заиграло
08:59 19.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Ний ша Ва упрайм":Кажи кво е това парашОтист ве бро❓🤔 ти нали си от Шопето🤣
08:59 19.10.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Ний ша Ва упрайм":Това параШОТ от два шота ли идва❓
09:01 19.10.2025
32 Не е лошо, като идея
Аз не приемам и по пътищата да се превръщат на гробища за загинали при ПТП. То не са вази, пирамидки, свещи….. ами не им е там мястото! Но не съм чула никой да е наказан и най- вече роднините на починалите! Но това май трябва да се уреди законодателно!
Айде тия мързеливци да си размърдат огромните Д и З.
Коментиран от #35
09:03 19.10.2025
33 Кит
Сигурен съм, че такива идеалисти пълнят митингите, на които се иска повече ред и законност. А после - самодейност...
Преди няколко седмици карам по еднопосочната велоалея на Патриарха към Руски паметник. срещу мен се задава група велосипедисти със знамена и добро настроение. Спирам, за да се разминем / те се движеха така, сякаш ме няма срещу тях/ - питам ги накъде отиват, а те ми отговарят, че бързат за протестите пред Съдебната палата, ще искат повече ред и справедливост в страната. Е, викам им, като сте за законността, защо се движите в насрещното? Моментално отнесох едно "Ти ли ще ни кажеш къде да караме, бе?", след което им пожелах приятна борба със съдебната система, а те се ограничиха само до практикуването на свободата на словото.
Беше много благоразумно от тяхна страна😂😂😂
09:05 19.10.2025
34 Не е правилно поставено човечето
Коментиран от #38
09:07 19.10.2025
35 Кит
До коментар #32 от "Не е лошо, като идея":Всъщност, нещата са уредени законодателно.
Проблемът не е в законите, а в законоприлагането...
09:08 19.10.2025
36 1488
09:12 19.10.2025
38 Не човечето
До коментар #34 от "Не е правилно поставено човечето":А ограждението !
Коментиран от #42
09:14 19.10.2025
39 Кит
Типичен пример за тълкуване на закона като "Врата у поле".
А има едно древно правило, което гласи "Dura lex, sed lex!".
Така стоят нещата в правовите общества.
В обществата с нефункциониращи правни системи вилнеят уличните юристи.
От Обеля.
09:16 19.10.2025
41 лъжливото овчарче-приказаката знаете ли
тоя трябвало да му сложат 1000лв глоба защото подвежда водачите, тоя е вид терорист!
Коментиран от #49
09:19 19.10.2025
42 Кит
До коментар #38 от "Не човечето":Такива твърдения се доказват.
Много трудна дейност за човечета с мозък на човечета...
09:20 19.10.2025
43 Е ема такавадържава
09:21 19.10.2025
44 оня с коня
До коментар #24 от "свидетел":защо им даваш примери те тука само диванни експерти , всичко знаят от самолети до космоса и войната във усррайна
09:24 19.10.2025
45 Реалност
09:24 19.10.2025
46 Николай II
А всички "разбирачи" и "философи" да замълчат за малко, защото им лъсва простотията.
09:24 19.10.2025
47 цербер
09:26 19.10.2025
48 ШЕФА
09:27 19.10.2025
49 Преди години
До коментар #41 от "лъжливото овчарче-приказаката знаете ли":Слагаха и полицаи макети по пътищата.
Ами ефекта беше такъв, какъвто сте го описал!
09:29 19.10.2025
50 Варна
Коментиран от #53
09:30 19.10.2025
52 Не може всеки
09:34 19.10.2025
53 хахаха
До коментар #50 от "Варна":И защо трябва да прави нещо...в случая човека си е свършил работата, а те го наказват. От тук нататък няма да си мръдне пръста и то с пълно право.
А тоя 15 годишния келеш трябваше да го накарат да плати 5000 лв глоба, неговата простотия ще доведе до повече жертви
09:35 19.10.2025
54 Не може всяка простотия
09:36 19.10.2025
55 А случайно да не е НПО
09:38 19.10.2025
56 Я напишете
09:39 19.10.2025
57 Хипотетично
09:49 19.10.2025
58 За тази простотия
09:49 19.10.2025
59 Идиотска държава
09:50 19.10.2025
60 голяма грешка
09:53 19.10.2025
61 Българин
09:54 19.10.2025
62 "дечицата" на кой точно
09:54 19.10.2025
63 Името!
Коментиран от #69
09:56 19.10.2025
64 Асен
09:56 19.10.2025
65 Гост
До коментар #3 от "надарена кака":Като ти отиде детето или майка ти или мъжа ти, ще ти задреме яко ...
10:00 19.10.2025
66 Гост
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Бай Ганьо по-добре… Ако карате с определената скорост при пешеходни пътеки то дори и да се объркаш и нацепиш спирачките най-много да се огъне някоя броня .. И по-добре вместо някой човек да бъде блъснат…
10:01 19.10.2025
67 Подобни фигури
10:02 19.10.2025
68 Крадене на пари по
на улица „Марешал-Льоклер“ в Сен Ло... тогава имаше скандал за източване на пари. Едната струваше 12 000 евро ....
10:04 19.10.2025
69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #63 от "Името!":Що не седнеш да си пишеш домашните❗
Има закон, има нарушител, има глоба-
и защо който е сПазил ЗАКОНА е ПРОСТАК,
а този който го е сГазил е ГЕНИЙ🤔❗
Утре някой келеш, ако реши да слага макети на жени с минижуп и голям бюст,
ЗА ДА ЗАОСТРЯ ВНИМАНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ,
и той ли трябва да бъде ПООЩРЯВЯН🤔❓
10:04 19.10.2025