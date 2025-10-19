Новини
Божанов: Смяната на Киселова ще е най-значимата промяна

19 Октомври, 2025 09:47 487 10

Според него няма да има смяна на министри. "Ще сменят председателите на няколко комисии и председателят на парламента

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние рискувахме през зимата, при ротацията да има едно управление с наше участие, и с участие на ГЕРБ. Но поставихме условия, които са ясни на Борисов. Всички тези заявки как трябва ние да заявим подкрепа са абсолютен театър. Той много добре знае условията и те са изваждане на Пеевски от изпълнителната и съдебната власт.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Според него няма да има смяна на министри. "Ще сменят председателите на няколко комисии и председателят на парламента. Смяната на Киселова ще е най-значимата промяна", добави Божанов.

"Ние като коалиция сме оттеглили подкрепата за Наталия Киселова преди няколко месеца", уточни той.

По думите му решение на управляващите е коя ще е новата кандидатура за председател на Народното събрание. И добави, че най-вероятно това ще е Рая Назарян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Измежду

    Божанов и Киселова , кой да ти се приаве и да наденеш ?! А кажи , А ?!

    09:49 19.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    Председателят е в "Домовата книга" на "Д"рогарят"П"❗

    09:50 19.10.2025

  • 3 ПО ТОЧНО

    НАИ ЗНАЧИМАТА ПОДМЯНА-или ПРЕМЕНИЛ СЕ ИЛИЯ И ПАК В ТИЯ

    09:50 19.10.2025

  • 4 хмммм

    въшльо

    09:51 19.10.2025

  • 5 фАНТОМасс

    И какво , КИСЕЛОВА ли ви е проблема ?
    Много кисела ли ви се струва тя ?
    Ако ви подкиселява живота , подслаждайте го със сладурите Бойо и Деляно !

    09:53 19.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    До коментар #3 от "ПО ТОЧНО":

    Що не седнеш над учебника по Български език❗
    Всеки може да допуска правописни грешки, ама при тебе има само няколко думи БЕЗ правописни грешки❗

    09:54 19.10.2025

  • 7 Дядо Мраз

    Бойчо и Шишо - крило до крило
    Както винаги е било !
    Тази песен ли пеем сега ?

    09:54 19.10.2025

  • 8 Българин

    божанко, вас да ви няма! Това искат хората! И ако Пеевски ни го осигури, нека управлява 100 години! За това народа подкрепя ДПС, защо систематично ви унищожават!

    09:57 19.10.2025

  • 9 Усмихнат

    Ако сменят Киселова аз не виждам какво ще правят БСП в управлението.

    09:58 19.10.2025

  • 10 Има ни пак

    До коментар #8 от "Българин":

    Ти си перманентно дрогиран.

    09:59 19.10.2025

