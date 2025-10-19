Божанов: Смяната на Киселова ще е най-значимата промяна

Ние рискувахме през зимата, при ротацията да има едно управление с наше участие, и с участие на ГЕРБ. Но поставихме условия, които са ясни на Борисов. Всички тези заявки как трябва ние да заявим подкрепа са абсолютен театър. Той много добре знае условията и те са изваждане на Пеевски от изпълнителната и съдебната власт.
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ.
Според него няма да има смяна на министри. "Ще сменят председателите на няколко комисии и председателят на парламента. Смяната на Киселова ще е най-значимата промяна", добави Божанов.
"Ние като коалиция сме оттеглили подкрепата за Наталия Киселова преди няколко месеца", уточни той.
По думите му решение на управляващите е коя ще е новата кандидатура за председател на Народното събрание. И добави, че най-вероятно това ще е Рая Назарян.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Измежду
09:49 19.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:50 19.10.2025
3 ПО ТОЧНО
Коментиран от #6
09:50 19.10.2025
4 хмммм
09:51 19.10.2025
5 фАНТОМасс
Много кисела ли ви се струва тя ?
Ако ви подкиселява живота , подслаждайте го със сладурите Бойо и Деляно !
09:53 19.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "ПО ТОЧНО":Що не седнеш над учебника по Български език❗
Всеки може да допуска правописни грешки, ама при тебе има само няколко думи БЕЗ правописни грешки❗
09:54 19.10.2025
7 Дядо Мраз
Както винаги е било !
Тази песен ли пеем сега ?
09:54 19.10.2025
8 Българин
Коментиран от #10
09:57 19.10.2025
9 Усмихнат
09:58 19.10.2025
10 Има ни пак
До коментар #8 от "Българин":Ти си перманентно дрогиран.
09:59 19.10.2025