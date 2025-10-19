Божанов: Смяната на Киселова ще е най-значимата промяна

Ние рискувахме през зимата, при ротацията да има едно управление с наше участие, и с участие на ГЕРБ. Но поставихме условия, които са ясни на Борисов. Всички тези заявки как трябва ние да заявим подкрепа са абсолютен театър. Той много добре знае условията и те са изваждане на Пеевски от изпълнителната и съдебната власт.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Според него няма да има смяна на министри. "Ще сменят председателите на няколко комисии и председателят на парламента. Смяната на Киселова ще е най-значимата промяна", добави Божанов.

"Ние като коалиция сме оттеглили подкрепата за Наталия Киселова преди няколко месеца", уточни той.

По думите му решение на управляващите е коя ще е новата кандидатура за председател на Народното събрание. И добави, че най-вероятно това ще е Рая Назарян.