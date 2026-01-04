Новини
4 Януари, 2026

Светът навлиза във фаза на "Realpolitik", където юридическите аргументи губят тежест пред правото на силата

След ареста на Мадуро Божидар Божанов поиска обща европейска армия - 1
Снимка: БГНЕС
Рисковете държави със силни армии да нарушават суверенитета на други страни се увеличават драстично и България трябва да отговори с пълна интеграция в сигурността на ЕС. Това заяви депутатът от "Да, България" Божидар Божанов в остра позиция, провокирана от събитията във Венецуела и екстрадицията на Николас Мадуро.

Според Божанов, светът навлиза във фаза на "Realpolitik", където юридическите аргументи губят тежест пред правото на силата.

"Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата," коментира Божанов, цитиран от пресцентъра на партията. Той подчертава, че евентуални декларации на ООН или юридически спорове ще останат без реален ефект, тъй като американското правосъдие няма да се интересува от начина на довеждане на подсъдимия.

Божанов е категоричен, че Николас Мадуро е "безспорно престъпник и нелегитимен президент", като припомня победата на Едмундо Гонсалес на изборите през 2024 година с над 60% от гласовете.

В анализа си за венецуелските избори, бившият министър на електронното управление не пропуска да направи паралел с българската тема за машинното гласуване. Според него манипулациите на режима на Мадуро не са извършени чрез машините, както се спекулира, а при "обединяването на резултата" в тяхната Централна избирателна комисия. Това уточнение идва на фона на продължаващите дебати за сигурността на вота в България.

Основният акцент в позицията на "Да, България" обаче е промяната в архитектурата на сигурността. Божанов настоява следващото българско правителство да работи за създаването на общи европейски структури, които да заменят или силно да интегрират националните.

"Следващото българско правителство трябва активно да участва в усилия за по-силна Европа - с армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс," се казва в позицията.

Според формацията, политиката на "снишаване" и балансиране ("и на черно, и на червено") е опасна в новата геополитическа реалност. Тезата на Божанов е, че единственото решение за България да не бъде смачкана в сблъсъка на големите сили, е Европа да действа като единен военен и разузнавателен блок.


