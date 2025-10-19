Новини
България »
Харалан Александров: Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление

Харалан Александров: Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление

19 Октомври, 2025 15:20 1 017 39

  • харалан александров-
  • бойко борисов-
  • активизиране

Най-голямата партия носи най-голяма отговорност. Сега, както виждаме, останалите партии заявиха ентусиазирано своята готовност да подкрепят правителството и нещата се нормализираха много бързо

Харалан Александров: Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление, което е така по силата на демократичните правила и принципи". Това коментира пред БНР социалният антрополог и анализатор Харалан Александров:

"Най-голямата партия носи най-голяма отговорност. Сега, както виждаме, останалите партии заявиха ентусиазирано своята готовност да подкрепят правителството и нещата се нормализираха много бързо. Ако е имало тревога, че ще протече сериозно сътресение или че Борисов ще тръгне да обръща лодката или да я клати силно, тя е неоснователна, тъй като неговите приоритети са много ясни. Той винаги го е казвал. Мисля, че го каза и тогава по неговия си начин - стабилността, спокойствието и държавният интерес, след това партийният и едва на трето място неговите лични обиди и удовлетвореност от начина, по който се случват нещата.

"Пеевски е най-демонизираният и най-дехуманизираният политик в България", каза в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" анализаторът:

"Това, разбира се, е проблем, защото поставя ограничения в потенциално разширяване на влиянието и спечелване на периферия, но да не забравяме, че това беше така и с Ахмед Доган. На практика поемайки ДПС по един доста драматичен начин, не без борба, той някак пое пасивите, наред с активите, тъй че тази омраза, която имаше към Доган, по един естествен начин се прехвърли към Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 популярна сентенция

    6 11 Отговор
    Пред фактите и кючовите фигури мълчат!😏

    Коментиран от #7

    15:21 19.10.2025

  • 2 Ходи при Даниела

    19 0 Отговор
    Да ти........ Онова от... Без......

    15:22 19.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    32 1 Отговор
    Борисов е с чалма от него нищо не зависи .Но пък е милиардер и най добрият бг футболист

    15:26 19.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    42 0 Отговор
    Харалане , бърши се от време на време,че ми става потно и хлъзгаво . Който лъже се поти . По важното е какво чинеше Влади Горанов на първия ред на монолога на Борисов пред сащисани му депутати . Камерата на ГЕРБ услужливо избягваше да го показва .

    15:26 19.10.2025

  • 6 12340

    26 0 Отговор
    ".... Сега, както виждаме, останалите партии заявиха ентусиазирано своята готовност да подкрепят правителството..."
    .... Славуца засега нищо не "заявила ентусиазирано", освен ако Харалан не я е питал лично! :))

    15:26 19.10.2025

  • 7 ФАКТ Е

    43 0 Отговор

    До коментар #1 от "популярна сентенция":

    Араламби е лизач на Ту Ту! Истината е, че Шиши направи Борисов за смях!

    15:27 19.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дядото

    25 0 Отговор
    новата "победа" на дебелаците.президента на рб посрещна президента на унгария с личния си автомобил.те побеждават и излагат българия пред света,а новинарите крият кадрите от летището.има ги в я туб,гледайте

    15:28 19.10.2025

  • 10 Казуар

    33 0 Отговор
    Ех Харалане, голям лизатор си.

    15:28 19.10.2025

  • 11 Пфааа

    33 0 Отговор
    Тоя е почти толкова отвратителен, колкото е дебелл.

    15:29 19.10.2025

  • 12 Мнение

    22 0 Отговор
    Ако Борисов е шахматна фигура, тази фигура не е цар, най-много да е топ. Иска да е цар и се преструва на такъв, но изглежда все по-неубедително.

    15:30 19.10.2025

  • 13 Книгите са сила!

    20 0 Отговор
    Ако Бубайко беше чел книги, сега неговите психоаналитици щяха да са безработни!

    15:30 19.10.2025

  • 14 имаше за цел да покаже,

    19 0 Отговор
    че той е ключовата фигура в това сдружение
    Тиква баба и 40те чекмеджара

    15:34 19.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Абе,тупАн,Борисов не е бил в нелегалност да се активира.Проектът Борисов е още от Татово време с царска благословия.Той е проклятието на България в пътя и за демокрация и главен виновник за обедняването на българите.Кажи го бе,какво не се срамувай.

    15:49 19.10.2025

  • 17 Боко Тиквата

    16 0 Отговор
    Харалане, стига се подмазва,
    Ще ти платя и за тази статия!

    15:53 19.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    9 0 Отговор
    Да, ама е бойчето е никой. Като дуганя, лежащ на стари лаври дядка и понеже дебелака ги разкрива, си ги отсрелва един по един

    16:00 19.10.2025

  • 21 Шиши

    5 0 Отговор
    Издигнатият от ГЕРБ кмет на село Гроздьово Ирхан Хасан е преминал към "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, предава Радио Варна. Информацията беше потвърдена от самия Ирхан Хасан. "Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората.,а Борисов пълни чекмеджетата

    Коментиран от #23, #27

    16:01 19.10.2025

  • 22 Я глей ти

    11 0 Отговор
    АРАЛАН бая бузки е набрал...
    Те това е да си ...АНТРОПОЛОГ при това...,,СОЦИАЛЕН"...
    Гювеч има...стига да си до тавата и с Голямата ЛЪЖИ ца...

    16:02 19.10.2025

  • 23 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Шиши":

    Никой не го знае къде е това Село и дали изобщо съществува така че и да лъжеш,няма кой да те хване.

    Коментиран от #39

    16:12 19.10.2025

  • 24 Мнение

    3 0 Отговор
    Алчник и корумпе.

    16:19 19.10.2025

  • 25 Курд Околянов

    6 0 Отговор
    И Доган се активизира преди края си, но изчезна политически в предсмъртна политагония.

    16:26 19.10.2025

  • 26 Харлан

    4 0 Отговор
    Като ми се плаща ще лапам.

    16:29 19.10.2025

  • 27 Ами ти що очакваш

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Шиши":

    От тъпи амуджи бре?
    По бай Тошово време... бачкаха в държавни предприятия...тютюн гледаха със субсидии( на дка тютюн по 2-3 декара царевица на държ.земя)...За година правеха над 20 000 лева...Децата им с предимство влизаха във ВУЗ...На по-долна кола кола от ,,Жигули"...,,"Лада" или ,,Волга" не се качваха...
    От що бяха НЕДОВОЛНИ???

    16:32 19.10.2025

  • 28 Поредната

    2 0 Отговор
    бокова подлога е активирана!

    16:35 19.10.2025

  • 29 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    БКП и ДС са статуквото, и този е от тях. Александър Александров баща му, е министър от лукановите правителства. Няма ни журналист ни говоРеща глава която да не е с дядо партизанин и генерал от НРБ. БКП и ДС направиха буржоазен рай за децата и внуците си.

    16:37 19.10.2025

  • 30 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    Само такова правителство и парламент е подходящо за последното правителство предсказано от Слава Севрюкова. И то е 20то, след НРБ. 25то но ако сметнем 3-те правителства на Бойко, и ,по двете, на Главчев, Донев и Янев, за по ЕДНО, излизат 20 правителства. И сега завършва исторически цикъл от 36 години, в астрологията и вселенският календар. Отнася се за всички държави и хора, политически и социален ред - се променя. След освобождението има 36 години на узряване, после 36 години на корекция, и след ВСВ тръгна ново узряване нов елит, и сега свършва корекцията и край на елитът на БКП и на преходът, край на статуквото след 1989г. ... И очаквах всички партии да са на власт в последното правителство, което предсказва Севрюкова, за да няма и един да изглежда невинен ако е извън правителството. Опозицията пък е очевидно само от бастуни и патерици на правителствените партии, и за пиар пред НАТО-ЕЛИТЪТ. Възраждане са плашилото на Бойко и соросите, за да изглеждат нужни на НАТО. Те всички са БКП. Партизанските внуци имат парите и всичко, другите им служат. Величие са уж алтернатива, но гласуват в полза на нато и нищо не правят против статуквото, съветницит им са слуги и експери от НАТО средите, Каракачанов и Валери Симеонов ги подкрепят очевидно.

    16:40 19.10.2025

  • 31 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    Само такова правителство и парламент е подходящо за последното правителство предсказано от Слава Севрюкова. И то е 20то, след НРБ. 25то но ако сметнем 3-те правителства на Бойко, и ,по двете, на Главчев, Донев и Янев, за по ЕДНО, излизат 20 правителства. И сега завършва исторически цикъл от 36 години, в астрологията и вселенският календар. Отнася се за всички държави и хора, политически и социален ред - се променя. След освобождението има 36 години на узряване, после 36 години на корекция, и след ВСВ тръгна ново узряване нов елит, и сега свършва корекцията и край на елитът на БКП и на преходът, край на статуквото след 1989г. ... И очаквах всички партии да са на власт в последното правителство, което предсказва Севрюкова, за да няма и един да изглежда невинен ако е извън правителството. Опозицията пък е очевидно само от бастуни и патерици на правителствените партии, и за пиар пред НАТО-ЕЛИТЪТ. Възраждане са плашилото на Бойко и соросите, за да изглеждат нужни на НАТО. Те всички са БКП. Партизанските внуци имат парите и всичко, другите им служат. Величие са уж алтернатива, но гласуват в полза на нато и нищо не правят против статуквото, съветницит им са слуги и експери от НАТО средите, Каракачанов и Валери Симеонов ги подкрепят очевидно.

    16:40 19.10.2025

  • 32 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    16:41 19.10.2025

  • 33 Точно така

    2 0 Отговор
    той е ключовата фигура за упадъка на държавата.

    16:43 19.10.2025

  • 34 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    36 години БКП олигархията изпълнява и се къпе в буржоазните си мокри сънища.
    Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кубадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.

    16:43 19.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Явор

    1 0 Отговор
    Знам защо Харалан Александров го казва това, той е сервилен. Но ключовите фигури не са марионетки. Борисов беше мъж, като премиер, и сега, пред по-слабите. БСП са слабите и във вторник пред тях се направи на мъж. Големият мъж, който се гавреше с журналисти чрез т.нар. свои шеги, „мисирки“ ги наричаше, даже понякога ги гонеше от места, на които са го викнали или сам е отишъл, който използваше за други хора разни епитети, често съвсем неприлични, не е нужно да припомням как нарече Цвета Караянчева, какво говореше за Радев пред Томислав Дончев, който през лятото крещеше на журналистка от „Дневник“ как са го извеждали от вкъщи „с пранги“ ПП-ДБ, в петък каза „Когато Пеевски иска нещо, аз изпълнявам“. 20 години явно е било така. Ключовите фигури и мъжете не са марионетки; за жени също важи това. Един човек с претенции за голям политик, голям мъж и даже и за тв звезда, какъвто беше като главен секретар на МВР и в първия си мандат като кмет на София, се оказа марионетка на най-безскрупулния български олигарх. Пеевски не е политик, а олигарх с политическа партия, затова го наричам така. „ДПС-Ново начало“ е олигархическа структура, а не партия. Там няма идеи и хора с такива.

    16:48 19.10.2025

  • 38 Топфен

    0 0 Отговор
    Колко ти е Холестеролът?

    Личният ти лекар скоро не ти даваш Направление

    16:52 19.10.2025

  • 39 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Чоли, нали? Като те яздат без самар!

    16:58 19.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове