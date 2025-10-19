Харалан Александров: Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление

"Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление, което е така по силата на демократичните правила и принципи". Това коментира пред БНР социалният антрополог и анализатор Харалан Александров:
"Най-голямата партия носи най-голяма отговорност. Сега, както виждаме, останалите партии заявиха ентусиазирано своята готовност да подкрепят правителството и нещата се нормализираха много бързо. Ако е имало тревога, че ще протече сериозно сътресение или че Борисов ще тръгне да обръща лодката или да я клати силно, тя е неоснователна, тъй като неговите приоритети са много ясни. Той винаги го е казвал. Мисля, че го каза и тогава по неговия си начин - стабилността, спокойствието и държавният интерес, след това партийният и едва на трето място неговите лични обиди и удовлетвореност от начина, по който се случват нещата.
"Пеевски е най-демонизираният и най-дехуманизираният политик в България", каза в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" анализаторът:
"Това, разбира се, е проблем, защото поставя ограничения в потенциално разширяване на влиянието и спечелване на периферия, но да не забравяме, че това беше така и с Ахмед Доган. На практика поемайки ДПС по един доста драматичен начин, не без борба, той някак пое пасивите, наред с активите, тъй че тази омраза, която имаше към Доган, по един естествен начин се прехвърли към Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 популярна сентенция
Коментиран от #7
15:21 19.10.2025
2 Ходи при Даниела
15:22 19.10.2025
3 И Киев е Руски
15:26 19.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Никой
15:26 19.10.2025
6 12340
.... Славуца засега нищо не "заявила ентусиазирано", освен ако Харалан не я е питал лично! :))
15:26 19.10.2025
7 ФАКТ Е
До коментар #1 от "популярна сентенция":Араламби е лизач на Ту Ту! Истината е, че Шиши направи Борисов за смях!
15:27 19.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дядото
15:28 19.10.2025
10 Казуар
15:28 19.10.2025
11 Пфааа
15:29 19.10.2025
12 Мнение
15:30 19.10.2025
13 Книгите са сила!
15:30 19.10.2025
14 имаше за цел да покаже,
Тиква баба и 40те чекмеджара
15:34 19.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
15:49 19.10.2025
17 Боко Тиквата
Ще ти платя и за тази статия!
15:53 19.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
16:00 19.10.2025
21 Шиши
Коментиран от #23, #27
16:01 19.10.2025
22 Я глей ти
Те това е да си ...АНТРОПОЛОГ при това...,,СОЦИАЛЕН"...
Гювеч има...стига да си до тавата и с Голямата ЛЪЖИ ца...
16:02 19.10.2025
23 оня с коня
До коментар #21 от "Шиши":Никой не го знае къде е това Село и дали изобщо съществува така че и да лъжеш,няма кой да те хване.
Коментиран от #39
16:12 19.10.2025
24 Мнение
16:19 19.10.2025
25 Курд Околянов
16:26 19.10.2025
26 Харлан
16:29 19.10.2025
27 Ами ти що очакваш
До коментар #21 от "Шиши":От тъпи амуджи бре?
По бай Тошово време... бачкаха в държавни предприятия...тютюн гледаха със субсидии( на дка тютюн по 2-3 декара царевица на държ.земя)...За година правеха над 20 000 лева...Децата им с предимство влизаха във ВУЗ...На по-долна кола кола от ,,Жигули"...,,"Лада" или ,,Волга" не се качваха...
От що бяха НЕДОВОЛНИ???
16:32 19.10.2025
28 Поредната
16:35 19.10.2025
29 БКП е на власт
16:37 19.10.2025
30 БКП е на власт
16:40 19.10.2025
31 БКП е на власт
16:40 19.10.2025
32 БКП е на власт
16:41 19.10.2025
33 Точно така
16:43 19.10.2025
34 БКП е на власт
Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кубадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.
16:43 19.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Явор
16:48 19.10.2025
38 Топфен
Личният ти лекар скоро не ти даваш Направление
16:52 19.10.2025
39 Новак
До коментар #23 от "оня с коня":Чоли, нали? Като те яздат без самар!
16:58 19.10.2025