Венелина Попова: Приятелският тон на Дачков към Борисов издаде страх

Венелина Попова: Приятелският тон на Дачков към Борисов издаде страх

4 Януари, 2026 18:23 2 556 71

Бойко Борисов е политик, изпял своята песен

Венелина Попова: Приятелският тон на Дачков към Борисов издаде страх - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известната журналистка и общественик Венелина Попова подложи на унищожителна критика скорошното интервю на Явор Дачков с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В остър коментар, публикуван в социалните мрежи, Попова деконструира не само поведението на бившия премиер, но и липсата на журналистически отпор от страна на водещия.

Според Попова, разговорът е протекъл в изненадващо "приятелски тон и атмосфера". Тя отбелязва детайл, който камерата може би е уловила, но зрителите са пропуснали – езикът на тялото на водещия.

"Дори когато Дачков вербално изразяваше несъгласие с Борисов, лицето му беше усмихнато, но през цялото време силно зачервено", пише Попова. Според нейния анализ, това издава вътрешното неудовлетворение на журналиста от ситуацията, в която сам се е поставил – да бъде пасивен слушател на политически монолог, без смелостта да зададе "точните въпроси", които са били премълчани.

Попова акцентира върху познатия рефрен на Борисов – персонификацията на държавните успехи. Лидерът на ГЕРБ отново е приписал на себе си заслугите за влизането в Шенген, еврозоната и строежа на софийското метро.

"Самовлюбеността на Бойко Борисов е безгранична, самочувствието му гони космически висоти", коментира журналистката. Тя поставя фундаменталния въпрос за ролята на държавника – дали изграждането на инфраструктура е повод за хвалби или просто изпълнение на длъжностната характеристика.

"Работата на един държавник е точно тази – да изгражда съвременна и надеждна инфраструктура... а не да трупа пачки и кюлчета злато, а после да вика, че в България често слуховете се възприемали като истина", припомня Попова, визирайки скандалните снимки от спалнята на бившия премиер, които удобно бяха пропуснати като тема в "приятелския" разговор.

В анализа си Венелина Попова прави и смела прогноза за политическото бъдеще на лидера на ГЕРБ. Според нея, въпреки медийните изяви и опитите за релевантност, "Борисов е политик, изпял своята песен".

Тя чертае мрачен сценарий за тандема Борисов-Пеевски, като допуска възможността единият да бъде "отстранен" от другия, или и двамата да бъдат принудени да напуснат сцената под външен или вътрешен натиск. "Бог е справедлив и възмездие дебне отвсякъде", завършва библейски своята позиция Попова.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦

    21 38 Отговор
    Дайте на Венелина Петкова да интервюта шефа на мафията Бойко да видим нейните бузки червени ли ще са и езика на тялото какъв ще й е

    Коментиран от #15

    18:26 04.01.2026

  • 2 Пред изборна реклама

    63 3 Отговор
    Тиква ни води , прасе ни побутва , чалгар ни пее !

    Коментиран от #69

    18:26 04.01.2026

  • 3 СТИГА

    65 6 Отговор
    СТЕ ГО ПОКАЗВАЛИ
    ТОЗИ БОКЛУК.
    ЗАЩО ОЩЕ Е НА СВОБОДА!?

    Коментиран от #17

    18:27 04.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    14 30 Отговор
    Този известна мисирка, аз не я зная. За пръв път я чувам. А аз зная много мисирки. Като студент факултета по журналистика го бях превзел на абордаж.

    18:28 04.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Води ни Тикво води ни

    26 2 Отговор
    Към светлини бъднини и розови мечти!

    18:32 04.01.2026

  • 7 За Дачков са чували всички а за някоя си

    15 29 Отговор
    Попова никой , нейната в кавички критика означава само опит за трупане на известност на чужд гръб

    18:32 04.01.2026

  • 8 ООрана държава

    29 5 Отговор
    Мисирките са продажни страхливци, спомнете си интервюто на славуца с бойко

    18:33 04.01.2026

  • 9 Издържах ги около 10 минути

    35 5 Отговор
    То не бяха кларнети, то не бяха тропмпети, то не беше цяла духова музика в герберската централа. Дачков задмина даже последното "интервю" на Бареков!

    18:35 04.01.2026

  • 10 Промяна

    11 43 Отговор
    ПОПОВА А ТИ КОЯ СИ ПОПОВА КОЛКО ПОЛУЧИ ЗА ДА ХРАЧИШ СРЕЩУ НАЙ НАЙ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА ПОПОВА ПОЗОР СИ

    Коментиран от #52, #61, #66

    18:35 04.01.2026

  • 11 Какво пеене,

    9 28 Отговор
    Каква релевантност ? Каква песен а гони мИСирката? Поведението , на двамата, бе възпитано, високо културно , а тази иска агресия?!

    18:36 04.01.2026

  • 12 известна, известна,

    7 21 Отговор
    колко да е известна - кореспондент на бнр в Стара Загора! Иначе и от език на тялото разбира!🤣🤣🤣

    18:36 04.01.2026

  • 13 Деций

    24 3 Отговор
    Аз от интервюто ма Дачков с Примата ,разбрах ,че 620 евро са повече от 860,от 920 о други подобни по малки суми.Та започвам да придобивам кураж и ще потърся скоро учителката ми по математика за да и потърся сметка .

    18:37 04.01.2026

  • 14 ПълнаТрагедия

    32 7 Отговор
    Какъв журналистически отпор, какви 5 лева?
    Дачков както и Карбовски бяха журналисти преди много време. Сега са по-зле и от мисирките.

    Коментиран от #19

    18:37 04.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Агент

    32 4 Отговор
    Буда бил политик... Той и пожарникар не е , нито мутра , всъщност някакъв , внедрен като третокласна , нито охранител , нито масажист - абе - един алчен безродник и престъпник .

    18:39 04.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    23 4 Отговор

    До коментар #14 от "ПълнаТрагедия":

    Карбовски прекъсва брутално почти всички събеседници и дрънка глупости вместо да ги остави да говорят. Когато обаче интервюира чужденец или някой, който си е платил, мълчи и се кокори и кима като мишок.

    18:41 04.01.2026

  • 20 Пфф

    20 4 Отговор
    Дачков е просто една копейка, ори това зле платена..всеки който е гледал някога ютюб бълвоча му знае това..

    18:41 04.01.2026

  • 21 Хехе

    25 3 Отговор
    Дачката е поръчано мекере на тулупа, да му пере имиджа.

    18:42 04.01.2026

  • 22 Видях снимка

    6 15 Отговор
    На Попова ! Нейното тяло, говори , за болестно състояние!

    Коментиран от #50

    18:45 04.01.2026

  • 23 Петър

    17 7 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    По скоро теб ще приберат за тролене срещу заплащане за защита на но най мразения политик Буда

    Коментиран от #39, #43

    18:45 04.01.2026

  • 24 Пепи

    8 1 Отговор
    И двете,тоест и двамата и двамата ,дядо попе!!

    18:45 04.01.2026

  • 25 Коня Солтуклиева

    19 2 Отговор
    Че как пък точно на Барека и Дачков дава интервюта?!
    .... Освен, ако не са уговорени въпроси и отговори! :))

    18:46 04.01.2026

  • 26 И още мисирки ООД

    8 10 Отговор
    Известната журналистка и общественик Венелина Попова ... На кого е известна тази персона? На уличните котки ли? Някога работеше в Киноразпространение Стара Загора и громеше буржоазното кино, а после стана седесарка и апологет на Иван Костов, гравитира към ПП>ДБ и ЛГБТ.

    18:47 04.01.2026

  • 27 Джак Спароу

    13 1 Отговор
    Само не разбрах защо половината от коментарите за Мадуро бяха: "Абе айде сега да откраднат Боко и Шиши!"😂😂😂😂😂😂

    18:48 04.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ехаа

    2 10 Отговор
    Верно бе тази венелина ге направи тези неща метро и т.н. от где накъдье Бойко ще се хвали айде бе .! ОВЦА

    18:53 04.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 3584

    15 1 Отговор
    Борисов: Oстава само да измажем една сграда и сме готови за Шенген
    2 февруари 2011 12:58

    18:54 04.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Коки

    11 1 Отговор
    Трябва да събориме хаяши и всичко ще тръгне...

    18:54 04.01.2026

  • 36 Тома

    11 2 Отговор
    Видяхме че бореца против корупцията на шайката герб дачков държеше микрофона под шлифера на тиквата за да спечели някоя пачка евро от чекмеджето

    Коментиран от #48

    18:56 04.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Петър":

    ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ ШЕСТВАТЕ ТУК ПОСТОЯННО БЕЗНАКАЗАНО ВРЕМЕ Е ДА ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ШАРЛАТАНИЯ ПЛАТЕНА ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А КОЛКОТО ДО МЕН НЕ ЖЕЛАЯ ДА ОСТАНА БЕЗУЧАСТНЕН СРЕЩУ ПЛАТЕНАТА ПОМИЯ КОЯТО СЕ ИЗЛИВА ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    18:56 04.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Петър":

    МОЛЯ СПРИ ДА ПАРАДИРАШ С НЯКАСВИ ТВОИ ИЗМИСЛЕНИ ЧУВСТВА ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВАМ КОГО МРАЗИШ И КОГО ОБИЧАШ ДА ЗНАЕШ АКО ИМАШ ДА КАЖЕШ НЕЩО СМИСЛЕНО ДАВАЙ НО ТВОИТЕ ЧУВСТВА СА СИ ЛИЧНИ РАЗКАЗВАЙ ГИ У ВАС ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО ИНАЧЕ Е ПРИЗНАК НА НИСКА КУЛТУРА

    18:58 04.01.2026

  • 44 голем смех

    4 19 Отговор
    Бойко Борисов пенсионира няколко поколения политици. Ще ги пенсионира и тези, защото хората си го искат и твърдо си гласуват за него. Само той винаги е доказвал с дела, че работи за хората.
    Нека плюенето започне сега.

    18:59 04.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Допитването

    10 3 Отговор
    Изход от ес

    Коментиран от #49, #59

    19:00 04.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Промяна

    4 9 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    ШАЙКА ГЕРБ ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 36 ИЛИ ДРАСКАШ СРЕЩУ НАЙ ГОЛЯМАТА ДЪЛГОТОДИШНА ПАРТИЯ КЛЕВЕТИ

    19:00 04.01.2026

  • 49 от умрял писмо

    6 9 Отговор

    До коментар #46 от "Допитването":

    Изход от ЕС викаш. Над 2 милиона българи живеят в Западна Европа. Те за кое ще гласуват? За изхода ли?

    Коментиран от #54

    19:01 04.01.2026

  • 50 Много гледал

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Видях снимка":

    Малко видял
    Нищо не разбрал
    Понеже е преял
    Още неозрял

    Коментиран от #58

    19:02 04.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Бай Гого

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Не убивайте вестоносеца,той не евиновен!!!Това,че ти не я познаваш е твой проблем!Позор е "най най най успешният държавник на прехода"!!!

    Коментиран от #64

    19:04 04.01.2026

  • 53 9ти септември

    3 3 Отговор
    Беляне

    19:07 04.01.2026

  • 54 Изход от ес

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "от умрял писмо":

    Надявам се

    Коментиран от #55

    19:08 04.01.2026

  • 55 Еми

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Изход от ес":

    надявай си се

    Коментиран от #65

    19:10 04.01.2026

  • 56 Дедо

    6 2 Отговор
    Вече за всички е ясно ,че от началото на прехода партията зад която стои бившата Държавна сигурност е ДПС и контролира всички останали със твърд капсулиран етнически вот и заплаха за етническия мир. Пипалата на ДПС са Мултигруп и НДСВю Борисов , Пеевски и Доган са лицата на Държавна Сигурност. В момента Прокуратурата, част от съда , силовите служби, МВР, силовите спортни федерации,агитките и криминалния контингент са завладени от кръговете зад Борисов и Пеевски . Единствено все още армията не е под техен контрол.

    19:11 04.01.2026

  • 57 две прекрасни новини

    5 9 Отговор
    Еврото дойде
    Възраждане си отиде

    19:11 04.01.2026

  • 58 НеОзрял

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Много гледал":

    Думаш, а? Узрял, та презрял съм

    19:12 04.01.2026

  • 59 Тпте црвули

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Допитването":

    само за това си мечтаят. Изхода за тях е източен. После на запад с винтовки, ватенки и ушанки. И по после булдозерите.

    Коментиран от #68

    19:12 04.01.2026

  • 60 Лост

    4 0 Отговор
    Човек като е на 2-3 питиета също е усмихнат и зачервен.

    19:22 04.01.2026

  • 61 Я виж

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Баби герб в атака 🤣🤣

    19:23 04.01.2026

  • 62 Хипокомично

    2 1 Отговор
    Неочаквано много лица с различни професии , политици, журналисти и др. са се засегнали и са почувствали необходимост да разкритикуват неудобното интервю. Гузен, негонен бяга е стара мъдрост

    19:24 04.01.2026

  • 63 Шопа

    0 1 Отговор
    Ако беше Цънцарова, щеше да го разбие.При нея няма значение кое е пред нея. Беше много добра и много мазна.

    19:28 04.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Изход от ес

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Еми":

    Има причини да се надявам.

    19:32 04.01.2026

  • 66 Попова съм

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Получих 2 евроцента, като 1 евроцент ми е бакшишът. На толкова го оценяват материала за тартора на ГЕПИ. Не съм била казвала нищо ново.

    19:32 04.01.2026

  • 67 Мила

    0 1 Отговор
    Венелина Попова беше изгонена от БНР като мръсно коте за лъжливи и манипулативни репортажи и новини от Стара Загора.Попова,ти Борисов не го мисли .И да го кълнеш и да изпадаш в истерии ,когото фактите говорят и боговете за каквито се мислите(ХИХИИИ)просто замлъкват.

    19:34 04.01.2026

  • 68 Политически некоректен

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тпте црвули":

    Гледаш , само северноамерикански пропагандни филми

    19:35 04.01.2026

  • 69 Грешна реклама

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пред изборна реклама":

    Следите ли международните ноеини? Вдичко у нас се регулира отвън.

    19:36 04.01.2026

  • 70 А бе

    0 0 Отговор
    Щом коментара на госпожата е толкова остър,значи тя е изпята песен!

    19:36 04.01.2026

  • 71 Каквото

    1 1 Отговор
    И да се говори народа си обича Баце и пак ще е на първо място при изборите. А Крадев дори и след клизма от възраждане и меч пак няма да го стигне. Жалко за Коцето , толкова мъка да вдигне тая партия за да му я вземе ботошския далавераджия.

    19:36 04.01.2026

