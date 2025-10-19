Над 12 300 автомобила са проверени от МВР през изминалото денонощие

Над 12 300 автомобила са проверени от полицейски служители през изминалия ден, съобщават от МВР.

9 водачи са управлявали колите си с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила, други 18 с концентрация над 1,2 промила.

13 са шофьорите, управлявали автомобил под въздействие на наркотични вещества или техни аналози, уточняват от вътрешното министерство.