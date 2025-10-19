Новини
Над 12 300 автомобила са проверени от МВР през изминалото денонощие

19 Октомври, 2025 16:22 570 11

9 водачи са управлявали колите си с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила, други 18 с концентрация над 1,2 промила

Над 12 300 автомобила са проверени от МВР през изминалото денонощие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 12 300 автомобила са проверени от полицейски служители през изминалия ден, съобщават от МВР.

9 водачи са управлявали колите си с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила, други 18 с концентрация над 1,2 промила.

13 са шофьорите, управлявали автомобил под въздействие на наркотични вещества или техни аналози, уточняват от вътрешното министерство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На пъпа на София!

    9 1 Отговор
    бул. България, нощни гонки, хората не могат да спят!
    Няма пукнат милиционер!

    Коментиран от #4

    16:25 19.10.2025

  • 2 Ах Ох

    2 0 Отговор
    И те квооо?

    16:27 19.10.2025

  • 3 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    И какво като са ги проверили!За два дена, колко тежки катострофи със смъртни случаи!

    16:27 19.10.2025

  • 4 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "На пъпа на София!":

    Гунети ги и вий бе.

    16:27 19.10.2025

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Значи продължават да проверяват с фалшивите тестове за наркотици? И без нарушение! Ей така, колкото могат да обрулят в коша.

    16:34 19.10.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    МИЛИЦИОНЕРИТЕ са проверявали дали им носите 100 кинта!
    Както не веднъж съм предупреждавал, слагайте стотачка в джоба като тръгнете на път, рекетьорите не спят! А дали ще мрете по пътя си е ваша отговорност! Хората искат пари!

    Коментиран от #8, #9

    16:35 19.10.2025

  • 7 оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:35 19.10.2025

  • 8 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Повече от 50 лева ни давам.

    16:43 19.10.2025

  • 9 ако не вярвате

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    питайте Роби Уилямс...

    16:48 19.10.2025

  • 10 дядото

    2 0 Отговор
    поредната "операция",но неграмотни и безхаберни управляващи явно отказват да научат,че обществен ред,спазване на законите и реда в държавата не е работа единствено на мвр.

    16:50 19.10.2025

  • 11 Гледам...гледам

    1 0 Отговор
    Тоя михлюзин от фотото от ,20 години...
    Абе тоя не се ли пенсионира вече?
    Корени хвана на тази уличка:)))

    16:53 19.10.2025

