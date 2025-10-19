Над 12 300 автомобила са проверени от МВР през изминалото денонощие

Над 12 300 автомобила са проверени от полицейски служители през изминалия ден, съобщават от МВР.
9 водачи са управлявали колите си с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила, други 18 с концентрация над 1,2 промила.
13 са шофьорите, управлявали автомобил под въздействие на наркотични вещества или техни аналози, уточняват от вътрешното министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На пъпа на София!
Няма пукнат милиционер!
Коментиран от #4
16:25 19.10.2025
2 Ах Ох
16:27 19.10.2025
3 ЧИЧО
16:27 19.10.2025
4 Абе
До коментар #1 от "На пъпа на София!":Гунети ги и вий бе.
16:27 19.10.2025
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:34 19.10.2025
6 ДрайвингПлежър
Както не веднъж съм предупреждавал, слагайте стотачка в джоба като тръгнете на път, рекетьорите не спят! А дали ще мрете по пътя си е ваша отговорност! Хората искат пари!
Коментиран от #8, #9
16:35 19.10.2025
7 оня с коня
16:35 19.10.2025
8 Абе
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Повече от 50 лева ни давам.
16:43 19.10.2025
9 ако не вярвате
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":питайте Роби Уилямс...
16:48 19.10.2025
10 дядото
16:50 19.10.2025
11 Гледам...гледам
Абе тоя не се ли пенсионира вече?
Корени хвана на тази уличка:)))
16:53 19.10.2025