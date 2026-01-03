933 хиляди картови трансакции за първите 48 часа от старта на еврото

Активността при картовите плащания и операциите на банкомати е висока, се посочва в прессъобщение на БОРИКА АД. В периода 1 - 2 януари 2026 г. БОРИКА отчита, че през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 хиляди трансакции на ПОС терминали и АТМ (банкомати) на обща стойност близо 42 млн. евро.



Данните на БОРИКА АД - технологичната компания, осигуряваща националната платежна инфраструктура, очертават добре изразен модел - безкасовите плащания доминират по брой (над 86%), а банкоматните операции (тегления и депозити) доминират по стойност (над 52%).



За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя трансакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.



Тегленията на ATM са над 125 хиляди трансакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене. Депозитите на ATM са близо 3 500 трансакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1 100 евро на депозит.



Интензитетът за периода е близо 19 446 трансакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.



Данните от първите 48 часа изпращат ясен сигнал, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не "екстра", посочват още от БОРИКА и добавят, че при над 86% дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.



България влезе в еврозоната с работеща, интензивно използвана и технологично модерна картова и платежна инфраструктура, която се справи успешно с първия реален стрес-тест на операциите в евро още в първите 48 часа благодарение на благодарение на координираната работа на екипа на БОРИКА, банките и участниците във финансовия сектор.

