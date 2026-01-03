Новини
България »
933 хиляди картови трансакции за първите 48 часа от старта на еврото

3 Януари, 2026 15:41 550 30

  • теглене-
  • борика-
  • пос терминал-
  • банкомати

За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя трансакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Активността при картовите плащания и операциите на банкомати е висока, се посочва в прессъобщение на БОРИКА АД. В периода 1 - 2 януари 2026 г. БОРИКА отчита, че през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 хиляди трансакции на ПОС терминали и АТМ (банкомати) на обща стойност близо 42 млн. евро.

Данните на БОРИКА АД - технологичната компания, осигуряваща националната платежна инфраструктура, очертават добре изразен модел - безкасовите плащания доминират по брой (над 86%), а банкоматните операции (тегления и депозити) доминират по стойност (над 52%).

За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя трансакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.

Тегленията на ATM са над 125 хиляди трансакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене. Депозитите на ATM са близо 3 500 трансакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1 100 евро на депозит.

Интензитетът за периода е близо 19 446 трансакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.

Данните от първите 48 часа изпращат ясен сигнал, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не "екстра", посочват още от БОРИКА и добавят, че при над 86% дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.

България влезе в еврозоната с работеща, интензивно използвана и технологично модерна картова и платежна инфраструктура, която се справи успешно с първия реален стрес-тест на операциите в евро още в първите 48 часа благодарение на благодарение на координираната работа на екипа на БОРИКА, банките и участниците във финансовия сектор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Банките се нахулиха с парите на глупаците.

    Коментиран от #18

    15:45 03.01.2026

  • 2 булрариен

    5 5 Отговор
    защо все още официалната ни азбука ни е кирилицата - уж сме в ЕС - да си я ползват в азия в студа пр>матите

    Коментиран от #9

    15:47 03.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Пълнят джобовете на банкерите с таксите.Глуп@ци

    Коментиран от #28

    15:49 03.01.2026

  • 4 Циник

    7 2 Отговор
    Не само това, а и всичко е поевтиняло! Преди беше 10, а сега- 5! Да живей Европа!!

    Коментиран от #8

    15:50 03.01.2026

  • 5 Пустиня(к)

    1 3 Отговор
    Не знам за вазе, ма я още не съм ги видел тие новите пари. Стават ли барем за салфетки да ги метам по кръчмите, га идем у големото село?

    Коментиран от #7

    15:50 03.01.2026

  • 6 Банкя ската mutroтеротория

    3 1 Отговор
    На кроманьонските маймуни

    15:51 03.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пустиня(к)":

    Никъде няма от българското евро.Във веригите ми връщат ресто само старо евро.

    Коментиран от #22

    15:52 03.01.2026

  • 8 Провери си заплата

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Циник":

    Банката ти е откраднала половината

    15:52 03.01.2026

  • 9 Лорда

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "булрариен":

    И това смотано знаме. А и химн и герб имали тия прошляци.

    15:52 03.01.2026

  • 10 Мечтател

    5 4 Отговор
    Айде,бе, бешкешовото плащане било базово? Я да видим какво казва AI по въпроса:
    Потребителски нагласи: Въпреки дигитализацията, България заема второ място в Европа по дял на плащанията в брой веднага след Румъния. Около 67% от българите все още предпочитат кешовите разплащания
    Дигиталния концлагер засега се отлага, въпреки натресената чужда валута...

    15:54 03.01.2026

  • 11 Име

    4 2 Отговор
    Е, и? Банките премахнаха ли таксите за превод и теглене от банкомат?!

    15:55 03.01.2026

  • 12 таксиджия 🚖

    1 5 Отговор
    Всички плащат в кеш, защото са в сивия сектор или ги водят на минимална, а остстъка в плик.

    Вдигнете минималната на 1200€ колкото е средната за Еурозоната и смачкайте селяците бизнесменчета с малки фирми!

    Коментиран от #19

    15:56 03.01.2026

  • 13 глупости

    3 3 Отговор
    Системата е в колапс. Няма пари в банкоматите. Няма левове за ресто в магазините и връщат Евро. Трагедия.

    15:57 03.01.2026

  • 14 Освен че ви намалиха номинала в сметките

    3 2 Отговор
    Чуждите търговски банки ще получат вашия държавен резерв като подарък и с част от вашите вари ще ви отпуснат неизплащане кредит, с които и долните гащи ще ви вземат ...когато народът няма акъл, загубва и държавата

    15:57 03.01.2026

  • 15 ЦВЕТКО ХРИСТОВ

    2 2 Отговор
    КОЙ ВИ КАЗА ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА БЕДНИ А ?ВИЖДАТЕ ЛИ КАКВО СТАНА НА ПУК НА ТИЯ КОИТО СА СРЕЩУ ЕВРОТО !

    15:57 03.01.2026

  • 16 ООрана държава

    3 3 Отговор
    Нема евро, банкоматите са празни, държавата е в кома

    Коментиран от #27

    15:58 03.01.2026

  • 17 ЦВЕТКО ХРИСТОВ

    2 1 Отговор
    КОЙ ВИ КАЗА ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА БЕДНИ А ?ВИЖДАТЕ ЛИ КАКВО СТАНА НА ПУК НА ТИЯ КОИТО СА СРЕЩУ ЕВРОТО !

    15:58 03.01.2026

  • 18 Герп боклуци

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По това изречение си личи че нямаш никакво заведение а си обикновен софииски дри6льо

    15:59 03.01.2026

  • 19 В плик може да получиш само

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "таксиджия 🚖":

    Една psuvnq на хартия хахаха

    Коментиран от #21

    15:59 03.01.2026

  • 20 Тая ! Вми

    2 1 Отговор
    Тая ! Вмирисана !

    Държава !

    Не Е Място !

    За Живеене !

    16:00 03.01.2026

  • 21 Същото Получаваш !

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "В плик може да получиш само":

    Същото Получаваш !

    И Когато !

    Банкомата !

    Не Работи !

    16:02 03.01.2026

  • 22 НРБ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    След като ги познаваш, кажи поне какво е - френско, немско, италианско или някакво от другите 17.

    Коментиран от #25

    16:02 03.01.2026

  • 23 Баба Попадийка

    0 1 Отговор
    Драги сънародници, невероятни български снимки намерих на този сайт. Не съм била в България от 18 години и тези снимки ме разплакаха. Разгледайте ги и вие. Ето линка: БЪЛГАРСКИ ИМОТИ - само още името Българско на имотите е останало. Българска земя - не е собственост на Българите вече! Български Лев - няма го вече! Разплаках се!

    Коментиран от #26

    16:03 03.01.2026

  • 24 Копейкиииии

    1 0 Отговор
    Станахте и вие €вропейци.

    16:04 03.01.2026

  • 25 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "НРБ":

    Връщат ми ресто евро от 2013,2014,2017 г

    Коментиран от #29

    16:04 03.01.2026

  • 26 Ще ти мине

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баба Попадийка":

    🤣🤣🤣🤣

    16:05 03.01.2026

  • 27 ЦВЕТКО ХРИСТОВ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    НЕ Е ВЕРНО !И ВЧЕРА И ДНЕС ТЕГЛИХ ЕВРО ОТ БАНКОВАТ !ВСИЧКО РАБОТИ !

    16:06 03.01.2026

  • 28 До последната картофобелачка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Като плащаш с карта нямаш такса бе кухавелник. Кво пълниш ти бе? Пълниш само канализацията безполезен б о к л ук!

    16:06 03.01.2026

  • 29 Съвет

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Отивай да работиш, търтей.

    16:07 03.01.2026

  • 30 Пак аз

    0 0 Отговор
    Минавам и гледам на опашка пред банкомата копейки.

    16:07 03.01.2026

