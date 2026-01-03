933 хиляди картови трансакции за първите 48 часа от старта на еврото

Активността при картовите плащания и операциите на банкомати е висока, се посочва в прессъобщение на БОРИКА АД. В периода 1 - 2 януари 2026 г. БОРИКА отчита, че през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 хиляди трансакции на ПОС терминали и АТМ (банкомати) на обща стойност близо 42 млн. евро.
Данните на БОРИКА АД - технологичната компания, осигуряваща националната платежна инфраструктура, очертават добре изразен модел - безкасовите плащания доминират по брой (над 86%), а банкоматните операции (тегления и депозити) доминират по стойност (над 52%).
За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя трансакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.
Тегленията на ATM са над 125 хиляди трансакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене. Депозитите на ATM са близо 3 500 трансакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1 100 евро на депозит.
Интензитетът за периода е близо 19 446 трансакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.
Данните от първите 48 часа изпращат ясен сигнал, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не "екстра", посочват още от БОРИКА и добавят, че при над 86% дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.
България влезе в еврозоната с работеща, интензивно използвана и технологично модерна картова и платежна инфраструктура, която се справи успешно с първия реален стрес-тест на операциите в евро още в първите 48 часа благодарение на благодарение на координираната работа на екипа на БОРИКА, банките и участниците във финансовия сектор.
3 Януари, 2026 15:41 550 30
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
15:45 03.01.2026
2 булрариен
Коментиран от #9
15:47 03.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #28
15:49 03.01.2026
4 Циник
Коментиран от #8
15:50 03.01.2026
5 Пустиня(к)
Коментиран от #7
15:50 03.01.2026
6 Банкя ската mutroтеротория
15:51 03.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Пустиня(к)":Никъде няма от българското евро.Във веригите ми връщат ресто само старо евро.
Коментиран от #22
15:52 03.01.2026
8 Провери си заплата
До коментар #4 от "Циник":Банката ти е откраднала половината
15:52 03.01.2026
9 Лорда
До коментар #2 от "булрариен":И това смотано знаме. А и химн и герб имали тия прошляци.
15:52 03.01.2026
10 Мечтател
Потребителски нагласи: Въпреки дигитализацията, България заема второ място в Европа по дял на плащанията в брой веднага след Румъния. Около 67% от българите все още предпочитат кешовите разплащания
Дигиталния концлагер засега се отлага, въпреки натресената чужда валута...
15:54 03.01.2026
11 Име
15:55 03.01.2026
12 таксиджия 🚖
Вдигнете минималната на 1200€ колкото е средната за Еурозоната и смачкайте селяците бизнесменчета с малки фирми!
Коментиран от #19
15:56 03.01.2026
13 глупости
15:57 03.01.2026
14 Освен че ви намалиха номинала в сметките
15:57 03.01.2026
15 ЦВЕТКО ХРИСТОВ
15:57 03.01.2026
16 ООрана държава
Коментиран от #27
15:58 03.01.2026
17 ЦВЕТКО ХРИСТОВ
15:58 03.01.2026
18 Герп боклуци
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По това изречение си личи че нямаш никакво заведение а си обикновен софииски дри6льо
15:59 03.01.2026
19 В плик може да получиш само
До коментар #12 от "таксиджия 🚖":Една psuvnq на хартия хахаха
Коментиран от #21
15:59 03.01.2026
20 Тая ! Вми
Държава !
Не Е Място !
За Живеене !
16:00 03.01.2026
21 Същото Получаваш !
До коментар #19 от "В плик може да получиш само":Същото Получаваш !
И Когато !
Банкомата !
Не Работи !
16:02 03.01.2026
22 НРБ
До коментар #7 от "Последния Софиянец":След като ги познаваш, кажи поне какво е - френско, немско, италианско или някакво от другите 17.
Коментиран от #25
16:02 03.01.2026
23 Баба Попадийка
Коментиран от #26
16:03 03.01.2026
24 Копейкиииии
16:04 03.01.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #22 от "НРБ":Връщат ми ресто евро от 2013,2014,2017 г
Коментиран от #29
16:04 03.01.2026
26 Ще ти мине
До коментар #23 от "Баба Попадийка":🤣🤣🤣🤣
16:05 03.01.2026
27 ЦВЕТКО ХРИСТОВ
До коментар #16 от "ООрана държава":НЕ Е ВЕРНО !И ВЧЕРА И ДНЕС ТЕГЛИХ ЕВРО ОТ БАНКОВАТ !ВСИЧКО РАБОТИ !
16:06 03.01.2026
28 До последната картофобелачка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Като плащаш с карта нямаш такса бе кухавелник. Кво пълниш ти бе? Пълниш само канализацията безполезен б о к л ук!
16:06 03.01.2026
29 Съвет
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Отивай да работиш, търтей.
16:07 03.01.2026
30 Пак аз
16:07 03.01.2026