Камион уби пешеходец при маневра на заден ход

Пешеходец на 64 години е загинал при пътен инцидент в еленското село Руховци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало днес около 09:00 ч. По първоначална информация товарен автомобил при маневра на заден ход е блъснал пешеходеца, който е починал на място. Причините са в процес на изясняване и е образувано досъдебно производство.
На 29 декември двама души загинаха при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил на Присовските завои край Велико Търново.
