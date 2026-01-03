Терзиев след фаталния инцидент във Витоша: Разпоредил съм допълнителни проверки на рискови участъци!

Позиция на кмета на Столична община във връзка с трагичния инцидент в Природен парк "Витоша":

"С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба.

Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“.

Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите.В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността.

Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.

Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет."