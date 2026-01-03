Новини
Терзиев след фаталния инцидент във Витоша: Разпоредил съм допълнителни проверки на рискови участъци!

3 Януари, 2026 14:31 1 630 30

  • васил терзиев-
  • кола-
  • дърво-
  • витоша

Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради

Терзиев след фаталния инцидент във Витоша: Разпоредил съм допълнителни проверки на рискови участъци! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Позиция на кмета на Столична община във връзка с трагичния инцидент в Природен парк "Витоша":

"С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба.

Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“.

Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите.В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността.

Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.

Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    21 4 Отговор
    Идиот боклука в Люлин не е събиран от коледа

    14:33 03.01.2026

  • 2 Тук не е Вашингтон!

    19 6 Отговор
    Васко ДС-то да се хване под ръка с гномя по прякор женерал и заедно на жълтите павета да викат: Тук не е Вашингтон! Тук не е Вашингтон! После цялата столична община да си дари заплатите на Мадуро. Наш Кирчо ще има задачата да събере парите и да ги прати към Венецуела. И да не забрави Васко да боцне знамето на Венецуела над сградата на общината

    14:34 03.01.2026

  • 3 Васко ДС-то

    16 6 Отговор
    Васко некадърника

    14:36 03.01.2026

  • 4 456

    22 3 Отговор
    Жалко за младата жена и майка. Съболезнования на семейството й. Но за тази трагедия спокойно могат да обвинят зелените престъпници. Според тях на Витоша нищо не може да се прави ,изрязва или подържа. Ако поне не се противяха и на санитарната сеч ,тази жена можеше и да е жива сега и да се радва на семейство си.

    14:36 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 м50б25

    19 3 Отговор
    След дъжд качулка, както обикновено

    14:38 03.01.2026

  • 7 Верно ли

    12 7 Отговор
    Тоя да не го е зарязало гаджето, та е такъв брадясал с тази можава, рехава брадичка??? Оставка, неможач!!!!

    14:39 03.01.2026

  • 8 хмм

    13 2 Отговор
    Кмете, свиквай междуведомствена комисия и решавайте какво ще ги правите тези дървета покрай пътищата във Витоша!

    14:41 03.01.2026

  • 9 Цвете

    22 2 Отговор
    ВСЯКАКЪВ КОМЕНТАР Е ИЗЛИШЕН.ЗАЩОТО ПРОЧИСТВАНВТО НА ДЪРВЕТАТА СЕ ПРАВИ В НАЧАЛОТО НА ВСЯКА ЕСЕН.ТАКА Е В БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ.ТРАГЕДИЯТА Е ОГРОМНА.ПОКЛОН.

    Коментиран от #11

    14:43 03.01.2026

  • 10 Цвете

    7 3 Отговор
    ВСЯКАКЪВ КОМЕНТАР Е ИЗЛИШЕН.ЗАЩОТО ПРОЧИСТВАНВТО НА ДЪРВЕТАТА СЕ ПРАВИ В НАЧАЛОТО НА ВСЯКА ЕСЕН.ТАКА Е В БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ.ТРАГЕДИЯТА Е ОГРОМНА.ПОКЛОН.

    14:44 03.01.2026

  • 11 Само дето

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Има голямо значение на какъв терен се намират дърветата, защото законите за отстраняване на растителността в града и в планината са различни!

    14:45 03.01.2026

  • 12 Скоро всички дървета на Витоша

    10 3 Отговор
    ще бъдат отсечени от строителната мафия!

    14:49 03.01.2026

  • 13 Тук не е Брюксел

    13 0 Отговор
    А боклука като коледна украса още си седи

    14:52 03.01.2026

  • 14 Тома

    5 2 Отговор
    За да не се чудят хората на тази светкавична реакция у детенцето на ДС - района между Беловодски и Панорамен път е известен на княжевци като "Зоната на Държавна сигурност". Там са вили и жилища на секретни партийни функционери, награбили се с "общонародна" собственост за благото и здравето на любимия народ, там са тайните квартири за разговори и пребиваване на западни резиденти и пр. екземпляри.
    Затова са тия жалби днес, иначе всичко щеше да се размине без звук и образ!

    14:55 03.01.2026

  • 15 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Е, да, ама вече е станала белята. Дет се вика, "След дъжд...ветър". А па и кво ше им изяснява на фактите, остава забулено у мистерия. Осен, ако не знае кво начи "факт".

    14:55 03.01.2026

  • 16 След дъжд качулка

    6 1 Отговор
    Оставка.

    14:55 03.01.2026

  • 17 Инвеститор

    10 1 Отговор
    Нека да изсечем гората и да направим кооперации!!
    Как може да има дървета в гора !!!
    То и без това блоковете стигнаха до Копитото…..

    14:56 03.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А коли и тирове като убият човек

    4 0 Отговор
    Що не писка тоя и не разпорежда проверки!?

    14:58 03.01.2026

  • 20 Питайте кмета на ИЗГРЕВ МОЖЕ

    5 1 Отговор
    Той има "опитни лесовъди"

    След тях нищо не остава

    и имаме едно съмнение

    Защо и срещу какво беше ремонтирана експресно и частично градинката срещу новия петзвезден хотел на Тинтява и бул. Ленин.


    Само частта която се вижда от хотела е ремонтирана

    15:02 03.01.2026

  • 21 Тома

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "алооо, ушенце":

    Забравяш, че се обръщаш към кмета, който е фен на сметищата!
    Не разбирам защо хората се оплакват от един заринат с боклук контейнер пред блока си при положение, че половината Княжеска градина вече трета година функционира като градско сметище!
    И говорим за най-представителната, най-красива част на софийския център...
    Това е положението в клуба по интереси "Софийска община". Боричкат се момчетата за своя дял от трите милиарда и не им пука нито за дървета, нито за сметосъбиране, нито за ремонти - мандат живот храни!

    15:04 03.01.2026

  • 22 И този се научи да разпорежда,

    4 0 Отговор
    но кой работи?! Всички подадени сигнали в контактният център за опасни клони и дървета още от миналогодишните бури са игнорирани.

    Коментиран от #25

    15:04 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЧИЧО

    3 0 Отговор
    В БГ, винаги каруцата е преди коня.

    15:23 03.01.2026

  • 25 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "И този се научи да разпорежда,":

    2024 съм подал сигнал за изсъхнало 20 метрово дърво до кмета на ИЗГРЕВ МОЖЕ

    Отговорът е - нямаме пари. Нямат 2 литра бензин за резачка


    Пазя отговора и като стане белАта ще го публикувам

    Коментиран от #29

    15:28 03.01.2026

  • 26 Пързалка

    1 0 Отговор
    Терзиев след фаталния инцидент във Витоша: Разпоредил съм допълнителни проверки на рискови участъци! На всеки 200 метра съм наредил да се поставят палатки, в които да спят милиционери и да подават информация за фатални инциденти на Витоша по време на пързаляне на млади каращи ски, шейни и различни други видове пързалки!

    15:30 03.01.2026

  • 27 Жалък некадърник си

    1 0 Отговор
    Само да организираш София прайд ставаш

    15:32 03.01.2026

  • 28 Пешо

    0 0 Отговор
    В Нова Загора, на връх Нова година,един ром умъртви цяло семейство на червен. светофар и нито ред за това, но щом е в София.Иначе бог да я прости жената.

    15:39 03.01.2026

  • 29 Нашийник

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "така е":

    То лятото там, в онова ресторантчето, дето е на бай Тошо бившия готвач, бях свидетел как ей така, от нищо, падна огромен клон върху колата отсреща. Човекът каза, че и той е питал да го отреже и са му казали, че те трябва да го направят. Още е там дървото.
    Нямали пари, а намериха пари да окастрят цялата горичка при ПИМ, за да може Черепа да си направи комплекса на "Самоков", а?

    15:46 03.01.2026

  • 30 Мда

    0 0 Отговор
    Вася Корупцията убива!

    15:49 03.01.2026

