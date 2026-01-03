Терзиев след фаталния инцидент във Витоша: Разпоредил съм допълнителни проверки на рискови участъци!

Позиция на кмета на Столична община във връзка с трагичния инцидент в Природен парк "Витоша":
"С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба.
Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“.
Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите.В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността.
Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.
Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
14:33 03.01.2026
2 Тук не е Вашингтон!
14:34 03.01.2026
3 Васко ДС-то
14:36 03.01.2026
4 456
14:36 03.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 м50б25
14:38 03.01.2026
7 Верно ли
14:39 03.01.2026
8 хмм
14:41 03.01.2026
9 Цвете
Коментиран от #11
14:43 03.01.2026
10 Цвете
14:44 03.01.2026
11 Само дето
До коментар #9 от "Цвете":Има голямо значение на какъв терен се намират дърветата, защото законите за отстраняване на растителността в града и в планината са различни!
14:45 03.01.2026
12 Скоро всички дървета на Витоша
14:49 03.01.2026
13 Тук не е Брюксел
14:52 03.01.2026
14 Тома
Затова са тия жалби днес, иначе всичко щеше да се размине без звук и образ!
14:55 03.01.2026
15 Пустиня(к)
14:55 03.01.2026
16 След дъжд качулка
14:55 03.01.2026
17 Инвеститор
Как може да има дървета в гора !!!
То и без това блоковете стигнаха до Копитото…..
14:56 03.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А коли и тирове като убият човек
14:58 03.01.2026
20 Питайте кмета на ИЗГРЕВ МОЖЕ
След тях нищо не остава
и имаме едно съмнение
Защо и срещу какво беше ремонтирана експресно и частично градинката срещу новия петзвезден хотел на Тинтява и бул. Ленин.
Само частта която се вижда от хотела е ремонтирана
15:02 03.01.2026
21 Тома
До коментар #18 от "алооо, ушенце":Забравяш, че се обръщаш към кмета, който е фен на сметищата!
Не разбирам защо хората се оплакват от един заринат с боклук контейнер пред блока си при положение, че половината Княжеска градина вече трета година функционира като градско сметище!
И говорим за най-представителната, най-красива част на софийския център...
Това е положението в клуба по интереси "Софийска община". Боричкат се момчетата за своя дял от трите милиарда и не им пука нито за дървета, нито за сметосъбиране, нито за ремонти - мандат живот храни!
15:04 03.01.2026
22 И този се научи да разпорежда,
Коментиран от #25
15:04 03.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЧИЧО
15:23 03.01.2026
25 така е
До коментар #22 от "И този се научи да разпорежда,":2024 съм подал сигнал за изсъхнало 20 метрово дърво до кмета на ИЗГРЕВ МОЖЕ
Отговорът е - нямаме пари. Нямат 2 литра бензин за резачка
Пазя отговора и като стане белАта ще го публикувам
Коментиран от #29
15:28 03.01.2026
26 Пързалка
15:30 03.01.2026
27 Жалък некадърник си
15:32 03.01.2026
28 Пешо
15:39 03.01.2026
29 Нашийник
До коментар #25 от "така е":То лятото там, в онова ресторантчето, дето е на бай Тошо бившия готвач, бях свидетел как ей така, от нищо, падна огромен клон върху колата отсреща. Човекът каза, че и той е питал да го отреже и са му казали, че те трябва да го направят. Още е там дървото.
Нямали пари, а намериха пари да окастрят цялата горичка при ПИМ, за да може Черепа да си направи комплекса на "Самоков", а?
15:46 03.01.2026
30 Мда
15:49 03.01.2026