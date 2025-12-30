Новини
Регистрацията на коли в КАТ - до обяд на 30 декември

30 Декември, 2025 07:50

30 Декември, 2025 07:50 562 7

  • кат-
  • пътна полиция-
  • работно време

Административните услуги, различни от регистрация, пререгистрация и шофьорски книжки, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден

Регистрацията на коли в КАТ - до обяд на 30 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 30 декември в отдел „Пътна полиция“ СДВР регистрация на пътни превозни средства ще се извършва до обяд. В последния работен ден за 2025 година ще бъде извършена годишна инвентаризация.

Документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 часа.

Административните услуги, различни от регистрация, пререгистрация и шофьорски книжки, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Йорданов

    3 0 Отговор
    Премислено и шантажно се прибират пари от Адриан и Сие съдружници в престъпните регистрация КАТ София !
    Подменят и подправят документи ,за да топят и унижават институцията КАТ ! Корупционни практики и “пари под масата “в основата н хиляди регистрации ми ли през посредничеството им!

    07:56 30.12.2025

  • 2 Преработили се

    9 0 Отговор
    Навсякъде 30 - ти декември е нормален работен ден .

    07:59 30.12.2025

  • 3 Само

    7 0 Отговор
    да не се препотят !

    08:01 30.12.2025

  • 4 Шофьор

    5 0 Отговор
    За актове и глоби, предполагам, че няма да имате нищо против да ги приберете. Дори в извънработно време.

    08:06 30.12.2025

  • 5 Хаоса тепърва започва

    5 1 Отговор
    Пазете си на хартия извлечение по сметката за декември че ти софтуерни некадърници може ви занулят

    08:07 30.12.2025

  • 6 Защо не искат да работят тия хора

    1 0 Отговор
    Каква е тая наглост. Лекари фармацевти магазинери могат да работят дори и по празниците тия не могат. Никакво увеличение на заплатите.

    Коментиран от #7

    08:59 30.12.2025

  • 7 Повече да не се увеличават заплатите в

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Защо не искат да работят тия хора":

    Силовите министерства докато не започнат да работят както трябва.

    09:03 30.12.2025

