Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути

3 Януари, 2026 13:31 744 25

По думите му само през декември левовата наличност е намаляла с над 4,4 млрд. лева, а през последните два работни дни преди Нова година - с над 1 млрд. лева

Мария Атанасова

Преходният период, в който левът и еврото ще бъдат едновременно в обращение, ще продължи един месец и е напълно достатъчен, заяви Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка в "Денят започва с Георги Любенов".

"Този период, който е от един месец, мисля, че е напълно достатъчен. Нито е малко, нито е много", коментира той и подчерта, че темпото на изтегляне на лева от обращение вече показва, че хората свикват бързо с промяната.

По думите му само през декември левовата наличност е намаляла с над 4,4 млрд. лева, а през последните два работни дни преди Нова година - с над 1 млрд. лева.

БНБ наблюдава как гражданите съзнателно плащат в магазини с левове, за да ги използват преди края на преходния период.

"Масово в момента хората плащат с левове, за да изразходват това, което имат - това е и смисълът на двойното обращение".

Лингорски напомни, че няма нужда от опашки по банките и обменните бюра, защото обмяната на левове в евро на практика е безсрочна.

"Обмяната на левове в евро е безсрочна - хората ще могат да обменят спокойно и след този период", увери той.

Събраните левове се прибират от търговската мрежа и банките и се подготвят за унищожаване. Монетите ще бъдат претопени, а банкнотите - унищожени по специална технология, обясни Илия Лингорски.

"При банкнотите процесът е по-различен - няма да ги горим като обикновена хартия", уточни той.

Лингорски подчерта, че машините и капацитетът за печат на пари няма да бъдат спирани.

"България отдавна печата евро и за други централни банки", каза той и допълни, че страната участва в общата система на ЕЦБ за производство на евробанкноти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Генерал от НАТО

    8 4 Отговор
    а сащ ще отвлекат ли румен радев , бойко и пеевски
    защото минахме към еврото а не към долара

    13:34 03.01.2026

  • 3 ЕВРО СТОТИНКА

    2 4 Отговор
    А МОЖЕЛИ И В ПЕСОС

    Коментиран от #16

    13:34 03.01.2026

  • 4 глоги

    6 3 Отговор
    ...достатъчен период За обрЪщение на двете валути... ПИШЕ СЕ ОБРЪЩАМ,А НЕ ОБРАЩЪМ,БРЕ,АЛООУУУ!

    Коментиран от #6, #8, #10, #12

    13:35 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лорда

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "глоги":

    С това ниво на грамотност сте идеален за лидер на ОПГ ГЕПИ.

    13:41 03.01.2026

  • 7 Хитър ход на мафията

    2 2 Отговор
    Всеки като си за дели банкноти, монети... И ето то 1000 000 000 за Украйна...

    13:47 03.01.2026

  • 8 Обращение се пише

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "глоги":

    Провери пак книгите

    Коментиран от #24

    13:48 03.01.2026

  • 9 Лонгурски

    8 3 Отговор
    България е превзета от колаборационисти, предатели и подайгъзници, а българите са страхливци и роби!

    13:49 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    Мара и тя не си вярва на пропагандата, ама и тя прави каквото й наредят.

    13:51 03.01.2026

  • 12 Психолог

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "глоги":

    Способен се да виждаш силиконовата красота,а не душевната.АУУУ.

    13:52 03.01.2026

  • 13 даже предостатъчен

    4 3 Отговор
    Рабтата с 2 валути създава затруднения.
    След като има опция в банките да се обменя, нямаше нужда и от този месец на двойна работа.

    13:59 03.01.2026

  • 14 Да бе

    6 1 Отговор
    Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути

    Работя в Курaway
    Мога да кажа че в ресторантите са тарикати
    Ако им даваш левове ти дават левове не еУро
    Само ако им дадеш еУро ти връщат еУро
    Мизерници 😁

    14:01 03.01.2026

  • 15 Никой

    4 1 Отговор
    Липсва разяснение.

    14:02 03.01.2026

  • 16 Мда

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЕВРО СТОТИНКА":

    Става
    Жена ми е филипинка,техните пари са песо
    Но 1лев беше 32песо по ниска стойност

    14:09 03.01.2026

  • 17 Лингорски

    5 1 Отговор
    пазарува само к кредитна карта и за него два часа на първи януари са му напълно достатъчни за да премине в евро. За продавачите на картофи на сергията месец не е достатъчен - брониран автомобил не им доставя монети и банкноти кеш.

    14:10 03.01.2026

  • 18 ньькьк

    4 1 Отговор
    я черяен брг никой не иск съотинки от 0,10 0,20 и 0,50 и не връщат в евро , па тоя ми говори з аобмяна на валутата

    Коментиран от #20

    14:11 03.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    4 1 Отговор
    Я по-добре кажи кой открадна резерва. По-добре с добро кажи. После пак ще си кажеш, но ще бъде по-тегаво за теб и роднините ти.

    14:11 03.01.2026

  • 20 кфжкж

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ньькьк":

    п.с. червен бряг

    14:12 03.01.2026

  • 21 Кой съм аз .....да ви уча...

    1 4 Отговор
    Според мен срока е много малък!Плюс това за мен дето доста евро са преминали през очите и ръцете ми е трудна...адаптацията.При залаганията основно правило е да играеш с един залог.да не променяш стойноста му...при букмейкърите вече минимален залог...е 0,5€ , а бе 0,5лева....Който не разбира като 90% от вас и доста повече ще каже.........Но това е основа...както калибъра на оръжията това е като тях...Не знам как ще пазарувате в магазините ,като........все ще ви се вижда ,че сте дали МАЛКО....Хубавото е ,че излязохме от просиянското робство и от счупените тротоари!!!

    14:14 03.01.2026

  • 22 Лингорски, син на полк Лингорски??

    1 2 Отговор
    Върви на М. А. Й. Н. А. Т. А. С. И! Заедно с ЕВРОТО!

    14:22 03.01.2026

  • 23 Мисирко, пише се обрЪщение,

    1 2 Отговор
    а не обрАщение!

    14:23 03.01.2026

  • 24 В кое килийно така пишете?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обращение се пише":

    Я ти се ограмоти, кандидат мисирко!

    14:27 03.01.2026

  • 25 това комунде

    0 0 Отговор
    да дава акъли на роднините си българите не са чак толкоз прости!

    14:35 03.01.2026

