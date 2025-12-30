Новини
България »
МВР: Без картови плащания за глоби по границите на 31 декември и 1 януари

МВР: Без картови плащания за глоби по границите на 31 декември и 1 януари

30 Декември, 2025 07:58 550 5

  • кат-
  • пътна полиция-
  • плащане-
  • глоба-
  • глоби

Плащанията ще могат да бъдат извършвани по останалите предвидени в нормативната уредба начини

МВР: Без картови плащания за глоби по границите на 31 декември и 1 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в България и произтичащите от това технологични и технически настройки, към 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. няма да бъдат приемани картови плащания за глоби по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) чрез инсталираните на граничните контролно-пропускателни пунктове ПОС терминални устройства, съобщиха от "Гранична полиция", цитирани от dariknews.bg.

Оттам уточниха, че плащанията ще могат да бъдат извършвани по останалите предвидени в нормативната уредба начини.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, посочиха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г. Очаква се тогава пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

Шофьори, внимание: Порталът на МВР и ПОС терминалите ще спрат временно заради еврото

Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупредиха от МВР и призоваха при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на министерството.

Източник: dariknews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашийник

    5 0 Отговор
    Да, де, останалите 3 начина: в брой, кеш или "на ръка".

    07:59 30.12.2025

  • 2 Пак нищо

    6 0 Отговор
    не свършили !

    08:00 30.12.2025

  • 3 Налудник

    6 0 Отговор
    Само да не си помислите, че е заради еврото. НЕ Е!!!

    08:01 30.12.2025

  • 4 Аман

    3 0 Отговор
    вече с туй ойро !

    08:03 30.12.2025

  • 5 Два дена свобоса

    2 0 Отговор
    От държавния рекет добрата новина

    08:05 30.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове