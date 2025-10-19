Новини
Александър Томов: Киселова трябва да остане на поста си, тя е царица на това да събира хората

19 Октомври, 2025 20:37, обновена 19 Октомври, 2025 19:42

Борисов направи нещо много опасно - натисна бутона „пауза на държавата”, каза Александър Праматарски

Александър Томов: Киселова трябва да остане на поста си, тя е царица на това да събира хората - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическите трусове от тази седмица коментираха в студиото на „На Фокус” на NOVA Александър Томов, председател на „БСД евролевица” и коалиция „БСП Обединена левица” и Александър Праматарски, председател на „Демократична България”.

Според Томов Наталия Киселова трябва да остане на поста си, за да не се разклати самото управление.

„Първо тези, които смятат, че тя е някакво привнесено явление, бъркат. Тя е част от голямата коалиция. Този парламент е много особен - 9 партии, а тя е царица на това да събира хората”, допълни той.

И определи действията на Борисов от последните дни като „цирк”. Припомняме, че тази седмица лидерът на ГЕРБ постави под въпрос участието на партията в управлението.

„Ако това е вътрешно партийна история, вероятно е имало смисъл. Ще има омекотяване, няма да има изисквания за смяна на министри”, смята Томов.

„Артистичните заложби и талант на Борисов са неоспорими. Той направи нещо много опасно. Натисна бутона „пауза на държавата”, извади депутатите си от парламента, забрани правителството да прави заседание”, каза от своя страна Праматарски.

Според него лидерът на ГЕРБ не задава политическият дневен ред. „Има нов лидер и той се казва Пеевски. Ако ДПС не бъдат привлечени официално в правителството, Борисов ще продължи да е параван, каквото и да говори”, допълни той.


  • 1 Ироничен

    6 0 Отговор
    Малко ми е странно да наричат Киселова "царица", но и за Кире съм чувал, че е умен, ще го преживея.

    19:46 19.10.2025

  • 2 Краси

    8 0 Отговор
    Този отдавна трябваше да е в затвора

    Коментиран от #12

    19:46 19.10.2025

  • 3 крадеца лупи

    6 0 Отговор
    пак бълнува за още пари

    19:47 19.10.2025

  • 4 Костадинов

    3 1 Отговор
    Всички говорят за оставката на Киселова, дори собствената й партия се отрече от нея. Самата Киселова обаче мълчи. Подозирам, че ще се случи следното:

    Ще откаже да си даде оставката.
    Ако има гласуване за нейното сваляне, тя ще откаже да го признае.
    След като бъде свалена, Киселова ще каже, че това не я касае, и подобно на Сарафов ще заяви, че ще продължава да изпълнява функциите на председател на парламента. Какво като са я свалили?
    Ще сезира Конституционния съд за свалянето си и до произнасянето му няма да излезе от кабинета си. Така де, няма само Пеевски да живее в парламента?
    За по-сигурно ще се барикадира в кабинета, ще залости вратата и ще натрупа мебели пред нея, а прозорците ще ги закове отвътре.
    За още по-сигурно ще вземе заложници - секретарката, чистачката, ученици на посещение в парламента, готвачката от парламентарния стол и заместника си Драго Стойнев.
    Ще поиска охраната й от НСО да и се закълне във вярност и да я брани до последно.
    Ще каже, че е извършен преврат срещу нея и като Салвадор Алиенде ще се бори с автомат в ръка до смърт срещу превратаджиите.
    Ще напише предсмъртно писмо, с което ще се извини, че по обективни причини няма да може да открие Фестивала на марулята в с. Карапръдлево.
    За последно ще бъде видяна как я отвеждат в бяла риза с дълги ръкави, закопчани на гърба, в неизвестна посока, крещейки "аз съм председателят на парламента, аз съм председателят на парламента".

    Коментиран от #13

    19:47 19.10.2025

  • 5 Обаче

    0 1 Отговор
    Киселова в критичен момент за страната отсвири лупинга за уж референдум на президента (с цел да няма положителна оценка в евро доклада) за еврото и само това е достатъчно за уважение.

    19:48 19.10.2025

  • 6 ооохх малеееей

    7 0 Отговор
    Алооо,крадеца на Кремиковци пак го изкараха от нафталина да ръси мозък вместо да е при бай Ставри

    19:49 19.10.2025

  • 7 Да,бе

    0 0 Отговор
    Събира хора с факли,като салемските си посестрими...

    19:50 19.10.2025

  • 8 Да де

    3 0 Отговор
    Не пипайте хубавата жена
    Ще се появи Ричард Гиър и ще и промени визията и тогава ще видите

    19:50 19.10.2025

  • 9 Дориана

    4 0 Отговор
    И този не е наред с главата . Аман от провалени , корумпирани и зависими политици. България не може да се издигне нагоре точно от такива политици. А, що се отнася до Киселова провала и оставката и са заложени още в самото начало на този кабинет , както и оставката на целия кабинет. Това правителство е вредно за България като се започне от некадърния продънен бюджет на Теменужка Петкова и се завърши с провала, излагацията , театъра и зависимостта на Борисов от Пеевски , с пълзящата диктатура, , която искаха да наложат и предателската партия ИТН.

    Коментиран от #17

    19:51 19.10.2025

  • 10 Сашо апашо

    5 0 Отговор
    киселята и цялата сган дето се подигра с гласа на 600 000 БЪЛГАРИ трябва да изчезнат час по- скоро и НИКОГА да не се показват по какъвто и да е повод

    19:52 19.10.2025

  • 11 Питам

    1 0 Отговор
    Нещо друго може ли каже по нормално?

    19:53 19.10.2025

  • 12 Според мен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Краси":

    вече трябваше да е излежал 9-годишната присъда, която Съдът любезно отмени на трета инстанция.

    19:53 19.10.2025

  • 13 различно мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Костадинов":

    Киселова не членува в партия и е привлечена за депутат като специалист конституционалист от БСП.

    19:54 19.10.2025

  • 14 БКП е на власт

    3 0 Отговор
    36 години БКП олигархията изпълнява и се къпе в буржоазните си мокри сънища.
    Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кубадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.

    19:55 19.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ?????

    1 0 Отговор
    Експертите съответстват на нивото на управление на държавата.
    Жалко че и едните и другите не можем да ги заменим моментално, а трябва да чакаме години да се появи нещо свястно.
    И дали ще се появи след това оптимизиране на образованието.

    19:57 19.10.2025

  • 17 различно мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Киселова не е в правителството, а е председател на НС и не е свързана с евентуална оставка на правителството

    19:57 19.10.2025

  • 18 Киселицата

    1 0 Отговор
    Обединява хората в омразата им към себе си

    19:59 19.10.2025

  • 19 А Сашко

    1 0 Отговор
    отдавна трябваше да бъде в затвора !

    20:00 19.10.2025

  • 20 Какви

    2 0 Отговор
    хора обединява тая , бе ? Нищожества жадни за власт и пари, като самата нея ! Като теб !

    20:02 19.10.2025

