Александър Томов: Киселова трябва да остане на поста си, тя е царица на това да събира хората

Политическите трусове от тази седмица коментираха в студиото на „На Фокус” на NOVA Александър Томов, председател на „БСД евролевица” и коалиция „БСП Обединена левица” и Александър Праматарски, председател на „Демократична България”.
Според Томов Наталия Киселова трябва да остане на поста си, за да не се разклати самото управление.
„Първо тези, които смятат, че тя е някакво привнесено явление, бъркат. Тя е част от голямата коалиция. Този парламент е много особен - 9 партии, а тя е царица на това да събира хората”, допълни той.
И определи действията на Борисов от последните дни като „цирк”. Припомняме, че тази седмица лидерът на ГЕРБ постави под въпрос участието на партията в управлението.
„Ако това е вътрешно партийна история, вероятно е имало смисъл. Ще има омекотяване, няма да има изисквания за смяна на министри”, смята Томов.
„Артистичните заложби и талант на Борисов са неоспорими. Той направи нещо много опасно. Натисна бутона „пауза на държавата”, извади депутатите си от парламента, забрани правителството да прави заседание”, каза от своя страна Праматарски.
Според него лидерът на ГЕРБ не задава политическият дневен ред. „Има нов лидер и той се казва Пеевски. Ако ДПС не бъдат привлечени официално в правителството, Борисов ще продължи да е параван, каквото и да говори”, допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:46 19.10.2025
19:46 19.10.2025
19:47 19.10.2025
4 Костадинов
Ще откаже да си даде оставката.
Ако има гласуване за нейното сваляне, тя ще откаже да го признае.
След като бъде свалена, Киселова ще каже, че това не я касае, и подобно на Сарафов ще заяви, че ще продължава да изпълнява функциите на председател на парламента. Какво като са я свалили?
Ще сезира Конституционния съд за свалянето си и до произнасянето му няма да излезе от кабинета си. Така де, няма само Пеевски да живее в парламента?
За по-сигурно ще се барикадира в кабинета, ще залости вратата и ще натрупа мебели пред нея, а прозорците ще ги закове отвътре.
За още по-сигурно ще вземе заложници - секретарката, чистачката, ученици на посещение в парламента, готвачката от парламентарния стол и заместника си Драго Стойнев.
Ще поиска охраната й от НСО да и се закълне във вярност и да я брани до последно.
Ще каже, че е извършен преврат срещу нея и като Салвадор Алиенде ще се бори с автомат в ръка до смърт срещу превратаджиите.
Ще напише предсмъртно писмо, с което ще се извини, че по обективни причини няма да може да открие Фестивала на марулята в с. Карапръдлево.
За последно ще бъде видяна как я отвеждат в бяла риза с дълги ръкави, закопчани на гърба, в неизвестна посока, крещейки "аз съм председателят на парламента, аз съм председателят на парламента".
Коментиран от #13
19:47 19.10.2025
19:48 19.10.2025
19:49 19.10.2025
19:50 19.10.2025
Ще се появи Ричард Гиър и ще и промени визията и тогава ще видите
19:50 19.10.2025
Коментиран от #17
19:51 19.10.2025
19:52 19.10.2025
19:53 19.10.2025
До коментар #2 от "Краси":вече трябваше да е излежал 9-годишната присъда, която Съдът любезно отмени на трета инстанция.
19:53 19.10.2025
До коментар #4 от "Костадинов":Киселова не членува в партия и е привлечена за депутат като специалист конституционалист от БСП.
19:54 19.10.2025
Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кубадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.
19:55 19.10.2025
Жалко че и едните и другите не можем да ги заменим моментално, а трябва да чакаме години да се появи нещо свястно.
И дали ще се появи след това оптимизиране на образованието.
19:57 19.10.2025
До коментар #9 от "Дориана":Киселова не е в правителството, а е председател на НС и не е свързана с евентуална оставка на правителството
19:57 19.10.2025
19:59 19.10.2025
20:00 19.10.2025
20:02 19.10.2025