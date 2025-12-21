Закриват окончателно последните два дома за деца до края на 2026 година

България е на финалната права да затвори напълно страницата с големите институции за отглеждане на деца. Към края на 2025 година в страната функционират само два дома за медико-социални грижи, в които са настанени под 80 деца. Плановете на държавата са и тези последни остатъци от старата система да бъдат закрити до края на следващата година.

Процесът по деинституционализация, който започна преди повече от две десетилетия, бележи огромен напредък. За сравнение – през 2000 година ситуацията беше коренно различна, като в специализирани институции живееха над 35 000 деца. Тогава липсваха развити социални услуги, а семействата в риск трудно получаваха необходимата подкрепа, за да задържат децата си.

Драстичното намаляване на децата в институции е резултат от целенасочена държавна политика и въвеждането на забрана за настаняване на деца под 3-годишна възраст в подобни домове. Вместо това се дава приоритет на семейната среда и алтернативните форми на грижа.

Само преди няколко месеца, през септември 2025 година, правителството прие решение за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Стара Загора, което беше поредната стъпка към пълното премахване на този модел.

Днес системата за закрила на детето разполага с над 760 социални услуги, които подкрепят уязвимите деца и техните семейства. Акцентът пада върху превенцията на изоставянето и подкрепата на родителите.

За децата, които не могат да останат при биологичните си семейства, са развити мрежи от приемни родители и центрове за настаняване от семеен тип. Специалистите в сектора преминават постоянни обучения, за да осигурят по-качествена грижа и индивидуален подход към всяко дете.

Въпреки огромния напредък, работата продължава до пълното извеждане и на последните 80 деца, за да се гарантира, че всяко от тях ще расте в сигурна и подкрепяща среда, близка до семейната.