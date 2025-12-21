Новини
България »
Закриват окончателно последните два дома за деца до края на 2026 година

Закриват окончателно последните два дома за деца до края на 2026 година

21 Декември, 2025 17:29 870 8

  • дом за деца-
  • изоставени деца-
  • политика

Акцентът пада върху превенцията на изоставянето и подкрепата на родителите

Закриват окончателно последните два дома за деца до края на 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е на финалната права да затвори напълно страницата с големите институции за отглеждане на деца. Към края на 2025 година в страната функционират само два дома за медико-социални грижи, в които са настанени под 80 деца. Плановете на държавата са и тези последни остатъци от старата система да бъдат закрити до края на следващата година.

Процесът по деинституционализация, който започна преди повече от две десетилетия, бележи огромен напредък. За сравнение – през 2000 година ситуацията беше коренно различна, като в специализирани институции живееха над 35 000 деца. Тогава липсваха развити социални услуги, а семействата в риск трудно получаваха необходимата подкрепа, за да задържат децата си.

Драстичното намаляване на децата в институции е резултат от целенасочена държавна политика и въвеждането на забрана за настаняване на деца под 3-годишна възраст в подобни домове. Вместо това се дава приоритет на семейната среда и алтернативните форми на грижа.

Само преди няколко месеца, през септември 2025 година, правителството прие решение за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Стара Загора, което беше поредната стъпка към пълното премахване на този модел.

Днес системата за закрила на детето разполага с над 760 социални услуги, които подкрепят уязвимите деца и техните семейства. Акцентът пада върху превенцията на изоставянето и подкрепата на родителите.

За децата, които не могат да останат при биологичните си семейства, са развити мрежи от приемни родители и центрове за настаняване от семеен тип. Специалистите в сектора преминават постоянни обучения, за да осигурят по-качествена грижа и индивидуален подход към всяко дете.

Въпреки огромния напредък, работата продължава до пълното извеждане и на последните 80 деца, за да се гарантира, че всяко от тях ще расте в сигурна и подкрепяща среда, близка до семейната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    24 5 Отговор
    При закриване на училища и дедДомове се откриват повече затвори.

    Факт при ДЕМОНкрадцията.

    Коментиран от #8

    17:41 21.12.2025

  • 2 Къде е закона

    7 7 Отговор
    Който го ражда да го отгледа

    В дом какъв живот, храна, развитие, възпитание

    Или създателя да го ангажират поравно

    17:52 21.12.2025

  • 3 Питам

    18 3 Отговор
    Къде ще отидат тези деца? Кой ще се грижи за тях? Държавата от всеки ангажимент ли ще се отървава и няма да има грижа към никого в тази държава? Защо издържаме тези институции, а в крайна сметка насреща данъкоплатците, т. е. ние не получаваме нищо или почти нищо, за което плащаме прекалено скъпо. Разпродадоха заводите, закриха домовете за деца, стационарите, диспансерите, унищожиха ТКЗС-тата, три милиона българи напуснаха страната, за да търсят препитание навън и какво ли още не. Нищо хубаво не видя българският народ след идването на т. н. "демокрация".

    17:58 21.12.2025

  • 4 Напомнящ

    13 2 Отговор
    И с закриването на детските домове стана както и с много други неща в държавата ни през последните 35години,затриваме питомното,за да гоним дивото!!! Резултатите са очевадни,не ги изброявам,защото ще бъдат изтрити, за съжаление плющи яка цензура!!!

    17:58 21.12.2025

  • 5 отдавна е замислено

    10 2 Отговор
    Това означава пълен напред и в ход на джендърските НПО-та. Там е пълно с педофили, пе..рси и най- разнообразни извратеняци. Безпомощните и без защита деца директно попадат под техните "грижи".

    18:05 21.12.2025

  • 6 питам

    9 2 Отговор
    А, лилавите къде ще си оставятчаветата?

    18:13 21.12.2025

  • 7 Напредва

    5 0 Отговор
    Ви само простотията и човекомразството! Вие знаете ли с какви трудности се зблъскват семействата в които има деца с нарушено умствени способности? Можете ли да си представите да съжителствате с 18 г-шен физически здрав младеж с умствени недостатъци подгонен от нагон?

    18:33 21.12.2025

  • 8 Другарю

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    разбираш от всичко, запази нещо за себе си

    18:38 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове