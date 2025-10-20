Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики

Бащата на Сияна Николай Попов и адвокат Явор Нотев, защитник на обвиняемия шофьор на тир, прегазил 12-годишното момиче влязоха в остър словесен сблъсък в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Вижте, аз съм съвсем осъзнат, съвсем с ясното съзнание, че мога да съсипя делото с това, което правя. Но това дело не е най-важното. Най-важното е оттук нататък системата да започне да работи по различни начини и да спасиме други деца и други хора, защото досега тази система не функционира. Това е една хранителна верига, оценявана между 150 милиона и 1,1 млрд., хранеща се от обезщетенията на убитите и пострадалите по пътищата. В нея са адвокати, вещи лица, прокурори, съдии. Искам само да ви кажа едно. Оказва се, че има един властелин на целия този процес и скрит съдия, който е професор Карапетков. Той сам казва, че по всички дела, които са ключови, той е вещо лице, той е толкова морален и честен, че само него викат. Дали е нормално съдиите да бъдат избирани на случаен принцип, прокурорите да бъдат избирани на случаен принцип, а вещите лица - не. А всъщност това са експертни дела. Това не са дела, които се решават от правото. Тези дела се решават от експертизите. Съдиите не познават закона, не познават детайлите. Това са много фини дела. Това са буквално часовникови механизми, в които всяко едно колелце е от значение", каза Николай Попов.

"Става дума за баща, който е изгубил детето си. На първо място. Обективност от неговите думи, неговите мисли, аз, позволете ми да кажа, че не очаквам. Мъката не е отшумяла. Тя никога няма да отшуми. Съвсем ясна е тази позиция. Аз съм адвокат на обвинения в извършване на престъпление по транспорта и сега подсъдим водач на товарния автомобил, който от датата на самото произшествие се намира в затвора в Плевен. Той не е излязъл оттам. Не е получил опрощение за своята постъпка. Предстои произнасянето на съда. В рамките на процеса, който се гледа, са на лице участници такива каквито законът предвижда. Има прокурор, двама прокурора се явяват по това дело едновременно. Има назначено вещо лице."

Николай Попов: "Аз пък не очаквам обективност от адвоката на обвиняемия. С този човек сдружение правите ли - господин Карапетков?"

Явор Нотев: "Документът означава, че аз съм фен на ЦСКА."

Николай Попов: "Не, не означава, че сте фен на ЦСКА. Означава, че се сдружавате и това е юридическо лице по смисъла на закона и вътре вие сте се подписал. Учредител заедно с Карапетков, даже сте се подписали заедно.

Получавали ли сте от застрахователи суми, докато сте бил председател на Народното събрание , за да лобирате за техните интереси. Ето тук това са фактури, договори, публични информации.?"

Явор Нотев: "Не, не съм получавал суми. Адвокатите работим за пари и получаваме съответните фактури. Това означава, че сме с легализирани доходи."

Защитникът на обвиняемия обвини бащата на Сияна, че е "невеж в материята".

"Невежа сте в материята и това го казвам най-отговорно."

Явор Нотев: "Дали съм учредител на фен клуб на ЦСКА? Това е самата истина. Но какъв извод се прави от това? Извинете. Дали съм бил народен представител в продължение на 12 години? Да, разбира се. От 2009 до 2022 година. Вижте, няма забрана на народните представители да упражняват тази дейност срещу хонорари. Това е разписано..."