Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики

20 Октомври, 2025 10:06 963 13

  • сияна николай попов-
  • явор нотев

Защитникът на обвиняемия обвини бащата на Сияна, че е "невеж в материята"

Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бащата на Сияна Николай Попов и адвокат Явор Нотев, защитник на обвиняемия шофьор на тир, прегазил 12-годишното момиче влязоха в остър словесен сблъсък в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Вижте, аз съм съвсем осъзнат, съвсем с ясното съзнание, че мога да съсипя делото с това, което правя. Но това дело не е най-важното. Най-важното е оттук нататък системата да започне да работи по различни начини и да спасиме други деца и други хора, защото досега тази система не функционира. Това е една хранителна верига, оценявана между 150 милиона и 1,1 млрд., хранеща се от обезщетенията на убитите и пострадалите по пътищата. В нея са адвокати, вещи лица, прокурори, съдии. Искам само да ви кажа едно. Оказва се, че има един властелин на целия този процес и скрит съдия, който е професор Карапетков. Той сам казва, че по всички дела, които са ключови, той е вещо лице, той е толкова морален и честен, че само него викат. Дали е нормално съдиите да бъдат избирани на случаен принцип, прокурорите да бъдат избирани на случаен принцип, а вещите лица - не. А всъщност това са експертни дела. Това не са дела, които се решават от правото. Тези дела се решават от експертизите. Съдиите не познават закона, не познават детайлите. Това са много фини дела. Това са буквално часовникови механизми, в които всяко едно колелце е от значение", каза Николай Попов.

"Става дума за баща, който е изгубил детето си. На първо място. Обективност от неговите думи, неговите мисли, аз, позволете ми да кажа, че не очаквам. Мъката не е отшумяла. Тя никога няма да отшуми. Съвсем ясна е тази позиция. Аз съм адвокат на обвинения в извършване на престъпление по транспорта и сега подсъдим водач на товарния автомобил, който от датата на самото произшествие се намира в затвора в Плевен. Той не е излязъл оттам. Не е получил опрощение за своята постъпка. Предстои произнасянето на съда. В рамките на процеса, който се гледа, са на лице участници такива каквито законът предвижда. Има прокурор, двама прокурора се явяват по това дело едновременно. Има назначено вещо лице."

Николай Попов: "Аз пък не очаквам обективност от адвоката на обвиняемия. С този човек сдружение правите ли - господин Карапетков?"

Явор Нотев: "Документът означава, че аз съм фен на ЦСКА."

Николай Попов: "Не, не означава, че сте фен на ЦСКА. Означава, че се сдружавате и това е юридическо лице по смисъла на закона и вътре вие сте се подписал. Учредител заедно с Карапетков, даже сте се подписали заедно.
Получавали ли сте от застрахователи суми, докато сте бил председател на Народното събрание , за да лобирате за техните интереси. Ето тук това са фактури, договори, публични информации.?"

Явор Нотев: "Не, не съм получавал суми. Адвокатите работим за пари и получаваме съответните фактури. Това означава, че сме с легализирани доходи."

"Невежа сте в материята и това го казвам най-отговорно."

Явор Нотев: "Дали съм учредител на фен клуб на ЦСКА? Това е самата истина. Но какъв извод се прави от това? Извинете. Дали съм бил народен представител в продължение на 12 години? Да, разбира се. От 2009 до 2022 година. Вижте, няма забрана на народните представители да упражняват тази дейност срещу хонорари. Това е разписано..."


  • 1 Един

    8 9 Отговор
    Просто го скрийте тоя герберски нещастник!
    Вече става гнусен, на всяко гърне мерудия, изведнъж се пръкна голям експерт - що не беше такъв преди да загине детето?! Прави си евтин и гнусен ПиАр на гроба на детето!

    10:14 20.10.2025

  • 2 Не знам

    15 7 Отговор
    този баща кога е тъгувал , след като часове след нелепата смърт на детето му , мир на душицата му , тръгна из медиите.

    Коментиран от #7

    10:15 20.10.2025

  • 3 тоя па

    7 4 Отговор
    Сутрин като стана и търся под леглото бащата...

    10:22 20.10.2025

  • 4 Бащата

    3 5 Отговор
    Отвратителен, брутален, нагъл, циничен, който играе хоро на гроба на мома а.
    Стремеж към власт и величие!
    Безкрупулен издруд!
    Затваряй си вонливата джука!
    Тепърва ще завалят дела срещу мазната ти, гърчеща се, нищожна geiska същност!

    10:26 20.10.2025

  • 5 Иван Вазов

    5 2 Отговор
    Бащата на Сияна е прав. Ако в България има един единствен човек, който може да изготвя експертизи, тогава ние няма експерти и нямаме капацитет за правосъдие!!!
    Преди време с огромна изненада научих, че в България няма, ама изобщо няма, дипломирани графолози! В полицията има само криминалисти, завършили двумесечен курс!!! по графология за любители. И тези хора са "вещи лица" и решават в съда човешки съдби, удостоверявайки подписи и почерци!!!

    Коментиран от #10

    10:27 20.10.2025

  • 6 мдаа

    6 2 Отговор
    Който не е бил в съдебните зали по наказателни дела по-добре да замълчи. Една част от делата се решават именно от вещите лица, защото експертизите имат решаващо значение за изхода на делото. Добрите наказателни адвокати не са тези, които разбират от право, а тези, които познават прокурора, съдията и вещото лице. Правото се извращава ежедневно и битката на бащата на Сияна за справедливост е повече от оправдана. Картелът между прокуратура, адвокатура, съд и експерти работи като смазана машина, която смазва всичко по пътя си, и най-вече истината и справедливостта. В резултат виновният става невинен, а мъртвият става виновен, защото за него няма презумпция за невиновност.

    10:28 20.10.2025

  • 7 007 лиценз ту кил

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не знам":

    Бащата наистина вече прекалява.

    А за нотев думите са излишни.

    10:29 20.10.2025

  • 8 Дориана

    2 0 Отговор
    Това е поредното доказателство за ширещата се корупция в България . Борисов и Пеевски докато не се махнат от политиката България не може да се оправи. Тези хора под мотото, че уж работили за хората закопаха българската демокрация и я замениха с диктатура, да не говорим с какви дългове загробиха и следващите поколения.

    10:29 20.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Ху (By Who)

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иван Вазов":

    Господин Вазов, в кой университет се дават дипломи за графолози? Ас много изкам да се дипломирам по тази специалност.

    10:33 20.10.2025

  • 11 удобно пропусна докторите

    1 0 Отговор
    в катастрофарския бизнес освен изброените участват и докорите . там няма ли врътки . имат повече работа я . днес 5 ранени и 2 измрели . има и за траурните агенции . надуват цените и пълнят джобовете . лобистите ги има и в юса . сега тръмпи е на най-високо ниво . може и радев да влияе . но ще е бегейски вариант . в по малки мащаби . в РФ има йерархия в правоотношенията . има фондации . практики орегулират разликите в взятките . легално е . хленчещи доктори нямат . дори невални в гулаг добре го третираха . с 2-3 присъди . деди ще го помилва тръмпи . йотова и тя помилва .

    10:37 20.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да бе, да

    0 1 Отговор
    Бащата бил невежа, а Нотев голям професионалист. За да разбереш кое е справедливо и кое е логично, не е нужно да си експерт, нито юрист. Претенциите за специални знания, зад които се крият адвокати и магистрати, имат за цел да накарат хората да си мислят, че това, което виждат, не е това, което си мислят, че виждат. Добрият адвокат защитава клиента си от това да му бъде постановена несправедлива присъда, но не и да играе с вещите лица, да води лъжесвидетели или да твърди неистини, хвърляйки цялата вина върху жертвите. Правото изисква почтеност от всички, които са избрали да се занимават с него, в противен случай се превръщат в съучастници на престъпници и измамници.

    10:41 20.10.2025

