Проговори мъжът, откарал в „Пирогов“ намушканото в мола момче

20 Октомври, 2025 20:46 723 6

  • убийство-
  • мол-
  • софия

За по малко от 5 секунди – спречкването между 15-годишните Красимир и Георги прераства в убийство. Това показват записи от видеокамерите в търговския център

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаното 15-годишно момче, което намушка с нож фатално свой връстник, е с редица криминални прояви. Жертвата - ученик от десети клас, е спортист без криминални регистрации. Момчето издъхва малко след като е закарано в спешна болница "Пирогов".

В ефира на БТВ проговори мъжът, който превозва тийнейджъра до лечебното заведение. Стефан Стефанов разказа, че е бил със семейството си в мола, когато чул крясъци: „Детето умира, детето умира“. Решил да помогне. Помолил охраната да съдействат, грабнал детето на ръце и го качил в автомобила си. В този момент 15-годишното момче не било в съзнание, а с него бил и братовчед му.

Стефан казва, че е разбрал, че вече има подаден сигнал на телефон 112, но решил, че момчето умира и затова взел решение да окаже първа помощ.

По думите му само за няколко минути стигнал до болницата, където веднага приели детето в противошокова зала.

Стефан вече е разпитан от СДВР. Показали му и кадри от камерите, на които се виждал извършителят, разказва още мъжът. За по малко от 5 секунди – спречкването между 15-годишните Красимир и Георги прераства в убийство. Това показват записи от видеокамерите в търговския център, казват от СДВР. По тяхна информация и двете момчета са в мола с приятели. Двете групи се срещат, а между двамата 15-годишни младежи има предишна вражда.

„Не е имало масово сбиване между приятелските групички. Спречкването е било между обвиняемия и жертвата“, каза Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София. По първоначална информация Красимир нанася удари на Георги. Тогава той вади сгъваем нож с острие около 10 см и нанася удар в сърцето на жертвата.

На етажа в търговския център в този момент има немалко хора, разказват очевидци. Чуват се крясъци.

„Детето умира! Детето умира!“ - тези думи чува Стефан Стефанов и вижда група от хора, събрани около 15-годишното момче. „Под гърдата беше набоден и му беше вдигната блузата, за да видят къде кърви детето. Не беше контактен. Отвориха аварийните асансьори. Охранителите подадоха сигнал до 112, но аз не съм чакал нито линейната, нито полицията“, разказва Стефан.

Той взима детето на ръце, стига до колата и го откарва в „Пирогов“. Казва, че не е видял никой да бяга.

„Извършителят се е оттеглил с негов приятел през аварийния ход. Прекосил е парк „Възраждане“ и е стигнал до трамвайна спирка на бул. „България“, откъдето се е придвижил до един от известните на полицията адреси в кв. „Христо Ботев“, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Малко след като е приет в болница, ученикът издъхва. Още вечерта предполагаемият извършител е задържан. Съдейства на полицията и показва оръжието.

За последните три години задържаният има регистрации за четири кражби и един грабеж. Заради това е настанен в социална институция до август миналата година.

Жертвата не е познат на полицията. До преди да загуби живота си Красимир е усмихнато и безпроблемно дете, разказва треньорката му по вдигане на тежести. Момчето се е готвило и за състезание.

„Много талантливо. Цяло лято идваше и тренираше, докато колегите му бяха на море. Никога не е влизало в никакви конфликти. Очите му говориха, че е добър човек“, разказва Кристиана Колева. От няколко седмици Красимир се променя и започва да закъснява и дори да пропуска занятия, казва още треньорката му.

Задържаният за убийството 15-годишнен младеж вече е с повдигнато обвинение. В следващите дни ще се гледа и мярката му за неотклонение. Заради възрастта му и факта, че е непълнолетен той може да получи максимум 5 години затвор. Освен него, вчера е било задържано и още едно момче. На камерите се вижда, че именно той си тръгва от търговския център с обвиняемия. Въпросното момче е разпитано като свидетел, а след това е освободено.

Разпитани са и още 10 души. Относно охраната в мола от полицията казаха, че не е имало как да предотвратят случилото се, защото всичко се е случило за секунди.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ???

    3 1 Отговор
    Че досега ням ли е бил, миcиpки?

    20:50 20.10.2025

  • 2 Родител

    6 0 Отговор
    Респект за този човек ,който е действал много адекватно , но тази наша територия е е в дъното под тинята в блатото

    Коментиран от #3

    20:51 20.10.2025

  • 3 новите поколения

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Родител":

    да не ги пращат на училище защото очевидно няма смисъл те са директно за зоологическата градина!

    20:54 20.10.2025

  • 4 А преди

    3 0 Отговор
    няколко часа в медиите писаха , че линейката дошла само след четири минути . Респект за адекватната реакция и смелост на човека , закарал умиращото момче в Пирогов . За съжаление раната от ножа е била смъртоносна .

    20:55 20.10.2025

  • 5 12340

    3 0 Отговор
    ".... За последните три години задържаният има регистрации за четири кражби и един грабеж....".... И е само на 15 години!

    20:55 20.10.2025

  • 6 00014

    2 0 Отговор
    Петнадесет годишно в десети клас?

    20:56 20.10.2025

