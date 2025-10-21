След убийството в мол в София: Митов на среща с ръководствата на големите търговски центрове

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес. Това посочиха от МВР.
Те ще обсъдят оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.
Повод за срещата е инцидентът в търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче.
1 Сила
Коментиран от #7
13:06 21.10.2025
2 Последния Софиянец
13:07 21.10.2025
3 оня с коня
всеки ден убийства ве
13:07 21.10.2025
4 МВР ли?!
13:08 21.10.2025
5 бай Бай
Смъртна присъда за убиеца.
Аааааамаха!
13:08 21.10.2025
6 Делю Хайдутин
13:08 21.10.2025
7 Лелеееееее
До коментар #1 от "Сила":Къдравото момиче среща с мъже ще прави.
13:09 21.10.2025
8 Онзи
13:09 21.10.2025
9 Павел
13:10 21.10.2025
10 Тая
13:12 21.10.2025
11 Да бе
13:15 21.10.2025
12 Ура,,Ура
13:16 21.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТРЯБВА И РАБОТА ДА СЕ ВЪРШИ!!
ВСЕ ПАК НИЕ ВИ ГИ ПЛАЩАМЕ!!!
И ПОД РАБОТА НЕ РАЗБИРАЙТЕ , ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ БИЯТ МИРНИТЕ ГРАЖДАНИ , КОГАТО СКОРО ИЗЛЕЗЕМ ПО ПЛОЩАДИТЕ!
13:16 21.10.2025
14 ДанитУ
13:16 21.10.2025
15 Уса
13:19 21.10.2025
16 Какво
13:21 21.10.2025
17 пешо
13:24 21.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 От ляв педал
Това правителство , начело с волопада е за арест- до един!
13:25 21.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Момчетата на Борисов
13:29 21.10.2025
22 Боруна Лом
13:35 21.10.2025