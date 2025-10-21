След убийството в мол в София: Митов на среща с ръководствата на големите търговски центрове

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес. Това посочиха от МВР.

Те ще обсъдят оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

Повод за срещата е инцидентът в търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче.