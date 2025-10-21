Новини
След убийството в мол в София: Митов на среща с ръководствата на големите търговски центрове

21 Октомври, 2025 13:04 600 22

Те ще обсъдят оптимизирането на мерките за сигурност в обектите

След убийството в мол в София: Митов на среща с ръководствата на големите търговски центрове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес. Това посочиха от МВР.

Те ще обсъдят оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

Повод за срещата е инцидентът в търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче.


  • 1 Сила

    5 1 Отговор
    Пак ...е , и ??!

    Коментиран от #7

    13:06 21.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.Свиквайте.И днес роми се клаха в училище в римския квартал.

    13:07 21.10.2025

  • 3 оня с коня

    17 1 Отговор
    митов не разбираш ли че трябва да си ходиш?

    всеки ден убийства ве

    13:07 21.10.2025

  • 4 МВР ли?!

    19 0 Отговор
    Стане ли въпрос за сигурност на гражданите, никакви ги няма милиционерите. Броят си пачките с пари и друго не ги интересува.

    13:08 21.10.2025

  • 5 бай Бай

    7 1 Отговор
    Лукови глави.
    Смъртна присъда за убиеца.
    Аааааамаха!

    13:08 21.10.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    15 0 Отговор
    На входа на Мола табели : Забранено за римляни

    13:08 21.10.2025

  • 7 Лелеееееее

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Къдравото момиче среща с мъже ще прави.

    13:09 21.10.2025

  • 8 Онзи

    14 0 Отговор
    Къдравата си нахлупи качулка, след като дъжда спря

    13:09 21.10.2025

  • 9 Павел

    6 0 Отговор
    Докато има служебно правителство, без пряка отговорност, и докато има "толерантност към малцинставата", положението ще е зле и все по-зле ще става. За голямо съжаление и етнически българи също се самоубиват заради безхаберието на държавните служители, наричащи се контролни органи.

    13:10 21.10.2025

  • 10 Тая

    4 0 Отговор
    Се е . е

    13:12 21.10.2025

  • 11 Да бе

    4 0 Отговор
    И така реши проблема нали??Който носи нож 5 годинки ефективно по бързата.всеки трети запасал нож я на колана я на джоба .Времето на башибозука ли се върна какво ли???

    13:15 21.10.2025

  • 12 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Практика е тук винаги когато стане голяма беля, тогава да се вземат "мерки". И започват едни обиколки по студията и едни оправдания и едни интервюта с едни и същи омразни на всички коментатори и политолози. Как не омръзна на всички големи медии да правят едно и също непрекъснато и сутрин и вечер гарнирано с досадни реклами? Не ви обичат хората. Разберете го най накрая.

    13:16 21.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ТО НЕ СТАВА САМО С ВДИГАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ!!
    ТРЯБВА И РАБОТА ДА СЕ ВЪРШИ!!
    ВСЕ ПАК НИЕ ВИ ГИ ПЛАЩАМЕ!!!
    И ПОД РАБОТА НЕ РАЗБИРАЙТЕ , ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ БИЯТ МИРНИТЕ ГРАЖДАНИ , КОГАТО СКОРО ИЗЛЕЗЕМ ПО ПЛОЩАДИТЕ!

    13:16 21.10.2025

  • 14 ДанитУ

    13 0 Отговор
    с неговите псевдо дейности не се спря ! Оставка и нищо друго !

    13:16 21.10.2025

  • 15 Уса

    9 0 Отговор
    Митов е къдрав пдрс

    13:19 21.10.2025

  • 16 Какво

    5 0 Отговор
    сега ? Яки мускулести момчета ли иска да назначава ?

    13:21 21.10.2025

  • 17 пешо

    5 0 Отговор
    сменете го тоя палячо

    13:24 21.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От ляв педал

    4 0 Отговор
    Какво може да се очаква!
    Това правителство , начело с волопада е за арест- до един!

    13:25 21.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Момчетата на Борисов

    0 0 Отговор
    От ИПОН ще се справят. Развиваме дейност, за коя о младежите ще плащат, че и бакшиш ще дават!

    13:29 21.10.2025

  • 22 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    МИТООООФ, И ТВОЯТА РОДА СЪЩОТО!

    13:35 21.10.2025

