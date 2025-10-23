Алгафари: Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил

Публичният дебат не засяга същинските проблеми, а е някаква лицемерна обвивка, в която друго се разменя. Същинският разговор е за това накъде върви България. Винаги темите са руското влияние и свързани с президента, и с върховенството на правото. Това са проблемите, а не Радев колко коли ще кара от НСО. Това заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".

Кой се крие зад "тъмната страна"

"Не си спомням за видима власт след 1989 г. Все някакви кръгове и някакви хора, които са били от тъмната страна. При нас липсва закон за лобизма", каза PR експертът Нидал Алгафари.

Доц. Лозанов отбеляза, че при изборите в Пазарджик има сериозни съмнения за купуване на гласове.

"Създава се впечатление, че всички са маскари, както е казал Бай Ганьо. Наш морален дълг е да правим всекидневен избор между доброто и злото", добави той.

На въпрос започнаха ли в един глас да говорят президентът и опозицията - ПП-ДБ, доц. Лозанов отговори, че ПП-ДБ са превърнати в основна мишена и "ще изчезнат всеки момент от политическата карта".

Той е на мнение, че няма да се свържат с президента Румен Радев.

Вътрешна омраза в парламента

Алгафари подчерта пред Bulgaria ON AIR, че освен ПП-ДБ, "Възраждане" също е опозиция.

"Лидерите се мразят помежду си. Има някаква вътрешна омраза, която не им помага да се сплотят и да направят нещо заедно", добави той.

Според него Радев няма да работи с тях, защото ще му е изключително трудно.

"Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил", посочи Алгафари.

Прогноза за бъдещето в страната

PR експертът смята, че през следващите три години ще имаме стабилно управление и не се очакват предсрочни парламентарни избори.

"Ще има голямо объркване по малките бакалии с еврото, когато започнат да се пробутват фалшиви пари", каза още Алгафари.

Доц. Лозанов подчерта, че не може невинни хора да стоят в ареста и заяви, че това е един от големите проблеми в страната.