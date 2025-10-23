Алгафари: Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил

Публичният дебат не засяга същинските проблеми, а е някаква лицемерна обвивка, в която друго се разменя. Същинският разговор е за това накъде върви България. Винаги темите са руското влияние и свързани с президента, и с върховенството на правото. Това са проблемите, а не Радев колко коли ще кара от НСО. Това заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".
Кой се крие зад "тъмната страна"
"Не си спомням за видима власт след 1989 г. Все някакви кръгове и някакви хора, които са били от тъмната страна. При нас липсва закон за лобизма", каза PR експертът Нидал Алгафари.
Доц. Лозанов отбеляза, че при изборите в Пазарджик има сериозни съмнения за купуване на гласове.
"Създава се впечатление, че всички са маскари, както е казал Бай Ганьо. Наш морален дълг е да правим всекидневен избор между доброто и злото", добави той.
На въпрос започнаха ли в един глас да говорят президентът и опозицията - ПП-ДБ, доц. Лозанов отговори, че ПП-ДБ са превърнати в основна мишена и "ще изчезнат всеки момент от политическата карта".
Той е на мнение, че няма да се свържат с президента Румен Радев.
Вътрешна омраза в парламента
Алгафари подчерта пред Bulgaria ON AIR, че освен ПП-ДБ, "Възраждане" също е опозиция.
"Лидерите се мразят помежду си. Има някаква вътрешна омраза, която не им помага да се сплотят и да направят нещо заедно", добави той.
Според него Радев няма да работи с тях, защото ще му е изключително трудно.
"Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил", посочи Алгафари.
Прогноза за бъдещето в страната
PR експертът смята, че през следващите три години ще имаме стабилно управление и не се очакват предсрочни парламентарни избори.
"Ще има голямо объркване по малките бакалии с еврото, когато започнат да се пробутват фалшиви пари", каза още Алгафари.
Доц. Лозанов подчерта, че не може невинни хора да стоят в ареста и заяви, че това е един от големите проблеми в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Недал
22:43 23.10.2025
2 Аз пък
22:45 23.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Как да обясниш
22:50 23.10.2025
6 Град Симитли
Коментиран от #16
22:50 23.10.2025
7 Гост
22:53 23.10.2025
8 Новичок
22:54 23.10.2025
9 Въобще даже не мисля
22:54 23.10.2025
10 Един
Какво са постигнали тия двамата? Бивши партийни труженици специализирали се в пребоядисване и фелацио на който плаща най-добре!
Втръсна ми да гледам подобни мизерници и такива морално деградирали отрепляци да ми четат морал и да ми дават акъл! На стадиона и после на прасетата!
22:57 23.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бг гражданин
22:59 23.10.2025
13 Ама пък аз мисля, че не само
22:59 23.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДВА
23:01 23.10.2025
16 Не е видял
До коментар #6 от "Град Симитли":защото няма очи да гледа...
23:01 23.10.2025
17 Кире Либерало
23:02 23.10.2025
18 Смрадльо
23:04 23.10.2025