Алгафари: Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил

23 Октомври, 2025 22:40 510 18

На въпрос започнаха ли в един глас да говорят президентът и опозицията - ПП-ДБ, доц. Георги Лозанов отговори, че ПП-ДБ са превърнати в основна мишена и "ще изчезнат всеки момент от политическата карта"

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова

Публичният дебат не засяга същинските проблеми, а е някаква лицемерна обвивка, в която друго се разменя. Същинският разговор е за това накъде върви България. Винаги темите са руското влияние и свързани с президента, и с върховенството на правото. Това са проблемите, а не Радев колко коли ще кара от НСО. Това заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".

Кой се крие зад "тъмната страна"

"Не си спомням за видима власт след 1989 г. Все някакви кръгове и някакви хора, които са били от тъмната страна. При нас липсва закон за лобизма", каза PR експертът Нидал Алгафари.

Доц. Лозанов отбеляза, че при изборите в Пазарджик има сериозни съмнения за купуване на гласове.

"Създава се впечатление, че всички са маскари, както е казал Бай Ганьо. Наш морален дълг е да правим всекидневен избор между доброто и злото", добави той.

На въпрос започнаха ли в един глас да говорят президентът и опозицията - ПП-ДБ, доц. Лозанов отговори, че ПП-ДБ са превърнати в основна мишена и "ще изчезнат всеки момент от политическата карта".

Той е на мнение, че няма да се свържат с президента Румен Радев.

Вътрешна омраза в парламента

Алгафари подчерта пред Bulgaria ON AIR, че освен ПП-ДБ, "Възраждане" също е опозиция.

"Лидерите се мразят помежду си. Има някаква вътрешна омраза, която не им помага да се сплотят и да направят нещо заедно", добави той.

Според него Радев няма да работи с тях, защото ще му е изключително трудно.

"Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил", посочи Алгафари.

Прогноза за бъдещето в страната

PR експертът смята, че през следващите три години ще имаме стабилно управление и не се очакват предсрочни парламентарни избори.

"Ще има голямо объркване по малките бакалии с еврото, когато започнат да се пробутват фалшиви пари", каза още Алгафари.

Доц. Лозанов подчерта, че не може невинни хора да стоят в ареста и заяви, че това е един от големите проблеми в страната.


  • 1 Недал

    9 1 Отговор
    Самозел

    22:43 23.10.2025

  • 2 Аз пък

    6 1 Отговор
    На един от тез жената съм карал с изнасяне на завоите и вратите напред.

    22:45 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как да обясниш

    2 1 Отговор
    КОЙ да обедини. Разиграли се МЕЧКИ или гушнати....

    22:50 23.10.2025

  • 6 Град Симитли

    15 1 Отговор
    Затуй пък, Нивзел ал Кухари обединява всички българи--повръща им се, щом го видят и псуват скверно, мръснословно!

    Коментиран от #16

    22:50 23.10.2025

  • 7 Гост

    12 1 Отговор
    Пак ли тая долна мръсница ни показвате бе??! Ай стига дееее

    22:53 23.10.2025

  • 8 Новичок

    10 1 Отговор
    Пак ли тоз "PR експерт" бре.Пфу...

    22:54 23.10.2025

  • 9 Въобще даже не мисля

    10 1 Отговор
    Че Радев трябва нещо да обединява. Аз искам да го видя като булдок който месо къса. АТЛАНТИЧЕСКО МИРИЗЛИВО МЕСО до кокал ...

    22:54 23.10.2025

  • 10 Един

    5 1 Отговор
    Двама гнусни И БЕЗДАРНИ продажници! Не за 30 за 3 спукани сребърника и майка си ще продадат тия!
    Какво са постигнали тия двамата? Бивши партийни труженици специализирали се в пребоядисване и фелацио на който плаща най-добре!
    Втръсна ми да гледам подобни мизерници и такива морално деградирали отрепляци да ми четат морал и да ми дават акъл! На стадиона и после на прасетата!

    22:57 23.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бг гражданин

    5 1 Отговор
    Свършиха българите,пак тоя противен тип показвате, анализи прави чак,Радев коментира тоя никакъвец!!!

    22:59 23.10.2025

  • 13 Ама пък аз мисля, че не само

    3 1 Отговор
    Ще има голямо объркване по малките бакалии, но и на доста атлантенца ще им разбият кратуните с чукове и никакво НСО няма да ги опази. То се почна впрочем с един корумпиран прокурор и сега само гледайте как ще стане вирусно... само малка мотивация им трябва

    22:59 23.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДВА

    2 1 Отговор
    ОТПА ДЪКА

    23:01 23.10.2025

  • 16 Не е видял

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Град Симитли":

    защото няма очи да гледа...

    23:01 23.10.2025

  • 17 Кире Либерало

    0 0 Отговор
    Що па трябва да обеденява Радев, нали сме демокрация, в щатите Тръмп само разединява американците. Нали сме американци с томахавки и лъкове. :DDD

    23:02 23.10.2025

  • 18 Смрадльо

    0 0 Отговор
    Идва време на промяната и такива сополи като тебе и тоя коч Лозанов ще бъдете размазани на някоя кофа за смет!

    23:04 23.10.2025

