Румен Радев изпрати нови посланици в Италия, Португалия, Финландия и Колумбия

30 Декември, 2025 11:59 741 17

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет

Румен Радев изпрати нови посланици в Италия, Португалия, Финландия и Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици в четири страни, обяви БТА.

Иван Кондов е новият български посланик в Италия. Той бе служебен министър на вътрешните работи в няколко служебни правителства.

Елена Шекерлетова пък е новият посланик в Португалия. До момента тя бе заместник-министър на външните работи.

Зорница Апостолова, съветникът по външна политика на президента Радев става посланик на България във Финландия.

Посланикът на страната ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Колумбия.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Указите за назначаването на дипломатите са публикувани в "Държавен вестник".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    7 0 Отговор
    наследници на БКП и ДС субекти из ключови държави ! И живот на стабилна държавна хранилка ,че до старини.

    12:08 30.12.2025

  • 2 мутрафон

    3 1 Отговор
    Предлагаме за посланик в Сърбия нашия човек Боко Банкянския.

    12:09 30.12.2025

  • 4 КРАДЕВ

    4 1 Отговор
    ТОВА Е ЧОВЕК, КОЙТО НАРУШИ ВСИЧКИ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ ПО. ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО СИ !! СРАМОТА И ПОЗОР ЗА НЕГО !!!

    Коментиран от #9, #12, #16

    12:12 30.12.2025

  • 5 Иво

    3 0 Отговор
    Мда...изключително подробна биография от две прости изречения, първото от което е името, Впечатляващо наистина.

    12:12 30.12.2025

  • 9 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "КРАДЕВ":

    Това едно на ръка, ама дето с този заробващ договор с "Боташ", дето България всеки ден плаща по милион и половина лева на Турция, как така прокуратурата си мълчи? Кой знае колко още други неща знае за него Пеевски. Всички са крадци,брате, свестни управляващи от половин век НЯМА!

    12:15 30.12.2025

  • 11 Какво да чакаш

    1 0 Отговор
    ...в предпочивен ден от Венци пияндурника?

    12:19 30.12.2025

  • 13 Любопитен

    5 0 Отговор
    Какви пари вземат тези посланици и каква работа вършат ???

    Коментиран от #14

    12:20 30.12.2025

  • 14 Говори се, че

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитен":

    Около 5000 лева. Декларират приятелски отношения, поднасят венци, ръкопляскат и пускат някоя друга сълза на народни танци на българската общност. Хапване, пийване със сънародниците в чужбина. Посрещане на Илияна Йотова - тя винаги пристига на екскурзия и за подаръци. И преписват политическите новини от миналата седмица, като ги пращат в София, подписани "Актуално".

    12:26 30.12.2025

  • 15 И покрай

    4 0 Отговор
    тези "полиглоти" и семействата им , и преводачи с техните ! Лежи , па яж , Ганьо гърби и плаща !

    12:29 30.12.2025

  • 16 Троленето

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "КРАДЕВ":

    освен, че с нищо не ти е полезно, показва поръчителите, които са вредни за България!

    12:30 30.12.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Колумбия? Защо имаме посланик в Колумбия? Бело ли ще внасяме оттам? Народни пари на вятъра!

    12:36 30.12.2025

