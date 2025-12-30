Румен Радев изпрати нови посланици в Италия, Португалия, Финландия и Колумбия

Президентът Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици в четири страни, обяви БТА.
Иван Кондов е новият български посланик в Италия. Той бе служебен министър на вътрешните работи в няколко служебни правителства.
Елена Шекерлетова пък е новият посланик в Португалия. До момента тя бе заместник-министър на външните работи.
Зорница Апостолова, съветникът по външна политика на президента Радев става посланик на България във Финландия.
Посланикът на страната ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Колумбия.
Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.
Указите за назначаването на дипломатите са публикувани в "Държавен вестник".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Все
12:08 30.12.2025
2 мутрафон
12:09 30.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 КРАДЕВ
Коментиран от #9, #12, #16
12:12 30.12.2025
5 Иво
12:12 30.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мнение
До коментар #4 от "КРАДЕВ":Това едно на ръка, ама дето с този заробващ договор с "Боташ", дето България всеки ден плаща по милион и половина лева на Турция, как така прокуратурата си мълчи? Кой знае колко още други неща знае за него Пеевски. Всички са крадци,брате, свестни управляващи от половин век НЯМА!
12:15 30.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Какво да чакаш
12:19 30.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Любопитен
Коментиран от #14
12:20 30.12.2025
14 Говори се, че
До коментар #13 от "Любопитен":Около 5000 лева. Декларират приятелски отношения, поднасят венци, ръкопляскат и пускат някоя друга сълза на народни танци на българската общност. Хапване, пийване със сънародниците в чужбина. Посрещане на Илияна Йотова - тя винаги пристига на екскурзия и за подаръци. И преписват политическите новини от миналата седмица, като ги пращат в София, подписани "Актуално".
12:26 30.12.2025
15 И покрай
12:29 30.12.2025
16 Троленето
До коментар #4 от "КРАДЕВ":освен, че с нищо не ти е полезно, показва поръчителите, които са вредни за България!
12:30 30.12.2025
17 Ивелин Михайлов
12:36 30.12.2025