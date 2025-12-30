Румен Радев изпрати нови посланици в Италия, Португалия, Финландия и Колумбия

Президентът Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици в четири страни, обяви БТА.

Иван Кондов е новият български посланик в Италия. Той бе служебен министър на вътрешните работи в няколко служебни правителства.

Елена Шекерлетова пък е новият посланик в Португалия. До момента тя бе заместник-министър на външните работи.

Зорница Апостолова, съветникът по външна политика на президента Радев става посланик на България във Финландия.

Посланикът на страната ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Колумбия.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Указите за назначаването на дипломатите са публикувани в "Държавен вестник".