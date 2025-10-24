Новини
България
Строителни измамници излизат от ареста срещу гаранция от 80 000 лева

24 Октомври, 2025 18:48 399 6

Пред съда Басри Али призна, че е закъснял с някои строителни обекти, но по думите му, ако не беше задържан, щеше да довърши някои от тях

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Пловдив пусна под парични гаранции двамата обвиняеми за строителни измами Басри Али и Милена Ангелова. За 50-годишния мъж паричният размер е определен на 70 000 лева, а за 35-годишната жена – на 10 000 лева, съобщи БНР.

Двамата са обвинени в измами със строежи на къщи за около 640 000 лева в три области на страната – София, Пловдив и Пазарджик. Според прокуратурата, Али и Ангелова са прибирали парите на желаещите да имат дом, започвали работа и после изоставяли обектите. Схемата е действала в последните три години.

Пред съда Басри Али призна, че е закъснял с някои строителни обекти, но по думите му, ако не беше задържан, щеше да довърши някои от тях. "Вярно е, закъснях със строителните обекти, но ако не бях задържан във вторник, щях да довърша някои от тях. Полицията дойде в базата ни в Съединение и сама видя колко строителна техника имаме. Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите. Не сме измамници, а просто ми трябваше още малко време, за да приключа," заяви обвиняемият.

Според задържаните, стореното от тях не е престъпление, а търговски неуспех. Защитникът на Али – адвокат Георги Спасов, категорично заяви в залата, че действията на клиента му не могат да се квалифицират като измама.

Али твърди, че от единадесетте посочени от обвинението случаи десет са реално започнати строежи. Той уточни, че по някои договори работата е приключена по взаимно съгласие и че на клиентите ще бъдат върнати средства, където има неизпълнение.

Съдия Васил Тасев посочи, че няма достатъчно основания да задържи обвиняемите под стража, а и двамата са с чисто съдебно минало. "От показанията се установява, че част от договорените строително-монтажни дейности са били реално извършени, макар и не напълно. Фирмата разполага с техника, средства и персонал. Не може категорично да се направи извод, че обвиняемите са имали първоначално намерение да измамят клиентите си," посочи съдията.

50-годишният мъж и 35-годишната жена бяха задържани в Пловдив по жалба на 11 граждани, на които те обещали да им построят жилища. Измамната схема е действала в последните три години – от декември 2022 година до август 2025 година.

За престъплението, за което са обвинени двамата, Наказателният кодекс предвижда от една до осем години затвор. Решението на съда не е окончателно и подлежи на протест в тридневен срок. Прокурор Димитър Костов заяви пред "24 часа", че ще протестира гаранцията.

Ролята на Милена Ангелова в схемата е била да изготвя договорите и придружаващата документация, свързана със строителните дейности. Според прокуратурата обаче, тя е действала като помагач на Басри Али в измамната схема.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 който може и иска

    1 0 Отговор
    нека се въоръжи и издава и испълнява истински присъди

    18:50 24.10.2025

  • 2 ако не бях задържан във вторник

    1 0 Отговор
    сега нямаше да кихам още пари и гаранция

    а измамените да пият студена вода

    18:56 24.10.2025

  • 3 ФАКТ

    0 0 Отговор
    за милиони нема закои за миярди хептен

    18:57 24.10.2025

  • 4 Това е !

    1 0 Отговор
    Това е !

    Най Честото !

    Взема Парите !

    И Не си Свършва Работата !

    Върви Го Гони !

    После !

    Зависи !

    Колко Си Вътре !

    Известно е !

    Още От Времето !

    На Социализма !

    18:57 24.10.2025

  • 5 за крадливите дами винаги с отстъпка

    1 0 Отговор
    За 50-годишния мъж паричният размер е определен на 70 000 лева, а за 35-годишната жена – на 10 000 лева

    18:58 24.10.2025

  • 6 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Щом измамата е за 640 000, то 90 000 са им джобните, а опасност да измамят нови шарани няма, тъй като съдията е преценил, че те са силно засрамени и разкаяни и даже разколебани като обвинението.

    19:02 24.10.2025

Новини по градове:
