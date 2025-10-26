Новини
България »
Тази нощ 18-годишна шофьорка загина в катастрофа край Троян
  Тема: Войната на пътя

Тази нощ 18-годишна шофьорка загина в катастрофа край Троян

26 Октомври, 2025 11:56 1 387 17

  • момиче-
  • загина-
  • шофьорка-
  • катастрофа

Пострадали са трима пътници

Тази нощ 18-годишна шофьорка загина в катастрофа край Троян - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал тази нощ около 1 часа на пътя от Орешак в посока Троян.

Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал.

На място е починала 18-годишната шофьорка. Пострадали са трима пътници. 22-годишен е откаран в троянската болница, а 17-годишен е транспортиран за лечебно заведение в Плевен.

22-годишен младеж е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Изясняват се причините за инцидента.

Катастрофата отново поставя въпроса доколко младите шофьори са подготвени да шофират през нощта. Вторият въпрос е дали се съобразяват с пътната настилка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно -

    13 0 Отговор
    Придобита книжка чрез краката

    11:59 26.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Абе колко пъти да ви кажа че НЕМА ЗНАЧЕНИЕ!!!

    ВАЖНО Е ЧЕ КРАДЦИТЕ ПУСНАХА НОВИ 3 ОТСЕЧКИ ЗА СРЕДНА СКОРОСТ!!!

    ако сте си платили 100те кинта рекет на милицията, мренето си е е за ваша сметка!!!

    12:04 26.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    а... и кво значи да се съобразяват с пътната настилка?
    Тя тая настилка не трябва ли да отговаря на определени критерии?

    Коментиран от #6, #17

    12:05 26.10.2025

  • 4 Тъжни новини

    13 0 Отговор
    Книжката не гарантира умения, но децата сега се учат трудно и кърваво. Да си добър родител значи, че трябва да бъдеш и достатъчно твърд. Жалко за детето!

    Коментиран от #7, #14

    12:05 26.10.2025

  • 5 Камикадзетата

    6 0 Отговор
    На този път като напънат комиците ,и целият двигател излиза със сто метра напред

    12:10 26.10.2025

  • 6 Ко речи?

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Напр. колко е мокра или заледена. Това не можеш да го фиксираш.

    12:14 26.10.2025

  • 7 Мдааааа...

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тъжни новини":

    Да така е, но когато ги нямаш и я получиш фиктивно, резултатът винаги е трагичен.

    12:15 26.10.2025

  • 8 паметник на ТАТО във всеки град

    6 2 Отговор
    важното е че мама и тате са й купили кола да има детето

    едно време работихме за да си купим колите и ги ценяхме сега газ до дупка

    Коментиран от #10

    12:19 26.10.2025

  • 9 бай Онзи

    6 0 Отговор
    Най-вероятно са били без колани. Момата са я напънали да кара, че мъжкият отбор е бил здраво почерпен, а тя със сигурност е била с нулев опит на тъмно. Аз самият имам книжка от 1988 г. и избягвам да карам по тъмно, защото е много напрягащо.

    12:20 26.10.2025

  • 10 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Ми, не става ясно чия е колата.

    12:20 26.10.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    И тая ли вчера е взела книжка и никога не е карала по тъмно..

    12:21 26.10.2025

  • 12 Исторически парк

    2 1 Отговор
    А брюксел ще свалят годините за книжка от 18 на 17 💀☠

    12:22 26.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ПуХчо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тъжни новини":

    Не е само до възпитанието на родителите а и до учители, обществото. Колата може да е дал всеки, да се научиат децата на отговорност е отговорност на всички с които те контактуват.

    12:24 26.10.2025

  • 15 Щастливеца

    1 0 Отговор
    100% причината е превишена скорост в съчетание с несъобразяване с пътната настилка. Ако беше спазвала ограниченията и вместо със 180 бе карала с 80 вероятно все още щеше да се радва на живота.

    Коментиран от #16

    12:27 26.10.2025

  • 16 В този участък няма 80

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Щастливеца":

    Между 40 и 60 км в час са ограниченията между Орешак и Троян. Предполагам че не си ходила и затова не знаеш. Там където свършва табелката Орешак започва табелката Троян като населено място.

    12:38 26.10.2025

  • 17 Щастливеца

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Трябва, но не отговаря. Знаеш ли колко голяма е разликата от трябва до отговаря. Горе долу по твоята логиката е - дай да се изтрепем защото някой, нещо трябвало да направи.

    12:42 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове