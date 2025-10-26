Тази нощ 18-годишна шофьорка загина в катастрофа край Троян

18-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч.
Инцидентът е станал тази нощ около 1 часа на пътя от Орешак в посока Троян.
Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал.
На място е починала 18-годишната шофьорка. Пострадали са трима пътници. 22-годишен е откаран в троянската болница, а 17-годишен е транспортиран за лечебно заведение в Плевен.
22-годишен младеж е освободен за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство. Изясняват се причините за инцидента.
Катастрофата отново поставя въпроса доколко младите шофьори са подготвени да шофират през нощта. Вторият въпрос е дали се съобразяват с пътната настилка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясно -
11:59 26.10.2025
2 ДрайвингПлежър
ВАЖНО Е ЧЕ КРАДЦИТЕ ПУСНАХА НОВИ 3 ОТСЕЧКИ ЗА СРЕДНА СКОРОСТ!!!
ако сте си платили 100те кинта рекет на милицията, мренето си е е за ваша сметка!!!
12:04 26.10.2025
3 ДрайвингПлежър
Тя тая настилка не трябва ли да отговаря на определени критерии?
Коментиран от #6, #17
12:05 26.10.2025
4 Тъжни новини
Коментиран от #7, #14
12:05 26.10.2025
5 Камикадзетата
12:10 26.10.2025
6 Ко речи?
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Напр. колко е мокра или заледена. Това не можеш да го фиксираш.
12:14 26.10.2025
7 Мдааааа...
До коментар #4 от "Тъжни новини":Да така е, но когато ги нямаш и я получиш фиктивно, резултатът винаги е трагичен.
12:15 26.10.2025
8 паметник на ТАТО във всеки град
едно време работихме за да си купим колите и ги ценяхме сега газ до дупка
Коментиран от #10
12:19 26.10.2025
9 бай Онзи
12:20 26.10.2025
10 Ко речи?
До коментар #8 от "паметник на ТАТО във всеки град":Ми, не става ясно чия е колата.
12:20 26.10.2025
11 Ивелин Михайлов
12:21 26.10.2025
12 Исторически парк
12:22 26.10.2025
14 ПуХчо
До коментар #4 от "Тъжни новини":Не е само до възпитанието на родителите а и до учители, обществото. Колата може да е дал всеки, да се научиат децата на отговорност е отговорност на всички с които те контактуват.
12:24 26.10.2025
15 Щастливеца
Коментиран от #16
12:27 26.10.2025
16 В този участък няма 80
До коментар #15 от "Щастливеца":Между 40 и 60 км в час са ограниченията между Орешак и Троян. Предполагам че не си ходила и затова не знаеш. Там където свършва табелката Орешак започва табелката Троян като населено място.
12:38 26.10.2025
17 Щастливеца
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Трябва, но не отговаря. Знаеш ли колко голяма е разликата от трябва до отговаря. Горе долу по твоята логиката е - дай да се изтрепем защото някой, нещо трябвало да направи.
12:42 26.10.2025