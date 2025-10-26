Новини
България »
Кола е намерена в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Кола е намерена в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

26 Октомври, 2025 13:19 986 11

  • катастрофа-
  • съединение-
  • отводнителен канал-
  • загинал-
  • ранени

На място са установени шофьорът и две пътнички

Кола е намерена в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобил е паднал в отводнителен канал на пътя между село Войсил и Съединение, Пловдивско. Сигнал е подаден около 00:30 ч. на тел. 112.

На място са установени шофьорът и две пътнички, които са транспортирани в болница.

При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 1 Отговор
    На територията управлявана от 🎃➕🐷 цари хаос и беззаконие.

    13:21 26.10.2025

  • 2 за съжаление народа

    7 0 Отговор
    явно търси белята с високи скорости и изпреварване
    или страх от въвеждането на еврото

    13:22 26.10.2025

  • 3 Българин..

    7 0 Отговор
    Хъшлаците са си допивали цяла сутрин и са се събудили в дерето!

    13:24 26.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Пукнал е като куче.

    13:26 26.10.2025

  • 5 Кво има се изяснява😅😅😅

    10 0 Отговор
    Пищяла е чалгата онея са му викали даи ощее веднъж се живей🤣🤣🤣🤣тва ли може колата само да минем на червено да живеем забранено🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    13:28 26.10.2025

  • 6 Програмист

    4 0 Отговор
    Тамън ги навил за тройка

    13:34 26.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Капне малко дъжд и почва клане по пътищата като миналата седмица

    13:35 26.10.2025

  • 8 дореми

    7 0 Отговор
    Квартет ромеи станал на трио.

    13:36 26.10.2025

  • 9 Преди малко ми открадна мнението от

    0 0 Отговор
    екранчето чрез поредна хитрина на сайта но в един момент ще ти е последна да знаеш.

    13:43 26.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трап

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кво има се изяснява😅😅😅":

    "Води ме в някоя квартална кръчма... бясно карай на червено..."

    Е това трябва да е на Ганчо химнът. А девизът "Баткаа, глей ко праи на трета..." Добре е, че скоро Ганчо ще изчезне.

    14:05 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове