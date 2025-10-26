Кола е намерена в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Автомобил е паднал в отводнителен канал на пътя между село Войсил и Съединение, Пловдивско. Сигнал е подаден около 00:30 ч. на тел. 112.
На място са установени шофьорът и две пътнички, които са транспортирани в болница.
При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана.
По случая е образувано досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват.
1 Гост
13:21 26.10.2025
2 за съжаление народа
или страх от въвеждането на еврото
13:22 26.10.2025
3 Българин..
13:24 26.10.2025
4 Данко Харсъзина
13:26 26.10.2025
5 Кво има се изяснява😅😅😅
Коментиран от #11
13:28 26.10.2025
6 Програмист
13:34 26.10.2025
7 Ивелин Михайлов
13:35 26.10.2025
8 дореми
13:36 26.10.2025
9 Преди малко ми открадна мнението от
13:43 26.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трап
До коментар #5 от "Кво има се изяснява😅😅😅":"Води ме в някоя квартална кръчма... бясно карай на червено..."
Е това трябва да е на Ганчо химнът. А девизът "Баткаа, глей ко праи на трета..." Добре е, че скоро Ганчо ще изчезне.
14:05 26.10.2025