Новини
България »
Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва

Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва

26 Октомври, 2025 18:40 850 18

  • никанор-
  • църногорски манастир „св. св. козма и дамян”-
  • синод

Още от началото на конфликта в Украйна аз и патриархът станахме лицата на двете течения в Българската православна църква

Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Къде са границите на вярата, за кого е предназначена и за кого - не? Тази седмица излезе информация, че архимандрит Никанор има забрана да проповядва. Защо е наказан дългогодишният игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян”?

„Първоначално ми забраниха един месец да отслужвам Света литургия, но после излезе друг документ за две седмици. Официалната причина е във връзка с ревизия, която се точи вече девет месеца. Искат да предоставя документи, които не съществуват. Не сме водили дребни сметки”, посочи отецът. По думите му манастирът е дом на хора, а не предприятие.

„Краде се с фактури, а не без. Ако човек иска да злоупотреби, ще го направи. Наказанието намирам за неправилно”, казва още архимандрит Никанор. Той не скри, че е подал молба да напусне епархията, тъй като не можел да работи с нейното ръководство.

„Още от началото на конфликта в Украйна аз и патриархът станахме лицата на двете течения в Българската православна църква. Той си повтаряше руските опорки и оправдава войната, а аз съм се изказвал много пъти в опозиция на това. Разграничавал съм се от него като личност още като беше митрополит”, добавя свещеникът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    17 5 Отговор
    Оф, поредния дето вкарва политиката във всичко.

    18:50 26.10.2025

  • 2 Сила

    10 9 Отговор
    Сатанаил Мутрофански , патриарх копейски ...амин за БПЦ то !!!

    18:54 26.10.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    6 2 Отговор
    Щото е чернокапа мошенгия--брокер!

    18:59 26.10.2025

  • 4 Разхлабления

    12 3 Отговор
    А бе този нечестивец нали напусна БПЦ след избора на Патриарх Данайл и пристана на фанариотите Вселенския на ЦРУ патриарх?

    19:00 26.10.2025

  • 5 az СВО ПОБЕДА80

    14 5 Отговор
    Свещеник нацист, нищо ново под Слънцето!

    Коментиран от #16

    19:00 26.10.2025

  • 6 айде циба

    11 2 Отговор
    че вече почнахте да ставате много нагли, аман от промитаци със жълто-синия изтривалник

    19:04 26.10.2025

  • 7 Евроатлантик

    9 2 Отговор
    Туй фанариотско чедо на лукавия служещо единственно на сатанистите-русофоби проклето во веки да е!

    Коментиран от #15

    19:05 26.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да,бе

    6 4 Отговор
    Тоя,ако е отец аз съм направо светец...Минимум.

    19:11 26.10.2025

  • 10 Поповете в мините

    1 4 Отговор
    Църквите разрушени религиите забранени

    19:12 26.10.2025

  • 11 сивушко

    2 6 Отговор
    Този патриарх е руско мекере и не подхожда на свят отец да не милее за всички божи раби. Още отдавна е против Украйна и не го крие. Патриарх и президент са титли обединители, но и двамата са пълна противоположност. Срам за българския народ да не може да си избере подходящи водачи.

    19:16 26.10.2025

  • 12 Този никаквец няма никакво право

    6 2 Отговор
    Да се слага до патриарха на България ,такива като този трябва да се изгонят от България , защото такива като него докараха войната в Украйна и заради такива като него се избиха и продължават да се избиват стотици хиляди мъже жени и деца

    19:17 26.10.2025

  • 13 Мнение

    2 1 Отговор
    Църквата не е място за политиката. Всички трябва да са добре дошли. Този отец все е на "въпреки".

    19:18 26.10.2025

  • 14 Андронен колайдер

    2 0 Отговор
    За да си БОЖИ служител.Трябва да си смирен и божието слово да ти е пътеводител,а не да си политически протестър и интригант.Според някои списващи тук,и тия дето ошмулиха Луврето за 4 минути не са крадци а хора подпомагащи културния обмен между националностите.БОЖЕ опази от грешни мисли вси,дето мислят едно,но казват друго.

    19:18 26.10.2025

  • 15 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евроатлантик":

    Това, че се държи меко казано зле е ясно. НО не бива да се кълне. Това е лошо първо за този който го прави.

    19:19 26.10.2025

  • 16 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО ПОБЕДА80":

    По-скоро патриарха е комунист.....фашист все тая.....

    19:24 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 остави хаоситите

    0 0 Отговор
    и ела в Экклезиархия!
    Емперор Протект !

    19:25 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове