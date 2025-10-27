Финансовото министерство представя тази седмица Бюджет 2026

Бюджетът на държавата за 2026 година трябва да бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът задължава правителството да внесе в парламента план-сметката до 31 октомври. Финансовият министър Теменужка Петкова вече обяви, че този срок ще бъде спазен.
Това е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка трябва да бъде прегледана и от Европейската комисия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От „Продължаваме Промяната-Демократична България” са против увеличението на възнагражденията без проведени реформи, а групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026.
1 Факт е че
08:03 27.10.2025
2 Чичо Сюлейман
Кога ще се промени обвързването на заплатите със средната заплата?-този начин точи бюджета на държавата.
Кога от държавните служители ще се удържат 23% осигуривки?
Коментиран от #10
08:12 27.10.2025
3 КАРАМЪДЯ
08:25 27.10.2025
4 И бюджета еее
08:26 27.10.2025
5 Ася
08:26 27.10.2025
6 Бай Данчо
08:26 27.10.2025
7 Бравос
08:27 27.10.2025
8 бай Бай
08:29 27.10.2025
9 Мишо
08:31 27.10.2025
10 Кирцо
До коментар #2 от "Чичо Сюлейман":20% са малко съкращаване, с ИИ можем да заменим поне 80% въпреки не особено високото ниво на ИИ, пак ще е по- интелигентен от всички в администрацията. А за осигуровките особен смисъл няма. Държавата им плаща заплатите и те да връщат осигуровки към нея, просто могат да им ги намалят, но това няма как да се случи със сегашното управление. Иде Шишинова зима хора, а ние спим стогодишен сън.. ако не се стегнем и не ометем това нелегитимно правителство, реформи към добро няма да видим..
Коментиран от #16, #18
08:34 27.10.2025
11 в кратце
08:36 27.10.2025
12 Иван С
08:39 27.10.2025
13 ежедневно задлъжняма с по 70 млн. лв.
08:40 27.10.2025
14 мъкаааа
08:44 27.10.2025
15 смок
Коментиран от #19
08:47 27.10.2025
16 Ася
До коментар #10 от "Кирцо":Успех, искам да те видя как ще накараш мързеливия българин да свърши нещо. Да не говорим да държи метла! Днес компетенциите се изразяват максимално да се повтори нещо щипнато от мрежата в някой пост, защото хората нямат време да сънуват, че живеят.
08:48 27.10.2025
17 варненската мумия
08:49 27.10.2025
18 здравка клинчева
До коментар #10 от "Кирцо":кире ,кой го интересува н@сраната територийка бе, всеки си гледа кирийката ина него криво -ляво да му е добре ,този народ винаги е бил мизерия ,това не са гърци ,сърби - това е народ това тук е ....та спри се не ставай смешен с метлата
08:53 27.10.2025
19 Никси
До коментар #15 от "смок":ще ти ае Иван Костов да се върне да си краднете още , ама тия вече умирисани на тея да си гледат вече старините според мен и да не мислят за глупости ,щото всеки един Божи Ден им е подарен , за тая работа има и по млади д управляват , стига вече а тия крадливи дъргели дърти !!!.
08:58 27.10.2025