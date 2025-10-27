Новини
България »
Финансовото министерство представя тази седмица Бюджет 2026

Финансовото министерство представя тази седмица Бюджет 2026

27 Октомври, 2025 08:01 807 19

  • бюджет-
  • евро-
  • финансии

Това е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка трябва да бъде прегледана и от Европейската комисия

Финансовото министерство представя тази седмица Бюджет 2026 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на държавата за 2026 година трябва да бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът задължава правителството да внесе в парламента план-сметката до 31 октомври. Финансовият министър Теменужка Петкова вече обяви, че този срок ще бъде спазен.

Това е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка трябва да бъде прегледана и от Европейската комисия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От „Продължаваме Промяната-Демократична България” са против увеличението на възнагражденията без проведени реформи, а групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт е че

    11 1 Отговор
    Президентът на германския икономически институт "Ифо" (Ifo) Клеменс Фюст отправи остро предупреждение за състоянието на германската икономика, като заяви, че страната "се намира в икономически спад от години", а "сега ситуацията е драматична".

    08:03 27.10.2025

  • 2 Чичо Сюлейман

    19 1 Отговор
    Кога ще се съкрати държавната администрация с 20%?
    Кога ще се промени обвързването на заплатите със средната заплата?-този начин точи бюджета на държавата.
    Кога от държавните служители ще се удържат 23% осигуривки?

    Коментиран от #10

    08:12 27.10.2025

  • 3 КАРАМЪДЯ

    8 0 Отговор
    е то главниъ финансистъ Таманушка Паткова ще го изчисли и ще ви го представиъ .

    08:25 27.10.2025

  • 4 И бюджета еее

    13 0 Отговор
    + 50% за държавните пазванти на властта , за другите - супата

    08:26 27.10.2025

  • 5 Ася

    7 0 Отговор
    Държавите приключиха финансово и успешно са водени от трите инвест. фонда частни собственици на цифровия нов свят. Ако не стане чудо към 2030-35 инвест. фондове ще управляват всичко ( и хората като товар) и ще са токинизирали всичко ( придобили- променили формата на собственост), вкл и монетезирали природата. Та къде казвате отиде българският лев, заедно с българина ?

    08:26 27.10.2025

  • 6 Бай Данчо

    4 0 Отговор
    А Урсула знае ли ?

    08:26 27.10.2025

  • 7 Бравос

    8 0 Отговор
    на Теменугата ми замириса !

    08:27 27.10.2025

  • 8 бай Бай

    3 0 Отговор
    Те големи доктори в екЪ, щели да преглеждат... или одобряват, а?

    08:29 27.10.2025

  • 9 Мишо

    7 0 Отговор
    Живейте щастливо последните инерционни години от това за което са дали живота си мнозина , за да имате свободата и правото на избор. След това който оцелее ще разказва за , НРБ, РБ, и държавата която е била България.

    08:31 27.10.2025

  • 10 Кирцо

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чичо Сюлейман":

    20% са малко съкращаване, с ИИ можем да заменим поне 80% въпреки не особено високото ниво на ИИ, пак ще е по- интелигентен от всички в администрацията. А за осигуровките особен смисъл няма. Държавата им плаща заплатите и те да връщат осигуровки към нея, просто могат да им ги намалят, но това няма как да се случи със сегашното управление. Иде Шишинова зима хора, а ние спим стогодишен сън.. ако не се стегнем и не ометем това нелегитимно правителство, реформи към добро няма да видим..

    Коментиран от #16, #18

    08:34 27.10.2025

  • 11 в кратце

    4 2 Отговор
    Влизането на Бългерията в Еврозоната ще намали доходите на българите,защото ще плащат дълговете на западняците.

    08:36 27.10.2025

  • 12 Иван С

    6 0 Отговор
    До къде стигна случая с русенския милиционер? Защо се мълчи? Замитат ли се следите? Как са децата? Министъра беше много словоохотлив в началото, а сега не казва нищо.

    08:39 27.10.2025

  • 13 ежедневно задлъжняма с по 70 млн. лв.

    8 0 Отговор
    Държавата се движи в силна траектория на задлъжняване, защото приходите не покриват разходите. Разходите са основно в социалната сфера за заплати на държавни служители. Подчертавам "държавни служители", защото като се казва, че държавата вдига заплатите, това не е вярно. Държавата може само да намалява заплатите на хората чрез данъци и осигуровки. Държавата вдига заплатите само на една категория хора, начерени държавни служители и то не на всички.

    08:40 27.10.2025

  • 14 мъкаааа

    2 1 Отговор
    ...групата на КЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи "Бюджет- 2026-та г.".

    08:44 27.10.2025

  • 15 смок

    3 2 Отговор
    С вкарване на еврото,българските граждани ще обеднеят чувствително. Цените ще са високи и жестоки,ще настъпят глад и бедност.Времето на Иван Костов ще се върне отново.Чергите ще останат непрани.

    Коментиран от #19

    08:47 27.10.2025

  • 16 Ася

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирцо":

    Успех, искам да те видя как ще накараш мързеливия българин да свърши нещо. Да не говорим да държи метла! Днес компетенциите се изразяват максимално да се повтори нещо щипнато от мрежата в някой пост, защото хората нямат време да сънуват, че живеят.

    08:48 27.10.2025

  • 17 варненската мумия

    3 0 Отговор
    да предвиди пари и да си сложи цици и да си напомпа жуките ,той мечо за това не я взема да стой зад него кога дава интервю

    08:49 27.10.2025

  • 18 здравка клинчева

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирцо":

    кире ,кой го интересува н@сраната територийка бе, всеки си гледа кирийката ина него криво -ляво да му е добре ,този народ винаги е бил мизерия ,това не са гърци ,сърби - това е народ това тук е ....та спри се не ставай смешен с метлата

    08:53 27.10.2025

  • 19 Никси

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "смок":

    ще ти ае Иван Костов да се върне да си краднете още , ама тия вече умирисани на тея да си гледат вече старините според мен и да не мислят за глупости ,щото всеки един Божи Ден им е подарен , за тая работа има и по млади д управляват , стига вече а тия крадливи дъргели дърти !!!.

    08:58 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове