Новини
България »
Загиналата 18-годишна шофьорка край Троян - с книжка от месец

27 Октомври, 2025 10:16 1 771 28

  • момиче-
  • загина-
  • катастрофа-
  • троян

Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение

Загиналата 18-годишна шофьорка край Троян - с книжка от месец - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя между Орешак и Троян. Лекият автомобил, който тя е управлявала излязъл от пътя, ударил се в железобетонен стълб и се преобърнал по таван. Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

„Най-тежко пострадалият пътник е 17-годишният младеж”. Това заяви в „Здравей, България” старши инспектор Деян Давидов от сектор "Пътна полиция" при ОД МВР – Ловеч.

По думите му катастрофата е станала през нощта в събота срещу неделя. „Участъкът е прав. Предполагам, че настилката е била мокра предвид времето. Не мога да кажа каква е била осветеността. По отношение на това пътниците и шофьорът имали ли са колани – това ще се установява в хода на досъдебното производство”, обясни той.

Изследванията за алкохол и наркотици на загиналият водач ще бъдат направени в хода на аутопсията, която ще бъде назначена. „Тя е била правоспособна. На 5 септември успешно е положила изпит. На 23 септември е получила книжката си от „Пътна полиция”-Ловеч. Няма констатирани нарушения по Закона за движение на пътищата – нито преди, нито след получаване на свидетелството за правоуправление”, подчерта Давидов.

Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България заяви, че родителите, записващи децата си на шофьорски курсове, трябва да се интересуват не от цената, а то това дали има часове по нощно кормуване.

"Няма какво да ме учуди в този случай, защото часовете масово се изписват. Едно време се изписваха на хартия, а сега вече се въвеждат електронно в устройството, с което работим. Отдаваме подобни случаи на слаба подготовка. Няма как да се случват такива неща, ако обучението е пълноценно", заяви той.

"Много от родителите, когато звънят - първият им въпрос е: „Каква е цената на курса?“ Искам ясно да се знае от всички – не цената на курса е най-важна, защото тя навсякъде е почти еднаква. Сто-двеста лева не струват един човешки живот. Ако ви задам въпроса „Колко струва човешки живот?“, никой няма да ми отговори, че е 200 лева", категоричен е той.

И допълни: "Когато звъните да питате за подготовката, правилните въпроси са: Ще има ли нощно шофиране? Ще се научим ли да работим с фаровете и светлините на автомобила? Какво трябва да наблюдаваме и от какво да се пазим? Ще има ли шофиране извън населено място, с по-висока скорост? Какво ще научи детето? Има ли подготовка на полигон, учебна площадка и т.н.? Това са правилните въпроси. Цената трябва да бъде последното нещо, което се обсъжда. Тя не бива да е водеща при избора на учебен център или автошкола. Защото от това зависят резултатите".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
  • 1 Побързайте да

    21 5 Отговор
    Обвините инструктура!

    10:21 27.10.2025

  • 2 Сила

    32 1 Отговор
    Браво ....през ноща , дъжд ,мокра настилка ( качествен БГ асфалт , .....Работа , работа , работа !!!) подарък кола от мама и тате и резултата е налице !!!

    10:23 27.10.2025

  • 3 Цвете

    27 0 Отговор
    Кой ли пореден номер е и тази млада жена??? Колко са от началото на годината???? Лошо, защото си ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ придобитата книжка кара колата???! Тъжно ми е. 🥹

    10:24 27.10.2025

  • 4 Факт

    18 0 Отговор
    Винаги с възрастен придружител. А тук повишено настроение, понижено внимание при малък опит.

    Коментиран от #10

    10:31 27.10.2025

  • 5 Хипотетично

    6 3 Отговор
    И какъв е ефектът от новото промотирано правило , като 18годишната е била с придружител?!

    10:35 27.10.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    И пак и пак!

    ВАЖНО Е ЧЕ ЗА СЕДМИЦА ПУСНАХА 5 НОВИ ОТСЕЧКИ ЗА СРЕДНА СКОРОСТ!!!
    И ЧЕ МИЛИЦИОНЕРИТЕ СА В ХРАСТИТЕ И КРИЯТ КАМЕРИ НА БЕЗУМНИ МЕСТА!!!

    Историята мълчи защо трябва да питам дали в курса се кара нощно или извънградско или на полигон! Историята мълчи защо това не е задължително за всяка школа и ако някой "изписва" защо още има лиценз?!

    В крайна сметка, ако носите 100 кинта сте добре дошли на пътя, а ако загинете си е ваш проблема!

    10:35 27.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    17 5 Отговор
    Заради подобни шаврaнтии със самочувствие скоро зайците ще карат по 6 месеца шофьорски курсове, ще плащат по 3 бона за тях без изпитите и за капак още 6 месеца ще карат с придружител.
    Очаквам министър Къдравата Сю скоро да обяви промяните в закона.

    Коментиран от #9, #17

    10:35 27.10.2025

  • 8 млади и стари загиват в инциденти

    2 0 Отговор
    без причина . ако се знае виновния всички са против него . а за невинния всички викат за него . и 3 вида са шофьори . сега ще мислят има ли малко шофьори в бегето, ако са измрели 3 за 1 нощ . или 400-500 за година . за 1 месец може да е минала 2000-3000 км . ако не е направила още 10 катастрофи добре си е карала и гледала кефа . то сега тестват и за дрога и за алкохол . онеправданите страдат заради липса на присъди за невинно загинали . то в тая посока се работи . ако ти е писано да се обесиш няма да се удавиш казват мъдрите повели .

    10:36 27.10.2025

  • 9 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Карлос Друсар":

    Това с курсовете и изпитите е в ресора на Гроздю.

    10:39 27.10.2025

  • 10 патиланец

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Да бе, само с баба или дядо като придружители. Другаде е заровено кучето. Дисциплина и възпитание за само дисциплина при поемане на отговорност за управление на МПС , е някакво решение. Автомобила е ковчег на колела, често зависещ от другите водачи на комчези.

    10:41 27.10.2025

  • 11 ИВАН

    7 0 Отговор
    Ми карай по леко бе моме, особено нощно време .... ненаживяли се, ненаяли се, ненапили се.

    10:41 27.10.2025

  • 12 Сигурно

    5 2 Отговор
    Е мислела за членове когато е шофирала.

    10:41 27.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    Хора учете децата си
    Дори да не разбират от математика и физика,
    НЕКА ЗНАЯТ,
    ЧЕ ПРИ 200 км/ч за ДВЕ СЕКУНДИ
    изминават 100 метра, а спирачният път е много над 100 метра❗

    Коментиран от #16

    10:43 27.10.2025

  • 14 Механик

    8 1 Отговор
    Последните думи на млад водач обикновено завучат така:
    "Ский бацка кво мой да прай тва БМВ на 3-та!".
    Мислех, че това е присъщо само на момчетата, но се убеждавам, че с напредване на еволюцията и момичетата ги умеят тия неща.
    И пример точно от тази сутрин. Спирам пред един ностоп за цигари. В това време едно доста голямо БМВ идва от насрещното и също тръгва да сипра там. Без мигач, просто решава че му се спира там и се насочва. Мяжду мен и другата спряла кола имаше място, но реших да дръпна малко назад, за да осигуря още повече място за БМВ-то. То обаче нещо н можа да се намести където трябва и спря почти по средата на платното. И тъкмо мислех да върна още малко назад, БМВ-то почна да прави маневри с цел по-правилно паркиране. След 2-3 маневри и тоя път вече съвсем по средата на платното, то "успя" да паркира. От огромното БМВ, гордо и със самочувствие излезе младо момиче. На ръст не повече 155 и с тегло около 35 кг. А колата си остана по средата, докато момичето си купи цигарки и си пусна кафенце от близкият автомат.

    10:45 27.10.2025

  • 15 Каква е цената на курса?“

    7 1 Отговор
    а кво да те питат?
    кой номер гащи ли носиш?

    бая скъпи ги направихте курсовете
    придобихте едно самочувствие
    а после бая младоци измират след ваште кормувания
    да отбиете номера
    макар че има и изрядни и взискателни от вас

    10:46 27.10.2025

  • 16 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Е как да ги учат, като и те самите не знаят това? Зер физиката се учи в училище а не у фейса.
    Важното е вечер като идат да си получа отрочетата от градината, да ги настанят в краката си и да им дадат да покарат.

    10:48 27.10.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Карлос Друсар":

    Ами те курсовете трябва да са точно такива!
    Даже не по 3 а по 5 бона и за ПОНЕ 6 месеца

    И в тия 6 месеца да покрият едни 5-6 хил километра, за да се научат как се кара!
    И след курса книжката трябва да е временна докато мине допълнително още 10 хил км - минати с придружител издържал някакъв изпит за да придобие право като такъв, преди да вземе книжка окончателно!!!!

    Е тва е първия етап на безопасността! Не ония свини с БМВтата! Те не са на пътя за безопасност - те са на пътя за пари! Пак ще ти ги вземат тия 3000 лева ама без да си научил нищо освен, че държавата е калпава и крадлива!

    Коментиран от #19

    10:48 27.10.2025

  • 18 Емигрант

    4 0 Отговор
    Всичко се свежда до домашното възпитание и интелигентността на родителите ! Загиват млади и неопитни поради липса на разум, чалгата опростачи този народ, влезе в НС и превърна България в територия на мъчително съществуване ! Какъвто народът, такова и управлението, такива и законите, такъв и животът - скотски по чалгарски ! България не е цивилизована държава, България е територия на мутри и безмозъчни същества !

    10:51 27.10.2025

  • 19 Емигрант

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    И по 10 хиляди да ви направят курсовете за шофьори ипоюедна година да ви обучават, когато нямаш разум пак ще свършиш "под земята" ! Нито парите, нито продължителността на курсът управлява автомобилът, А РАЗУМЪТ !

    10:59 27.10.2025

  • 20 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Фирата от курсовете продължава да измира

    11:00 27.10.2025

  • 21 Германец

    5 1 Отговор
    Българите винаги търсят най-евтиното и най-нискокачественото 😏

    Коментиран от #24

    11:02 27.10.2025

  • 22 Бандеров

    6 1 Отговор
    И още един важен въпрос: къде си тръгнала по нощите с тези трима олигофрени?

    11:04 27.10.2025

  • 23 Иван Вазов

    0 0 Отговор
    Идеята, че ако това момиче е имала часове по нощно кормуване е нямало да катастрофира, граници с откровен шашканлък. Не е възможно в България да има толкова тъпи хора! Просто не го вярвам!

    Коментиран от #25

    11:15 27.10.2025

  • 24 Това какво общо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Германец":

    има с управлението на автомобил ? Ето доказателство за простотия !

    11:18 27.10.2025

  • 25 Повярвай го !

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Иван Вазов":

    Дори има толкова тъпи колкото не можеш да си представиш.

    11:20 27.10.2025

  • 26 Вътре пищяла ли е чалгата

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    11:20 27.10.2025

  • 27 Сега

    1 0 Отговор
    Някой виждал ли е учебна кола по републикански ,селски път или магистрала ,аз не съм .Навремето първите няколко часа бяха полигон след това извънградско след това градско и няколко часа нощно шофиране .Сега е спри тръгни и хайде в голямото движение .Лично аз съм обучил 4-5 девойки след изкаран курс ,по същата схема и станаха перфектни шофьорки .А за този случай само една снимка на пътя и ми е ясно какво се е случило ,нямало е маркировка или е имало дупки ,другото след аутопсията

    11:32 27.10.2025

  • 28 Георги

    0 0 Отговор
    първата година след като вземеш книжка трупаш опит, ама децата не го осъзнават. Мислят си, че щом имат документа в ръце вече могат да карат, а още не са се сблъсквали нито с аквапланинг, нито с поднасяне, нито с лед, сняг... дори със слънце, което пече в очите не са. Ама никой не им го обяснява и те са убедени, че светът е в краката им.

    11:34 27.10.2025

