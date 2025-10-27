Загиналата 18-годишна шофьорка край Троян - с книжка от месец

18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя между Орешак и Троян. Лекият автомобил, който тя е управлявала излязъл от пътя, ударил се в железобетонен стълб и се преобърнал по таван. Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.
„Най-тежко пострадалият пътник е 17-годишният младеж”. Това заяви в „Здравей, България” старши инспектор Деян Давидов от сектор "Пътна полиция" при ОД МВР – Ловеч.
По думите му катастрофата е станала през нощта в събота срещу неделя. „Участъкът е прав. Предполагам, че настилката е била мокра предвид времето. Не мога да кажа каква е била осветеността. По отношение на това пътниците и шофьорът имали ли са колани – това ще се установява в хода на досъдебното производство”, обясни той.
Изследванията за алкохол и наркотици на загиналият водач ще бъдат направени в хода на аутопсията, която ще бъде назначена. „Тя е била правоспособна. На 5 септември успешно е положила изпит. На 23 септември е получила книжката си от „Пътна полиция”-Ловеч. Няма констатирани нарушения по Закона за движение на пътищата – нито преди, нито след получаване на свидетелството за правоуправление”, подчерта Давидов.
Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България заяви, че родителите, записващи децата си на шофьорски курсове, трябва да се интересуват не от цената, а то това дали има часове по нощно кормуване.
"Няма какво да ме учуди в този случай, защото часовете масово се изписват. Едно време се изписваха на хартия, а сега вече се въвеждат електронно в устройството, с което работим. Отдаваме подобни случаи на слаба подготовка. Няма как да се случват такива неща, ако обучението е пълноценно", заяви той.
"Много от родителите, когато звънят - първият им въпрос е: „Каква е цената на курса?“ Искам ясно да се знае от всички – не цената на курса е най-важна, защото тя навсякъде е почти еднаква. Сто-двеста лева не струват един човешки живот. Ако ви задам въпроса „Колко струва човешки живот?“, никой няма да ми отговори, че е 200 лева", категоричен е той.
И допълни: "Когато звъните да питате за подготовката, правилните въпроси са: Ще има ли нощно шофиране? Ще се научим ли да работим с фаровете и светлините на автомобила? Какво трябва да наблюдаваме и от какво да се пазим? Ще има ли шофиране извън населено място, с по-висока скорост? Какво ще научи детето? Има ли подготовка на полигон, учебна площадка и т.н.? Това са правилните въпроси. Цената трябва да бъде последното нещо, което се обсъжда. Тя не бива да е водеща при избора на учебен център или автошкола. Защото от това зависят резултатите".
1 Побързайте да
10:21 27.10.2025
2 Сила
10:23 27.10.2025
3 Цвете
10:24 27.10.2025
4 Факт
Коментиран от #10
10:31 27.10.2025
5 Хипотетично
10:35 27.10.2025
6 ДрайвингПлежър
ВАЖНО Е ЧЕ ЗА СЕДМИЦА ПУСНАХА 5 НОВИ ОТСЕЧКИ ЗА СРЕДНА СКОРОСТ!!!
И ЧЕ МИЛИЦИОНЕРИТЕ СА В ХРАСТИТЕ И КРИЯТ КАМЕРИ НА БЕЗУМНИ МЕСТА!!!
Историята мълчи защо трябва да питам дали в курса се кара нощно или извънградско или на полигон! Историята мълчи защо това не е задължително за всяка школа и ако някой "изписва" защо още има лиценз?!
В крайна сметка, ако носите 100 кинта сте добре дошли на пътя, а ако загинете си е ваш проблема!
10:35 27.10.2025
7 Карлос Друсар
Очаквам министър Къдравата Сю скоро да обяви промяните в закона.
Коментиран от #9, #17
10:35 27.10.2025
8 млади и стари загиват в инциденти
10:36 27.10.2025
9 Абе
До коментар #7 от "Карлос Друсар":Това с курсовете и изпитите е в ресора на Гроздю.
10:39 27.10.2025
10 патиланец
До коментар #4 от "Факт":Да бе, само с баба или дядо като придружители. Другаде е заровено кучето. Дисциплина и възпитание за само дисциплина при поемане на отговорност за управление на МПС , е някакво решение. Автомобила е ковчег на колела, често зависещ от другите водачи на комчези.
10:41 27.10.2025
11 ИВАН
10:41 27.10.2025
12 Сигурно
10:41 27.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Дори да не разбират от математика и физика,
НЕКА ЗНАЯТ,
ЧЕ ПРИ 200 км/ч за ДВЕ СЕКУНДИ
изминават 100 метра, а спирачният път е много над 100 метра❗
Коментиран от #16
10:43 27.10.2025
14 Механик
"Ский бацка кво мой да прай тва БМВ на 3-та!".
Мислех, че това е присъщо само на момчетата, но се убеждавам, че с напредване на еволюцията и момичетата ги умеят тия неща.
И пример точно от тази сутрин. Спирам пред един ностоп за цигари. В това време едно доста голямо БМВ идва от насрещното и също тръгва да сипра там. Без мигач, просто решава че му се спира там и се насочва. Мяжду мен и другата спряла кола имаше място, но реших да дръпна малко назад, за да осигуря още повече място за БМВ-то. То обаче нещо н можа да се намести където трябва и спря почти по средата на платното. И тъкмо мислех да върна още малко назад, БМВ-то почна да прави маневри с цел по-правилно паркиране. След 2-3 маневри и тоя път вече съвсем по средата на платното, то "успя" да паркира. От огромното БМВ, гордо и със самочувствие излезе младо момиче. На ръст не повече 155 и с тегло около 35 кг. А колата си остана по средата, докато момичето си купи цигарки и си пусна кафенце от близкият автомат.
10:45 27.10.2025
15 Каква е цената на курса?“
кой номер гащи ли носиш?
бая скъпи ги направихте курсовете
придобихте едно самочувствие
а после бая младоци измират след ваште кормувания
да отбиете номера
макар че има и изрядни и взискателни от вас
10:46 27.10.2025
16 Механик
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Е как да ги учат, като и те самите не знаят това? Зер физиката се учи в училище а не у фейса.
Важното е вечер като идат да си получа отрочетата от градината, да ги настанят в краката си и да им дадат да покарат.
10:48 27.10.2025
17 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Карлос Друсар":Ами те курсовете трябва да са точно такива!
Даже не по 3 а по 5 бона и за ПОНЕ 6 месеца
И в тия 6 месеца да покрият едни 5-6 хил километра, за да се научат как се кара!
И след курса книжката трябва да е временна докато мине допълнително още 10 хил км - минати с придружител издържал някакъв изпит за да придобие право като такъв, преди да вземе книжка окончателно!!!!
Е тва е първия етап на безопасността! Не ония свини с БМВтата! Те не са на пътя за безопасност - те са на пътя за пари! Пак ще ти ги вземат тия 3000 лева ама без да си научил нищо освен, че държавата е калпава и крадлива!
Коментиран от #19
10:48 27.10.2025
18 Емигрант
10:51 27.10.2025
19 Емигрант
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":И по 10 хиляди да ви направят курсовете за шофьори ипоюедна година да ви обучават, когато нямаш разум пак ще свършиш "под земята" ! Нито парите, нито продължителността на курсът управлява автомобилът, А РАЗУМЪТ !
10:59 27.10.2025
20 Исторически парк
11:00 27.10.2025
21 Германец
Коментиран от #24
11:02 27.10.2025
22 Бандеров
11:04 27.10.2025
23 Иван Вазов
Коментиран от #25
11:15 27.10.2025
24 Това какво общо
До коментар #21 от "Германец":има с управлението на автомобил ? Ето доказателство за простотия !
11:18 27.10.2025
25 Повярвай го !
До коментар #23 от "Иван Вазов":Дори има толкова тъпи колкото не можеш да си представиш.
11:20 27.10.2025
26 Вътре пищяла ли е чалгата
11:20 27.10.2025
27 Сега
11:32 27.10.2025
28 Георги
11:34 27.10.2025