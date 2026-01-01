Жена е загинала, а други двама души са пострадали при пожари в страната в последния ден на 2025 г.

Един човек е загинал, а други двама са пострадали при пожари в страната в последния ден на 2025 г. Потушени са 130 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 176 сигнала за произшествия, изброи БТА.

Жена на 85 години е загинала при пожар в апартамент в София в кв. „Бъкстон“.

С преки материални щети са възникнали 40 пожара, от които 18 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи.

Осем са лъжливите повиквания.