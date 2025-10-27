Представят българския опит в ремонт на ВЕЦ-ове пред 80 държави

Българският опит в ремонт на ВЕЦ-ове беше представен за първи път на международния форум HYDRO 2025, събрал експерти от 80 държави. България участва чрез Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ЕАД – единственото предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически съоръжения у нас и най-голямото на Балканите. ЦЕРБ демонстрира своя опит в профилактиката и ремонтите на ВЕЦ-ове в България и региона.
„Ремонтирали сме големи и стратегически важни ВЕЦ-ове в Гърция,. Работим по проекти на Public Power Corporation (гръцката НЕК) вече повече от 15 години. Българските инженери имат много добра репутация. Когато има проблем в гръцка централа, РРС директно се свързват с нас. Ръководителите на компанията дойдоха лично на нашия щанд, за да ни поздравят“, коментира инж. Красимир Колев, ръководител на направление „Въртящи се електрически машини" в ЦЕРБ.
Интерес към българския опит в рехабилитацията на ВЕЦ-ове проявяват компании от Австрия, Хърватия и Унгария – за изграждане и поддръжка на големи мощности. Те търсят партньори за планови, а не за аварийни ремонти. „За съжаление, у нас се правят предимно аварийни ремонти. От 2010 г. до 2025 г. сме извършили само един планов основен ремонт на хидрогенератор. По норматив годишно трябва да са поне един-два. В Гърция дори в кризисни години се извършват по един-два планови ремонта“, коментира инж. Стефка Манчева, управител в лабораторен комплекс на ЦЕРБ.
Форумът HYDRO 2025 се проведе от 22 до 24 октомври в HELEXPO-Солун и представи последните иновации във водната енергетика. Сред тях е сателитно проследяване на състоянието на язовири, което позволява да се „видят“ и „чуят“ и най-малките пукнатини под нивото на водата.
HYDRO 2025 е първото международно изложение в HELEXPO - Солун, посветено изцяло на хидроенергетиката, технологиите за язовири и развитието на водната енергия.
Единственото българско участие беше на ЦЕРБ – предприятие с 77-годишна история и специализация в поддръжката на електрически съоръжения и хидроенергийни мощности.
