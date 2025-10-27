Новини
България »
Представят българския опит в ремонт на ВЕЦ-ове пред 80 държави

Представят българския опит в ремонт на ВЕЦ-ове пред 80 държави

27 Октомври, 2025 11:13 491 14

  • вец-
  • церб-
  • водна енергия

Докато Европа залага на превенция, у нас ремонтите са предимно аварийни

Представят българския опит в ремонт на ВЕЦ-ове пред 80 държави - 1
Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският опит в ремонт на ВЕЦ-ове беше представен за първи път на международния форум HYDRO 2025, събрал експерти от 80 държави. България участва чрез Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ЕАД – единственото предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически съоръжения у нас и най-голямото на Балканите. ЦЕРБ демонстрира своя опит в профилактиката и ремонтите на ВЕЦ-ове в България и региона.

„Ремонтирали сме големи и стратегически важни ВЕЦ-ове в Гърция,. Работим по проекти на Public Power Corporation (гръцката НЕК) вече повече от 15 години. Българските инженери имат много добра репутация. Когато има проблем в гръцка централа, РРС директно се свързват с нас. Ръководителите на компанията дойдоха лично на нашия щанд, за да ни поздравят“, коментира инж. Красимир Колев, ръководител на направление „Въртящи се електрически машини" в ЦЕРБ.

Интерес към българския опит в рехабилитацията на ВЕЦ-ове проявяват компании от Австрия, Хърватия и Унгария – за изграждане и поддръжка на големи мощности. Те търсят партньори за планови, а не за аварийни ремонти. „За съжаление, у нас се правят предимно аварийни ремонти. От 2010 г. до 2025 г. сме извършили само един планов основен ремонт на хидрогенератор. По норматив годишно трябва да са поне един-два. В Гърция дори в кризисни години се извършват по един-два планови ремонта“, коментира инж. Стефка Манчева, управител в лабораторен комплекс на ЦЕРБ.

Форумът HYDRO 2025 се проведе от 22 до 24 октомври в HELEXPO-Солун и представи последните иновации във водната енергетика. Сред тях е сателитно проследяване на състоянието на язовири, което позволява да се „видят“ и „чуят“ и най-малките пукнатини под нивото на водата.

HYDRO 2025 е първото международно изложение в HELEXPO - Солун, посветено изцяло на хидроенергетиката, технологиите за язовири и развитието на водната енергия.
Единственото българско участие беше на ЦЕРБ – предприятие с 77-годишна история и специализация в поддръжката на електрически съоръжения и хидроенергийни мощности.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    8 1 Отговор
    Да разкажат как "ремонтираха" ПАВЕЦ Чаира. Невероятен опит имат там. Още не могат да им оправят бакиите.

    Коментиран от #11, #13

    11:15 27.10.2025

  • 2 Няма

    5 0 Отговор
    Го Авера на сикаджииската мутра Златев

    Коментиран от #4

    11:16 27.10.2025

  • 3 Един

    8 0 Отговор
    Българският опит - 10 години ремонт на една турбина, милиард потрошени в ремонта и накрая викане на чужди инженери! Некви чичковци отишли на ексурзия и ние им я плащаме!

    11:17 27.10.2025

  • 4 Шубето

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    е голям страх .

    11:17 27.10.2025

  • 5 Айде

    3 0 Отговор
    Ама не можем да оправим Чаира!

    11:21 27.10.2025

  • 6 Механик

    5 0 Отговор
    Ремонта на на турбините на ВЕЦ Чаира излезе на народа над сто милиона. Строшиха ги тотално.

    11:21 27.10.2025

  • 7 Без доган не може да мине

    2 0 Отговор
    Нали е хидрогеолог 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:22 27.10.2025

  • 8 Трол

    4 0 Отговор
    Трябва да споделим опита по източване на язовири през ВЕЦ-ове.

    Коментиран от #10

    11:24 27.10.2025

  • 9 Лост

    1 1 Отговор
    Те другите страни сигурно изобщо нямат опит.Най -вероятно са дошли да поздравят ,но са си мислели за това ,че не са като едновремешните специалисти 7 изобщо не сме им конкуренция.

    11:27 27.10.2025

  • 10 Лост

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    И как при положение,че от един месец вали , язовирите са празни ,а в Елените и Царево имаше потоп.

    11:31 27.10.2025

  • 11 Пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Хахахахха хсхаххс

    11:31 27.10.2025

  • 12 гост

    2 0 Отговор
    Само бог може да помогне на тези "специалисти" от 80 държави, ако ползват българския опит в ремонта на вецовете! Ако става въпрос за УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА там наистина могат да се научат на мушенгии!

    11:37 27.10.2025

  • 13 Лост

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Ако са искали да разберат как се прибират 💰,без да правиш нищо, значи са на правилния щанд.

    11:39 27.10.2025

  • 14 Име

    0 0 Отговор
    Поздрави. Малко реклама за местните потребители!

    11:44 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове