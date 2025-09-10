Мечка и двете ѝ малки слязоха до ВЕЦ "Левски"

Кафява мечка и двете ѝ малки слязоха в района на водопад „Сучурум“, в близост до сградата на ВЕЦ „Левски“ около 8,00 часа, показват камери за видеонаблюдение, пише на сайта на община Карлово.

Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка на територията на Карлово и явно увеличената популация на вида, от отдел „Екология“ в общината препоръчват хората да бъдат особено предпазливи при разходки в горски фонд и да обръщат внимание на заобикалящата ги среда.

Необходимо е да се полагат усилия туристите да са забележими и да вдигат шум - с разговори на висок глас, със слушане на по-силна музика или дори чрез използването на звънче. Всички тези средства биха изпратили сигнал до мечката къде се намира човекът и тя би могла своевременно да се изтегли от пътя му.

Специалисти съветват в никакъв случай да не се използват пиратки или бомбички – те могат да имат обратен ефект, да стреснат животното и то да реагира агресивно.

Какво да правят хората, ако видят мечка?

Да не се приближават до нея, защото скъсяването на дистанцията е предпоставка за инциденти;

да не се спират за снимки и видеа, да не подхвърлят храна;

да не демонстрират присъствието си;

да не викат, да не правят резки движения и не издават силни звуци.

„Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли в планината.“, препоръчват еколозите.

Ако мечката причини щети, потърпевшите стопани трябва да подадат сигнал в Държавно горско стопанство - Карлово.