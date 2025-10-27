Новини
Левон Хампарцумян: Еврото може да е всичко, но не е ваксина срещу лошо финансово управление

27 Октомври, 2025 13:13

Влизането на България в еврозоната не е гаранция за добра икономика

Рисковете на непрекъснати дефицитни бюджети, които се използват предимно за потребление и за заплати, е да имаме икономически затруднения в обозримо бъдеще. Това е път към по-високо задлъжняване и евентуално някой ден към икономически затруднения. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ финансистът Левон Хампарцумян, зам.-председател на Българския форум на бизнес лидерите.

Трябва да почнем да мерим ефективността на парите, които плащаме като заплати, възнаграждения и бонуси на администрацията, категоричен е той, тъй като според финансиста ефективността на държавната администрацията е ниска. "Само увеличението на заплатите не е достатъчно – искаме компетентност, професионализъм, бърза реакция, процеси, които са лесни, ясни и да дават резултат за обществото,“ каза той и допълни, че трупането на буфери в държавния бюджет означава, че сме избрали да не разходваме различни пера от бюджета, което като дългосрочна политика не води до добри резултати.

"Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци без да затворим неефективностите в системата, или поне част от неефективността. Най-добре е първо да има реформи, после да има повишение на данъците. Средният вариант е повишаване на данъци, но паралелно с реформи, които да позволят по-рационалното и ефективно изразходване на нашите пари. Но не е добра идея непрекъснатото повишаване на данъци,“ категоричен е финансистът, като според него трябва да се намали потенциала за сива икономика в България.

Влизането на България в еврозоната не е гаранция за добра икономика, напомни Хампарцумян. "Еврото може да е всичко, но не е ваксина срещу лошо финансово управление. Имаме достатъчно много примери на страни в еврозоната, които от лошо финансово управление са закъсвали, и други, които пък използват възможностите си в един такъв общ динамичен пазар.“


  • 1 койдазнай

    4 0 Отговор
    А ако еврото не ни носуи възможнсотта за безкрайни кредити и пари от ес, за какво ни е?

    13:15 27.10.2025

  • 2 Направо

    8 0 Отговор
    "гениални мисли" ръси този разбирач !

    13:16 27.10.2025

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    Еврото в България ще е като Еврото в Косово и Черна Гора. Колонялни дрънкулки за туземците.

    13:16 27.10.2025

  • 4 ФАКТИ

    8 0 Отговор
    Айде и тоя обърна палачинката, до вчера се кълнеше в еврото и просперитета с тази валута... а днес... ц ц ц Левончо, Левончооо, парашутист пробит...

    13:17 27.10.2025

  • 5 провинциалист

    7 0 Отговор
    Нали нямаше никакви рискове и беше гарантирано забогатяване бе?!?

    13:18 27.10.2025

  • 6 Дориана

    2 0 Отговор
    Диктатура , корупция и финансов срив за България - това са последиците от кабинета Желязков с подгласници Борисов и Пеевски и с две дебели патерици от предателските партии ИТН и БСП ОЛ. Избори ще има въпроса е колко тежки поражения за България ще донесе този кабинет.

    13:18 27.10.2025

  • 7 За размисъл

    6 0 Отговор
    Левончо, омръзнаха ни "арменските" ти номера. Арменците са свестни хора, но ти си доказателство , че навсякъде има мърша като продажната ти душица.

    Коментиран от #10

    13:18 27.10.2025

  • 8 Някой

    3 0 Отговор
    Еврото не нищо друго освен загуба на независимост. Следователно е зависимост, тежка зависимост за България!

    13:18 27.10.2025

  • 9 хъм пръц пръц празнословец

    3 0 Отговор
    пак ли те изтъпанчиха тук
    барем кат плямпаш за срещу лошо финансово управление
    надигни гласец за надути излишни общ поръчки и
    шуробаджанаци чекмеджари

    13:18 27.10.2025

  • 10 Кольо вица

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "За размисъл":

    Умиращ арменец към синовете си: И деца да пазите евреите! Защо тате? Защото изчезнат ли те ще ни подкарат нас!

    13:20 27.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Лятото по време на протестите говореше друго.

    13:22 27.10.2025

  • 12 мутрафон

    1 0 Отговор
    Аааа, не така през просото, нашия човек Владко Тъпото от Долни Дъбник знае всичко за еврото и не само това!

    13:26 27.10.2025

  • 13 провинциалист

    0 0 Отговор
    „За България няма никакви рискове при влизане в Еврозоната, защото ние сме в Еврозината с ограничени права – от 1997 г. Защото сме „вързани“ е врото. Българският лев е хартиеният костюм на еврото, с който ние тук се разплащаме.“ Това каза в „Добро утро, Европа“ банкерът и финансист Левон Хампарцумян. От Euronews България
    Публикувано на 04/03/2025 - 11:17

    13:26 27.10.2025

Новини по градове:
