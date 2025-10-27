18-годишен е ударен и убит от 20-годишен шофьор в Козлодуй

При пътен инцидент в Козлодуй е загинало младо момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирана от БТА.
Произшествието е станало рано сутринта в неделя – сигналът е подаден на тел. 112 в 5,15 ч.
Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен жител на града, след което водачът е напуснал мястото на инцидента.
След издирване е открита колата, с която е блъснато момчето. Установено е, че е шофирал 20-годишен мъж, също от Козлодуй.
Шофьорът е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.
Според отчета на ОД на МВР във Враца за миналия месец в областта са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 са тежки. При тях са загинали двама души. В сравнение със същия месец на предходната година пътните инциденти са с един по-малко, а загиналите са с двама повече.
Трима души са загинали, а 21 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, отчете МВР.
В София са регистрирани четири тежки и 25 леки инцидента на пътя, при които са пострадали четирима души.
От началото на месеца са станали 403 катастрофи с 37 загинали и 496 ранени, обявиха още от полицията.
