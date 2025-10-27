Новини
18-годишен е ударен и убит от 20-годишен шофьор в Козлодуй

27 Октомври, 2025 15:29 2 320 25

  • козлодуй-
  • катастрофа

Водачът е избягал от мястото на инцидента

18-годишен е ударен и убит от 20-годишен шофьор в Козлодуй - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При пътен инцидент в Козлодуй е загинало младо момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирана от БТА.

Произшествието е станало рано сутринта в неделя – сигналът е подаден на тел. 112 в 5,15 ч.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен жител на града, след което водачът е напуснал мястото на инцидента.

След издирване е открита колата, с която е блъснато момчето. Установено е, че е шофирал 20-годишен мъж, също от Козлодуй.

Шофьорът е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета на ОД на МВР във Враца за миналия месец в областта са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 са тежки. При тях са загинали двама души. В сравнение със същия месец на предходната година пътните инциденти са с един по-малко, а загиналите са с двама повече.

Трима души са загинали, а 21 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, отчете МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 25 леки инцидента на пътя, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца са станали 403 катастрофи с 37 загинали и 496 ранени, обявиха още от полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 0 Отговор
    20 годшинните скоро ще карат само БМП, БТР, и Брадли.

    15:33 27.10.2025

  • 2 Качалин

    21 4 Отговор
    Ми тъмнозелен е, простено му е, че е избягал!

    15:34 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    30 0 Отговор
    Роми си купуват книжки,и убиват гласоподаватели на Новото начало. 🦍🥳🤣👍

    15:36 27.10.2025

  • 5 Дааааа

    36 0 Отговор
    На времето 18-20 г мъже пазеха границата а сегашните момченца на 20 си мислят,че живота е компютърна игра и ако се случи нещо ще направят рестарт на играта.

    15:38 27.10.2025

  • 6 Опааа

    7 2 Отговор
    Да се трепят ве! Като нямат акъл в главите…🤦‍♂️

    15:38 27.10.2025

  • 7 мъкаааа

    12 0 Отговор
    Войната в България не прекъсва. Всеки ден има убити хора.Все повече намаляваме,като бройка. После нямало работещи в градския транспорт. Как да има?

    15:39 27.10.2025

  • 8 Роден в НРБ

    21 1 Отговор
    Не искам да съм мнителен, но да не би пак червенокожите команчи да не са успели да обуздаят некой мустанг?

    15:39 27.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Колко пациенти чакат своя млад донор.

    Коментиран от #10

    15:44 27.10.2025

  • 10 Дааааа

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ако са от " команчите" както прочетох в един от коментарите,мислиш ли,чероднините са дорасли толкова да даряват органи

    15:47 27.10.2025

  • 11 Уса

    23 1 Отговор
    Какво ви става бе хора..?Задминахте пътно транспортните произшествия за цяла Америка...Вие се побъркахте от тая циганизация,която наричате демокрация

    Коментиран от #13

    15:50 27.10.2025

  • 12 Бичето

    4 7 Отговор
    Дано се оправи, но истината е, че пешеходците нямат място на пътя. Дано да е за урок на останалите, ако искат да са живи в България. България НЕ Е ЗА ВСЕКИ

    Коментиран от #16

    15:52 27.10.2025

  • 13 Опааа

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Уса":

    Кой не скача е червен!

    Коментиран от #15, #17

    15:55 27.10.2025

  • 14 Уса

    14 0 Отговор
    И да знаете...От циганин и индиец за шофьор и скиор не стават.За индииците разбрах от живота в САЩ.Не стига,че са най-лошите шофьори по статистика а те ги качиха да карат и тирове.Избиват народа по пътищата и Тръмп наложи мракобесни мерки със затвор и депортации.Няма спасение от тая паплач

    15:57 27.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЗДвП

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бичето":

    Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно. Могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;

    16:00 27.10.2025

  • 17 Уса

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опааа":

    Така беше, някои скачаха и се наскачаха а сега целуват Газа на сорос за центове от моите данъци

    16:04 27.10.2025

  • 18 Има причина да го убие

    4 2 Отговор
    Сигурно е било ревност или омраза . Помака затри 3 защото е бил луд.

    16:04 27.10.2025

  • 19 Няма бира

    4 1 Отговор
    Един иганин по-малко! Добро начало на деня! Събуждай се народе!

    16:10 27.10.2025

  • 20 Св да

    5 1 Отговор
    Минус двама циганина,алилуя

    16:10 27.10.2025

  • 21 Козлодуй

    17 0 Отговор
    Защо не пишете, че шофьорът е циганин и е бил с алкохол?

    16:11 27.10.2025

  • 22 МП4

    23 0 Отговор
    20 години гроб (ГерБ)) , пезултати . . . . . . . .

    16:12 27.10.2025

  • 23 гост

    13 0 Отговор
    18 годишна - блъснала се в железен стълб -Троян
    19 годишен скочил с колата от мост - София
    20 годишен убил 18 годишен - Козлодуй
    18 годишен - 3 жертви - Царево и т.н. и т.н.
    Скъпи момчета и момичета реалното шофиране не е компютърна игра с Н на брой животи! Животът е само един и е прекрасен! Той си е ваш и не си го отнемайте! РОДИТЕЛИ - КЪДЕ СТЕ???????????

    16:17 27.10.2025

  • 24 Иван

    6 0 Отговор
    Убитите в Украйна са по малко все пак там е война и се бомбардира постоянно но тука нещата са страшни

    16:27 27.10.2025

  • 25 само питам

    3 0 Отговор
    вальо глухотоКУЧЕ ОТ козлодуй, добре ли е?

    16:44 27.10.2025

