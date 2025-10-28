Миролюба Бенатова разкри с колко пъти е поскъпнал профилактичният преглед и кръвните изследвания

Само между другото ще ви споделя, че профилактичен преглед (свободен прием) и две изследвания, ми струват съответно
150, 90 и 315 лв.
555 лв. общо.
Това написа във "Фейсбук" Миролюба Бенатова.
Последните (кръвни изследвания) преди година струваха 150 лв. Демек - наполовина.
Дали е поскъпнало нещо, вие кажете.
А това са само няколко дребни стъпки, които прави здравно осигурен (!) човек, който иска да се грижи за себе си, но няма допълнително здравно осигуряване и направления.
Както се казва, бъдете здрави.
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 26 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ухаа
09:29 28.10.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #10
09:32 28.10.2025
3 райберЪТ
Добре , че се намира и някоя Мата Хари , за да ни покаже само една малка частица от заделеното от Вождовете ни !
09:35 28.10.2025
4 Сталин
Коментиран от #9
09:35 28.10.2025
5 щъркел
09:36 28.10.2025
6 Зайо Байо
09:37 28.10.2025
7 Гост
09:39 28.10.2025
8 20 милиарда
За сравнение 2007 един милиард и двеста милиона при 9 милиона население. 20 милиарда НЗОК при 9 милиона население.
Скъпи и важни изследвания за профилактика не се покриват от НЗОК.
Трябва да се намали бюджет на НЗОК, докато не спре източването й от обръчите от фирми на властта.
Всички частни болници и посредници на лекарства, апаратура и др. са на настоящи и бивши депутати.
Депутатите с нашите пари, финансират себе си,
Невероятен Цинизъм и Наглост.
При наличие, че НС драстично трябва да свие разходите.
Като се почне от заплати на бюджетници 650 000, до заплати на депутати по 20 000 хиляди лева, и кметове с милиони.
09:40 28.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Плащаш и леко разклащаш
До коментар #2 от "ООрана държава":Не е проблемът само в плащането, а и в това, какво получаваш срещу него. Ходят едни момченца и момиченца с куфарчета при лекарите и ги "запознават" с продуктите на разни фирми и дистрибутори. Правят им и семинари, да даде Господ на всеки да присъства на такъв! След това ти се явяваш с проблемите си, но мисълта на лекуващите е леко изкривена в полза на куфарчето, а не на здравето. Там започва пропастта, а къде е дъното, все още не знаем, но в "цивилизованите страни" е доста под Марианската падина.
09:42 28.10.2025
11 Само Питам
Така ли е ?
Ако е така , нали срещу такива зависимости се бори нашето модерно , ново , демократично , справедливо , свободолюбиво и хуманно общество ?
09:43 28.10.2025
12 мда
Коментиран от #13
09:43 28.10.2025
13 Аха
До коментар #12 от "мда":"Сиреч" е доста насочваща дума...
09:46 28.10.2025
14 хихи
Ако искаш екстри, избран лекар, който не работи с НЗОК? си плащаш!!
Ако искаш изследвания, които не поема здравната каса си плащаш.
09:54 28.10.2025
15 бай Иван
09:56 28.10.2025
16 Мнение
10:00 28.10.2025
17 спонтанен сарказъм
10:01 28.10.2025
18 Няма са пуашите !
10:02 28.10.2025
19 Трол
Коментиран от #26
10:03 28.10.2025
20 тиририрам
Едните нямат капацитет да управляват, а другите нямат капацитет да мислят!
Както се казва, имайте здрави нерви!
10:13 28.10.2025
21 бенатова дърта си вече никой не те иска
10:15 28.10.2025
22 докторите са търговски дружества
които му е скъпо тука може да потърси някой доктор назапад да види там какви са цените
или внесете азиатци да ви лекуват без пари
10:17 28.10.2025
23 Видими резултати
10:17 28.10.2025
24 Тракиец 🇺🇦
10:19 28.10.2025
25 ти без пари ли возише в таксито ма?
че искаш доктора да те лекува без пари? доктора не ти е длъжен със нищо , и е учил за разлика от теб 12 години а не като простаЖУРНАСЛИТКА 3 години!
ще му плащаш знанията иначе ще ходиш да те лекуват шамани
Коментиран от #29
10:19 28.10.2025
26 И какво от това,
До коментар #19 от "Трол":че е била с ГЕРБ а сега от ПП/ДБ, човек не е безгрешен и когато е сгрешил времето му дава възможност да се поправи, ако има разум и може да мисли, а има и такива които нямат разум и не могат да разберат, че грешат, това е проблем на по-голямата част от българското население, беднотията идва от тяхната простотия !
10:20 28.10.2025
27 паметник на ТАТО във всеки град
СЕГА А МЪЛЧИТЕ нищо не ви е скъпо искахте демокрация и банани ето ви бананите яжте ги
10:21 28.10.2025
28 бенатова
10:26 28.10.2025
29 Ти си изключителен ТЪПАК
До коментар #25 от "ти без пари ли возише в таксито ма?":с всички главни букви ! Здравеопазването е безплатно в целия ЕС само в България се плаща по няколко пъти едно лечение или преглед ! Разумните хора правят грешка като ви защитават вас опростачената тълпа, защото ето не си разбрал, че Бенатова защитава твоята проста тиква !
10:26 28.10.2025