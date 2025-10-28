Новини
Миролюба Бенатова разкри с колко пъти е поскъпнал профилактичният преглед и кръвните изследвания

28 Октомври, 2025 09:27 1 706 29

  • миролюба бенатова-
  • профилактичен преглед-
  • кръвни изследвания

555 лв. общо. Дали е поскъпнало нещо, вие кажете

Миролюба Бенатова разкри с колко пъти е поскъпнал профилактичният преглед и кръвните изследвания - 1
Снимка: БНР
Миролюба Бенатова Миролюба Бенатова журналист

Само между другото ще ви споделя, че профилактичен преглед (свободен прием) и две изследвания, ми струват съответно

150, 90 и 315 лв.

555 лв. общо.

Това написа във "Фейсбук" Миролюба Бенатова.

Последните (кръвни изследвания) преди година струваха 150 лв. Демек - наполовина.

Дали е поскъпнало нещо, вие кажете.

А това са само няколко дребни стъпки, които прави здравно осигурен (!) човек, който иска да се грижи за себе си, но няма допълнително здравно осигуряване и направления.

Както се казва, бъдете здрави.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухаа

    34 1 Отговор
    Здравеопазването умря, да живее здравата далавера!

    09:29 28.10.2025

  • 2 ООрана държава

    27 1 Отговор
    Дери тоя прости народ, плащаш потребителска такса за направлението което се прави за под 2 минути ама вече си чакал на опашка около час и 20 минути, после за взимането на кръв което става за под 5 минути пак се плаща такса и отделно всеки месец дране на здравни осигуровки.... Да се закрива тая пробита кофа наречена здравна каса и да се минава на здравна застраховка като в другитв държави от ес и както по големите фирми правят за служителите си. Голяма част от парите за изследвания и медикаменти се връщат по банков път

    Коментиран от #10

    09:32 28.10.2025

  • 3 райберЪТ

    16 0 Отговор
    Това е само един от начините да се пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА !
    Добре , че се намира и някоя Мата Хари , за да ни покаже само една малка частица от заделеното от Вождовете ни !

    09:35 28.10.2025

  • 4 Сталин

    2 23 Отговор
    Тая талмудистка змия има пари ,да плаща

    Коментиран от #9

    09:35 28.10.2025

  • 5 щъркел

    14 0 Отговор
    Както се казва, бъдете здрави! Ако имате пари,разбира се. Иначе: На Северния полюс.

    09:36 28.10.2025

  • 6 Зайо Байо

    21 1 Отговор
    Нека се знае , че ДОКТОРИТЕ и БОЛНИЦИТЕ са регистрирани като ТЪРГОВЦИ , по Търговския закон ! Какво друго очаквате ?

    09:37 28.10.2025

  • 7 Гост

    16 0 Отговор
    Абе тва не е в "потребителската кошница", начи сичко е наред! Инфлация по 3%, пейте и се веселете!

    09:39 28.10.2025

  • 8 20 милиарда

    13 0 Отговор
    Като 10 милиарда лева от държавен бюджет, данъците ни, здравни вноски. и още 10 милиарда лева доплащане от пациенти. Юрогария е единствената в ЕС, в която пациентите доплащат 50% от джоба си.
    За сравнение 2007 един милиард и двеста милиона при 9 милиона население. 20 милиарда НЗОК при 9 милиона население.
    Скъпи и важни изследвания за профилактика не се покриват от НЗОК.
    Трябва да се намали бюджет на НЗОК, докато не спре източването й от обръчите от фирми на властта.
    Всички частни болници и посредници на лекарства, апаратура и др. са на настоящи и бивши депутати.
    Депутатите с нашите пари, финансират себе си,
    Невероятен Цинизъм и Наглост.
    При наличие, че НС драстично трябва да свие разходите.
    Като се почне от заплати на бюджетници 650 000, до заплати на депутати по 20 000 хиляди лева, и кметове с милиони.

    09:40 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Плащаш и леко разклащаш

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Не е проблемът само в плащането, а и в това, какво получаваш срещу него. Ходят едни момченца и момиченца с куфарчета при лекарите и ги "запознават" с продуктите на разни фирми и дистрибутори. Правят им и семинари, да даде Господ на всеки да присъства на такъв! След това ти се явяваш с проблемите си, но мисълта на лекуващите е леко изкривена в полза на куфарчето, а не на здравето. Там започва пропастта, а къде е дъното, все още не знаем, но в "цивилизованите страни" е доста под Марианската падина.

    09:42 28.10.2025

  • 11 Само Питам

    7 1 Отговор
    Оказва ли се , че всички здравни заведения са под опеката и КОНТРОЛА на някоя партия и на силните хора на деня ? Че ежемесечно се отчита финансово на тях ? Че зависи от волята и кефа на НЯКОЛКО ГЛАВНИ ЛИЧНОСТИ ?
    Така ли е ?
    Ако е така , нали срещу такива зависимости се бори нашето модерно , ново , демократично , справедливо , свободолюбиво и хуманно общество ?

    09:43 28.10.2025

  • 12 мда

    6 0 Отговор
    Яко се точи държавата с направления. А лабораториите са за наши хора. А казват че до юни месец работим за държавата, сиреч за мутрите.

    Коментиран от #13

    09:43 28.10.2025

  • 13 Аха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "мда":

    "Сиреч" е доста насочваща дума...

    09:46 28.10.2025

  • 14 хихи

    0 7 Отговор
    А за чий ти е "свободен прием" Не си ли здравно осигурена?
    Ако искаш екстри, избран лекар, който не работи с НЗОК? си плащаш!!
    Ако искаш изследвания, които не поема здравната каса си плащаш.

    09:54 28.10.2025

  • 15 бай Иван

    1 0 Отговор
    По-добре здрав и богат, отколкото беден и болен!

    09:56 28.10.2025

  • 16 Мнение

    7 0 Отговор
    А Медицинско за работа беше 20 лв., сега е 35 лв.

    10:00 28.10.2025

  • 17 спонтанен сарказъм

    3 0 Отговор
    това не е вярно, долна копейка, има си официални цифри и хората съвсем честно и ясно казват, че инфлацията няма и 3%. При това хората са от Европа, не някакви местни шарлатани. Още 2 месеца и изследванията пак ще са 150 ама в евро, просто почакай.

    10:01 28.10.2025

  • 18 Няма са пуашите !

    7 1 Отговор
    От 1-ви януари си имаме евро и сичко ша са опрай !

    10:02 28.10.2025

  • 19 Трол

    3 3 Отговор
    Миролюба беше навремето с ГЕРБ, а сега е с ППДБ.

    Коментиран от #26

    10:03 28.10.2025

  • 20 тиририрам

    3 1 Отговор
    В държавата на 🎃🎃🎃🎃🎃🎃-те и изборните гъбари е така!
    Едните нямат капацитет да управляват, а другите нямат капацитет да мислят!
    Както се казва, имайте здрави нерви!

    10:13 28.10.2025

  • 21 бенатова дърта си вече никой не те иска

    1 3 Отговор
    таяОфца нали караше таксита и правешеМИНЕТИ по пияците сега пак ли е станала журналистка?

    10:15 28.10.2025

  • 22 докторите са търговски дружества

    2 4 Отговор
    ало бенатова никой не ви кара да ходите на доктор! да бяхте учили за докторица а не за журналистка
    които му е скъпо тука може да потърси някой доктор назапад да види там какви са цените


    или внесете азиатци да ви лекуват без пари

    10:17 28.10.2025

  • 23 Видими резултати

    2 0 Отговор
    Това е новото начало и истинска държава с главно Д

    10:17 28.10.2025

  • 24 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Личи си когато БКП герб поемат юздите ...хипер инфлация ,замразени заплати доходи пенсии, ежедневно увеличаване на цените на стоките най вече от първа необходимост,кражби на ДДС наркотрафик ,наши и ваши,ц+и+г+анизация

    10:19 28.10.2025

  • 25 ти без пари ли возише в таксито ма?

    0 2 Отговор
    ало бенатова ти като караше такси без пари ли ги караше хората?

    че искаш доктора да те лекува без пари? доктора не ти е длъжен със нищо , и е учил за разлика от теб 12 години а не като простаЖУРНАСЛИТКА 3 години!

    ще му плащаш знанията иначе ще ходиш да те лекуват шамани

    Коментиран от #29

    10:19 28.10.2025

  • 26 И какво от това,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Трол":

    че е била с ГЕРБ а сега от ПП/ДБ, човек не е безгрешен и когато е сгрешил времето му дава възможност да се поправи, ако има разум и може да мисли, а има и такива които нямат разум и не могат да разберат, че грешат, това е проблем на по-голямата част от българското население, беднотията идва от тяхната простотия !

    10:20 28.10.2025

  • 27 паметник на ТАТО във всеки град

    1 2 Отговор
    тия дето ни докарахте тая демокрация и скачахте по площадите с двата пръста и убихте ТОДОР ЖИВКОВ

    СЕГА А МЪЛЧИТЕ нищо не ви е скъпо искахте демокрация и банани ето ви бананите яжте ги

    10:21 28.10.2025

  • 28 бенатова

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    10:26 28.10.2025

  • 29 Ти си изключителен ТЪПАК

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ти без пари ли возише в таксито ма?":

    с всички главни букви ! Здравеопазването е безплатно в целия ЕС само в България се плаща по няколко пъти едно лечение или преглед ! Разумните хора правят грешка като ви защитават вас опростачената тълпа, защото ето не си разбрал, че Бенатова защитава твоята проста тиква !

    10:26 28.10.2025

Новини по градове:
