Тахов апелира за спешни мерки за подпомагане на засегнатите от сушата фермери

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов апелира за спешни мерки и активиране на Селскостопанския резерв за подпомагане на земеделските производители, засегнати от екстремалното засушаване през летните месеци. По време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург той съобщи, че България вече е предоставила на Европейската комисия подробен анализ на ситуацията и очаква предприемане на спешни мерки за подпомагане на тежко пострадалите фермери.

„Екстремалното засушаване доведе до значителен спад в добивите на царевица и слънчоглед, което застрашава икономическата стабилност на хиляди земеделски производители и продоволствената сигурност на страната“, изтъкна земеделският министър. Той подчерта, че укрепването на контролните органи и лабораторната мрежа в Украйна е ключово за гарантиране на реалното прилагане на европейските стандарти. По думите му е важно да се въведат междинни етапи и механизъм за мониторинг до края на 2028 г., който да проследява напредъка в постигането на съответствие.

„ЕС трябва да гарантира, че търговията ще остане балансирана и справедлива, като осигури преходни мерки и подкрепа за по-уязвимите производители в държавите членки. Особено внимание трябва да се обърне на страните, разположени близо до границата с Украйна, които са изправени пред сериозни структурни и пазарни предизвикателства“, каза още министър Тахов. Той допълни, че задължителният мониторинг и проследимостта на вноса от Украйна са от съществено значение за предотвратяване на неблагоприятни ефекти върху вътрешния пазар и за засилване на устойчивостта на общата агрохранителна система.

Министър Тахов подчерта необходимостта от мерки за противодействие на вноса на големи количества ориз от Мианмар и Камбоджа.„Без ефективна защитна клауза европейските производители на ориз и цялата верига на доставки могат да бъдат сериозно увредени”, каза в заключение д-р Георги Тахов.