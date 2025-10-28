Новини
България »
Тахов апелира за спешни мерки за подпомагане на засегнатите от сушата фермери

Тахов апелира за спешни мерки за подпомагане на засегнатите от сушата фермери

28 Октомври, 2025 13:21 424 8

  • георги тахов-
  • фермери-
  • суша

ЕС трябва да гарантира, че търговията ще остане балансирана и справедлива, каза Тахов

Тахов апелира за спешни мерки за подпомагане на засегнатите от сушата фермери - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов апелира за спешни мерки и активиране на Селскостопанския резерв за подпомагане на земеделските производители, засегнати от екстремалното засушаване през летните месеци. По време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург той съобщи, че България вече е предоставила на Европейската комисия подробен анализ на ситуацията и очаква предприемане на спешни мерки за подпомагане на тежко пострадалите фермери.

„Екстремалното засушаване доведе до значителен спад в добивите на царевица и слънчоглед, което застрашава икономическата стабилност на хиляди земеделски производители и продоволствената сигурност на страната“, изтъкна земеделският министър. Той подчерта, че укрепването на контролните органи и лабораторната мрежа в Украйна е ключово за гарантиране на реалното прилагане на европейските стандарти. По думите му е важно да се въведат междинни етапи и механизъм за мониторинг до края на 2028 г., който да проследява напредъка в постигането на съответствие.

„ЕС трябва да гарантира, че търговията ще остане балансирана и справедлива, като осигури преходни мерки и подкрепа за по-уязвимите производители в държавите членки. Особено внимание трябва да се обърне на страните, разположени близо до границата с Украйна, които са изправени пред сериозни структурни и пазарни предизвикателства“, каза още министър Тахов. Той допълни, че задължителният мониторинг и проследимостта на вноса от Украйна са от съществено значение за предотвратяване на неблагоприятни ефекти върху вътрешния пазар и за засилване на устойчивостта на общата агрохранителна система.

Министър Тахов подчерта необходимостта от мерки за противодействие на вноса на големи количества ориз от Мианмар и Камбоджа.„Без ефективна защитна клауза европейските производители на ориз и цялата верига на доставки могат да бъдат сериозно увредени”, каза в заключение д-р Георги Тахов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Подайте им

    5 0 Отговор
    маркуча с вода за да се поизмият... Не че не могат и мръсни да дундуркат Сладура...

    13:24 28.10.2025

  • 3 Тахоов, делавераджийо

    8 0 Отговор
    Стига раздава наши пари на ортаците си, аман, частния бизнес не е за всеки, има и застраховки

    13:24 28.10.2025

  • 4 Зевс

    8 0 Отговор
    Пратете каратистчето Харизанов, дето наряза тръбите на Напоителни системи, да носи вода с кофите.

    13:26 28.10.2025

  • 5 Нещастници

    3 1 Отговор
    единствената гаранция от скапния ес е, че всичко за украйна за нас останалото. Това каза и Денков като беше МП. А всичко това се случва, защото вие си ги избрахте и гласуватув за същите. Само гледайте какво ще стане ЕС И ЕЗ.......

    13:38 28.10.2025

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Същите тези фермери палеха стърнищата из цяла България след прибиране на реколтата това лято

    13:40 28.10.2025

  • 7 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Насила скапват продукцията за да хванат грантовете после и обезщетение, не се занимават да работят само си обикалят по островите, а ние вкарваме вносни боклуци

    13:55 28.10.2025

  • 8 Селянин

    1 0 Отговор
    Компенсацията през 30 или през 40 процента в брой за чекмеджето е, само не се разбра?

    14:04 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове