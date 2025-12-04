Важните новини във ФАКТИ на 04.12.2025 г.

Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов
Група граждани организираха протестна акция пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в град Банкя тази вечер. Недоволството премина под наслов за мирно оттегляне на управляващите и освобождаване на задържани политически фигури.
Земеделският министър: „Магазин за хората“ ще обхване цялата страна през 2026 г.
Амбицията ни е следващата година „Магазин за хората“ да покрие територията на цялата страна както с щандове, така и с магазини, които ще работят под този бранд през франчайз. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос на Даниел Петров от ПГ „Възраждане“.
Хората отново излязоха в провинцията с искане за оставка на правителството
Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната, съобщи БНТ.
САЩ подпомагат укрепването на регионалното отбранително лидерство на България
Съединените щати и България успешно приключиха регионална оперативна работна среща, посветена на управлението на военновъздушни операции. Семинарът беше организиран от Военновъздушните сили на Република България.
60% от свинското месо на пазара у нас е българско
Близо 60% от свинското месо на българския пазар е родна продукция. Това заяви за БГНЕС изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) д-р Диляна Попова.
Доц. Петър Чолаков: ИТН и БСП трудно ще влязат в следващия парламент
Този протест не принадлежи на нито една политическа сила. Опозицията отговаря на този гняв, който се излива на площадите и по улиците на страната – повече хора от очакваното и повече от привържениците на тези опозиционни партии. Една вена, през която се излива фрустрацията на хората от години. Това заяви пред Нова нюз доц. Петър Чолаков, политолог.
Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година
За да се закрепи обстановката в момента, трябва да прогнозираме, че протестите няма да се радикализират трайно. Протестите през 1997 година блокираха държавата. Само икономически мотив може да блокира държавата и да свали правителството. Сега се протестира след работа, когато има време. Този протест няма икономическа логика, няма енергията на протеста от 97 година и се води от старите муцуни.
България, Румъния и Гърция стартират изграждането на транспортна ос Север–Юг
България, Гърция, Румъния и Европейската комисия подписаха в сряда вечерта в Брюксел меморандум за сътрудничество за развитие на регионалната транспортна инфраструктура. От българска страна документът бе подписан от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, съобщава БТА.
„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София
Тежка авария на магистрален топлопровод остави без парно и топла вода голяма част от централна София, включително едни от най-големите болнични заведения в столицата. Пробиви по две ключови трасета – топлопровод с диаметър 900 мм на ул. „Баба Илийца“ и стебло с диаметър 600 мм в двора на „Александровска болница“ – наложиха спиране на топлоподаването от 8:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември, съобщиха от „Топлофикация София“.
Емануил Йорданов: Ако аз бях вътрешен министър, щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат
Ако бяха прочели закона, щяха да знаят, че всички лица, които палеха, трябваше на секундата да бъдат задържали и срещу тях да се използват помощни средства. Ако аз бях вътрешен министър щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат. Това бившият министър на вътрешните работи и настоящ адвокат Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Атанас Пеканов за протестите: Има голяма нетърпимост към ояждането с власт и хората, които се мислят за недосегаеми
С въодушевление наблюдавах събитията в понеделник. Аз самият не очаквах това да се случи. Не очаквах толкова много различни и всякакви хора и то не само в София, а в цяла България, да изразят свето недоволство към текущата ситуация в България, текущата политическа власт и недоволство към всичко, което виждат. Трудно всички тези хора ще се съберат просто заради някои части на бюджета, които бяга правилно критикувани. Но едва ли 100 000 души в София ще дойдат заради данък “Дивидент”, СУПТО и други подобни неща. Това каза в интервю за “Лице в лице” по бТВ бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов.
Граждани протестират пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона
Граждани се събраха на протест пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона в столицата. На 13 ноември Столичният общински съвет реши да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 г. , предаде БТА.
Слави Трифонов: Подкрепихме референдума за еврото, за да може народът сам да определя съдбата си
Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов разясни позицията на своята парламентарна група относно вчерашното гласуване в Народното събрание за провеждане на референдум за еврото. Въпреки че лично подкрепя приемането на единната европейска валута, Трифонов настоява, че българските граждани трябва да имат последната дума.
Катастрофа между трамвай и лек автомобил в района на Халите в София
Катастрофа между трамвай и лек автомобил в района на Халите в София затрудни за кратко движението, видя репортер на БТА.
Караджов сезира Прокуратурата за съмнителни действия на служители в ИА „Автомобилна администрация“
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, по време на проверка на пътя.
ПП-ДБ обявиха мотивите, с които ще внесат вота на недоверие в петък
ПП-ДБ внася утре в парламента вот на недоверие срещу правителството за икономическата му политика. Това съобщиха лидерите на коалицията пред журналисти в кулоарите на парламента.
Освободиха под гаранция шофьора, причинил смъртта на полицай на Северната тангента
Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, съобщава БНТ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тикава и Шопар
Коментиран от #3
23:27 04.12.2025
2 Спецназ
Тоя нема си тръгне!
БОКЛУКА се изхвърля на Депото!
Така е по Закон.
23:42 04.12.2025
3 и чалгарина
До коментар #1 от "Тикава и Шопар":и той си тръгва!
23:42 04.12.2025
4 Спецназ
Как да живееме!! АРЕ БЕГАЙ ОТТУКАБЕ!!
23:45 04.12.2025