Важните новини във ФАКТИ на 04.12.2025 г.

Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов

Група граждани организираха протестна акция пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в град Банкя тази вечер. Недоволството премина под наслов за мирно оттегляне на управляващите и освобождаване на задържани политически фигури.

Земеделският министър: „Магазин за хората“ ще обхване цялата страна през 2026 г.

Амбицията ни е следващата година „Магазин за хората“ да покрие територията на цялата страна както с щандове, така и с магазини, които ще работят под този бранд през франчайз. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос на Даниел Петров от ПГ „Възраждане“.

Хората отново излязоха в провинцията с искане за оставка на правителството

Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната, съобщи БНТ.

САЩ подпомагат укрепването на регионалното отбранително лидерство на България

Съединените щати и България успешно приключиха регионална оперативна работна среща, посветена на управлението на военновъздушни операции. Семинарът беше организиран от Военновъздушните сили на Република България.

60% от свинското месо на пазара у нас е българско

Близо 60% от свинското месо на българския пазар е родна продукция. Това заяви за БГНЕС изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) д-р Диляна Попова.

Доц. Петър Чолаков: ИТН и БСП трудно ще влязат в следващия парламент

Този протест не принадлежи на нито една политическа сила. Опозицията отговаря на този гняв, който се излива на площадите и по улиците на страната – повече хора от очакваното и повече от привържениците на тези опозиционни партии. Една вена, през която се излива фрустрацията на хората от години. Това заяви пред Нова нюз доц. Петър Чолаков, политолог.

Доц. Буруджиева: Този протест няма икономически мотив и енергията на протеста от 1997 година

За да се закрепи обстановката в момента, трябва да прогнозираме, че протестите няма да се радикализират трайно. Протестите през 1997 година блокираха държавата. Само икономически мотив може да блокира държавата и да свали правителството. Сега се протестира след работа, когато има време. Този протест няма икономическа логика, няма енергията на протеста от 97 година и се води от старите муцуни.

България, Румъния и Гърция стартират изграждането на транспортна ос Север–Юг

България, Гърция, Румъния и Европейската комисия подписаха в сряда вечерта в Брюксел меморандум за сътрудничество за развитие на регионалната транспортна инфраструктура. От българска страна документът бе подписан от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, съобщава БТА.

„Топлофикация“ остави без парно големи болници и няколко квартала в София

Тежка авария на магистрален топлопровод остави без парно и топла вода голяма част от централна София, включително едни от най-големите болнични заведения в столицата. Пробиви по две ключови трасета – топлопровод с диаметър 900 мм на ул. „Баба Илийца“ и стебло с диаметър 600 мм в двора на „Александровска болница“ – наложиха спиране на топлоподаването от 8:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември, съобщиха от „Топлофикация София“.

Емануил Йорданов: Ако аз бях вътрешен министър, щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат

Ако бяха прочели закона, щяха да знаят, че всички лица, които палеха, трябваше на секундата да бъдат задържали и срещу тях да се използват помощни средства. Ако аз бях вътрешен министър щях да разпоредя да се бият тези, които палят и рушат. Това бившият министър на вътрешните работи и настоящ адвокат Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Атанас Пеканов за протестите: Има голяма нетърпимост към ояждането с власт и хората, които се мислят за недосегаеми

С въодушевление наблюдавах събитията в понеделник. Аз самият не очаквах това да се случи. Не очаквах толкова много различни и всякакви хора и то не само в София, а в цяла България, да изразят свето недоволство към текущата ситуация в България, текущата политическа власт и недоволство към всичко, което виждат. Трудно всички тези хора ще се съберат просто заради някои части на бюджета, които бяга правилно критикувани. Но едва ли 100 000 души в София ще дойдат заради данък “Дивидент”, СУПТО и други подобни неща. Това каза в интервю за “Лице в лице” по бТВ бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов.

Граждани протестират пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона

Граждани се събраха на протест пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона в столицата. На 13 ноември Столичният общински съвет реши да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 г. , предаде БТА.

Слави Трифонов: Подкрепихме референдума за еврото, за да може народът сам да определя съдбата си

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов разясни позицията на своята парламентарна група относно вчерашното гласуване в Народното събрание за провеждане на референдум за еврото. Въпреки че лично подкрепя приемането на единната европейска валута, Трифонов настоява, че българските граждани трябва да имат последната дума.

Катастрофа между трамвай и лек автомобил в района на Халите в София

Катастрофа между трамвай и лек автомобил в района на Халите в София затрудни за кратко движението, видя репортер на БТА.

Караджов сезира Прокуратурата за съмнителни действия на служители в ИА „Автомобилна администрация“

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, по време на проверка на пътя.

ПП-ДБ обявиха мотивите, с които ще внесат вота на недоверие в петък

ПП-ДБ внася утре в парламента вот на недоверие срещу правителството за икономическата му политика. Това съобщиха лидерите на коалицията пред журналисти в кулоарите на парламента.

Освободиха под гаранция шофьора, причинил смъртта на полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, съобщава БНТ.