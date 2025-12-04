Новини
Земеделският министър: „Магазин за хората“ ще обхване цялата страна през 2026 г.

4 Декември, 2025 22:04 415 12

В момента зареждаме логистичната база

Земеделският министър: „Магазин за хората“ ще обхване цялата страна през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Амбицията ни е следващата година „Магазин за хората“ да покрие територията на цялата страна както с щандове, така и с магазини, които ще работят под този бранд през франчайз. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос на Даниел Петров от ПГ „Възраждане“.

Министър Тахов обясни, че за реализацията на идеята „Магазин за хората“ на първо време са им трябвали изградени обекти със съответната логистика.

По думите му е нямало как да започнат от кота нула и да строят магазини. Така се е стигнало до подписването на договор с Централния кооперативен съюз (ЦКС) преди две седмици.

Според него техни обекти ще бъдат заредени с над 40 продукта от малката потребителска кошница, които ще се продават с до 10 процента надценка. В момента зареждаме логистичната база, съобщи министърът.

Георги Тахов посочи, че целта им е до десетина дни да отворят над 70 магазина в Пловдивска област, които да обслужват над 100 000 души. В тази връзка работят активно и зареждат логистичните складове, правят избор на продукти. Амбицията ни е в седмицата от 15 декември да започнат да функционират, каза аграрният министър.


  • 1 Мазна мутра

    7 1 Отговор
    От държавната администрация на снимката

    22:05 04.12.2025

  • 2 Да , бе

    3 1 Отговор
    Ще !

    22:05 04.12.2025

  • 3 Не ви искаме магазините.

    7 1 Отговор
    Да ни продавате боклуци с изтекъл срок с нов етикет.

    22:06 04.12.2025

  • 4 Едни

    7 1 Отговор
    милиони потънаха в нечии джобове чрез тая простотия !

    22:07 04.12.2025

  • 5 Нали пазарна икономика бе.

    8 0 Отговор
    Какви магазини , къде има такива коптори в Европа бе?

    22:09 04.12.2025

  • 6 отец Беефски

    3 0 Отговор
    Блазе им на ората.

    22:10 04.12.2025

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    Верно ли бе депесарче крадливо

    22:11 04.12.2025

  • 8 Магазин за хората

    2 0 Отговор
    Ам къде са отпуснатите 10 млн. лв. по бюджета за 2025 г.? Нема магазини, нема и парите?

    22:13 04.12.2025

  • 9 Я па тоя кияк

    1 0 Отговор
    Първо ще обхванем свинчовците от цялата страна и на оъща клада!
    Огънят да се види от космоса!
    Заради бълхата ще изгорим юргана с пълнежа барабар!

    22:15 04.12.2025

  • 10 Шишилизация

    2 0 Отговор
    Шишишоп ново начало!

    22:16 04.12.2025

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор
    Магазини за робите пълни с отровни боклуци с любов от Шиши.

    22:18 04.12.2025

  • 12 Любопитен

    0 0 Отговор
    Бойко от там ли ще пазарува?

    22:18 04.12.2025

