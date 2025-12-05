Новини
Тахов ще открие Националния рибен фест в София

5 Декември, 2025 07:40 745 7

  • георги тахов-
  • рибен фест

Целта му е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин

Тахов ще открие Националния рибен фест в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес, 5 декември 2025 г., в 10:30 часа министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще открие Националния рибен фест в София. Събитието е организирано от Министерството на земеделието и храните и е посветено на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели.

Целта му е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите.

Фестивалът се провежда от 10,00 до 19,00 часа на пл. „Гина Кунчева“, до паметника на Васил Левски, гр. София.


  • 1 Е това е новина

    9 0 Отговор
    Така се работи държавничешки!
    Тоя прилича на шаран!

    07:44 05.12.2025

  • 2 Наслука

    4 2 Отговор
    Добра идея. Бе пълно с шарани по улиците на София тази седмица, а и в останалите градове

    07:58 05.12.2025

  • 3 дсолик

    6 0 Отговор
    Министър има, но земеделие и храни няма, що е то??? От 2009 г до днес, разбойниците от ГЕРБ милиарди евро взеха за земеделие, а в резултат няма никакво земеделие и животновъдство. И парите ги няма и земеделие няма. Пълнили са си чекмеджетата тези боклуци и докараха България до катастрофа. Слава на Господ Иисус Христос от към фест го докарват.

    08:13 05.12.2025

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    И ловец е, и рибар е.

    08:16 05.12.2025

  • 5 Без него

    1 0 Отговор
    рибата ще измре !

    08:20 05.12.2025

  • 6 Българин

    3 0 Отговор
    Оставка!

    08:21 05.12.2025

  • 7 123456

    1 0 Отговор
    Какво стана с овцете на бай Рибан - единсвените победили чумата ! Сега коча ще победи и чумата в парламента !

    08:44 05.12.2025

