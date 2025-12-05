Днес, 5 декември 2025 г., в 10:30 часа министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще открие Националния рибен фест в София. Събитието е организирано от Министерството на земеделието и храните и е посветено на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели.
Целта му е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите.
Фестивалът се провежда от 10,00 до 19,00 часа на пл. „Гина Кунчева“, до паметника на Васил Левски, гр. София.
