Гръцки протестиращи затвориха и ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен ГКПП "Капитан Петко Войвода" на границата с Гърция, съобщиха от ГД "Гранична полиция".
Изключително интензивно е движението на тежкотоварни автомобили на изход на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция.
Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония.
