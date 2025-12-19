Новини
България »
Гръцки протестиращи затвориха и ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Гръцки протестиращи затвориха и ГКПП "Капитан Петко Войвода"

19 Декември, 2025 10:14 567 13

  • гкпп капитан петко войвода-
  • гърция-
  • фермери-
  • блокада

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония

Гръцки протестиращи затвориха и ГКПП "Капитан Петко Войвода" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен ГКПП "Капитан Петко Войвода" на границата с Гърция, съобщиха от ГД "Гранична полиция".

Изключително интензивно е движението на тежкотоварни автомобили на изход на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    да плащат даньк
    като едно време

    10:15 19.12.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    член 5 ??

    Коментиран от #4

    10:15 19.12.2025

  • 3 Нема лабаво

    1 0 Отговор
    И у грчките фермери

    10:15 19.12.2025

  • 4 Сите византийци

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Под сатър

    Коментиран от #6

    10:16 19.12.2025

  • 5 240

    2 0 Отговор
    Боклука коледна украса по дърветата в софия

    Коментиран от #9

    10:18 19.12.2025

  • 6 едикойси

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сите византийци":

    ти византиец не си ли бил римско време ? за абритус, одесос и перперикон не си ли чувал ?

    10:19 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 интересно

    3 0 Отговор
    когато се опитаха в крит да блокират летището
    бързо ги разпардушини полицията
    а за кулата 10 дни не ги закачат
    щото не е приоритет пътя от бг
    ганчо и ганка да си наглеждат имотите

    иначе винаги бг изпраща пожарникари платени от нас
    да им гасят пожарите на гърците
    а тук пък лятото не са идвали да помагат

    Коментиран от #10

    10:26 19.12.2025

  • 9 Много са

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "240":

    Охранени нашите боклуци.
    Ще изпочупят клоните.
    Става да увиснат на уличните лампи.

    10:28 19.12.2025

  • 10 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "интересно":

    На пожарникарите се плаща.Нашите тичат в чужбина да гасят заради парите,но като гори у нас не може да платиме на чужденците.Пари няма. То и за нашите си пожарникари едва ли има някакви екстри .Гасят доброволци.

    10:33 19.12.2025

  • 11 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Защо няма новини за френските протестиращи!

    11:01 19.12.2025

  • 12 50/50

    0 0 Отговор
    ,,,,,,,,Моля се Богу, гръцките земледелци да удържат, докато приключат празниците! Хе, отивайте в Турция да коледувате! Кала Христугена! Хроня полла! Евтихисменос о кенургиос хронос!

    11:21 19.12.2025

  • 13 50/50

    0 0 Отговор
    ,,,,,,,,Моля се Богу, гръцките земледелци да удържат, докато приключат празниците! Хе, отивайте в Турция да коледувате! Кала Христугена! Хроня полла! Евтихисменос о кенургиос хронос!

    11:21 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове