Потвърдиха случай на антракс в село Славяново, взимат спешни мерки

Случай на заболяването антракс, което засяга и животни, и хора, е потвърден в животновъдна ферма харманлийското село Славяново. Това съобщи за БТА областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда.

Съмнения за инфекцията възникнаха още в края на миналата седмица. Вследствие на това бе предприета ваксинация на животните в обекта, която продължава в околните стопанства, допълни Здравкова. Извършена е също така дезинфекция. Особеността е, че в контакт с кислород, микроорганизмът причинител образува спори, които могат да останат в продължение и на десетилетия.

Здравкова, която по образование и професия е ветеринарен лекар, прогнозира, че това ще остане единичен изолиран случай. Колкото до зарязването на хора, Здравкова обясни, че то не се случва лесно. Ветеринарните власти извършват инвентаризация на стопанствата с животни в района.

Днес в Харманли се очаква да се събере Общинска епизоотична комисия, която да набележи допълнителни мерки срещу заболяването. Най-вероятно ще бъде ограничено придвижването на четириноги от засегнатия район, както и общата паша и водопой.