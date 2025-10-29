Новини
Потвърдиха случай на антракс в село Славяново, взимат спешни мерки

29 Октомври, 2025 10:21 924 17

  • антракс-
  • славяново-
  • овце

Ветеринарните власти извършват инвентаризация на стопанствата с животни в района

Потвърдиха случай на антракс в село Славяново, взимат спешни мерки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случай на заболяването антракс, което засяга и животни, и хора, е потвърден в животновъдна ферма харманлийското село Славяново. Това съобщи за БТА областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда.

Съмнения за инфекцията възникнаха още в края на миналата седмица. Вследствие на това бе предприета ваксинация на животните в обекта, която продължава в околните стопанства, допълни Здравкова. Извършена е също така дезинфекция. Особеността е, че в контакт с кислород, микроорганизмът причинител образува спори, които могат да останат в продължение и на десетилетия.

Здравкова, която по образование и професия е ветеринарен лекар, прогнозира, че това ще остане единичен изолиран случай. Колкото до зарязването на хора, Здравкова обясни, че то не се случва лесно. Ветеринарните власти извършват инвентаризация на стопанствата с животни в района.

Днес в Харманли се очаква да се събере Общинска епизоотична комисия, която да набележи допълнителни мерки срещу заболяването. Най-вероятно ще бъде ограничено придвижването на четириноги от засегнатия район, както и общата паша и водопой.


  • 1 Това е селото на Румен Радев

    12 1 Отговор
    Може да не е нарочно.

    10:22 29.10.2025

  • 2 Коментатор

    23 1 Отговор
    Като се има предвид престъпната мафия която ни управлява, не антракс ами новичок ще намерят по овцете и др добитък!

    Все пак важното е всичко народа да купува от чуждите вериги и да е изцяло зависим от господарите на Боко и Шишо!!!

    А ти народе още не гласувай и не протестирай, очаква те ново робство!

    10:24 29.10.2025

  • 3 гей билтс

    11 0 Отговор
    оппс без да искам

    10:24 29.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    14 0 Отговор
    Абе нещо взеха да зачестяват тези новини последните години. Или животновъдите вече не знаят как да се грижат за добитъка, или... сещате се.

    Коментиран от #6

    10:34 29.10.2025

  • 6 Ти животновъд ли си, че не знаеш?

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Защото животновъдите знаят какви рискове поемат и до какво водят те. Съответно знаят откъде са им дошли болестите.

    10:41 29.10.2025

  • 7 Айдеее

    13 0 Отговор
    Избиха на хората животните.

    Коментиран от #8

    10:42 29.10.2025

  • 8 Антраксът е заразен и за хората

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Айдеее":

    Да си знаеш.

    Коментиран от #15

    10:44 29.10.2025

  • 9 Евроглупак от ЕССР

    14 0 Отговор
    Във Велинград, където искаха да избият животните заради зараза и хората се противопоставиха- и до сега са живи.
    А корумпираната власт мълчи.

    10:50 29.10.2025

  • 10 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ТОВА НЕ БЕШЕ ЛИ СЕЛОТО НА ПРЕЗИДЕНТА? ЯВНО САБОТАЖ!

    10:52 29.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    АЗ СЕ ЧУДЯ КАК СПИТЕ СПОКОЙНО, КАК СИ ХАПВАТЕ СЛАДКО !!!????
    НЯКОЙ ВИ НАРЕЖДА, ВИЕ ИЗМИСЛЯТЕ ЗАРАЗА И С ЛЕКА РЪКА,БЕЗ ИЗОБЩО ДА МИСЛИТЕ ,
    УНИЩОЖАВАТЕ ПОМИНЪКА И ЖИВОТА НА ХОРАТА!!!
    И ТАКА СТАДО СЛЕД СТАДО,ДО ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ!

    10:54 29.10.2025

  • 12 000

    7 0 Отговор
    Избиите всички животни и накрая ще си ядете собствените макари.

    10:57 29.10.2025

  • 13 Един

    1 2 Отговор
    Румбен да прелети да напръска.

    10:59 29.10.2025

  • 14 факт

    5 0 Отговор
    Сещам се какви ще са спешните мерки - направо с калашника и леш наред. Само за сведение на сегашните специалисти да кажа, че синята пъпка /антракс/ я е имало и в миналото. От стари хора съм чул, че е много опасна за хората, но не съм чул да са избивани цели стада, въпреки, че тогава не са имали сегашните силни лекарства. Един старец, роден в началото на миналия век ми е разказвал, че на младини се е появила такава пъпка на носа му. Селската знахарка е разцепила пъпката с нож и после с нажежено желязо е изгорила вътрешността на пъпката. Задавам си въпроса сегашните лекари по-безпомощни ли са от някогашните. Питам се дали може цялото стадо да се обработи с някакво лекарство или е много по-лесно с калашника. Съвсем не съм убеден, че е правилно да се избиват цели стада.

    11:02 29.10.2025

  • 15 имам 25г имунитет

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Антраксът е заразен и за хората":

    Знаем, заразиха ни вече през 2020г по време на Ковид. Вече не ни влияе имаме сега имунитете по 25г. Може да изядем една овца заразена с антракс и нищо няма да ни стане.

    11:05 29.10.2025

  • 16 Боклуците на Боклука

    7 0 Отговор
    Всички вие сте много прости. Как може да вярвате на БАБХ, Тиквата и Шиши. Това са пълни лъжи. Правят така, че техните фирми да печелят още повече от внос на месо и да освободят място за соларните паркове 👍👊🚽🪓

    Коментиран от #17

    11:14 29.10.2025

  • 17 Папуц

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боклуците на Боклука":

    Да не забравяме, какво "работи" зетят на бокича - собственик на фирма, за внос на месо от щатите!
    Ха познайте , защо през месец - през два, властите "намират" зараза по животните?

    11:28 29.10.2025

