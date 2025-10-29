Потвърдиха случай на антракс в село Славяново, взимат спешни мерки

Случай на заболяването антракс, което засяга и животни, и хора, е потвърден в животновъдна ферма харманлийското село Славяново. Това съобщи за БТА областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда.
Съмнения за инфекцията възникнаха още в края на миналата седмица. Вследствие на това бе предприета ваксинация на животните в обекта, която продължава в околните стопанства, допълни Здравкова. Извършена е също така дезинфекция. Особеността е, че в контакт с кислород, микроорганизмът причинител образува спори, които могат да останат в продължение и на десетилетия.
Здравкова, която по образование и професия е ветеринарен лекар, прогнозира, че това ще остане единичен изолиран случай. Колкото до зарязването на хора, Здравкова обясни, че то не се случва лесно. Ветеринарните власти извършват инвентаризация на стопанствата с животни в района.
Днес в Харманли се очаква да се събере Общинска епизоотична комисия, която да набележи допълнителни мерки срещу заболяването. Най-вероятно ще бъде ограничено придвижването на четириноги от засегнатия район, както и общата паша и водопой.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е селото на Румен Радев
10:22 29.10.2025
2 Коментатор
Все пак важното е всичко народа да купува от чуждите вериги и да е изцяло зависим от господарите на Боко и Шишо!!!
А ти народе още не гласувай и не протестирай, очаква те ново робство!
10:24 29.10.2025
3 гей билтс
10:24 29.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
Коментиран от #6
10:34 29.10.2025
6 Ти животновъд ли си, че не знаеш?
До коментар #5 от "Анонимен":Защото животновъдите знаят какви рискове поемат и до какво водят те. Съответно знаят откъде са им дошли болестите.
10:41 29.10.2025
7 Айдеее
Коментиран от #8
10:42 29.10.2025
8 Антраксът е заразен и за хората
До коментар #7 от "Айдеее":Да си знаеш.
Коментиран от #15
10:44 29.10.2025
9 Евроглупак от ЕССР
А корумпираната власт мълчи.
10:50 29.10.2025
10 Боруна Лом
10:52 29.10.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯКОЙ ВИ НАРЕЖДА, ВИЕ ИЗМИСЛЯТЕ ЗАРАЗА И С ЛЕКА РЪКА,БЕЗ ИЗОБЩО ДА МИСЛИТЕ ,
УНИЩОЖАВАТЕ ПОМИНЪКА И ЖИВОТА НА ХОРАТА!!!
И ТАКА СТАДО СЛЕД СТАДО,ДО ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ!
10:54 29.10.2025
12 000
10:57 29.10.2025
13 Един
10:59 29.10.2025
14 факт
11:02 29.10.2025
15 имам 25г имунитет
До коментар #8 от "Антраксът е заразен и за хората":Знаем, заразиха ни вече през 2020г по време на Ковид. Вече не ни влияе имаме сега имунитете по 25г. Може да изядем една овца заразена с антракс и нищо няма да ни стане.
11:05 29.10.2025
16 Боклуците на Боклука
Коментиран от #17
11:14 29.10.2025
17 Папуц
До коментар #16 от "Боклуците на Боклука":Да не забравяме, какво "работи" зетят на бокича - собственик на фирма, за внос на месо от щатите!
Ха познайте , защо през месец - през два, властите "намират" зараза по животните?
11:28 29.10.2025