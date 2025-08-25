Ново огнище на "шарка по овцете и козите" в Свиленградско

Огнище на заразната болест "шарка по овцете и козите" е установено в животновъден обект в свиленградското село Левка. Това съобщи областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Всички 220 овце във фермата ще бъдат умъртвени.
По повод новото огнище, днес се е провело извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Определени са трикилометрова защитна зона и десеткилометрова предпазна зона около засегнатия обект.
Случаят в Левка е осмото или девето огнище на болестта в област Хасково от началото на летния сезон. Предходното бе регистрирано на 4 август в село Чернодъб, също в община Свиленград, където заболяването засегна ферма със 144 животни.
На заседание на комисията от 8 август директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев предупреди, че епизоотичната обстановка в страната се влошава, и призова за повишено внимание от страна на стопаните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #2
13:21 25.08.2025
2 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #1 от "Трол":ДА СЕ ИЗБИЯТ ВСИЧКИ.
13:27 25.08.2025
3 Докато не избият в България
Коментиран от #4
13:30 25.08.2025
4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #3 от "Докато не избият в България":ЕМИ ТОЧНО ВЪВ ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА СА ТАКИВА.
13:32 25.08.2025
5 Време е такива по затворите!
13:33 25.08.2025
6 Ами
13:36 25.08.2025
7 Мухаа ха!
14:01 25.08.2025
8 До кога...
14:02 25.08.2025