Ново огнище на "шарка по овцете и козите" в Свиленградско

Огнище на заразната болест "шарка по овцете и козите" е установено в животновъден обект в свиленградското село Левка. Това съобщи областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Всички 220 овце във фермата ще бъдат умъртвени.

По повод новото огнище, днес се е провело извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Определени са трикилометрова защитна зона и десеткилометрова предпазна зона около засегнатия обект.

Случаят в Левка е осмото или девето огнище на болестта в област Хасково от началото на летния сезон. Предходното бе регистрирано на 4 август в село Чернодъб, също в община Свиленград, където заболяването засегна ферма със 144 животни.

На заседание на комисията от 8 август директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев предупреди, че епизоотичната обстановка в страната се влошава, и призова за повишено внимание от страна на стопаните.