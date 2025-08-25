Новини
Ново огнище на "шарка по овцете и козите" в Свиленградско

25 Август, 2025

Всички 220 животни във фермата ще бъдат умъртвени по хуманен начин

Ново огнище на "шарка по овцете и козите" в Свиленградско - 1
Снимка: БГНЕС
Огнище на заразната болест "шарка по овцете и козите" е установено в животновъден обект в свиленградското село Левка. Това съобщи областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Всички 220 овце във фермата ще бъдат умъртвени.

По повод новото огнище, днес се е провело извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Определени са трикилометрова защитна зона и десеткилометрова предпазна зона около засегнатия обект.

Случаят в Левка е осмото или девето огнище на болестта в област Хасково от началото на летния сезон. Предходното бе регистрирано на 4 август в село Чернодъб, също в община Свиленград, където заболяването засегна ферма със 144 животни.

На заседание на комисията от 8 август директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев предупреди, че епизоотичната обстановка в страната се влошава, и призова за повишено внимание от страна на стопаните.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    7 0 Отговор
    Огнище на "шарка по депутатите и министрите" е установено в центъра на София.

    Коментиран от #2

    13:21 25.08.2025

  • 2 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    ДА СЕ ИЗБИЯТ ВСИЧКИ.

    13:27 25.08.2025

  • 3 Докато не избият в България

    5 1 Отговор
    всичко, което мучи, квичи, блее или кудкудяка няма да спрат.

    Коментиран от #4

    13:30 25.08.2025

  • 4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Докато не избият в България":

    ЕМИ ТОЧНО ВЪВ ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА СА ТАКИВА.

    13:32 25.08.2025

  • 5 Време е такива по затворите!

    5 0 Отговор
    Голяма грешка, шарката е в парламента, министерствата, хиляди комисийки,агенции, фондове и т.н. крадци!

    13:33 25.08.2025

  • 6 Ами

    3 0 Отговор
    Вас кога по нехуманен начин?

    13:36 25.08.2025

  • 7 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Комшиите отвъд Дунав към м.Май 2025 г имат стада от 12 милиона овце.На всеки румънски гражданин,по една овца и малко отгоре.Българите при население 6 милиона- овце и кози под 500 хиляди глави.Без коментар.

    14:01 25.08.2025

  • 8 До кога...

    1 0 Отговор
    Хайде ИЗБИЙТЕ всички животинки в България! Най -добре всички ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ да си скъсан ДИПЛОМИТЕ,след като са изпуснали положението с болестите по животните! След такъв мор ще ядем буболечки.....или може би това е ЦЕЛТА?!

    14:02 25.08.2025

