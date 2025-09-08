Незаконно ваксинират овце в областите Пловдив и Стара Загора

До 15 септември трябваше поне да има заявка за ваксинация на овцете за шарка. Ще направим среща с –д-р Патарински, изпълнителен директор на БАБХ, за да уточним подходите и държавата по-бързо да вземе решение, каза Симеон Караколев, съпредседател на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), в интервю за "Преди всички" на БНР. Все още държавата не е решила за ваксинацията на стадата от овце срещу шарка.

Караколев посочи, че по-малкото зло е локалната ваксинация т. нар. кръгова ваксинация:

"Няма как да има единодушие на целия сектор за ваксинацията. ма няколко варианта. Фермерите трябва да са информирани и какви са последствията при всеки вариант. Вторият вариант е поголовна ваксинация, а третият е гръцкият сценарии и на пролет ще е блокиран износа. Направихме 4 срещи в различни региони и има различни мнения, защото фермерите не са информирани, защото има специфики на регионите. В Кърджали казват "нямаме нужда от ваксина, имаме само едно огнище". Не е така в Хасково, съседна област и там тяхната черга гори. Там са силно притеснени и не искат да стигат до нивата в Пловдив. В Стара Загора и Пловдив масово се ваксинират незаконно стадата. Това не трябва да се допуска от държавата."

Караколев отчита, че настоящата ситуация се дължи на "бавенето на държавата, защото не се взима решение за ваксината".

Той разясни по правилата на ЕК не са задължени да се правят кръвни изследвания, за да има ваксинация. И даде пример с Велинград от миналата година, когато по клинична картина се настояваше да се унищожат стадата.

И обясни, че последствията при зонална ваксинация са, че се прибягва се рестрикции само в зоните с ваксината и ще се наложи по-тежък мониторинг.

Съпредседател на НОКА съобщи, че по официална информация на статистиката на МС и по митнически декларации овче сирене се изнася на 6,20 евро за кг.

Караколев коментира изказването на млекопреработвателя Димитър Зоров за съмненията му за броя на стадата и настоява за прекатегоризиране на стопанствата у нас.

"Зоров може да си говори както иска. Има експертна статистика на мляко, влязло в преработвателните предприятия. У нас има регистрирани 300 000 овце. Голяма част от поголовието се отглежда за месо. А освен добитото мляко, влязлото в предприятия, има още толкова, реализирано от самите фермери. Те си правят сирене за собствена консумация. Повечето от фермерите вече са регистрирани за директни продажби на пазара", коментира Симеон Караколев.

И прогнозира, че Зоров говори така, защото такива като него преработватели ще станат "излишни", защото фермерите ще с направят преработвателни предприятия.

Това ще стане когато се кооперират и "това е естественият ход на развитие, както в западна Европа".

"У нас все още е така, защото единия мачка другия, понеже има голяма пазарна сила. Формулата е като в Западна Европа. Това се опитваме да правим, но не е с магическа пръчка. Първо трябва да има условия да се развива", коментира Караколев.