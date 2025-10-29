Новини
Получени са сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

29 Октомври, 2025 14:12 620 14

Сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Впоследствие двете посолства са възобновили нормалната си работа. Сигналите са се оказали фалшиви

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес.

От пресцентъра на МВР съобщиха за NOVA, че сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Впоследствие двете посолства са възобновили нормалната си работа. Сигналите са се оказали фалшиви

По случаите са работили от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".


България
  • 1 Костич

    5 1 Отговор
    Не съм аз !

    14:13 29.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 1 Отговор
    ПАК ОБЪРКАХТЕ МЯСТОТО.
    НЕ В ПОСОЛСТВАТА, А В ПАРЛАМЕНТА ТРЯБВАШЕ!

    14:13 29.10.2025

  • 3 Сталин

    10 2 Отговор
    Путин е виновен

    14:17 29.10.2025

  • 4 честен ционист

    18 0 Отговор
    В София вече 8 месеца няма американско посолство, а консулство.

    14:18 29.10.2025

  • 5 Сталин

    11 1 Отговор
    Кой е пуснал нашите командоси в посолството да намерят техниката с която подслушват правителството и президента и хакват секретните служби да крадат информация

    14:20 29.10.2025

  • 6 Дебелачко

    12 0 Отговор
    Добре, че са сигнали за бомби! Я си представете, че са телефонни измамници! Можеше пари да загубят!

    14:20 29.10.2025

  • 7 ДА ПРОВЕРЯВАТ

    11 0 Отговор
    ВДИГНАХА ИМ ЗАПЛАТИТЕ 50% , ТРЯБВА ДА СИ ГИ ЗАРАБОТВАТ.А АКО БЕШЕ ИСТИНА НЯМАШЕ ДА ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНО СИГНАЛ

    14:21 29.10.2025

  • 8 ....

    5 2 Отговор
    Работа на бригада "Чавдар". На оружие!

    14:21 29.10.2025

  • 9 гостенинът от Хаити си плю на питити

    8 2 Отговор
    Терористите от американското и френското посолство са били неутрализирани.

    14:21 29.10.2025

  • 10 Мисля, че

    8 0 Отговор
    това е едно добро начало.

    14:27 29.10.2025

  • 11 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Лошото е че са фалшиви.

    14:29 29.10.2025

  • 12 Цъцъцъ

    6 1 Отговор
    Да, наистина!
    Лошото е, че са фалшиви!
    Заслужават да почувстват " народната любов"

    14:31 29.10.2025

  • 13 За един приятел питам

    2 2 Отговор
    Копейкин, ти ли беше ?

    14:31 29.10.2025

  • 14 Българин

    0 0 Отговор
    До13. На англосаксонските джендуря само едно им е в главата, как да хванат по дебелия кол

    14:54 29.10.2025

