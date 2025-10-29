Получени са сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес.

От пресцентъра на МВР съобщиха за NOVA, че сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Впоследствие двете посолства са възобновили нормалната си работа. Сигналите са се оказали фалшиви

По случаите са работили от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".